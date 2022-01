1Un mot simplement pour prolonger cette réflexion : exergue du Plaisir du texte, je crois « La seule passion de ma vie a été la peur » (Hobbes). À rapprocher de la dernière phrase de Compagnon. « Seule passion » : le langage a-t-il fait peur à Barthes ? Tout en lui procurant la jouissance du libre jeu. Et l’on retrouve ce qui me paraît le plus juste dans cet article : le prétendu « fascisme » du langage est un fantasme. Or c’est précisément ce qui fait l’immense séduction de la pensée de Barthes pour moi : théoriser la langue, la littérature, sur le mode du fantasme, dans le style des passions. Mais comme en se jouant des mots et de leur sérieux. Barthe ne cesse de provoquer par des rapprochements qui seraient illicites ailleurs, nous assujettissant à le poursuivre plus loin dans ses équivalences (voir son usage immodéré des deux points). Je reste un lecteur amoureux de son style.

2Un texte polémique et savoureux !! Mais je vous demande, mon cher Compagnon, si Barthes a dit que la langue est fasciste, il me paraît qu`il voulait dire que tout est dit, même l’interdit, quand l’autre parle ou écrit....et pour cela même il souffre, comme tous ceux qui aiment le langage.