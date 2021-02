ATeM - Archives Texte et Musique, 5,1 (déc. 2020) – en ligne

Table des matières

Fuchs, Gerhild / Mathis-Moser, Ursula / Mertz-Baumgartner, Birgit / Orsino, Margherita: Editorial (D / F / E)

Chansons hors-la-loi

Rieger, Dietmar: De Béranger à Bruant. Chansons sur les gueux, chansons pour les gueux?

Meunier, Victor: «L(’)Égalité veut d’autres lois». Légalité, légitimité et parole pamphlétaire chez Eugène Pottier

Fuchs, Gerhild: Tra parodia e decostruzione: i ‘duri’ di Fred Buscaglione

Williams, Maude: Das Protestlied «Le déserteur» von Boris Vian: Wahrnehmung und Aneignung in Frankreich und in der Bundesrepublik Deutschland der 1960er Jahre

Scala, Giuliano / Bernardini, Stefania: Musica di contrabbando: il dadaismo proto-punk degli Squallor

Gendron, Catherine: Des Black Panthers à l’Arabian Panther: quand Médine en appelle aux leaders du passé pour mener son combat. Une étude de «Self Defense»

Scalet, Corinna: Fenomeno Speranza: la voce dura della banlieue casertana

Locarini, Giulia: Rap-poesia: un nuovo genere a metà tra versi e barre

Analyses et thèses

Agnetta, Marco: Die Bedeutung der stylistique comparée für die Übersetzungsanalyse, dargestellt am Beispiel des Transfers musikgebundener Texte

Denizeau, Bérengère / Romero-García, Gonzalo: Le traducteur et l’arrangeur musical face à l’adaptation et la réception

Compte-rendus

Agnetta, Marco: Giannini, Juri: Interpretation zwischen Praxis und Ästhetik. Hans Swarowsky als Übersetzer von Opernlibretti. Wien: Hollitzer, 2019. 311 p.

Aiglsberger, Stephanie: Amaral: Salto al Color. Discos Antártida y Sony Music Spain 1 90759 71882 7, 2019.

Alix, Adrien: Olaf Matthias Roth: Claudio Monteverdi. Marienvesper. Kassel, Bärenreiter 2017. 115 p.

Chiriacò, Gianpaolo: De Surmont, Jean Nicolas: From Vocal Poetry to Song. Towards a Theory of Song Objects. Stuttgart, ibidem 2017. 180 p.

Fuchs, Gerhild: Fernand Hörner: Polyphonie und Audiovision. Theorie und Methode einer interdisziplinären Musikvideoanalyse. Baden-Baden: Nomos/

Reinhard Fischer, 2020. 335 p.

Mathis-Moser, Ursula: Durand, Alain-Philippe (ed.): Hip-Hop en Français. An Exploration of Hip-Hop Culture in the Francophone World. Lanham: Rowman & Littlefield, 2020. 250 p.

Messner, Monika: Gratzer, Wolfgang / Lepschy, Christoph (ed.): Proben-Prozesse. Über das Entstehen von Musik und Theater. Freiburg i. Br./Berlin/Wien, Rombach Verlag 2019. 242 p. 242

Steinbrecher, Bernd Höllein, Dagobert / Lehnert, Nils / Woitkowski, Felix (ed.): Rap Text Analyse. Deutschsprachiger Rap seit 2000: 20 Einzeltextanalysen. Bielefeld: transcript 2020. 282 p.

Forum

Mathis-Moser, Ursula: Initiative «Europe : visibilité des artistes québécois». Nos sponsors

Mathis-Moser, Ursula: Dons de la part de maisons de disques et de producteurs québécois

