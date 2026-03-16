Cahiers du théâtre antique n° 8 : "Le corps acteur dans le théâtre antique" (dir. Matteo Capponi et Pierre Voelke)

Ce volume des Cahiers du théâtre antique réfléchit sur l’outil majeur des acteurs et des choreutes en Grèce ancienne : le corps jouant et dansant. Il s’inscrit dans la continuité d’un colloque organisé en octobre 2023 à l’université de Lausanne autour du « Corps acteur dans le théâtre grec antique ». Son ambition est de réunir et de faire dialoguer des approches différentes, qu’elles se fondent sur les sources textuelles – les textes dramatiques eux-mêmes – ou sur les sources iconographiques, sur la comparaison avec d’autres traditions théâtrales ou encore sur l’expérimentation à travers la performance et la recréation contemporaines.

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Sommaire

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Avant-propos

Matteo Capponi, Pierre Voelke

Partie I : Gestes dans les textes

L’emploi du mot σχῆμα dans le théâtre d’Aristophane

Sophie Bocksberger

Corps acteurs dans les scènes initiales des comédies d’Aristophane

Ghislaine Jay-Robert

Le bond et la ronde : figures de danse et gestualité dans les Guêpes d’Aristophane

Pierre Voelke

The Hyperphysical Satyrs: A Study in Choreomusicology

Laura Gianvittorio-Ungar

Du corps à la parole : le poète dans la Poétique d’Aristote, Cassandre dans l’Agamemnon d’Eschyle

Karin Schlapbach

Partie II : Gestes en images

Donne comiche: corpo, costume e funzione delle figure femminili sui vasi a soggetto comico della Magna Grecia e della Sicilia

Carmela Roscino

Entre polyvalence et spécification : postures et gestes des acteurs de comédie en costume d’esclave

Heide Frielinghaus

Partie III : Ouvertures comparatistes

Rendre la mimèsis à l’acteur : la théorie du jeu de l’acteur de tragédie grecque antique reconsidérée à partir de la notion de monomane des traités de Zeami sur le nô

Maxime Pierre

Corps acteur et gestualité dans le Sakuntalā Nāṭaka de Nevaz (1682-1762)

Nadia Cattoni

Partie IV : Recréations contemporaines

Chorégraphier les relations entre chœur et soliste chez Euripide : les exemples d’Iphigénie à Aulis et d’Oreste

Marie-Hélène Delavaud-Roux

Restituer le jeu antique grâce aux outils numériques

Matthieu Pellet, Matteo Capponi

Capter les gestes de Lavinia : des mouvements du corps de l’actrice à l’espace scénique numérique de l’avatar

Isis Fahmy, Benoît Renaudin

Table des illustrations

Résumés

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