À l'épreuve, n° 6 : « Accélération et vitesse : de la célérité dans les arts »,

Université Paul-Valéry Montpellier 3, RIRRA21, 2020.

« S’il y a bien des notions qui caractérisent le monde contemporain, ce sont celles de l'accélération et de la vitesse. Par leur place prépondérante dans les sociétés modernes, ces deux notions ont inspiré, entre trouble et fascination, des pratiques artistiques, des poétiques et des esthétiques nouvelles. Mais plutôt que de subir ces conditions de production et de consommation, les artistes s'en saisissent pour développer de nouveaux rapports aux œuvres. À quelles reconfigurations l’inscription de l’accélération dans les œuvres mène-t-elle ? Simples procédés ponctuels ou éléments centraux d’une poétique, la vitesse et l’accéléré sont au cœur d’une réflexion artistique particulièrement féconde que ce numéro se propose de mettre en perspective. Qu'elles soient à même de déformer les coordonnées spatio-temporelles, de susciter la fascination et le désarroi à travers de nouveaux imaginaires ou d'ouvrir la voie à d'autres manières d'être au monde, ces notions – subies, interrogées ou recherchées et intégrées – reconfigurent notre rapport au réel autant qu'aux œuvres. »

Dans la dernière rubrique du numéro, sont publiées trois contributions de la journée d’étude Work In Progress organisée par les représentants des doctorants du RIRRA21 le 11 avril 2018. Cet événement est chaque année l’occasion privilégiée pour les doctorants d’échanger à propos de leurs recherches devant un public composé de leurs pairs et des chercheurs du laboratoire.

Sommaire :

Introduction : « Accélération et vitesse : de la célérité dans les arts » http://www.alepreuve.org/content/acc%C3%A9l%C3%A9ration-et-vitesse-de-la-c%C3%A9l%C3%A9rit%C3%A9-dans-les-arts

I- Distorsion du réel et dérèglement des échelles

Alexandre Melay, « Le vertige de l'accélération de la réalité mondialisée chez Andreas Gursky » http://www.alepreuve.org/content/le-vertige-de-l%E2%80%99acc%C3%A9l%C3%A9ration-de-la-r%C3%A9alit%C3%A9-mondialis%C3%A9e-chez-andreas-gursky

Manuela Mohr, « Quand une nuit compte cent ans : la vitesse du temps qui passe » http://www.alepreuve.org/content/quand-une-nuit-compte-cent-ans-la-vitesse-du-temps-qui-passe

II- Imaginaires de la vitesse

Elena Mazzoneli, « Dramaturgies de la vitesse : des gestes fugitifs d'Yvette Guilbert aux pantomimes convulsives des Hanlon-Lees » http://www.alepreuve.org/content/dramaturgies-de-la-vitesse-des-gestes-fugitifs-d%E2%80%99yvette-guilbert-aux-pantomimes-convulsives

Narimane Le Roux Dupeyron, « Imaginaire de l'accélération dans 1993 mis en scène par Julien Gosselin » http://www.alepreuve.org/content/imaginaire-de-l%E2%80%99acc%C3%A9l%C3%A9ration-dans-1993-mis-en-sc%C3%A8ne-par-julien-gosselin

III- Réapprivoiser la vitesse

Nathalie Provenzano, « 11-11 : Memories Retold : l'art de la célérité en jeu vidéo » http://www.alepreuve.org/content/11-11-memories-retold-l%E2%80%99art-de-la-c%C3%A9l%C3%A9rit%C3%A9-en-jeu-vid%C3%A9o

Marie Joqueviel-Bourjea, « "Cet antique vertige" (avec Jacques Réda) » http://www.alepreuve.org/content/%C2%AB-cet-antique-vertige-%C2%BB-avec-jacques-r%C3%A9da

IV- Work in progress

Sara Maddalena, « Quelle catégorie esthétique pour le Richard III de Georges Lavaudant ? » http://www.alepreuve.org/content/quelle-cat%C3%A9gorie-esth%C3%A9tique-pour-le-richard-iii-de-georges-lavaudant

Adrien Valgalier, « "Y a pas de mai !" : le désamorçage de Mai 68 dans La Carapate de Gérard Oury" » http://www.alepreuve.org/content/%C2%AB-y-pas-de-mai-%C2%BB-le-d%C3%A9samor%C3%A7age-de-mai-68-dans-la-carapate-1978-de-g%C3%A9rard-oury

Violaine François, « Parole d'écrivain : cartographie parisienne des pratiques orales au XIXe siècle » http://www.alepreuve.org/content/parole-d%E2%80%99%C3%A9crivain-cartographie-parisienne-des-pratiques-orales-au-xixe-si%C3%A8cle