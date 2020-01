Germanica 65/2019,

Membre du groupe 47, ayant collaboré à de grands journaux, travaillé pour la radio et la télévision, ayant dirigé les pages littéraires de la FAZ (1973-1988), participé à l’émission télévisée de critique littéraire Literarisches Kaffeehaus (1964-1967), puis mené le Literarisches Quartett (1988-2001), Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) a, comme aucun autre, façonné l’image du critique littéraire en République Fédérale d’Allemagne.

L’hypothèse du « populaire » permet de comprendre la réception contrastée, voire controversée, du critique littéraire et de réunir sous une seule étiquette plusieurs aspects caractéristiques de son activité. Cette dernière rencontre trois dimensions du populaire, souvent intriquées dans la pratique du critique : le divertissement, que Hans Otto Hügel désigne comme la pratique caractéristique de la culture populaire ; le non-savant, comme forme de médiation populaire de la littérature associée à des techniques d’écriture destinées à favoriser la compréhension par le plus grand nombre (la personnalisation, la dramatisation, l’émotionnalisation) ; et le démocratique : la critique journalistique « renouvelant de manière esthétique la promesse d’une participation générale » (Ethel Matala de Mazza).

