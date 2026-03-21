David Labreure, Annie Petit (dir.), "Famille, Patrie, Humanité". Réorganisations socio-politiques au XIXe siècle
"Famille, Patrie, Humanité" est une formule-devise du positivisme comtien. Or ces termes sont au centre des préoccupations de la plupart des réformateurs du XIXe siècle, soucieux de réorganiser le social et le politique à divers niveaux. La "famille", comme cadre intime et comme cellule sociale, transformée par l'industrialisation, est ébranlée. Par-delà les familles, les collectivités où elles s'inscrivent sont repensées. La "patrie", parfois identifiée, parfois opposée à la "nation" ou au "peuple", s'inscrit dans un contexte marqué par les bouleversements politiques et les guerres. Certains prêchent pour une philanthropie ou un cosmopolitisme qui dépasseraient toutes les patries. L' "humanité", quant à elle, oscille entre idéaux universalistes et contradictions historiques.
L'ouvrage est publié avec le soutien de la Maison d'Auguste Comte.
Contributeurs: Jacqueline Lalouette, Armelle Le Bras-Chopard, Julien Pasteur, Blaise Wilfert, Nathalie Brémand, Anne Verjus, Eric Saunier, Pierre Musso, Laurent Fedi, Annie Petit, Maurice Gasnier, Gilles Candar.
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Table des matières
Présentation............................................................................................................5
Première partie : Cadres historiques
I, Famille, Patrie, Humanité : trois mots-clefs en 1848
par Jacqueline Lalouette........................................................................................13
II. L’Union européenne pour la paix : ambiguïtés et
contradictions chez les socialistes français du xixe siècle
par Armelle Le Bras-Chopard.................................................................................33
III. L’affect généalogique et la Révolution française
par Julien Pasteur...................................................................................................51
IV. Industrialisation, marché et cosmopolitisme en Europe
autour de 1860
par Blaise Wilfert....................................................................................................75
Deuxième partie : Projets de réforme sociale du premier XIXe siècle
I. L’enfant dans la famille chez Charles Fourier et Étienne Cabet :
deux conceptions antinomiques ?
par Nathalie Brémand..........................................................................................105
II. Transmettre par les femmes. Contre le patriarcat, l’utopie de
James Henry Lawrence (1773-1840)
par Anne Verjus....................................................................................................119
III. Les francs-maçons de Rouen et le triptyque Famille, Patrie,
Humanité. Les apports de La Fraternité (1845-1848)
par Éric Saunier...................................................................................................139
IV. La notion d’humanité dans les Lettres d’un habitant de Genève
de Henri Saint-Simon (1803)
par Pierre Musso..................................................................................................161
Troisième partie : « Famille, Patrie, Humanité », une devise positiviste ?
I. L’idée de patrie chez Auguste Comte : ses fondements et sa
portée philosophique
par Laurent Fedi..................................................................................................187
II. « Famille, Patrie, Humanité » selon le disciple positiviste
Eugène Robinet
par Annie Petit ....................................................................................................209
Quatrième partie : Acteurs et débats d’un siècle à l’autre
I. Famille, patrie et nation chez Ernest Renan
par Maurice Gasnier...........................................................................................233
II. Patrie et humanité chez Jean Jaurès
par Gilles Candar................................................................................................255
III. La place de la famille, la patrie et l’humanité dans les manuels
scolaires d’Ernest Lavisse
par Jacqueline Lalouette.....................................................................................273