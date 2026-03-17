Lecteur de français au département des langues et littératures romanes de l'Université Masaryk, à Brno, en République tchèque

Le doyen de la Faculté des lettres de l'Université Masaryk annonce un concours ouvert pour le poste suivant : Lecteur I ou II de FLE

Lieu de travail : Département des langues et littératures romanes, Faculté des lettres, Université Masaryk, Brno, République tchèque

Type de poste : poste universitaire

Profil de chercheur de l'UE : R1

Nombre d'heures de travail : temps plein, 40 heures par semaine

Type de contrat de travail : à durée déterminée (contrat de travail d'un an avec possibilité de prolongation)

Date de prise de fonction prévue : 1er septembre 2026 ou à convenir

1er septembre 2026 ou à convenir Nombre de postes à pourvoir : 1

Date limite de candidature : 13 avril 2026

PROFIL RECHERCHÉ

Le département des langues et littératures romanes de l'Université des sciences appliquées de Francfort-sur-le-Main (FFMU) recherche un maître de conférences spécialisé dans l'enseignement du français langue étrangère aux étudiants de licence (niveaux A1 à C1) et de master (niveaux C1 à C2). Une maîtrise en langue française, en didactique du français ou en enseignement du français aux étrangers (pour les candidats étrangers) est requise. Une expérience dans l'enseignement pratique des langues à l'université constitue un atout.

PRINCIPALES MISSIONS

Pédagogie

Participation à l'enseignement des matières linguistiques pratiques pour les étudiants de licence (grammaire normative, vocabulaire, expression écrite, expression orale).

Encadrement et relecture des mémoires de licence.

Participation à la gestion organisationnelle des activités pédagogiques au sein du département.

Recherche

Une expérience antérieure en matière de publication indépendante dans le domaine de l'enseignement du français langue étrangère constitue un atout, mais n'est pas obligatoire.

Autres

Participation aux activités opérationnelles et administratives liées au poste occupé, selon les instructions du chef de département, par exemple : annonce et organisation des dates d'examens, saisie des résultats d'examens dans le système MUNI IS, etc.

Tâches administratives courantes liées à la gestion des cours dispensés (e-learning, etc.), communication avec les étudiants via le MUNI IS

Participation à la promotion de la discipline et de son étude à la FFMU.

EXIGENCES:

Formation, diplômes et expérience professionnels: