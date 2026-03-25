Collectif
Nouvelle parution
Maria Galli Stampino (dir.), Lucrezia Marinella’s Works, Reassessed

Maria Galli Stampino (dir.), Lucrezia Marinella’s Works, Reassessed

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Women and Gender in Italy (1500-1900)/Donne e gender in Italia (1500-1900)", 2026
  • EAN : 9782406200949
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20096-3
  • 286 pages
  • Prix : 35 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Lucrezia Marinella’s Works, Reassessed

Sous la direction de Maria Galli Stampino

Paris, Classiques Garnier, coll. « Women and Gender in Italy (1500-1900)/Donne e gender in Italia (1500-1900) », n° 9, 2026.

Ces essais proposent une analyse littéraire des œuvres de Lucrezia Marinella, reliant cette écrivaine vénitienne à son contexte historique et culturel, et dépassant la séparation entre thèmes religieux et profanes qui continue de marquer l'historiographie italienne.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406200956 - au prix de 86 EUR.