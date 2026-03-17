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Lecteur de français au département des langues et littératures romanes de l'Université Masaryk, à Brno, en République tchèque

Lecteur de français au département des langues et littératures romanes de l'Université Masaryk, à Brno, en République tchèque

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Petr Dytrt)

Le doyen de la Faculté des lettres de l'Université Masaryk annonce un concours ouvert pour le poste suivant :  Lecteur I ou II de FLE

  • Lieu de travail : Département des langues et littératures romanes, Faculté des lettres, Université Masaryk, Brno, République tchèque 
  • Type de poste : poste universitaire  
  • Profil de chercheur de l'UE : R1
  • Nombre d'heures de travail : temps plein, 40 heures par semaine 
  • Type de contrat de travail : à durée déterminée (contrat de travail d'un an avec possibilité de prolongation)
  • Date de prise de fonction prévue : 1er septembre 2026 ou à convenir
  • Nombre de postes à pourvoir : 1  
  • Date limite de candidature : 13 avril 2026

PROFIL RECHERCHÉ 

  • Le département des langues et littératures romanes de l'Université des sciences appliquées de Francfort-sur-le-Main (FFMU) recherche un maître de conférences spécialisé dans l'enseignement du français langue étrangère aux étudiants de licence (niveaux A1 à C1) et de master (niveaux C1 à C2). Une maîtrise en langue française, en didactique du français ou en enseignement du français aux étrangers (pour les candidats étrangers) est requise. Une expérience dans l'enseignement pratique des langues à l'université constitue un atout.

PRINCIPALES MISSIONS 

Pédagogie  

  • Participation à l'enseignement des matières linguistiques pratiques pour les étudiants de licence (grammaire normative, vocabulaire, expression écrite, expression orale).
  • Encadrement et relecture des mémoires de licence.
  • Participation à la gestion organisationnelle des activités pédagogiques au sein du département.
  • Recherche
  • Une expérience antérieure en matière de publication indépendante dans le domaine de l'enseignement du français langue étrangère constitue un atout, mais n'est pas obligatoire.
  • Autres
  • Participation aux activités opérationnelles et administratives liées au poste occupé, selon les instructions du chef de département, par exemple : annonce et organisation des dates d'examens, saisie des résultats d'examens dans le système MUNI IS, etc.
    Tâches administratives courantes liées à la gestion des cours dispensés (e-learning, etc.), communication avec les étudiants via le MUNI IS
    Participation à la promotion de la discipline et de son étude à la FFMU.

EXIGENCES:

Formation, diplômes et expérience professionnels:

  • Master en langue française, en didactique du français ou en enseignement du français aux étrangers (pour les candidats étrangers) – obligatoire.
  • Expérience dans l'enseignement du français à des étudiants universitaires – un atout.
  • Expérience requise
  • Une expérience préalable n'est pas obligatoire, mais constitue un atout.
  • Compétences linguistiques 
  • Maîtrise du français de niveau C2 – obligatoire.
  • Langue maternelle française – un atout.
  • Maîtrise de l'anglais d'au moins niveau B2 – obligatoire.
  • Connaissance d'une autre langue romane – un atout.
  • Exigences liées au contenu du poste
  • Compétences informatiques de base au niveau utilisateur avec les applications bureautiques et de communication (MS Office, MS Teams, Zoom, etc.).
  • Capacité à utiliser des outils et du matériel pédagogiques modernes.
  • Capacité à favoriser la participation active des étudiants aux discussions en classe.
  • Approche conceptuelle et systématique de l'enseignement.
  • Sens de l'organisation.
  • Rigueur, sens des responsabilités, fiabilité, patience et empathie dans les relations avec les autres.
  • Sont considérés comme des atouts 
  • Une expérience professionnelle dans un environnement universitaire
  • Une expérience dans d'autres domaines de l'éducation