Panayota Badinou, Sylvian Fachard, Helder Mendes Baiao (éds), La ville idéale. Entre utopie et réalité

Vivre dans un espace propice au bonheur collectif et à l’épanouissement individuel, tel fut l’aspiration des individus qui ont rêvé de villes idéales. Quel rôle la quête d’un monde exemplaire et les théories utopiques ont-elles joué dans l’élaboration des formes urbaines? Quelles réalisations concrètes en ont découlé, et à quels défis majeurs ces projets ont-ils dû faire face? Enfin, en quoi l’idéal de la «ville parfaite» continue-t-il d’influencer notre manière d’imaginer, de concevoir et de comprendre le monde qui nous entoure?

Archéologues, historiens, littéraires, philosophes, historiens de l’art, spécialistes du cinéma, géographes et architectes, doctorant·e·s et chercheur·e·s, échangent leurs regards dans cet ouvrage et offrent au lecteur une perspective nouvelle sur la ville idéale.

Dirigé par Panayota Badinou, Sylvian Fachard et Helder Mendes Baiao, ce volume fait suite à un colloque tenu en juin 2022 au sein de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne.

Il est disponible en texte intégral sur cairn.info…

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