Cahiers du dix-septième, vol. XIX, 2020

Ce volume regroupe des contributions de Grégoire Menu, Francis Mathieu, Maxime Cartron, Daniel Worden et de Polly T. Mangerson, ainsi que des recensions d’ouvrages de Faith E. Beasley, Hélène Bilis, Benoît Bolduc, Denis Grélé et Robert Wellington.

Lire en ligne : https://earlymodernfrance.org/cahiers-landing

Fondé en 1987, Cahiers du dix-septième est le périodique en libre-accès de la Société d’études sur le XVIIe siècle français (SE17). Revue interdisciplinaire, les Cahiers publient des articles relevant des domaines de la littérature, de l’art, de la musique, de l’histoire et de la philosophie. Nous acceptons divers types de textes (articles, comptes rendus, propositions de volumes édités…) de longueur variée (max. 20 000 mots, incluant les notes et les ouvrages cités, pour les articles). Puisqu’il s’agit d’un périodique numérique, l’intégration d’illustrations dans les articles est possible. Tous les manuscrits reçus sont soumis à une double évaluation anonymisée par les pairs.

Pour toute question relative à la mission de la revue ou aux modalités de soumission, veuillez communiquer avec Jean-Vincent Blanchard (jblanch1@swarthmore.edu), éditeur rédacteur ; ou avec Stella Spriet (stella.spriet@usask.ca), rédactrice des comptes rendus.

Articles and book reviews are available at https://earlymodernfrance.org/cahiers-landing.

This volume includes contributions by Grégoire Menu, Francis Mathieu, Maxime Cartron, Daniel Worden and Polly T. Mangerson, as well as book reviews by Faith E. Beasley, Hélène Bilis, Benoît Bolduc, Denis Grélé and Robert Wellington.

Cahiers du dix-septième, founded in 1987, is the open-access journal of the Society for French Seventeenth Century Studies (SE17). Interdisciplinary in essence, the Cahiers publishes articles written in either English or French, on French seventeenth-century studies, including literature, art, music, history, and philosophy. The Cahiers accepts various types of texts (articles, reviews, proposals for edited volumes, etc.), up to 20,000 words in length (including notes and works cited, for articles). As it is a digital journal, it is possible to integrate images into the texts. All texts received are submitted for double blind peer review.

If you have any questions about the journal's mission or submission procedures, please contact Jean-Vincent Blanchard (jblanch1@swarthmore.edu), Editor; or Stella Spriet (stella.spriet@usask.ca), Book Review Editor.