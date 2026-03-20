Gilles Hanus, La parenté des langues. Langage et traduction selon Walter Benjamin

Cet essai propose une lecture de deux articles importants de Benjamin sur le langage : "Sur le langage en général et sur le langage de l'homme" et "La tâche du traducteur". Il s'attache à expliciter les tours et détours de ces textes. Partant de l'hypothèse fondamentale de Benjamin, selon laquelle le langage n'est pas d'abord un moyen d'expression et de communication, il examine son rapport à la linguistique et son refus de réduire le langage à un ensemble de signes, déplie la lecture qu'il propose des trois premiers chapitres de la Genèse, dans lesquels le langage joue un rôle déterminant, pour s'interroger finalement sur les conséquences d'une telle conception du langage sur la traduction. Le livre s'achève sur une série de dix-huit thèses qui, tout en synthétisant les conceptions de Benjamin, appellent à une exploration toujours singulière des textes de cet auteur.

—

Docteur en histoire et sémiologie du texte et de l’image, Gilles Hanus enseigne la philosophie dans le secondaire et dirige les Cahiers d’études lévinassiennes. Il est l’auteur de Échapper à la philosophie ? Lecture de Lévinas (2012); Benny Lévy, l’éclat de la pensée (2013) ; Penser à deux ? Sartre et Benny Lévy face à face (2013); Sans images ni paroles: Spinoza face à la révélation (2018); Relief de la mémoire. Théorie des trous de mémoire (2022); Éloge du tact (2023) et Une langue unique. Rousseau, Babel et la civilisation (2024).