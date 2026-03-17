Paul-Louis Roubert, La photographie et ses mythes modernes. Pour une histoire critique

Qu’est-ce que l’histoire de la photographie et comment devient-on historien de ce médium ? Depuis les années 1980, l’histoire de la photographie s’est profondément transformée sous l’effet d’une nouvelle génération de chercheurs et de chercheuses qui ont commencé à relire une discipline entrée dans le champ universitaire par l’histoire de l’art. Des revues spécialisées ont vu le jour et des institutions historiques sont devenues le lieu d’un renouvellement méthodologique et théorique inédit. L’histoire de la photographie s’institutionnalisait et s’affirmait dans le paysage de l’histoire de l’art et des études visuelles.

Quelles ont été les grandes questions de la discipline, quels en ont été les acteurs, les supports de diffusion ? Paul-Louis Roubert parcourt quelque trente années de la formation de cette discipline en France à travers son itinéraire d’historien de l’art, dont l’objet principal a été de revisiter les mythes modernes que l’histoire de la photographie s’était elle-même forgés.

Récit d’apprentissage tout autant qu’inventaire de la discipline, cette histoire est celle d’une utopie encore vive : celle de faire de l’histoire de la photographie une discipline universitaire affranchie de l’histoire de l’art.

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Sommaire

Naissance des images

Bousculer l’histoire

Daguerréotypie

Charles Baudelaire et la photographie

Photographie et critique d’art au XIXe siècle

L’histoire de la photographie du XIXe siècle et son exposition

Retour aux primitifs

Penser de nouveaux outils