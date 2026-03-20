Christian Jouhaud, Voir le passé. Savoir historique et expériences de la vision

La machine à voir le temps existe-t-elle ? Certes avec les yeux on ne peut voir du passé que des traces qui ont traversé le temps (textes, images, ruines). Pourtant il n’y a pas de frontière étanche entre les images mentales produites par l’expérience de voir et celle de croire voir ou de penser voir. C’est pourquoi ce livre croise des manières de voir vécues dans le passé avec des expériences de vision de ce passé vécues par l’historien. À cette fin, cinq chapitres cheminent d’une collection d’histoires de voir (du XVe au XXe siècle) vers l’acte de faire voir pour persuader, puis, à travers une série de désarrois en face de ce qui est vu, vers la rencontre de scènes indésirables, pour finir avec la découverte de l’invisible dans des récits ou des images ayant pour objectif de faire voir.

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Christian Jouhaud, historien directeur de recherche émérite au CNRS, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, a fondé avec Alain Viala le GRIHL (Groupe de recherches Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire) à l’origine de nombreuses publications. Il a été professeur invité aux Université Cornell, Johns Hopkins, Berkeley. Ses recherches ont porté principalement sur l’histoire et l’historiographie du XVIIe siècle.

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