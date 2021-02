ILCEA, n° 42 : "Le politiquement correct : tabous, normes, transgressions"

Sous la direction de Dominique Dias, Marie-Laure Durand et Emmanuelle Prak-Derrington

UGA Editions, 2021

https://journals.openedition.org/ilcea/11482





Le politiquement correct n’en finit pas d’alimenter débats et polémiques dans tous les types de discours : décrié par les uns comme une censure exercée par la bien-pensance, il est revendiqué par d’autres comme une nécessaire visibilisation de groupes dits minoritaires. Ce numéro entend initier une réflexion sur cette question qui n’a pas encore fait, en France, l’objet d’études systématiques en sciences du langage. Les neuf contributions réunies ici montrent que le politiquement correct n’est pas qu’une histoire de mots à bannir pour les remplacer par d’autres considérés comme plus adéquats. La question de la désignation « correcte » n’a de sens qu’à l’échelle des discours, en prenant en considération la position discursive du locuteur, les différences culturelles et les évolutions dans le temps. Au-delà de l’emploi de la formule elle-même, notamment à des fins argumentatives, le politiquement correct est le révélateur du constant réajustement des normes et des tabous linguistiques dans les discours et dans la société. L’approche résolument discursive et contrastive adoptée dans ce dossier met au jour la nécessité d’élargir le champ d’investigation et confirme l’urgence qu’il y a à comprendre les mécanismes qui sous-tendent les phénomènes d’interdits langagiers et de prescriptions normatives.

42 | 2021 Le politiquement correct : tabous, normes, transgressions

Political Correctness: Taboos, Norms, Transgressions

Sous la direction de Dominique Dias, Marie-Laure Durand et Emmanuelle Prak-Derrington

https://journals.openedition.org/ilcea/11482

ISBN 978-2-37747-251-2 - https://doi.org/10.4000/ilcea.11482

Sommaire

Emmanuelle Prak-Derrington, Dominique Dias et Marie-Laure Durand

Au-delà des clivages idéologiques : approches discursives du politiquement correct. — Introduction

Le politiquement correct en question

Patricia von Münchow

Du politiquement correct et d’autres procédés de correction discursive / Political Correctness and other Procedures of Discursive Correctness

Maria Saltykov

La formule politiquement incorrect dans le discours public : emplois, définitions discursives et enjeux socio-politiques et culturels / The Politically Incorrect Formula in Public Discourses: Uses, Discursive Definitions and Socio-Political and Cultural Issues

Visibiliser et invisibiliser

Nathalie Schnitzer

Le langage inclusif en français et en allemand : une tempête dans un verre d’eau ? / Inclusive Language in French and German: A Storm in a Teacup?

Odile Schneider-Mizony

La Leichte Sprache allemande : une planification linguistique du politiquement correct The German Leichte Sprache: A Linguistic Planning of the Politically Correct

Caroline Benedetto

Les termes et expressions de l’économie collaborative en anglais : une étude diachronique / The Terms and Expressions that Refer to the Collaborative Economy in English: A Diachronic Study

Désigner sans stigmatiser ?

Sylvain Farge

Y a-t-il une manière politiquement correcte de dénommer la personne en surpoids en discours ? Une étude de cas sur l’allemand / Is there a Politically Correct Way of Naming Overweight Individuals in Discourse? A Case Study in German

Philippe Verronneau

Angela Merkel face à la crise migratoire de 2015 : entre précautions d’usage et formules « politiquement correctes » / Angela Merkel Faced with the 2015 Migration Crisis: Between a Careful Choice of Words and the “Politically Correct”

Laure Gautherot

La désignation « politiquement correcte » des étrangers dans les manuels d’enseignement de l’allemand langue étrangère en France / A “Politically Correct” Designation for Foreigners in Textbooks for German as a Foreign Language in France

Pedro Duarte

Le concept de « politiquement (in)correct » est-il pertinent dans la Rome républicaine ? Réflexions autour de quelques dénominations de la plèbe / Is It Relevant to Think about Political Correctness in Ancient Roman Republic? About a Few Names of the Plebs