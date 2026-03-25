Maria Galli Stampino (dir.), Lucrezia Marinella’s Works, Reassessed

Lucrezia Marinella’s Works, Reassessed

Sous la direction de Maria Galli Stampino

Paris, Classiques Garnier, coll. « Women and Gender in Italy (1500-1900)/Donne e gender in Italia (1500-1900) », n° 9, 2026.

Ces essais proposent une analyse littéraire des œuvres de Lucrezia Marinella, reliant cette écrivaine vénitienne à son contexte historique et culturel, et dépassant la séparation entre thèmes religieux et profanes qui continue de marquer l'historiographie italienne.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406200956 - au prix de 86 EUR.