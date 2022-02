1Table ronde animée par Henri Guette autour des actions du collectif l’armée noire avec Quentin Faucompré, Stéphane Nowak et Charles Pennequin. Texte de présentation du collectif par Stéphane Nowak (extrait de sa thèse : Sortir du livre : les éditions Al Dante, 2018). Photographies et vidéos des actions (Poésie vroum-vroum, Nantes, « Midi/Minuit poésie », 2018 ; Bienvenue dans le bouchon, Nantes, 2011 ; actions menées à Lille, Dunkerque, Gentilly, Nantes…) et des publications de l’armée noire.