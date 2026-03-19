La marque et ses suffixes. Marqueurs, marketing et marquage en littérature (Lausanne)

La marque et ses suffixes



Marqueurs, marketing et marquage en littérature

Colloque international, 16-17 avril 2026

Université de Lausanne

Organisation : Arthur Brügger & Julia Cela

En optant pour une définition large de la "marque" en littérature, ce colloque a pour ambition d’identifier les fictions de différenciation qui sous-tendent ses divers usages critiques et les valeurs ainsi projetées sur le fait littéraire. Il s’agit de déployer la "marque" sous tous ces aspects possibles : en tant que thème inscrit dans les fictions, en tant que stratégie d’individuation, en tant qu’opération de production d’un bien symbolique et en tant que critère de délimitation du territoire culturalisé du champ littéraire.

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Programme

JEUDI 16 AVRIL 2026

9h : Accueil

9h15 | INTRODUCTION (Julia Cela et Arthur Brügger)

10h | PANEL 1 – LA MARQUE DANS LA DIÉGÈSE (modération : Arthur Brügger)

10h : Michel Nachaat Hanna (Université Ain Shams, Le Caire), “Que traduit-on quand on traduit un nom de marque ? Pratique commerciale et littéraire”

10h30 : Joaquin Mariné Pinero (Université de Lausanne), “Matraquer des slogans : Le branding invasif de la ville dans Les Furtifs d’Alain Damasio”

11h30 | PANEL 2 – STYLISTIQUE DES MARQUEURS (modération : Gilles Philippe)

11h30 : Félix Katikakis (Université de Liège), “L’apport de la textométrie dans l’objectivation de marqueurs stylistiques collectifs. Le “Groupe de Liège” au prisme du logiciel Hyperbase”

12h : Diane Kalms (Université de Lausanne), “Le dé-marquage du genre à l’épreuve de la traduction : le cas des Guérillères”

14h | CONFÉRENCE DE JOSÉPHINE VODOZ

“Marquer les esprits : du scandale au branding dans l’édition française (XXe siècle)”

15h30 | PANEL 3 – LA MARQUE-AUTEUR (modération : Jérôme Meizoz)

15h30 : Io Paula de la Vega (UGR, Iberlab - Cergy Paris Université Laboratoire LT2D), “Mariana Enriquez : marquage gothique, différenciation féministe et posture littéraire transatlantique”

16h : Claude Meyer (Université de Lausanne), “Maupassant et sa communauté de marque. Reconfigurations du littéraire en régime de branding”

16h30 : Majda Meftahi (Université Chouaib Doukkali, El Jadida, Maroc), “Le minimalisme émotionnel comme marque littéraire chez Jean-Philippe Toussaint” (par visioconférence)

17h-18h | DISCUSSION EN PLÉNUM

Synthèse et bilan de la journée

20h30 | SPECTACLE : Les Auteurs qui n’existent pas (La Grange / Centre Arts & Science)

Un spectacle conçu par la Cie Dobromir

Avec Donatienne Amann, Robin Dupuis, Agathe Hauser et Alexis Rime

Entrée libre, sur réservation

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VENDREDI 17 AVRIL 2026

10h | CONFÉRENCE DE MARIE FLEURY WULLSCHLEGER

“La marque comme trace du réel dans la fiction contemporaine”

11h30 | PANEL 4 – MARQUAGE ET MARCHANDISATION DU LITTÉRAIRE (modération : Mathilde Zbaeren)

11h30 : Léonie Segura (Université Lumière Lyon 2), ”Paradigme généalogique et stratégie de “marquage” dans l’écriture de soi contemporaine“

12h : Boris Colinas (Université de Lausanne), “"Marquer" le visible : histoire d'une icononomologie politique”

14h | PANEL 5 – ÉLÉMENTS DE MARKETING LITTÉRAIRE (modération : Julia Cela)

14h : Marcela Scibiosrka (Université Libre de Bruxelles & Vrije Universiteit Brussel), “Discours croisés : l’image de marque dans les bulletins d’éditeurs”

14h30 : Alice Kersten (Université de Liège), “Les prix littéraires de libraires : marquage d’une qualité littéraire ou d’une identité professionnelle ?”

15h15-16h | DISCUSSION EN PLÉNUM

Synthèse et bilan de la journée

16h : Fin du colloque.