Eur’ORBEM - CNRS, Sorbonne Université, CREE, Inalco

Département de philologie française et de traduction, Université de Tchernivtsi

en partenariat avec l’Institut ukrainien en France, Ambassade d’Ukraine en France,

Coalition globale des études ukrainiennes

Programme du colloque international

Facteurs et acteurs de la (non)réception de la littérature ukrainienne en France

Lundi 30 mars 2026

Lieu : Centre culturel d’Ukraine en France (22, avenue de Messine - Paris 8e)

19h-20h30 Performance littéraire et artistique, suivie d’une discussion

Collage vocal « UNIVERSUM СASSANDRE» (d’après la pièce de Lessia Oukraïnka)

en ukrainien et en français par Yaryna TARASYUK, Sofiya VARETSKA et Svitlana MACENKA (Lviv, Ukraine)





Mardi 31 mars 2026

Lieu : Maison de la Recherche, Inalco (2, rue de Lille - Paris 7e)



9h Inauguration du colloque

Représentantes et représentants de

l’Ambassade d’Ukraine en France

la Coalition globale des études ukrainiennes

la Présidence de Sorbonne Université

la Présidence de l’Inalco

CREE, Inalco

Eur’ORBEM, Sorbonne Université





9h30 Conférence plénière Serhiy JADAN, écrivain



Histoire(s) et acteurs des réceptions : regards croisés

Modération : Clara ROYER

10h Nikol DZIUB

Pourquoi la France ne pouvait pas défendre et illustrer la littérature ukrainienne : le point de vue comparatiste de Mykhaïlo Drahomanov (1841-1895)

10h20 Johanne LE RAY

Les Cavaliers, de Iouri Ianovski, édité par Aragon en 1957 : entre promotion des « littératures soviétiques », reconnaissance de l’identité ukrainienne et défense et illustration d’une éthique de la traduction

10h40 Konrad KROL

Faire entendre l’Ukraine par la traduction. « Les voix de l’Ukraine en exil », publication de l’Association Institut littéraire « Kultura » (fondée en 1947)

11h Discussion



Médiations transgénériques en action

Modération : Yves CHEVREL

11h40 Svitlana MAСENKA, Yaryna TARASYUK, Sofiya VARETSKA

Du texte à la performance littéraire : l’intermédialité comme moyen de réception d’une œuvre classique de la littérature ukrainienne dans l’espace culturel européen (l’exemple de Cassandre de Lessia Oukraїnka, 1907)

12h Delphine RUMEAU

La révolution tranquille : aller simple entre la poésie québécoise et la poésie ukrainienne ?

12h20

Elisabeth KYRIAKOU

Traductions, adaptations et lectures scéniques : circulation des dramaturgies contemporaines ukrainiennes dans l’espace francophone

12h40 Discussion



Formes, formats et facteurs de publication et de diffusion

Modération : Boris CZERNY



14h Dmytro CHYSTIAK

Anthologies de la poésie ukrainienne en français : héritage, problèmes et perspectives

14h20 Yarema KRAVETS

Rôle des éditions ukrainiennes soviétiques « Dnipro » dans la traduction de la littérature ukrainienne en français

14h40 Galyna DRANENKO

Péritexte et épitexte éditoriaux des publications des œuvres poétiques de Vassyl Stous en langue française

15h Discussion



Publics d’une littérature invisibilisée

Modération : Nadège RADARU

15h40 Kateryna TARASIUK

Pourquoi ne lit-on pas la littérature ukrainienne ? Enquête sur une réception entravée au sein du milieu académique slavisant francophone



16h Nataliia BORYSHKEVYCH

Réflexion sur la traduction littéraire de l’ukrainien vers le français : enjeux de la production et de la réception

16h20 Christian JACQUES

La diffusion du livre ukrainien à Strasbourg et depuis Strasbourg : enjeux et stratégies

16h40 Discussion



17h Présentation de la Coalition globale des études ukrainiennes



17h30 Table ronde « Éditer la littérature ukrainienne en français : défis, expériences, avenir ». En partenariat avec l’Institut ukrainien en France avec la présentation du catalogue de l’École de traduction

Modération : Iryna DMYTRYCHYN





Mercredi 1er avril 2026

Lieu : Institut d'études slaves / Eur’ORBEM, Sorbonne Université (9, rue Michelet - Paris 6 e)

9h30 Conférence plénière d'Iryna DMYTRYCHYN Éditer la littérature ukrainienne de guerre en France

Iryna DMYTRYCHYN



Traduire la guerre

Modération : Maougocha GOLDBERG



10h Svitlana NAMESTIUK

Rôle de la traduction dans la visibilité transnationale de la littérature ukrainienne sur le Donbass

10h20 Esther SASSIER

La guerre en Ukraine : tremplin pour la diffusion de l’œuvre de Yuri Andrukhovych en France ?

10h40 Valeriia KOVALENKO

De la non-réception à la visibilité différée : écrits féminins de guerre en Ukraine (2022–)

11h Tetiana KATCHANOVSKA

La poésie ukrainienne à l’épreuve de la réception dans l'espace francophone : perspectives traductologiques et traduisantes



11h20 Discussion



11h40 Lieux et objets de discussion

Iryna SOBCHENKO Exposition des fonds de Bulac en littérature ukrainienne en français.

Nathalie LEREBOULLET (Eur’ORBEM) et le personnel de la bibliothèque Visite de l’Institut d’études slaves et présentation de ses fonds



Stratégies de la traduction de l’ukrainien en français

Modération : Clarisse BROSSARD

13h Olena STEFURAK, Yuliia SAK

Traduire l’irreprésentable : défis lexicaux et pressions politiques dans la traduction du Prince jaune de Vassyl Barka en français ([1963] 1981)

13h20 Iryna RYMYAK

Les normes de translittération et l’usage des exonymes dans la traduction des toponymes ukrainiens en français : le cas de Kiev / Kyiv



13h40 Olga ARTYUSHKINA

Écriture plurilingue au service de l’humour. Défi(s) de la traduction

14h Discussion



Formation des passeurs ukraino-français

Modération : Cécile GAUTHIER

14h40 Olena POLOVYNKO

Textes littéraires classiques dans les méthodes de langue : peut-on adapter un élément culturel et patrimonial à des fins pédagogiques ? (langue ukrainienne comme étrangère)

15h Iryna SOBCHENKO

Former un canon invisible : le cours d’Élie Borschak (1892-1959) en tant que dispositif d’enseignement des lettres ukrainiennes en France

15h20 Discussion





16h00 Bilan du colloque

Iryna DMYTRYCHYN, Galyna DRANENKO, Olena STEFURAK



16h30 Présentation des ouvrages traduits récents

Georges NIVAT Palimpsestes. Poésie de Vassyl Stous



17h-18h Atelier de traduction pour les étudiantes et les étudiants, doctorantes et les doctorants, les participantes et les participants du colloque. Modération : Tetiana KATCHANOVSKA

Comité scientifique du colloque

Clarisse BROSSARD, doctorante en histoire juive de l’Ukraine, CREE, Inalco ; traductrice

Yves CHEVREL, professeur émérite à l'IDEX Sorbonne Université ; coéditeur de l’Histoire des traductions en langue française

Boris CZERNY, professeur des universités, directeur de l'UFRLVE, Université de Caen

Iryna DMYTRYCHYN, maîtresse de conférences en études ukrainiennes, responsable de la section ukrainienne, CREE, Inalco ; présidente de l’Institut ukrainien en France ; traductrice

Galyna DRANENKO, professeure des universités en littérature et culture ukrainiennes, Eur’ORBEM, Sorbonne Université, responsable scientifique de NUMERISLAV à l’Institut d’études slaves ; directrice du Département de philologie française et de traduction, Université nationale de Tchernivtsi

Victoire FEUILLEBOIS, maîtresse de conférences HDR au Département d’études slaves, G.E.O., Université de Strasbourg

Xavier GALMICHE, professeur des universités en littérature tchèque et cultures centre-européennes, UFR d’Études slaves, Faculté des Lettres, Eur’ORBEM, Sorbonne Université ; écrivain et traducteur

Cécile GAUTHIER, maîtresse de conférences HDR en littérature comparée, CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne

Yarema KRAVETS, professeur au Département de littérature mondiale, Université nationale de Lviv Ivan Franko ; traducteur

Clara ROYER, professeure des universités en littérature hongroise et cultures centre-européennes, UFR d’Études slaves, Faculté des lettres, directrice de l’Eur’ORBEM, Sorbonne Université ; écrivaine, scénariste et traductrice

Constantin SIGOV, professeur des universités à l'Académie Mohyla de Kyïv ; philosophe et éditeur, fondateur de la maison d’édition « Duh i Litera »

Gisèle SAPIRO, directrice d'études à l'EHESS et directrice de recherche au CNRS

Olena STEFURAK, maîtresse de conférences en traduction, directrice adjointe du Département de philologie française et de traduction, Université nationale de Tchernivtsi

Dmytro TCHYSTIAK, professeur des Universités en philologie romane et ukrainienne, Département de philologie romane, Université nationale Taras Chevtchenko de Kyïv, Secrétaire de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine ; écrivain et traducteur