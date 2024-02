La bande dessinée tous azimuts

La bande dessinée va tous azimuts. Elle invente depuis des décennies des formes, des récits et impose des esthétiques d’une grande richesse. De semaine en semaine, le site En attendant Nadeau explore leurs univers et leur histoire : de Tintin à Corto Maltese, du Mauss d’Art Spiegelman aux livres de José Roosevelt, en passant par les comics américains ou les mangas. Le site affiche ces jours-ci un nouveau dossier qui rassemble plus de quarante articles consacrés à l’actualité et l’histoire de la bande dessinée. Une exploration d’univers fascinants, de formes et de récits qui ne cessent de nous surprendre.

(© Denoël Graphic)