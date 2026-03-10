Revue
Revue Musicorum, n° 23 : "M.P.G. de Chabanon 1728-1792"

  • EAN : 9791094472071
  • ISSN : 1763-508X
  • Numéro : 23
  • 168 pages
  • Prix : 18 EUR
  • Date de publication :
Volume 23 sous la direction de Laurine Quetin

 Volume 23 sous la direction de Laurine Quetin

M.P.G. de Chabanon 1728-1792

 Préface  

« Le beau et triste opera (sic) de Sabinus » 

« Les bords de la Seine et ceux du lac »

Les relations épistolaires de P.M. Hennin avec M.P.G. de Chabanon

 Correspondance de P.M. Hennin et M.P.G. de Chabanon 

 La Nativité (1774) de F.J.Gossec et M.P.G. de Chabanon : un oratorio ou une pastorale ? 

 Tudomèle ou Alétha ? Une querelle musicale à la mode de chez nous  

 « Adieu donc mon cher poulet »,action dramatique et expression musicale dans Le Cadi dupé, de C.W. Gluck 

Lire en ligne…