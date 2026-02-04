L'Entre-deux, n°18, décembre 2025

Le numéro 18 (décembre 2025) de la revue électronique L’Entre-deux publiée par le laboratoire Textes & Cultures (Univ. Artois) vient de paraître.

Il comprend 3 dossiers :

Présences contemporaines 4. « S’encorder aux mots » avec Jean Benameur, dirigé par Isabelle Roussel-Gillet et Évelyne Thoizet.

Territoires et sociétés avant et après la Renaixença catalane, dirigé par Marie-Claire Zimmermann et coordonné par Claire Ponsich.

ART’HIFICE 1. La fabrique de l’espace médiéval et moderne dans la fiction historique et les arts contemporains, dirigé par Xavier Escudero, Caroline Lyvet, Patricia Rochwert-Zuili et Sarah Voinier.

Voir en ligne : https://lentre-deux.com/index.php?b=numero18