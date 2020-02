Carnets, 18, 2020

Chiens et écritures (littéraires, filmiques, photographiques)

Sous la direction de Cristina Álvares, Ana Lúcia Curado, Isabel Cristina Mateus et Sérgio Guimarães de Sousa

APEF, 2020. EAN13 : 16467698.

Ce numéro de la revue Carnets propose une série d’études sur les modalités de figuration du chien dans la littérature, le cinéma et autres arts visuels, tout en détachant dans l’imaginaire des XIXe, XXe et XXIe siècles un échantillon de textes, de films et de photographies dans lesquels le chien, protagoniste ou pas, a un rôle à jouer. Ces études examinent un certain nombre de modalités modernes et contemporaines de figuration du chien, dans son interaction privilégiée avec l’homme, en les situant en référence à notre tradition anthropocentrique et anthropomorphique de pensée, de représentation et d’action ; elles interrogent la capacité critique de ces figurations à participer à la reconceptualisation de l’humain moyennant des seuils, des passages, des rencontres au-delà ou en-deçà des sphères d’appartenance (les « règnes » humain et animal). Aussi ce dossier de Carnets constitue-t-il une contribution à l’approche de la question animale par les études littéraires, les études cinématographiques et les études artistiques et esthétiques.

