Facteurs et acteurs de la (non)réception de la littérature ukrainienne en France
Eur’ORBEM - CNRS, Sorbonne Université, CREE, Inalco
Département de philologie française et de traduction, Université de Tchernivtsi
en partenariat avec l’Institut ukrainien en France, Ambassade d’Ukraine en France,
Coalition globale des études ukrainiennes
Programme du colloque international
Facteurs et acteurs de la (non)réception de la littérature ukrainienne en France
Lundi 30 mars 2026
Lieu : Centre culturel d’Ukraine en France (22, avenue de Messine - Paris 8e)
19h-20h30 Performance littéraire et artistique, suivie d’une discussion
Collage vocal « UNIVERSUM СASSANDRE» (d’après la pièce de Lessia Oukraïnka)
en ukrainien et en français par Yaryna TARASYUK, Sofiya VARETSKA et Svitlana MACENKA (Lviv, Ukraine)
Mardi 31 mars 2026
Lieu : Maison de la Recherche, Inalco (2, rue de Lille - Paris 7e)
9h Inauguration du colloque
Représentantes et représentants de
l’Ambassade d’Ukraine en France
la Coalition globale des études ukrainiennes
la Présidence de Sorbonne Université
la Présidence de l’Inalco
CREE, Inalco
Eur’ORBEM, Sorbonne Université
9h30 Conférence plénière Serhiy JADAN, écrivain
Histoire(s) et acteurs des réceptions : regards croisés
Modération : Clara ROYER
10h Nikol DZIUB
Pourquoi la France ne pouvait pas défendre et illustrer la littérature ukrainienne : le point de vue comparatiste de Mykhaïlo Drahomanov (1841-1895)
10h20 Johanne LE RAY
Les Cavaliers, de Iouri Ianovski, édité par Aragon en 1957 : entre promotion des « littératures soviétiques », reconnaissance de l’identité ukrainienne et défense et illustration d’une éthique de la traduction
10h40 Konrad KROL
Faire entendre l’Ukraine par la traduction. « Les voix de l’Ukraine en exil », publication de l’Association Institut littéraire « Kultura » (fondée en 1947)
11h Discussion
Médiations transgénériques en action
Modération : Yves CHEVREL
11h40 Svitlana MAСENKA, Yaryna TARASYUK, Sofiya VARETSKA
Du texte à la performance littéraire : l’intermédialité comme moyen de réception d’une œuvre classique de la littérature ukrainienne dans l’espace culturel européen (l’exemple de Cassandre de Lessia Oukraїnka, 1907)
12h Delphine RUMEAU
La révolution tranquille : aller simple entre la poésie québécoise et la poésie ukrainienne ?
12h20
Elisabeth KYRIAKOU
Traductions, adaptations et lectures scéniques : circulation des dramaturgies contemporaines ukrainiennes dans l’espace francophone
12h40 Discussion
Formes, formats et facteurs de publication et de diffusion
Modération : Boris CZERNY
14h Dmytro CHYSTIAK
Anthologies de la poésie ukrainienne en français : héritage, problèmes et perspectives
14h20 Yarema KRAVETS
Rôle des éditions ukrainiennes soviétiques « Dnipro » dans la traduction de la littérature ukrainienne en français
14h40 Galyna DRANENKO
Péritexte et épitexte éditoriaux des publications des œuvres poétiques de Vassyl Stous en langue française
15h Discussion
Publics d’une littérature invisibilisée
Modération : Nadège RADARU
15h40 Kateryna TARASIUK
Pourquoi ne lit-on pas la littérature ukrainienne ? Enquête sur une réception entravée au sein du milieu académique slavisant francophone
16h Nataliia BORYSHKEVYCH
Réflexion sur la traduction littéraire de l’ukrainien vers le français : enjeux de la production et de la réception
16h20 Christian JACQUES
La diffusion du livre ukrainien à Strasbourg et depuis Strasbourg : enjeux et stratégies
16h40 Discussion
17h Présentation de la Coalition globale des études ukrainiennes
17h30 Table ronde « Éditer la littérature ukrainienne en français : défis, expériences, avenir ». En partenariat avec l’Institut ukrainien en France avec la présentation du catalogue de l’École de traduction
Modération : Iryna DMYTRYCHYN
Mercredi 1er avril 2026
Lieu : Institut d'études slaves / Eur’ORBEM, Sorbonne Université (9, rue Michelet - Paris 6 e)
9h30 Conférence plénière d'Iryna DMYTRYCHYN Éditer la littérature ukrainienne de guerre en France
Iryna DMYTRYCHYN
Traduire la guerre
Modération : Maougocha GOLDBERG
10h Svitlana NAMESTIUK
Rôle de la traduction dans la visibilité transnationale de la littérature ukrainienne sur le Donbass
10h20 Esther SASSIER
La guerre en Ukraine : tremplin pour la diffusion de l’œuvre de Yuri Andrukhovych en France ?
10h40 Valeriia KOVALENKO
De la non-réception à la visibilité différée : écrits féminins de guerre en Ukraine (2022–)
11h Tetiana KATCHANOVSKA
La poésie ukrainienne à l’épreuve de la réception dans l'espace francophone : perspectives traductologiques et traduisantes
11h20 Discussion
11h40 Lieux et objets de discussion
Iryna SOBCHENKO Exposition des fonds de Bulac en littérature ukrainienne en français.
Nathalie LEREBOULLET (Eur’ORBEM) et le personnel de la bibliothèque Visite de l’Institut d’études slaves et présentation de ses fonds
Stratégies de la traduction de l’ukrainien en français
Modération : Clarisse BROSSARD
13h Olena STEFURAK, Yuliia SAK
Traduire l’irreprésentable : défis lexicaux et pressions politiques dans la traduction du Prince jaune de Vassyl Barka en français ([1963] 1981)
13h20 Iryna RYMYAK
Les normes de translittération et l’usage des exonymes dans la traduction des toponymes ukrainiens en français : le cas de Kiev / Kyiv
13h40 Olga ARTYUSHKINA
Écriture plurilingue au service de l’humour. Défi(s) de la traduction
14h Discussion
Formation des passeurs ukraino-français
Modération : Cécile GAUTHIER
14h40 Olena POLOVYNKO
Textes littéraires classiques dans les méthodes de langue : peut-on adapter un élément culturel et patrimonial à des fins pédagogiques ? (langue ukrainienne comme étrangère)
15h Iryna SOBCHENKO
Former un canon invisible : le cours d’Élie Borschak (1892-1959) en tant que dispositif d’enseignement des lettres ukrainiennes en France
15h20 Discussion
16h00 Bilan du colloque
Iryna DMYTRYCHYN, Galyna DRANENKO, Olena STEFURAK
16h30 Présentation des ouvrages traduits récents
Georges NIVAT Palimpsestes. Poésie de Vassyl Stous
17h-18h Atelier de traduction pour les étudiantes et les étudiants, doctorantes et les doctorants, les participantes et les participants du colloque. Modération : Tetiana KATCHANOVSKA
Comité scientifique du colloque
Clarisse BROSSARD, doctorante en histoire juive de l’Ukraine, CREE, Inalco ; traductrice
Yves CHEVREL, professeur émérite à l'IDEX Sorbonne Université ; coéditeur de l’Histoire des traductions en langue française
Boris CZERNY, professeur des universités, directeur de l'UFRLVE, Université de Caen
Iryna DMYTRYCHYN, maîtresse de conférences en études ukrainiennes, responsable de la section ukrainienne, CREE, Inalco ; présidente de l’Institut ukrainien en France ; traductrice
Galyna DRANENKO, professeure des universités en littérature et culture ukrainiennes, Eur’ORBEM, Sorbonne Université, responsable scientifique de NUMERISLAV à l’Institut d’études slaves ; directrice du Département de philologie française et de traduction, Université nationale de Tchernivtsi
Victoire FEUILLEBOIS, maîtresse de conférences HDR au Département d’études slaves, G.E.O., Université de Strasbourg
Xavier GALMICHE, professeur des universités en littérature tchèque et cultures centre-européennes, UFR d’Études slaves, Faculté des Lettres, Eur’ORBEM, Sorbonne Université ; écrivain et traducteur
Cécile GAUTHIER, maîtresse de conférences HDR en littérature comparée, CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne
Yarema KRAVETS, professeur au Département de littérature mondiale, Université nationale de Lviv Ivan Franko ; traducteur
Clara ROYER, professeure des universités en littérature hongroise et cultures centre-européennes, UFR d’Études slaves, Faculté des lettres, directrice de l’Eur’ORBEM, Sorbonne Université ; écrivaine, scénariste et traductrice
Constantin SIGOV, professeur des universités à l'Académie Mohyla de Kyïv ; philosophe et éditeur, fondateur de la maison d’édition « Duh i Litera »
Gisèle SAPIRO, directrice d'études à l'EHESS et directrice de recherche au CNRS
Olena STEFURAK, maîtresse de conférences en traduction, directrice adjointe du Département de philologie française et de traduction, Université nationale de Tchernivtsi
Dmytro TCHYSTIAK, professeur des Universités en philologie romane et ukrainienne, Département de philologie romane, Université nationale Taras Chevtchenko de Kyïv, Secrétaire de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine ; écrivain et traducteur