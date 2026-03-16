Cahiers du théâtre antique n° 8 : "Le corps acteur dans le théâtre antique" (dir. Matteo Capponi et Pierre Voelke)
Ce volume des Cahiers du théâtre antique réfléchit sur l’outil majeur des acteurs et des choreutes en Grèce ancienne : le corps jouant et dansant. Il s’inscrit dans la continuité d’un colloque organisé en octobre 2023 à l’université de Lausanne autour du « Corps acteur dans le théâtre grec antique ». Son ambition est de réunir et de faire dialoguer des approches différentes, qu’elles se fondent sur les sources textuelles – les textes dramatiques eux-mêmes – ou sur les sources iconographiques, sur la comparaison avec d’autres traditions théâtrales ou encore sur l’expérimentation à travers la performance et la recréation contemporaines.
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Matteo Capponi, Pierre Voelke
Partie I : Gestes dans les textes
L’emploi du mot σχῆμα dans le théâtre d’Aristophane
Sophie Bocksberger
Corps acteurs dans les scènes initiales des comédies d’Aristophane
Ghislaine Jay-Robert
Le bond et la ronde : figures de danse et gestualité dans les Guêpes d’Aristophane
Pierre Voelke
The Hyperphysical Satyrs: A Study in Choreomusicology
Laura Gianvittorio-Ungar
Du corps à la parole : le poète dans la Poétique d’Aristote, Cassandre dans l’Agamemnon d’Eschyle
Karin Schlapbach
Partie II : Gestes en images
Donne comiche: corpo, costume e funzione delle figure femminili sui vasi a soggetto comico della Magna Grecia e della Sicilia
Carmela Roscino
Entre polyvalence et spécification : postures et gestes des acteurs de comédie en costume d’esclave
Heide Frielinghaus
Partie III : Ouvertures comparatistes
Rendre la mimèsis à l’acteur : la théorie du jeu de l’acteur de tragédie grecque antique reconsidérée à partir de la notion de monomane des traités de Zeami sur le nô
Maxime Pierre
Corps acteur et gestualité dans le Sakuntalā Nāṭaka de Nevaz (1682-1762)
Nadia Cattoni
Partie IV : Recréations contemporaines
Chorégraphier les relations entre chœur et soliste chez Euripide : les exemples d’Iphigénie à Aulis et d’Oreste
Marie-Hélène Delavaud-Roux
Restituer le jeu antique grâce aux outils numériques
Matthieu Pellet, Matteo Capponi
Capter les gestes de Lavinia : des mouvements du corps de l’actrice à l’espace scénique numérique de l’avatar
Isis Fahmy, Benoît Renaudin
Table des illustrations
Résumés
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