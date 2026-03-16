Martina Kopf, Marion Coste (dir.), Postmigration and Postcolonialism. Comparative Perspectives on French- and German-Language Literatures and Music / Postmigration et postcolonialisme. Perspectives comparées sur les musiques et littératures franco- et germanophones

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Ces dernières années, le concept de postmigration a pris une importance grandissante dans la recherche interdisciplinaire, qu'il s'agisse d'une génération postmigrante (d'auteur·e·s ou de musicien·ne·s), de sociétés ou encore de perspectives postmigrantes. Les parallèles avec le postcolonialisme ont souvent été soulignés. Dans quelle mesure les deux approches se recoupent-elles en termes de contenu et de structure ?

Issu d'une collaboration franco-allemande, ce volume se propose de répondre à cette question au-delà d'un contexte strictement national, à travers des réflexions théoriques et des études de cas tirées des littératures et musiques franco- et germanophones. Les contributions traitent des relations entre le rap, la littérature contemporaine et la migration, des relations intermédiales entre littérature et musique, des concepts d'identité et de corps d'une génération postmigrante, des réflexions et pratiques linguistiques postmigrantes ou encore des projets de société postcoloniaux et postmigrants.

In recent years, the concept of postmigration has become increasingly relevant to interdisciplinary research, whether it refers to a postmigrant generation (of authors or musicians), to a postmigrant societies or perspectives. The parallels to postcolonialism have been repeatedly emphasized. But to what extent do the two approaches overlap in terms of content and structure?

This volume is the result of a Franco-German collaboration and aims to answer this question beyond strictly national contexts, through theoretical reflections and case studies from both French- and German-language literature and music. The contributions deal with the relationship between rap, contemporary literature and migration, intermedial relationships between literature and music, identity and body concepts of a postmigrant generation, postmigrant linguistic reflections and practices, as well as postcolonial and postmigrant society models.