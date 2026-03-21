Fanny Drouot, Émile Zola et le monde sorti de terre. La préhistoire dans le cycle des Rougon-Macquart
Une étude novatrice des Rougon-Macquart d'Émile Zola, relue à la lumière de l’histoire de la préhistoire.
Prix de thèse de 2024 de la fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté
"Mais la surface a beau paraître calme et indifférente, il y a, au fond, un travail caché très curieux à étudier", Émile Zola, La Fortune des Rougon
En 1871, dès la préface du premier volume du cycle romanesque des Rougon-Macquart, Émile Zola impose le thème « scientifique » des origines : il fait ainsi écho à la science préhistorique qui s’installe dans le paysage savant au milieu du siècle et qui modifie en profondeur le regard porté sur l’homme et sur son histoire.
Chronique du Second Empire, Les Rougon-Macquart dessine aussi le portrait d’une famille porteuse de la trace du monde primitif : silex, ossements et peau de bête, autant de marqueurs de la préhistoire qui signalent que Zola, à l’écart du roman préhistorique qui s’élabore à la même époque, s’approprie ce savoir pour nourrir sa pensée anthropologique.
Entre documentation historique et analyses de détail, la fine enquête littéraire menée ici met au jour le dialogue que le romancier entretient avec une science en pleine expansion, renouvelant du même coup les études naturalistes.
Fanny Drouot est docteure en langue et littérature françaises et chercheuse associée au laboratoire CPTC de l'Université Bourgogne Europe.
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Table des matières
Préambule
Introduction
Un désir collectif de préhistoire
Un savoir informulé
Enquête épistémocritique
Chapitre 1 - Aux sources du roman préhistorien
La préhistoire au temps de Zola : le parti-pris du contexte
Entendre l’écho du contexte
Archéologie documentaire
Bilan d’étape : savoirs de la préhistoire, état des lieux
Chapitre 2 - La fabrique des interférences
Un savoir-regarder naturaliste
La passion de l’archéologie
Miette et Silvère, passeurs du roman préhistorien
Lieux-témoins des origines
Raconter à hauteur d’homme
Bilan d’étape : l’interférence comme signe
Chapitre 3 - Une opération transgressive de dévoilement
Obstruction / désobstruction
Éprouver les origines en soi
L’incipit-frontière de La Fortune des Rougon
Défaire la Genèse par les savoirs de la préhistoire
Les origines naturalisées par l’exemple : l’arbre des Rougon-Macquart
Bilan d’étape : cachez ces origines que l’on ne saurait voir...
Chapitre 4 - Permanence du primitif
Le transfert littéraire du comparatisme ethnographique
Ethnographie du sauvage
Tribus primitives du XIXe siècle
Des corps-palimpsestes
D’un reste de primitivité à un reste d’animalité
Une Préhistoire sans fin
Bilan d’étape : habiter le monde en primitif
Chapitre 5 - Le progrès à l’épreuve de la préhistoire
L’humanité en marche
Désordres dans la loi du progrès
Le prix de la fêlure
Éthique des interférences
Bilan d’étape : droit d’inventaire
Conclusion – Connaître le passé, évaluer le présent
Bibliographie indicative
Index