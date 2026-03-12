Essai
Nouvelle parution
Marcelline Delbecq, D'Ellis Island

Marcelline Delbecq, D'Ellis Island

  • Nantes, L'œil ébloui, coll. "Perec 53", 2026
  • EAN : 9782490364527
  • 53 pages
  • Prix : 12 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne

La découverte dans une bibliothèque new-yorkaise du récit de Georges Perec, Ellis Island,lors d’un été suffocant, provoque, vingt ans plus tard, l’envie d’écrire dans son sillage. D’Ellis Island donne l’occasion à Marcelline Delbecq de remonter le fil de traversées parallèles, de piocher dans les souvenirs et les archives perecquiennes, à la recherche de figures connues ou anonymisées : une tentative de saisir, au présent et dans le flot de l’existence, les signes de leur passage que le temps fait remonter ici en fragments épars.

Marcelline Delbecq est née en 1977. Elle est artiste, écrivaine, critique d’art et enseignante. Elle a étudié la photographie à l’université Columbia College de Chicago puis à l’International Center for Photography à New York de 1995 à 1997. Elle est docteure SACRe ENS PSL. Initialement photographe, elle privilégie aujourd’hui l’écriture tout en conservant une large place à l’image.