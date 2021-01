Il Tolomeo n° 22, 2020 :

« Approches postcoloniales des humanités environnementales et de l’écocritique »

Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2021

Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia

e-ISSN 2499-5975

Les humanités environnementales constituent l’horizon de référence de ce dossier thématique de Il Tolomeo, décliné selon la spécificité et les intérêts de recherche de la revue : l’analyse des formes du texte postcolonial dans une perspective interdisciplinaire (l’écrit en conversation avec les arts visuels et les sciences sociales) et une solide perspective comparative et multilingue. Les articles présentés ici associent l’analyse du texte littéraire et ses intersections avec l’écologie, le non-humain, les catastrophes naturelles, la violence écologique et coloniale et la justice climatique, avec les outils des études de genre, de la stylistique, de la sociologie mais aussi avec ceux de la théorie postcoloniale et de l’écocritique. Les deux principales sphères langagières de Il Tolomeo (francophone et anglophone) sont largement représentées, mais d’autres environnements linguistiques et culturels (Angola et Italie du Sud) figurent également dans ce nouveau numéro.

Sommaire

Créations

Dossier thématique : Approches postcoloniales des humanités environnementales et de l’écocritique

Varia

Interviews et documents

Comptes rendus

Nécrologies

In memory of Jacques Coursil, 1938-2020. Obituary, Paola Irene Galli Mastrodonato

Il Tolomeo 22 (2020)

