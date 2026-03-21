David Labreure, Annie Petit (dir.), "Famille, Patrie, Humanité". Réorganisations socio-politiques au XIXe siècle

"Famille, Patrie, Humanité" est une formule-devise du positivisme comtien. Or ces termes sont au centre des préoccupations de la plupart des réformateurs du XIXe siècle, soucieux de réorganiser le social et le politique à divers niveaux. La "famille", comme cadre intime et comme cellule sociale, transformée par l'industrialisation, est ébranlée. Par-delà les familles, les collectivités où elles s'inscrivent sont repensées. La "patrie", parfois identifiée, parfois opposée à la "nation" ou au "peuple", s'inscrit dans un contexte marqué par les bouleversements politiques et les guerres. Certains prêchent pour une philanthropie ou un cosmopolitisme qui dépasseraient toutes les patries. L' "humanité", quant à elle, oscille entre idéaux universalistes et contradictions historiques.

L'ouvrage est publié avec le soutien de la Maison d'Auguste Comte.

Contributeurs: Jacqueline Lalouette, Armelle Le Bras-Chopard, Julien Pasteur, Blaise Wilfert, Nathalie Brémand, Anne Verjus, Eric Saunier, Pierre Musso, Laurent Fedi, Annie Petit, Maurice Gasnier, Gilles Candar.

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Table des matières

Présentation............................................................................................................5

Première partie : Cadres historiques

I, Famille, Patrie, Humanité : trois mots-clefs en 1848

par Jacqueline Lalouette........................................................................................13

II. L’Union européenne pour la paix : ambiguïtés et

contradictions chez les socialistes français du xixe siècle

par Armelle Le Bras-Chopard.................................................................................33

III. L’affect généalogique et la Révolution française

par Julien Pasteur...................................................................................................51

IV. Industrialisation, marché et cosmopolitisme en Europe

autour de 1860

par Blaise Wilfert....................................................................................................75



Deuxième partie : Projets de réforme sociale du premier XIXe siècle

I. L’enfant dans la famille chez Charles Fourier et Étienne Cabet :

deux conceptions antinomiques ?

par Nathalie Brémand..........................................................................................105

II. Transmettre par les femmes. Contre le patriarcat, l’utopie de

James Henry Lawrence (1773-1840)

par Anne Verjus....................................................................................................119

III. Les francs-maçons de Rouen et le triptyque Famille, Patrie,

Humanité. Les apports de La Fraternité (1845-1848)

par Éric Saunier...................................................................................................139

IV. La notion d’humanité dans les Lettres d’un habitant de Genève

de Henri Saint-Simon (1803)

par Pierre Musso..................................................................................................161

Troisième partie : « Famille, Patrie, Humanité », une devise positiviste ?

I. L’idée de patrie chez Auguste Comte : ses fondements et sa

portée philosophique

par Laurent Fedi..................................................................................................187

II. « Famille, Patrie, Humanité » selon le disciple positiviste

Eugène Robinet

par Annie Petit ....................................................................................................209

Quatrième partie : Acteurs et débats d’un siècle à l’autre

I. Famille, patrie et nation chez Ernest Renan

par Maurice Gasnier...........................................................................................233

II. Patrie et humanité chez Jean Jaurès

par Gilles Candar................................................................................................255

III. La place de la famille, la patrie et l’humanité dans les manuels

scolaires d’Ernest Lavisse

par Jacqueline Lalouette.....................................................................................273