Revue Musicorum, n° 23 : "M.P.G. de Chabanon 1728-1792"

Volume 23 sous la direction de Laurine Quetin

M.P.G. de Chabanon 1728-1792

Préface

« Le beau et triste opera (sic) de Sabinus »

« Les bords de la Seine et ceux du lac »

Les relations épistolaires de P.M. Hennin avec M.P.G. de Chabanon

Correspondance de P.M. Hennin et M.P.G. de Chabanon

La Nativité (1774) de F.J.Gossec et M.P.G. de Chabanon : un oratorio ou une pastorale ?

Tudomèle ou Alétha ? Une querelle musicale à la mode de chez nous

« Adieu donc mon cher poulet »,action dramatique et expression musicale dans Le Cadi dupé, de C.W. Gluck

