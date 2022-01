1Coïncidence : j’ai lu en parallèle les textes d’Olivier Guerrier et d’Annie Cantin, avec un certain profit je crois. Les Essais de Montaigne et les écritures intimes, à leur façon, procèdent à une mise en discours du soi.

2Chez Montaigne, le soi prend la forme d’un discours réflexif, argumentatif, herméneutique ; la fiction y apparaît comme un outil de démonstration (ou simplement heuristique). Il y a donc fictionnalisation du réel, une mise à distance qui assurerait la littérarité des Essais (ce que le seul discours réflexif ne permettrait pas a priori).

3Dans l’écriture intime, le soi, le réel apparaît rapporté : discours littéral et donc non littéraire a priori. En apparence un récit factuel, l’écriture intime est une mise en narration d’un réel ; le référentiel s’inscrit dans un discours de type narratif.

4Montaigne travaille donc davantage la forme du discours, le matériau langagier, alors que l’écriture intime joue plutôt de la frontière (dans la tête du lecteur !) entre discours référentiel et discours de fiction.

5Cette frontière est d’autant plus labile que la narrativisation qui caractérise l’écriture intime suppose fréquemment la fictionnalité du discours (d’autant plus dans le contexte littéraire, où on est conduit à postuler une telle mise à distance). La reconnaissance problématique de la littérarité de l’écriture intime (reconnaissance la plus facile passant par l’identification de la fictionnalité) ne serait peut-être pas tant l’absence de fiction que l’interférence du réel dans un discours qui par sa forme tend à faire croire à une fictionnalité par défaut... (???) Le lecteur, devant un texte narratif, anticipe la fiction ; l’intrusion du réel (par les indications paratextuelles minimalement) viendrait bousculer ses attentes. Nous sommes évidemment dans les hypothèses !

6Mais que faire de l’attirance des lecteurs pour l’aspect documentaire de l’écriture intime ? La narrativisation (plutôt son présupposé fictionnel) n’est-elle pas remise en cause ?

7En fait, nous pourrions plus globalement dire que le contexte de l’œuvre produit des jeux d’attente, des cadres interprétatifs (et donc une reconnaissance de la littérarité) pouvant être diamétralement opposés, selon l’avenue qui nous a conduits à aborder une œuvre (soit par la figure de l’Auteur, déjà connu comme littéraire, soit par l’aspect témoignage)...

8M’enfin, quelques réflexions pour problématiser le tout...