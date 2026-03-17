Jérôme Constantin, La pandémie apocalyptique

De nos jours, les fictions ayant pour thème la fin du monde sont très populaires. Elles ont commencé à proliférer dès le début de l’Anthropocène, au même rythme que la menace écologique et technologique, et avec une vigueur nouvelle à l’aube du troisième millénaire, symptôme d’un malaise dans la civilisation. Mais la destruction atomique a récemment laissé place à d’autres spectres, au premier rang desquels figurent la catastrophe environnementale et, bien sûr, la pandémie. Cette dernière inquiétude, aussi ancienne que les premières civilisations, a soudainement été décuplée par l’apparition d’un nouveau coronavirus en Chine il y a six ans.



L’expression « pandémie apocalyptique » est depuis sortie du domaine de la littérature d’anticipation pour traduire une angoisse désormais largement répandue. La production littéraire en français n’échappe pas à cet engouement. Toutefois, si les ouvrages critiques portant sur les histoires de fin du monde ne sont pas rares, ceux qui traitent spécifiquement de pandémie apocalyptique le sont beaucoup plus, et se concentrent avant tout sur les productions anglo-saxonnes. Nous nous pencherons donc sur les romans français et francophones de cette dernière décennie, avec pour fil conducteur l’interrogation suivante : dans quelle mesure ces écrits rendent-ils l’homme responsable de sa propre destruction ?

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Table des matières

Introduction



I. Genèse de l’épidémie



A. Des catastrophes réelles qui inspirent les romans contemporains

1. Sources historiques

2. Calamités notables

3. Forme et structure des œuvres



B. Angoisses contemporaines

1. Le piège du progrès

2. Le monde du vingt-et-unième siècle

3. La cause des femmes et la mort du couple

4. Actualité hexagonale



C. Des causes lointaines

1. La question du pourquoi, moteur du récit

2. La recherche des coupables

3. Des raisons structurelles



II. récits de l’apocalypse



A. La nouvelle peste

1. Apparition et propagation

2. La longue guerre des scientifiques et des médecins

3. Réactions individuelles et mesures collectives

4. Sexualité, grossesse et famille par temps de pandémie

5. Comment le monde prend fin



B. Un mal mystérieux et atypique

1. Nanovirus et mème tueur

2. Apathie, amnésie et rêves contagieux

3. Régression et perte du langage

4. Stérilité

5. Transformations monstrueuses



C. Le Zombie : l’allégorie du mort anthropophage

1. Genre codifié et scénario classique

2. Détournement humoristique

3. Sous-genre fantastique et fiction réaliste



III. Après la catastrophe



A. Un monde chasse l’autre

1. Ruine et désolation

2. La chute de la civilisation

3. La revanche des marginaux et le triomphe du fascisme

4. La renaissance



B. Les élus

1. Compagnons d’infortune

2. Populations protégées et zones préservées

3. Utopia ou les bienheureux

4. Un îlot de survivance



C. Un changement radical de mode de vie

1. Terre d’abondance et espace de conquête

2. Retour à la nature

3. Fuite en avant

4. Tirer les leçons du passé ?



Conclusion

Bibliographie