Fanny Drouot, Émile Zola et le monde sorti de terre. La préhistoire dans le cycle des Rougon-Macquart

Une étude novatrice des Rougon-Macquart d'Émile Zola, relue à la lumière de l’histoire de la préhistoire.

Prix de thèse de 2024 de la fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté

"Mais la surface a beau paraître calme et indifférente, il y a, au fond, un travail caché très curieux à étudier", Émile Zola, La Fortune des Rougon

En 1871, dès la préface du premier volume du cycle romanesque des Rougon-Macquart, Émile Zola impose le thème « scientifique » des origines : il fait ainsi écho à la science préhistorique qui s’installe dans le paysage savant au milieu du siècle et qui modifie en profondeur le regard porté sur l’homme et sur son histoire.

Chronique du Second Empire, Les Rougon-Macquart dessine aussi le portrait d’une famille porteuse de la trace du monde primitif : silex, ossements et peau de bête, autant de marqueurs de la préhistoire qui signalent que Zola, à l’écart du roman préhistorique qui s’élabore à la même époque, s’approprie ce savoir pour nourrir sa pensée anthropologique.

Entre documentation historique et analyses de détail, la fine enquête littéraire menée ici met au jour le dialogue que le romancier entretient avec une science en pleine expansion, renouvelant du même coup les études naturalistes.

Fanny Drouot est docteure en langue et littérature françaises et chercheuse associée au laboratoire CPTC de l'Université Bourgogne Europe.

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Table des matières

Préambule

Introduction

Un désir collectif de préhistoire

Un savoir informulé

Enquête épistémocritique

Chapitre 1 - Aux sources du roman préhistorien

La préhistoire au temps de Zola : le parti-pris du contexte

Entendre l’écho du contexte

Archéologie documentaire

Bilan d’étape : savoirs de la préhistoire, état des lieux

Chapitre 2 - La fabrique des interférences

Un savoir-regarder naturaliste

La passion de l’archéologie

Miette et Silvère, passeurs du roman préhistorien

Lieux-témoins des origines

Raconter à hauteur d’homme

Bilan d’étape : l’interférence comme signe

Chapitre 3 - Une opération transgressive de dévoilement

Obstruction / désobstruction

Éprouver les origines en soi

L’incipit-frontière de La Fortune des Rougon

Défaire la Genèse par les savoirs de la préhistoire

Les origines naturalisées par l’exemple : l’arbre des Rougon-Macquart

Bilan d’étape : cachez ces origines que l’on ne saurait voir...

Chapitre 4 - Permanence du primitif

Le transfert littéraire du comparatisme ethnographique

Ethnographie du sauvage

Tribus primitives du XIXe siècle

Des corps-palimpsestes

D’un reste de primitivité à un reste d’animalité

Une Préhistoire sans fin

Bilan d’étape : habiter le monde en primitif

Chapitre 5 - Le progrès à l’épreuve de la préhistoire

L’humanité en marche

Désordres dans la loi du progrès

Le prix de la fêlure

Éthique des interférences

Bilan d’étape : droit d’inventaire

Conclusion – Connaître le passé, évaluer le présent

Bibliographie indicative

Index