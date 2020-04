Hors la loi - Séminaire de doctorant.e.s

TRANS- Revue de littérature générale et comparée

Organisé à l’université Paris 3 en 2018 avec l’ED 120 par les doctorant.e.s du CERC et la revue de littérature générale et comparée TRANS-, le séminaire de doctorant.e.s “Hors la loi” est un séminaire mensuel ouvert à toutes et à tous qui s’intéresse à l’inscription littéraire des expressions de l’illégalité. Dans la volonté de dépasser une thématisation trop restrictive, de ne se limiter ni à la “marginalité”, ni à la “délinquance”, ni à l’actualisation de la figure du “bandit”, historiquement déterminée, nos intervenant.e.s de l’année 2018-2019 ont élargi notre champ d’analyse à divers objets : l’institution “hors la loi” du droit chez Benjamin ; les fonctions de la scène juridique chez Kafka ; littérature, normes de genre et identités queer ; discours ethnographique et discours littéraire dans les organisations criminelles de type mafieux ; légalités super-héroïques dans le comic ; stratégies auctoriales face à la censure, etc. Nos intervenant.e.s ont ainsi souligné l’irréductible singularité d’une expression plastique, sujette à d’infinis déplacements et d’incessantes réappropriations aussi bien politiques que littéraires. L’expression “hors la loi”, fondée sur une métaphore spatiale, semble en effet définir son sujet par exclusion ; mais c’est une évidence intuitive trompeuse, qui fait oublier que ce “dehors” peut être situé de nombreuses manières (devant la loi, au-dessus de la loi…). Elle occulte aussi les très nombreuses interactions que supposent les situations de proscription, d’exception et d’exclusion.

Antoine Ducoux et Guillermo Héctor « Hors la loi ». Introduction du séminaire [Texte intégral]

Guillermo Héctor Les perversions de la loi : fiction théâtrale et immoralité [Texte intégral] The perversions of law: dramatic fiction and immorality Las perversiones de la ley : ficción teatral e inmoralidad

Vicente Ordóñez La ley fuera de la ley: Benjamin y Kafka [Texte intégral] La loi hors la loi : Benjamin et Kafka The law above the law: Benjamin and Kafka

Vicente Ordóñez The Law Above the Law: Benjamin and Kafka [Texte intégral] La loi hors la loi : Benjamin et Kafka The law above the law: Benjamin and Kafka

Amélie Derome et Simon Jardin Traduire la règle, trahir la loi : la traduction de dix poèmes extraits de Voies de disparition de Simon Jardin [Texte intégral] Translating the rules and betraying the law: translating ten poems from Voies de disparition by Simon Jardin Traducir las reglas y traicionar la ley: traducir diez poemas de Voies de disparition de Simon Jardin

Hanlai Wu Sagesse et folie du Singe égal du ciel [Texte intégral] Wisdom and madness in Le singe égal du ciel Sabiduría y locura en Le singe égal du ciel

Giuseppe Vizzini La lecture de Louis Marin des Fables de La Fontaine et des Contes de Perrault. La prise de parole du faible comme subversion du pouvoir politique. [Texte intégral] Louis Marin’s reading of La Fontaine’s Fables and Perrault’s Tales. The Discourse of the weak as subversion of political power. La Lettura di Louis Marin delle Favole di La Fontiane et dei Racconti di Perrault. La presa di parola del debole come sovversione del potere politico.

Ketty Zanforlini Roberto Saviano : la représentation des pouvoirs criminels mafieux et le conflit entre justice et littérature [Texte intégral] Roberto Saviano: the representation of criminal powers of the mafia and the conflict between justice and literature Roberto Saviano: la rappresentazione dei poteri criminali mafiosi e il conflitto tra giustizia e letteratura

Francesco Rizzo La « zone grise », des années de plomb jusqu’à aujourd’hui : le cas de A schema libero de Lou Palanca [Texte intégral] The “grey zone” from the “anni di piombo” (years of terrorism) until today: the case of A schema libero by Lou Palanca La “zona grigia”, dagli anni di piombi fino ad oggi: il caso di A schema libero dei Lou Palanca

Sana M’selmi Et s’il n’y avait de loi que « la loi du désir » ? [Texte intégral] L’altérité comme clandestinité : les identités queer au moment de la movida madrilène et du « Printemps arabe » tunisien entre réalité et fiction What if The Only Law was "The Law of Desire"? Otherness as Clandestinity: Queer Identities at the Time of the Madrid movida and the Tunisian "Arab Spring", Between Reality and Fiction ¿Y si sólo hubiera una ley "La Ley del deseo" ? La alteridad como clandestinidad : identidades queer en la época de la movida madrileña y la "Primavera Árabe" tunecina entre realidad y ficción

Oscar Gamboa Duran Anomie de genre et du désir dans des récits vénézuéliens du début du XXIème siècle [Texte intégral] Anomie of gender and of desire in several Venezuelan narratives of the early twenty-first century Anomia de género y del deseo en algunas narrativas venezolanas de principios del siglo XXI

Louise Piguet « Le livre se vend et se débite, se réimprime, et moi je suis toujours prisonnière » [Texte intégral] Criminalisation du livre et criminalisation de l’auteur•e : le cas de Madame Guyon à la fin du XVIIe siècle "The book is sold, spread and reprinted, and I'm still a prisoner." Criminalization of the book and criminalization of the author: the case of Madame Guyon at the end of the 17th century "El libro se vende, se difunde, se imprime, y sigo siendo prisionera." Criminalización del libro y criminalización del autor: el caso de Madame Guyon a finales del siglo XVII

Luce Roudier Ecrire aux marges de la loi : Michel Zévaco, écrivain libertaire à la Belle Epoque [Texte intégral] Writing on the margins of the law: Michel Zévaco, a libertarian writer of the Belle Epoque Escribir al margen de la ley: Michel Zévaco, escritor libertario de la Belle Epoque

Würtz Siegfried Quand les dieux font la police : malaise dans la constitutionnalité du super-héros. [Texte intégral] When policemen are gods: stakes and problems of the legality of superheroes. Cuando los policías son dioses: los retos y los problemas de la legalidad de los superhéroes.