A. Cayuela, C. Bertonèche, Chant et nation : de la culture populaire à la culture savante (n° 38-2020 de la revue ILCEA)

Chant et nation : de la culture populaire à la culture savante

Sous la direction de Anne Cayuela et Caroline Bertonèche,

n° 38-2020 de la revue ILCEA

UGA Editions, 2020. EAN13 : 9782377471720.





Par une approche pluridisciplinaire, alliant analyse littéraire, historique et musicologique, ce nouveau numéro d’ILCEA interroge les formes de l’usage nationaliste du chant et les traditions poétiques et populaires, en fonction des différents territoires géographiques et culturels. Les productions culturelles sont en effet un puissant vecteur de transmission de la nation et contribuent à l’élaboration de ses traits définitoires. Le numéro regroupe des contributions de trois spécialistes de trois aires géographiques différentes pour chacune des trois parties qui le constituent, successivement intitulées « Chant et nation », « Culture savante /culture populaire », et enfin « Poésie et musique ».



Sommaire

En ligne en libre accès : https://journals.openedition.org/ilcea/7868