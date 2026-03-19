Myriam Bernier

L’Athée vertueux comme problème philosophique au XVIIe siècle

Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le XVIIe siècle », n° 92, série « Littérature, libertinage et spiritualité » n° 18, 2026.

Un athée peut-il être vertueux ? La question a obsédé le XVIIe siècle qui voit s’affronter arguments des libertins et des apologistes pour tenter d’y répondre. Ce livre restitue l’ampleur de ces débats, ainsi que l’ampleur des enjeux toujours actuels autour de ce problème.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406198239 - au prix de 119 EUR.