Lecteur de français au département des langues et littératures romanes de l'Université Masaryk, à Brno, en République tchèque
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Petr Dytrt)
Le doyen de la Faculté des lettres de l'Université Masaryk annonce un concours ouvert pour le poste suivant : Lecteur I ou II de FLE
- Lieu de travail : Département des langues et littératures romanes, Faculté des lettres, Université Masaryk, Brno, République tchèque
- Type de poste : poste universitaire
- Profil de chercheur de l'UE : R1
- Nombre d'heures de travail : temps plein, 40 heures par semaine
- Type de contrat de travail : à durée déterminée (contrat de travail d'un an avec possibilité de prolongation)
- Date de prise de fonction prévue : 1er septembre 2026 ou à convenir
- Nombre de postes à pourvoir : 1
- Date limite de candidature : 13 avril 2026
PROFIL RECHERCHÉ
- Le département des langues et littératures romanes de l'Université des sciences appliquées de Francfort-sur-le-Main (FFMU) recherche un maître de conférences spécialisé dans l'enseignement du français langue étrangère aux étudiants de licence (niveaux A1 à C1) et de master (niveaux C1 à C2). Une maîtrise en langue française, en didactique du français ou en enseignement du français aux étrangers (pour les candidats étrangers) est requise. Une expérience dans l'enseignement pratique des langues à l'université constitue un atout.
PRINCIPALES MISSIONS
Pédagogie
- Participation à l'enseignement des matières linguistiques pratiques pour les étudiants de licence (grammaire normative, vocabulaire, expression écrite, expression orale).
- Encadrement et relecture des mémoires de licence.
- Participation à la gestion organisationnelle des activités pédagogiques au sein du département.
- Recherche
- Une expérience antérieure en matière de publication indépendante dans le domaine de l'enseignement du français langue étrangère constitue un atout, mais n'est pas obligatoire.
- Autres
- Participation aux activités opérationnelles et administratives liées au poste occupé, selon les instructions du chef de département, par exemple : annonce et organisation des dates d'examens, saisie des résultats d'examens dans le système MUNI IS, etc.
Tâches administratives courantes liées à la gestion des cours dispensés (e-learning, etc.), communication avec les étudiants via le MUNI IS
Participation à la promotion de la discipline et de son étude à la FFMU.
EXIGENCES:
Formation, diplômes et expérience professionnels:
- Master en langue française, en didactique du français ou en enseignement du français aux étrangers (pour les candidats étrangers) – obligatoire.
- Expérience dans l'enseignement du français à des étudiants universitaires – un atout.
- Expérience requise
- Une expérience préalable n'est pas obligatoire, mais constitue un atout.
- Compétences linguistiques
- Maîtrise du français de niveau C2 – obligatoire.
- Langue maternelle française – un atout.
- Maîtrise de l'anglais d'au moins niveau B2 – obligatoire.
- Connaissance d'une autre langue romane – un atout.
- Exigences liées au contenu du poste
- Compétences informatiques de base au niveau utilisateur avec les applications bureautiques et de communication (MS Office, MS Teams, Zoom, etc.).
- Capacité à utiliser des outils et du matériel pédagogiques modernes.
- Capacité à favoriser la participation active des étudiants aux discussions en classe.
- Approche conceptuelle et systématique de l'enseignement.
- Sens de l'organisation.
- Rigueur, sens des responsabilités, fiabilité, patience et empathie dans les relations avec les autres.
- Sont considérés comme des atouts
- Une expérience professionnelle dans un environnement universitaire
- Une expérience dans d'autres domaines de l'éducation