Global Congo, n° 15, 2020: "Manuscrits francophones",

ITEM, CRNS, ENS, 2020.

ISSN électronique : 22751742.

Le dossier « Global Congo » explore la valeur multi-sémantique du mot « global » tout en renversant les termes de la dialectique centre/périphérie afin de mettre en valeur l’utilité critique et gnoséologique d’une approche collaborative (écrivain.e.s, critiques, artistes) et du décloisonnement des barrières disciplinaires qui s’ensuit. Le littérature du Congo (RDC) est lue à l'aune d'une approche décoloniale et est considérée comme exemplaire à cause de son internationalisation et de son multilinguisme. Le dossier compte de nombreuses interventions qui retracent des parcours inattendus ert proposent des pistes de lectures nouvelles.

Sommaire

Amonts

Silvia Riva

Global Congo. Politiques et esthétiques d’une littérature (et d’une critique) mondiale[Texte intégral]

Nicolas Martin-Granel

D’une rive l’autre : questions de génétique et poétique [Texte intégral]

In Koli Jean Bofane

Le lecteur fantôme [Texte intégral]

Lignages et tressages

Clémentine M. Faïk-Nzuji

Revoir les catégories héritées d’une époque révolue [Texte intégral]

Entretien mené par Silvia Riva

Elisabeth Mudimbe-Boyi

Des traces littéraires haïtiennes au Congo [Texte intégral]

Entretien mené par Jean Jonassaint

Lisette Lombé

Lisette Lombé : slameuse, poétesse, écrivaine, féministe [Texte intégral]

Entretien mené par Julie Peghini, vidéo de Silvia Riva

Centres

Blaise Ndala

L’extension sous toutes les latitudes de « la république des lettres » [Texte intégral]

Entretien mené par Julien Jeusette

Christian Gombo

Oui, le Congo est un centre littéraire [Texte intégral]

Entretien mené par Claire Riffard et Sonia Le Moigne-Euzenot

Bienvenu Sene Mongaba

La littérature en langues congolaises nous permet d’exister souverains [Texte intégral]

Entretien mené par Julien Jeusette

Normes et transgressions

Pierre Halen

La littérature congolaise : une première approche quantifiée grâce à LITAF [Texte intégral]

Flavia Aiello et Roberto Gaudioso

Les transgressions poétiques d’un auteur swahiliphone de Lubumbashi : Patrick Mudekereza [Texte intégral]

Marie-Louise Bibish Mumbu

N’écoute pas ta mère ! [Texte intégral]

Insoumissions

Muepu Muamba

Quatre poèmes [Texte intégral]

Lisette Lombé

Pas de poésie sans engagement [Texte intégral]

Entretien mené par Julien Jeusette

Richard Ali A Mutu

Écrire, une activité éminemment politique [Texte intégral]

Entretien mené par Julien Jeusette

Sinzo Aanza

Note d’intention pour Plaidoirie pour vendre le Congo [Texte intégral]

Varia

Autour de la dernière publication de Habib Tengour

Mia Lecomte

Habib Tengour, Odysséennes/ Odissaiche, Puntoacapo, a c. di Fabio Scotto, 2019, 146 p., 15,00 € [Texte intégral]

Fabio Scotto

Une lecture d’Odysséennes [Texte intégral]

Mourad Yelles

Odysséennes. Échos homériques et autres “secousses” poético-musicales… [Texte intégral]

Hervé Sanson

Odysséennes : d’un état à l’autre [Texte intégral]

« La métamorphose peut concerner la langue du récit lui-même »

Regina Keil-Sagawe

Les « Odysséennes » de Habib Tengour – Petite esquisse généalogique [Texte intégral]

Habib Tengour

Fandango Jovial d’un Tournant de siècle [Texte intégral]