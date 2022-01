1Je crois que le livre discernait la perspective d’une mythologie de gauche qui aujourd’hui nous cerne de toutes parts, de la même façon que les mythes de la bourgeoisie dominaient la France des années soixante. Il annonçait ce moment qui est le nôtre depuis 20 ans comme le moment historique où la gauche passe dans l’intransitivité ou dans l’inaction.

2Inactuels, sans doute, les « Mythologies » font regretter un temps dans lequel les intellectuels pouvaient encore s’accorder le simple plaisir d’écrire des essais, sans craindre d’être honni comme « belles‑lettristes ». Le marasme des « cultural studies », sous-produit de la triste sociologie, a écrasé cette finesse et cette liberté d’esprit. Faut-il croire à un Barthes sévère, grave, comme l’était Adorno ? Non, il s’amuse trop, son charme et son sourire restent inextinguibles. Ce qu’on lui pardonnera le moins facilement dans un monde politiquement correct, c’est sa gaîté de cœur.