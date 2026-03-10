Revue Musicorum, n° 23 : "M.P.G. de Chabanon 1728-1792"
Publié le par Marc Escola (Source : Laurine Quetin)
Volume 23 sous la direction de Laurine Quetin
Préface
« Le beau et triste opera (sic) de Sabinus »
« Les bords de la Seine et ceux du lac »
Les relations épistolaires de P.M. Hennin avec M.P.G. de Chabanon
Correspondance de P.M. Hennin et M.P.G. de Chabanon
La Nativité (1774) de F.J.Gossec et M.P.G. de Chabanon : un oratorio ou une pastorale ?
Tudomèle ou Alétha ? Une querelle musicale à la mode de chez nous
« Adieu donc mon cher poulet »,action dramatique et expression musicale dans Le Cadi dupé, de C.W. Gluck