Chaire professorale à 50% en Littérature ancienne française et générale (open rank) à l'Université de Bâle

La Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Bâle souhaite pourvoir, à partir du 1er février 2027 ou pour une date à convenir, une chaire professorale à 50% en littérature ancienne française et générale, avec accent sur l'humanisme.

En fonction de ses qualifications, la personne retenue sera nommée au grade de Professeur Assistant en voie de titularisation (TTAP), d'Associate Professor ou de Full Professor.

L'Université de Bâle associe excellence et diversité et s'engage pour l'égalité des chances et une conciliation harmonieuse de la vie familiale et de la vie professionnelle. Afin d'augmenter la proportion des femmes occupant des postes de haut niveau académique, l'Université est particulièrement intéressée par les candidatures féminines.

Votre poste

On recherche une personne

capable d'enseigner et de mener des recherches sur tous les aspects de la littérature française, du Moyen Âge jusqu'à la fin du XVIIe siècle, avec une expertise tangible du Moyen Âge tardif et de la Renaissance (en raison du rôle historique que Bâle a joué dans l'humanisme).

Cette personne devra maîtriser un éventail diversifié d'approches théoriques et méthodologiques et se montrer capable d'interroger l'importance actuelle de l'humanisme.

Elle participera aux programmes transversaux d'enseignement et d'encadrement interdisciplinaire de la recherche que le Département de linguistique et de littérature propose au niveau du BA, du MA et du doctorat. Elle contribuera en outre aux réseaux interdisciplinaires de la Faculté qui traitent de la première modernité (pôles de recherche Europa im globalen Kontext et Mittelalter/Renaissance/Frühe Neuzeit).

Votre profil

Les candidates et candidats doivent justifier d'excellentes publications et d'activités de recherche soutenues depuis la validation de leur doctorat (l'évaluation de ce parcours tenant compte de leur ancienneté universitaire).

Ils disposent d'une expérience dans l'enseignement et ils peuvent offrir aux étudiants et doctorants un encadrement pédagogique stimulant et innovant.

L'obtention antérieure de financements pour des projets sera un avantage.

En sus d'une bonne capacité à travailler en équipe et à participer aux tâches d'administration universitaire, l'aptitude à enseigner en français au plus haut niveau est indispensable.

Une bonne maîtrise de l'allemand ou de l'anglais est également souhaitable et, si elle fait défaut, elle devra être acquise rapidement.

Nous vous offrons

Des conditions de travail modernes et favorables à la vie de famille, dans un environnement situé au centre de Bâle, et des possibilités de collaboration avec des collègues fortement motivés.

Modalités de candidature et contact

Les dossiers de candidature devront comporter :

Une lettre de motivation Un curriculum vitae Les copies des diplômes ou certificats pertinents Une liste des publications

Les dossiers de candidature doivent être envoyés conformément aux instructions fournies sur le portail de candidature en ligne de l'Université de Bâle (https://www.unibas.ch/en/Jobs-and-Careers/Current-Vacancies.html, sélectionner l'annonce et utiliser le bouton « Apply »), avant le 20 avril 2026.

Les candidatures envoyées par d'autres moyens ne seront pas prises en compte.

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Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser au doyen de la Faculté des lettres, le professeur Laurent Goetschel (contact : bewerbung-philhist@unibas.ch ; https://philhist.unibas.ch/en/applications/).