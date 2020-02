Revue COnTEXTES, n° 26, codirigé par Anna Arzoumanov et Mathilde Barraband:

Polémique autour d’un « blasphème ». Regards croisés sur l’affaire Golgotha picnic.

Dans la France contemporaine, peut-on attaquer les croyances sans limites ? Les figures, les écritures, les objets du culte peuvent-ils être raillés sans retenue ? Ou s’arrête le blasphème et où commence l’atteinte aux croyants ? Si les tribunaux français donnent des réponses constantes à ces questions, l’espace social s’en saisit régulièrement comme de dilemmes brûlants et éminemment générateurs de polémiques.

L’affaire Golgotha picnic en est l’exemple. Déclenchée par des groupes catholiques suite à l’annonce de la programmation en 2011 de la pièce de l’auteur hispano-argentin Rodrigo Garcia dans deux théâtres français, elle s’inscrit dans une longue série de procès contre l’art dit blasphématoire qui ont régulièrement animé l’espace public et les tribunaux français depuis les années 1960. Hors norme de par sa longévité et son empan géographique, elle a réactivé non seulement les conflits de normes inhérents aux polémiques à enjeux religieux mais aussi ceux qu’entérine la querelle de l’art contemporain depuis les années 1990.

Pour l’étudier, Anna Arzomanov et Mathilde Barraband ont sollicité des spécialistes d’horizons multiples venus de la sociologie de l’art ainsi que du droit, de l’analyse du discours, des sciences politiques, de l’histoire du théâtre, etc. L’enjeu est de questionner les termes de cette controverse, mais aussi d’appréhender et de décrire le processus de la polémique en lui-même, d’observer son déploiement dans des espaces très hétérogènes : la presse en ligne, la critique théâtrale, les réseaux de diffusion des groupes religieux et les tribunaux.

Sommaire :

Anna Arzoumanov et Mathilde Barraband : « Introduction. Une polémique sur l’art et la religion », suivi d’une Chronologie des procédures judiciaires contre Golgotha picnic

Les réceptions de Golgotha picnic

Revendiquer l’autonomie de l’art en régime contemporain

L’hétéronomie à la française