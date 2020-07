Colloquia Comparativa Litterarum, vol. 6, 2020

TABLE de MATIERES

Articles

I. ADAPTATION AND TENACITY

Cleo PROTOKHRISTOVA/ Клео ПРОТОХРИСТОВА. The Myths of Prometheus and the Black Sea Region. Conflicting Versions, Shifting Paradigms / 9

Bogdana PASKALEVA/ Богдана ПАСКАЛЕВА. Bulgarian Translations of τύχη: The Case of Sophocles’ Oedipus the King / 25

Наталия АФЕЯН/ Natalia AFEYAN. Библейски сюжети на оперната сцена/ 36

Ewa A. ŁUKASZYK. Des Lettres de la religieuse portugaise aux Nouvelles Lettres portugaises : la conquête de la solitude à l'aube de l'âge moderne et son palimpseste féministe/ 44

Владимир САБОУРИН/ Vladimir SABOURÍN. Естетическият наглед във Военен дневник на Ернст Юнгер/ 60

Огнян КОВАЧЕВ/ Ognyan KОVACHEV. По стъпките на адаптацията към хетеротопиите на литературния канон/ 76

Kalin MIKHAÏLOV/ Калин МИХАЙЛОВ. Peut-on vivre sans noblesse ? Le problème du « réalisme » dans le roman des XIXe-XXe siècles/ 87

Веселина БЕЛЕВА / Veselina BELEVA. Женската Одисея в два балкански романа: Пресрещане от Габриела Адамещяну и Министерство на болката от Дубравка Угрешич/ 102

II. BILINGUALISM. THE LANGUAGE AS LIEU DE MÉMOIRЕ.

(Papers from the International conference held on 2 November 2019

and organised by the Institute for Literature – BAS, Sofia University St Kliment Ohridski and l’ Institut Français, Sofia.

Alain VUILLEMIN. Bilinguisme et repli sur soi : les choix de Lubomir Guentchev/ 116

Olena BEREZOVSKA PICCIOCCHI. Vivre ses langues/ 124

Николай АРЕТОВ/ Nikolay ARETOV. На какви езици говорят и пишат просветителите? Периодични издания в многоезична среда: Случаят „Шутош“ (1873-1874)/ 132

Николета ПЪТОВА/ Nikoleta PATOVA. Езиците на театъра – за няколко двуезични български представления от началото на ХХ век/ 145

Margarita SERAFIMOVA/ Маргарита СЕРАФИМОВА. L’espace littéraire mondial : Entre les stratégies d’écriture et les discussions théoriques/ 156

Rennie YOTOVA/ Рени ЙОТОВА. Le bilinguisme dans les littératures d’expression française en Europe centrale et orientale : l’expérience de l’exil/ 166

BOOK REVIEWS

Румяна Л. СТАНЧЕВА/ R. L. STANTCHEVA. За книгата: Francis Claudon. A l’école de Fauriel. Mélanges de littérature comparée/ 175

Amelia LICHEVA/ Амелия ЛИЧЕВА. Book review: Spaces of Longing and Belonging: Territoriality, Ideology and Creative Identity in Literature and Film. Еds. Brigitte Le Juez and Bill Richardson/ 182

Ина ХРИСТОВА/ Ina HRISTOVA. Милош Църнянски, славянството и славяно-славянският диалог. За книгата: Валентина Седефчева. Славянската тема в творчеството на Милош Църнянски/ 185

Roumiana L. STANTCHEVA/ Румяна Л. СТАНЧЕВА. Сomptes rendus: Olena Berezovska Picciocchi. Mazzeru corse et Molfar des Carpates - Antiques personnages des légendes européennes. Préface de Karin Ueltschi-Courchinoux/ 190

Ангелина ВАЧЕВА/ Anguélina VATCHEVA. За книгата: Маргарита Серафимова. Пространството в литературата. Ролята на местата в конструирането на смисъла/ 196

Р. Л. СТАНЧЕВА/ R. L. STANTCHEVA. За книгата: Мария Букур. Пол и модернизъм. Историческо преосмисляне на канона. Превод от английски език: Валентина Миткова. Научна редакция: Красимира Даскалова/ 200

Cette revue de l'Université de Sofia, Bulgarie, publie des études en Littérature comparée, en français, anglais et bulgare, couvrant surtout la période allant du XVIIIe s. jusqu’à nos jours, en privilégiant les recherches comparatives européennes et celles concernant des questions relatives aux Balkans.

Thème principal du prochain numéro 2021 :

LE PROMENEUR SOLITAIRE – INTROSPECTION ET REVOLTE

Les articles, ainsi que les comptes-rendus pour le prochain numéro de la revue seront acceptés jusqu’au 31 janvier 2021. Les textes à publier en français, anglais ou bulgare seront envoyés à la rédaction par courrier électronique à l’adresse suivante : ColloquiaCL@gmail.com.