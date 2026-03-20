Miki Liukkonen, L'avenir de la littérature

Préface de Mohamed Mbougar Sarr

Dans ce manifeste provocateur et visionnaire, Miki Liukkonen interroge l’avenir de la littérature à l’ère d’internet. Contre le cynisme et le refus de son époque, il appelle au contraire à puiser dans notre temps pour fonder une littérature aussi audacieuse que sincère. Un texte essentiel porté par une langue virtuose et insolente qui constitue une véritable déclaration d’amour à la création contemporaine.

Miki Liukkonen (1989-2023), est un romancier, poète et musicien finlandais. Il est notamment l’auteur de O, un projet hors norme traduit en français par Sébastien Cagnoli et publié aux Éditions du Castor Astral. Son écriture expérimentale et audacieuse lui vaut d’être considéré comme l’un des écrivains contemporains les plus innovants. Disparu à l’âge de 33 ans, il laisse une œuvre profondément originale qui continue de bouleverser les conventions et de nourrir la réflexion sur le rôle de la littérature aujourd’hui.

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