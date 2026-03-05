Pierre Assouline, Tenez bon. Comment des livres nous donnent de l'espoir

Tenez bon est un manifeste, qui déploie une conviction essentielle pour Pierre Assouline : les livres nous donnent de l'espoir.

Qui n'a jamais été tenté de reculer devant le risque et le danger, ou de céder à la mélancolie ? Face à l'adversité, qu'elle soit intime ou collective, Pierre Assouline sait les livres qui nous donnent de l'espoir. Il suffit d'une page, d'une phrase ou même d'un seul mot pour forger en chacun d'entre nous un socle de résistance.

Les paroles d'Albert Camus, Simone Veil, Jean Moulin, Rudyard Kipling ou Paul Celan, sans oublier Job, personnage biblique à la portée universelle, ni la chèvre de Monsieur Seguin, permettent de tenir bon dans les situations difficiles.

Tenir bon face à la barbarie ordinaire.

Tenir bon dans ses valeurs, et ne pas renoncer à ses convictions, quand tout nous pousse à les trahir.

Tenir bon dans la défense absolue de l'État de droit, pilier de la République.

Tenir bon chaque fois que l'on croit perdre une forme de dignité.

Tenir bon, à condition que cela ne se fasse pas aux dépens de la légèreté...