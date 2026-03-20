Contrats doctoraux en langues romanes et études classiques à l'Université de Stockholm

Le Département d’études romanes et classiques de l’Université de Stockholm (Suède) recrute des doctorant·e·s dans le cadre de contrats doctoraux intégralement financés en linguistique ou en littérature en espagnol, français, italien ou portugais, ainsi qu’en études classiques (grec ancien ou latin).

Le doctorat correspond à un emploi académique à temps plein d’une durée maximale de quatre ans, avec salaire mensuel et exonération complète des frais d’inscription. Les programmes offrent une formation interdisciplinaire et l’intégration dans un environnement international de recherche.

Date limite de candidature : 15 avril 2026

Informations et candidature :

Langues romanes : https://su.varbi.com/en/what:job/jobID:902620/where:4/

Études classiques : https://su.varbi.com/what:job/jobID:906029/where:4/