Annexes « Les archives Schwarz-Bart : témoignage personnel »

Correspondance avec Zoé Durel et Françoise Marianne, chargées de mission auprès du comité de pilotage du Projet Maison Schwarz-Bart, à Goyave, juin 2012.

Date : 11 juin 2012

Objet : Documents originaux à récupérer dans l'exposition MS

Chères amies,

(copie à Bernard, à l'attention de Simone)

Je reprends l’avion demain (lundi soir 11) pour Israël.

Alors juste quelques mots pour dire qu’il faut récupérer la photo du portrait d’André par le peintre Benn (le tableau est perdu mais la photo est le seul vestige original). Il y a par ailleurs un dessin original réalisé par un peintre de Metz : dans la vitrine des objets personnels (avec chapeau de paille, lunettes, verre de pinceaux, deux flacons de vernis dont un pour dorer les cadres). Il faut aussi récupérer l’original du diplôme d’officier des Arts et des Lettres et un numéro d’une revue de 1902 (« L’Illustration », je crois) consacré à l’éruption du Volcan de St Pierre (il s’agissait de montrer comment André se documentait pour décrire ses épisodes). Pour le reste, il me semble avoir récupéré l’essentiel des originaux, certains documents exposés étant des copies (photocopies) : ainsi, par exemple, le programme de la pièce jouée par le Théâtre Fer de Lance ; les brouillons de la MS ; le projet de préface inédit, etc.

Il faudrait vérifier avec Chichi si elle a gardé autre chose : je n’avais pas fait de liste de ce que nous lui avions confié, mais elle m’a remis à deux reprises des originaux.

Je n’ai certes pas retrouvé les notes manuscrites d’André concernant l’adaptation de la MS en collaboration avec C [Claude] Feraldo, mais je ne pense pas avoir remis le dossier entier à Chichi et Simone a peut-être sorti ces pages du dossier bleu, à un moment ou à un autre. Et je n’ai pas vérifié si la photo du panneau Biographie, qui illustre le voyage d’André en Casamance, a été remise dans l’album rouge. […]

Si [Chichi] trouvait le temps (maintenant ou par la suite) de photocopier au moins les couvertures, pages de garde et une page intérieure des diverses adaptations de la MS (en BD, encyclopédies, etc.), ce serait utile pour les archives SB. […]

Enfin je vous rappelle que la plupart des dossiers et fichiers que j’ai réalisés (dont celui-ci) sont recopiés et mis à jour sur le disque dur fourni par Bernard : vous y trouverez notamment un dossier « Exposition médiathèque » qui contient la plupart des données utiles, mes photos de l’exposition à la veille de l’ouverture, etc. Il est dans le dossier « Schwarz Bart », et vous pouvez aussi chercher sous « Mulâtresse », etc.

Bon travail et amitiés. Francine

Le 21 juin [nous tenons] une réunion du Comité de pilotage qui suit notre étude sur le projet culturel des écrivains Schwarz-Bart.

Nous venons vers toi, puisque lors de cette réunion, Françoise et moi allons présenter les grandes orientations du projet. Dans ce cadre, nous avons des propositions et des demandes à te faire :

– Nous avons débuté une couverture photo des collections (objets d’art, meubles) présentes dans la maison et nous souhaiterions présenter aux membres l’inventaire en cours. Pourrais-tu, s’il te plaît, sélectionner 3 à 4 pièces du patrimoine littéraire d’André SB parmi celles que tu as déjà identifiées et classées et les accompagner, si possible, d’une fiche d’informations succincte ? Nous pouvons mercredi prochain prendre les photos des manuscrits que tu auras choisis.

– Dans notre étude, nous suggérons que la première résidence scientifique te soit attribuée courant 2013 afin que tu puisses poursuivre ton travail de recherches sur les manuscrits d’André SB. Si tu as le temps, pourrais-tu, s’il te plaît, décrire ta méthode de travail et tes objectifs concernant les manuscrits d’ASB ? […]

Nous préconisons de constituer une équipe pluridisciplinaire de professionnels, en amont du projet, composée d’un architecte, d’un muséographe scénographe, de Simone SB et d’un spécialiste de l’œuvre des Schwarz-Bart. Ces professionnels devront faire concorder leurs priorités et les hiérarchiser. […] Accepterais-tu d’intégrer cette équipe en tant que spécialiste des écrivains Schwarz-Bart ?

[Suite le 18 juin] : Je tenais juste à te préciser que Françoise et moi travaillons sur le projet Schwarz-Bart dans le cadre d’une étude que nous remettrons le 15 septembre aux membres du comité de pilotage. C’est une étude de réflexion et de propositions. Nous espérons bien que cette étude serve à la concrétisation du projet qui est exceptionnel ! Zoé

[Réponse de FK à Zoé et Françoise le 20 juin 2012]

Avec un peu de retard, voici mes notes en vrac qui répondent à vos diverses demandes.

Je les recopie précédées des questions de Zoé.

Q. 3 à 4 pièces du patrimoine littéraire d’André SB :

R. – Manuscrit (incomplet) de La Mulâtresse Solitude (avec divers brouillons pour certaines pages) : réunies dans un classeur, les feuilles manuscrites représentent l’un des derniers états du texte du roman. On peut en outre, en comparant le travail sans cesse recommencé sur une même page, suivre l’écrivain au travail. Le début et la fin, et des passages devenus classiques, sont donc sauvegardés, de la main d’André SB.

Il existe aussi un tapuscrit du Dernier des Justes (dactylographié), au dernier stade avant l’édition, avec beaucoup de corrections manuscrites et des indications typographiques.

En outre, les « manuscrits » reconstitués des inédits [de la MS], réunis dans des classeurs, constituent un trésor littéraire : j’ai classé les épisodes et les diverses versions de ces épisodes, dans des pochettes en plastique, insérant des pochettes contenant des plans de chapitre, des indications pour le ton à adopter, la documentation à utiliser, etc. Une partie de ces inédits se trouve dans de grands cahiers à carreaux (manuscrits).

– Dans le classeur du manuscrit de la MS, (je crois), j’ai disposé en première page, le dessin original d’André reproduit dans le roman Le Plat de porc aux bananes vertes, avec ses indications manuscrites pour le typographe (il dit en substance : « à reproduire sur un feuillet à carreaux de cahier d’écolier pour faire document »).

On peut y associer d’autres dessins originaux d’André, dont un portrait de Simone sur un feuillet de cahier, peinture à l’eau ; un portrait de son frère aîné déporté (Jacques) et d’autres encore. (Voir chemise bleue : dessins originaux d’André).

– Grand cahier jaune à spirales (dans le grand sac en plastique où j’ai réuni tous les carnets de notes d’André) : André y a recopié à la main des notes littéraires ou sur la vie qui lui semblaient importantes (sans doute recueillies sur des bouts de papier, dans des livres, etc.). Tous les carnets sont d’ailleurs en soi intéressants : ils représentent des plans de chapitres ou d’épisodes, des phrases à introduire dans un passage de roman, des idées de scénarios, pièces de théâtre, romans, nouvelles, etc., des réflexions sur la vie, sur la littérature, sur l’art, des scènes croquées sur le vif, réactions à une émission de télévision, une conférence, etc. Hervée Lara doit aussi rapporter (peut-être est-ce fait) des carnets contenant des listes alphabétiques des livres consultés par André ou présents dans sa bibliothèque ainsi que son carnet d’adresses.

– J’ai établi un dossier (pochette bleue à rabats) de projets de scénarios pour le cinéma soit de la main d’André, soit établis en collaboration avec lui (ex : Claude Feraldo) : adaptation du Dernier des Justes, de la Mulâtresse, etc.

Il existe aussi deux adaptations du Dernier des Justes pour l’opéra : la première par Elias Tanenbaum : The Last of the Just, imprimé en 1967, à NY, par Pioneer Editions, 156 pages folio. Le texte est adapté du roman. La partition (avec une note manuscrite de Tanenbaum) se trouve dans les documents classés dans le bureau d’André.

(La seconde adaptation, par Thomas Z. Shepard : The Last of the Just, livret de Gerald Walker (1980, pourrait être retrouvée ; il existe aussi dans les archives un échange de correspondance avec un troisième compositeur, en 2005 ).

– J’ai établi un dossier de correspondance importante d’André avec des personnalités : présidents, écrivains, artistes, représentants du judaïsme. Il y a aussi des lettres de ses éditeurs et de ses lecteurs…

– Il existe aussi de nombreux albums de photos familiales, à restaurer et préserver.

– J’ai établi un dossier : documents biographique (une grande enveloppe blanche à fond cartonné) dans lequel j’ai placé la biographie manuscrite établie par André de sa famille jusqu’à la fin de la guerre, des cartes d’identité, d’ancien combattant, de lecteur de bibliothèque, permis de conduire, etc., des fiches de paye de l’après-guerre, etc.

Q. – Dans notre étude, nous suggérons que la première résidence scientifique te soit attribuée courant 2013 afin que tu puisses poursuivre ton travail de recherches sur les manuscrits d’André SB .

Si tu as le temps, pourrais-tu, s’il te plaît, décrire ta méthode de travail et tes objectifs concernant les manuscrits d’ASB ?

R. – J’ai entrepris d’identifier, de classer et de répertorier les manuscrits, carnets, sources, plans et notes, etc. permettant de reconstituer l’ensemble du projet littéraire d’AS et de mettre en évidence la variété de ses talents (dessin, scénarios, etc.). Pour ce faire j’ai commencé par identifier les parties appartenant à un même bloc en fonction du papier, de l’encre utilisés… puis j’ai tout lu pour identifier les thèmes, les personnages, les diverses versions d’un même passage. Chaque passage identifié a été placé dans une pochette plastique avec un feuillet indiquant sa place dans l’œuvre ou toute autre indication importante. J’ai écrit au crayon les numéros de pages correspondantes avec un renvoi à une autre version, etc. Puis j’ai tout mis dans l’ordre qui me semblait logique (en fonction de plans ou de notes d’André) dans des classeurs.

– J’espère qu’une partie des manuscrits déjà reconstitués au cours de mes précédents séjours pourra être mise en forme finale et publiée (Les enfants de Solitude, La mort de Jeanne, L’Afrique) , ce qui permettrait aux lecteurs et aux critiques et chercheurs universitaires, de pouvoir relire l’œuvre anciennement publiée au regard de la nouvelle qui la complète et qui lui est intrinsèquement liée. Dans un second temps, on pourrait publier des volumes de notes littéraires ou de réflexions personnelles (Paroles des nuits et des jours ; Ephémères ; Journal ; Carnets). Enfin les archives classées pourraient nourrir ultérieurement des éditions critiques annotées des diverses œuvres publiées ou à publier.

– La bibliothèque : Ma méthode n’est pas celle d’un archiviste : mais je localise et mets ensemble des blocs de documents (en donnant un titre au dossier/classeur/sac, etc. qui les contient). Je classe la bibliothèque personnelle d’André (dont l’ordre avait été complètement dérangé lors de travaux effectués à l’étage). Ce classement permet de mettre en évidence les auteurs favoris et les thèmes récurrents d’André. J’ai aussi classé les magazines thématiques et les coupures de journaux. Enfin, j’ai commencé à marquer (par un signet intercalé aux pages annotées par André) les livres dans lesquels l’auteur a rédigé des notes, soit en rapport avec le livre lu, soit avec un événement survenu pendant qu’il lisait, soit « indépendant » (pages de ses propres œuvres, dialogues à introduire, etc.). Ce travail exige d’être complété et rationnalisé.

Il existe également des classeurs ou des pochettes de pages découpées au cutter par André dans des livres qu’il n’a pas gardés dans sa bibliothèque : mais il a soigneusement conservé les passages annotés ou les pages blanches remplies de ses propres notes.

J’ai déjà commencé à les classer en distinguant : pages découpées non annotées mais devant servir à la documentation d’un passage à écrire (on retrouve dans ses plans et notes des renvois à des articles, passages de livres, etc. qui se trouvent sans doute dans ces classeurs), pages peu annotées et classeurs avec pages couvertes de notes nombreuses. Une partie des notes qui me semblent très importantes pour appréhender l’art littéraire d’André ont été mises à part dans une pochette à rabat : « Notes importantes ».

Quand j’ai considéré que certaines notes étaient d’une importance extrême, je les ai retapées dans des fichiers WORD. Tous mes fichiers (y compris photos, notes personnelles, interviews, etc.) sont recopiés sur le disque dur externe mis à ma disposition par Bernard et qui reste à Goyave.

Q. Accepterais-tu d’intégrer cette équipe en tant que spécialiste des écrivains Schwarz-Bart ?

R. OUI.

2Pour la reconstitution de manuscrits incomplets et l’étude génétique de leur avancement, l’un des éléments les plus significatifs est le grand nombre de plans présents dans les archives, qui indiquent les parties principales de l’œuvre à venir, ou la répartition interne des épisodes d’une même section, avec souvent des flèches indiquant une anticipation ou un rejet à plus tard dans le récit de tel ou tel passage. Certains plans sont accompagnés de dates et s’interrogent sur la crédibilité de la chronologie romanesque. D’autres tissent les thématiques abordées et leurs interrelations. La plupart figurent sur des feuilles volantes sans dates. En voici quelques exemples :

3Ce plan thématique centripète, sur un feuillet sans date, est sans doute destiné à une version de Kaddish. Chaque branche part du centre vers la pointe de la flèche, mais aussi se poursuit à travers la page, en repassant par le point central. La page est traversée par une ligne horizontale. Le plan met en relation l’histoire de l’humanité et l’histoire juive, à travers les idéologies et les croyances qui induisent les réalités socio-politiques.

4Transcription F.K. de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d’une montre :

Perechodnik , volonté du cri, Schop[enhauer], Ghetto de V[arsovie], Auschwitz

Image

Guerre 14/18

Démocratie ; mondialisation ; choc des civilisations ; colonialisme ; impérialisme ; nationalisme

Juifs : hyperperformants (USA), cosmopolites, assimilés, sionistes, juifs non juifs

[Inserts :] capitalo-bolchéviques, « Toute puissance du peuple juif » ; déicide

Juifs intellectuels ; commerçants ; banquiers

Biopolitique ; sélection raciale ; politique raciale ; naturalisme nazi

Globalisation ; guerre des étoiles ; ethnocides ; surpopulation ; « surhommes » ( ?) ; crétinisme

Néant ; Bouddha

Crétinisme

L’âge des foules ; communisme ; fascisme ; Auschwitz : mort de l’individu, (victimes-bourreaux)

(Perechodnik)

[Flèches insérées sous Auschwitz vers « mort de l’individu »] >-- < Goulag ; Hiroshima

Libéralisme ; Individu (USA) ; droits civiques

Juifs peuple sorcier (passé) ; Juifs peuple moderniste

Juifs croyants

Lumières ; droits civiques (abolition de l’esclavage)

Moyen-Âge ; fripiers ; usuriers

Darwin

Science : informatique ; génétique ; astrophysique ; cybernétique ; virtuel

5Ce plan figure sur la 3ème de couverture (blanche), arrachée d’un livre non identifié. En face, sur la dernière page du livre (blanche), on aperçoit une note, datée du 19 mars 2001. Transcription de haut en bas, de gauche à droite :

La case : « identité » mène par flèches à gauche à :

Homme ; occidental ; cromagnon ; obsédé sexuel ; voyeur  porno voyageur ; monogame ; polygame ; mariage ; couple ; enfants ; biologie

La case : « identité » mène par flèches à droite à :

Juif vivant ; Juif laïque ; obsession de la Shoah ; Nihilisme ; judaïsmes ; Avenir du peuple juif ; disparition lente ; disparition rapide ; victoire arabe

De haut en bas à droite :

Juif vivant ; suicide ; délai 8 ans ; Littérature ; mondialisation ; le livre électronique ; fin de toutes les identités ; fin du monde

6On notera qu’une partie importante des épisodes est déjà rédigée à l’époque du plan puisque l’auteur indique, mais sans guillemets, les premiers et parfois les derniers mots des passages validés, à introduire à tel ou tel endroit du récit.

7Transcription Francine Kaufmann.

CH. 2

1) mort de Jeanne ; réactions des vieilles ; histoire de sa vie jusqu’à son fils et découverte de sa philosophie ; la première fois que lui parle de sa philosophie. 2) Histoire des lorgnons ; le jour où lui parle dans l’escalier. 3) les derniers jours ; promenade. 4) Précisions sur la philo et conclusion. 1) Réaction de la Bitard à la mort de Jeanne. 2) Crise d’asthme (précédée par début note sur Trace) ; Bitard (c’est la peur de la mort qui l’a conduite à ces extrémités). 3) Paresse de voir les petits signes. 4) Quand je songe à cette vaine énormité d’efforts ; la force des blancs est dans l’alphabet, suivi du livre de tante Cydalise. 5) Le marin de tante Cydalise jusqu’aux commentaires de Man Louise sur le livre. 6) Mord le marin et les conséquences. 1) Époque après le départ de Robert Morel ; bain de corossol ; le dimanche allait « voir » sa fille, revenait par la Médina. [Insert indiqué par une flèche :] Allusion au fait de « retourner » à l’Afrique (une Africaine). 2) Parfois (quand Robert la prévenait qu’il allait à l’orphelinat), alors prenait tôt le bateau pour Gorée. Rêves. Lit tels livres sur les négriers. Un jour essaie d’en acheter dans la librairie ; on la met à porte, alors demande à son patron. 3) Vie de Poulain, leurs conversations ; puis après, conversations kafkaïennes sur romans roses, puis finir par la question [Insert indiqué par une flèche :] avec d’abord une allusion circonstanciée au séjour dans la brousse ; pourquoi n’a-t-il jamais dit que c’était de l’invention ? 1) A mon retour d’Afrique ; il y en a tant de ces vieilles jusqu’à : et tout le monde le verrait battre, etc. 2) Madame Bochatey trop de chance jusqu’à : un même regard froid. 3) Saint et maudit espoir. 1) Première version. Tout dire jusqu’à pourquoi suis-je moi-même (humour aérien). Quatre pages. 2) Version mystico-astronomique jusqu’à : lectures des preuves scientifiques infériorité race noire (humour léger et tendre). Une page et demi. 3) Version darwino-négrito-Césairienne (cocasse) jusqu’à incident ou anecdote prouvant la fausseté : par exemple arrivée Jocelyne . 4) Version humour exotique noyé par l’excès de dérision (humour tendre et noir). 5) An 3000, version submergée par le non-sens de l’entreprise. Du point de vue de l’an 3000, il n’y a plus rien à dire. 6) Depuis 1924 jusqu’à image une fois de plus définitive de mon passé. 7) Celle qui va mourir n’est personne. 8) Version mère-Afrique, se terminant en patois.

Annotation en marge : biographie spirituelle.

En 1980, elle a 60 ans, donc née en 1890, à la Martinique. Éruption du Mont Pelée. Amérique du Sud : famine

Eruption du Mont Pelée 1905  15 ans Amérique du Sud : famine 1920  30 ans Harlem 1922 32 ans Afrique 1925 35 ans France 1935 45 ans

La chronologie historique est absurde, il faut saisir cette existence par son mouvement profond. Tracer la courbe d’une liberté :

(Le bas du feuillet est coupé)

K. Il y a un problème de dates.

1) rencontre à Jérusalem (mais AS a-t-il reçu le prix ? février 67).

2) deux ans s’écoulent

3) Visite de ‘Haïm en Europe, USA, Antilles (Auschwitz ?)

4) retour de Haïm et séjour en Israël (au Brésil ?)

5) grossesse la joie et mort

En principe en 64 rencontre à Jérusalem.

8Outre des coupures ou des photocopies d’articles de documentation, André SB établissait des notes de lecture des principaux ouvrages qui lui servaient de source de documentation. Il notait alors les numéros de pages et recopiait une phrase ou résumait le thème abordé. Mais j’ai aussi retrouvé des fiches bristol accompagnées d’un titre. L’écrivain recopiait des informations à la main ou collait des coupures de livres.

9La plupart des lectures d’André SB sont destinées à nourrir sa réflexion sur ses propres projets littéraires. Mais les annotations dans ses livres sont assez rarement liées au livre qu’il lit, sauf quand elles sont fondées sur une ligne ou un passage qu’il surligne et commente dans les marges de la même page. Parfois il relève une idée ou un mode de composition qui pourrait lui servir pour tel ou tel passage, notamment de Kaddich. C’est le cas pour cette note non datée mais sans doute rédigée dans les années 50 ou 60 :

[En encadré] Pages 233 + 234

remarques sur la manière de concevoir les personnages d’un roman : véritable mine d’or [souligné deux fois]

10J’ai aussi retrouvé une note sur la page de titre arrachée de Milan Kundera dans L’Art du roman, éd. Folio (poche), 1995 :

« K1 (Entouré d’un cercle, puis suivi de cette remarque en majuscules) TRES IMPORTANT. Voir le quatrième principe de Kundera (p. 56 57 58) qui doit servir de méthode de composition pour l’ensemble du livre »

11Les pages mentionnées sont aussi arrachées et placées dans la même liasse. Le quatrième principe de Kundera, p. 56, est le suivant :

« Non seulement la circonstance historique doit créer une situation existentielle nouvelle pour un personnage du roman, mais l’Histoire doit en elle-même être comprise et analysée comme situation existentielle »

12En haut de la page 56, SB note :

Les quatre principes devraient présider à la composition de l’épisode Auschwitz.

13J’ai découvert plusieurs dessins de qualité que j’ai réunis dans une même pochette bleue (voir annexe 1). Simone SB m’a confié que son époux aurait voulu être peintre. Certes un dessin à la plume ouvrait Le Plat de porc. Mais il n’était pas précisé qu’il était de la main d’André SB. (Le dessin figure dans l’édition brochée, mais pas dans les éditions de poche). Or j’en ai retrouvé l’original parmi les feuillets épars, et je l’ai placé en 2012 en tête du classeur de La MS. En haut à gauche du dessin, une indication au crayon destinée au Seuil précise : « dessin original. Le dessin devra être reproduit en héliogravure, avec des petits carreaux de cahier d’écolier, afin de « faire document ». » Il vient d’être analysé par Fanny Margras . J’en propose ici une copie en couleur scannée par moi, à Goyave.

14J’ai aussi classé dans ma pochette cartonnée bleue intitulée : « Dessins » d’autres œuvres d’André SB, dont un portrait stylisé de Simone SB réalisé à la peinture à l’eau sur une feuille à petit carreaux arrachée d’un cahier à spirale. Je me souviens l’avoir montré à Simone SB en lui disant qu’il pourrait servir de couverture à un inédit du cycle antillais. Il a depuis été reproduit par Catherine Rovera . Mais je le donne ici tel que je l’avais scanné à Goyave.

15Mon troisième exemple est le portrait d’un jeune frère d’André SB, Armand que toute la famille appelait : « Canard ». Il avait survécu à la guerre, et André SB le chérissait particulièrement. Mais en faisant de l’auto-stop, il a été tué à l’âge de vingt ans dans l’accident où était impliquée la voiture qui l’avait pris à son bord, le 20 juillet 1964. Le choc de sa mort brutale est resté longtemps vivace et l’écrivain m’a écrit qu’il espérait avoir fait revivre « certaines de ses qualités d’âme » sous les traits d’Ernie Lévy enfant (Lettre SB-FK du 30 juillet 1975). Sur l’original on remarque, mieux que sur la copie scannée, que le visage d’Armand est recouvert de blanc. Au vu des rares photos d’enfance, j’estime que la ressemblance est plus grande avec André SB lui-même qu’avec Armand. Serait-ce un autoportrait sépulcral caché sous Armand ?

16J’ai réuni de nombreux documents permettant de reconstituer la biographie du couple d’écrivains : pièces d’identité, cartes usuelles, attestations, diplômes, bulletins de salaire, etc. Je les ai rangés au fur et à mesure dans une pochette – pour Simone SB – et dans une grande enveloppe blanche à dos cartonné – pour André SB –, dont une biographie de la famille SB à l’époque de la guerre, établie à la main par André SB. En effet, créée en mars 1997, la « Mission Mattéoli », (mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France) a encouragé les survivants à envoyer des dossiers de demande de « réparation ». André l’a fait pour lui et pour sa fratrie survivante.

17J’ai aussi réuni et trié les photos de famille et de presse. Certaines se trouvaient en vrac dans une boîte en osier, d’autres étaient collées dans deux albums anciens, d’autres encore surgissaient entre deux documents, derrière une étagère, etc. J’ai été particulièrement heureuse de trouver une photo de la classe du baccalauréat de Simone SB, venue à Paris avec sa mère, pour passer son année d’étude terminale dans un grand lycée. La mention « promotion 1958-1959 » du Lycée Jules Ferry permet de confirmer l’année où le couple s’est rencontré. Certains sites internet continuent de mentionner l’année 1956, reprise jusqu’à ce jour par quelques journalistes ou chercheurs. Or c’est en allant chercher rue Vauquelin un duplicata de sa convocation au bac que Simone SB rencontra André SB. Il venait de déposer au Seuil quelques jours plus tôt le tapuscrit corrigé du DdJ (mai 1959).

