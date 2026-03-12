Marcelline Delbecq, D'Ellis Island

La découverte dans une bibliothèque new-yorkaise du récit de Georges Perec, Ellis Island,lors d’un été suffocant, provoque, vingt ans plus tard, l’envie d’écrire dans son sillage. D’Ellis Island donne l’occasion à Marcelline Delbecq de remonter le fil de traversées parallèles, de piocher dans les souvenirs et les archives perecquiennes, à la recherche de figures connues ou anonymisées : une tentative de saisir, au présent et dans le flot de l’existence, les signes de leur passage que le temps fait remonter ici en fragments épars.

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Marcelline Delbecq est née en 1977. Elle est artiste, écrivaine, critique d’art et enseignante. Elle a étudié la photographie à l’université Columbia College de Chicago puis à l’International Center for Photography à New York de 1995 à 1997. Elle est docteure SACRe ENS PSL. Initialement photographe, elle privilégie aujourd’hui l’écriture tout en conservant une large place à l’image.