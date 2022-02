1La compagnie Les danses de Dom travaille principalement avec et autour des projets artistiques de Dominique Jégou. PEUX-JE est composé et improvisé à partir de situations proposées par l’un ou l’autre. Friction tragicomique entre la danse aérienne et fluide de Dominique Jégou et les puissants mots précipités de Charles Pennequin. Tour à tour, les artistes s’affirment, s’associent et se confrontent, entraînant avec eux le public dans une transe poétique renouvelée à chaque présentation. Accumulation de fragments, actions brèves, textes lus, sons directs ou transformés allant dans le sens de collisions frontales ou tournoyantes. Dispositif ouvert et souple, techniquement léger, PEUX-JE peut être présenté dans tous types d’espaces permettant une proximité avec le public. Une déambulation est souvent proposée. (extraits du dossier de présentation « Les danses de Dom — Dominique Jégou. ACCUMULATION # 1 PEUX-JE »)