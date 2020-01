Études Francophones, vol. 31, Automne 2019 : "Révoltes et révolutions" (L. Bourdeau, dir.)

Études Francophones, vol. 31, Automne 2019

« Révoltes et révolutions »

Sous la direction de Loïc Bourdeau

Table des matières

Inspiré par le thème de la conférence internationale qui s’est tenue à l’Université de Louisiane à Lafayette en 2018 (pour célébrer, en partie, le 50e anniversaire de Mai 68), ce numéro de la revue présente des contributions s’intéressant aux grands changements, aux moments de basculement historique et littéraire, ainsi qu’à de nouvelles productions artistiques « révolutionnaires ». D’une nouvelle lecture de Deleuze et Guattari à la littérature des attentats en France, en passant par la poésie trash en Acadie, ce numéro offre ainsi de nouvelles pistes de réflexion pour la recherche en études françaises et francophones. La révolution sera littéraire.

Isabelle Kirouac Massicotte — "De la poésie-manifeste en Acadie: l’engagement en modetrash"

Guillaume Martel LaSalle — "Le cinéma comique d’Elvis Gratton, une stratégie d’identification critique"

Charlotte Comtois — "Potentialités subversives et narratives du polyamour queer dans Au 5e de MP Boisvert"

Gabriel Rémy-Handfield — "Réception queer de L’Anti-Œdipe de Gilles Deleuze et de Félix Guattari : mouvements aberrants et subjectivité post-humaine"

Dorthea Fronsman-Cecil — “'La prise de la Bastille libérerait des milliers de prisonniers de consommation'”: the “spirit of ‘68” in Gauz’s Debout-payé"

Alexandre Gefen — "Liens humains, liens textuels : les écritures des attentats de 2015 en France"