1 Les forums, comme plateformes sociotechniques, ont déjà une histoire longue, et antérieure à l’apparition d’Internet. Usenet date des années 80 et The Well, première communauté virtuelle, de 1985 . L’apparition du Web dans les années 90 leur a donné une place de choix, puis l’émergence et le succès des réseaux sociaux en 2005 les a vus peu à peu décliner. Leur dispositif spécifique de mise en discussion et d’organisation du savoir, différent du fonctionnement des réseaux sociaux , leur a tout de même permis de perdurer dans des communautés d’intérêts spécifiques — informatique, jeu vidéo ou santé, notamment. Les communautés d’écrivain·es en sont un autre exemple, puisque la publication de textes littéraires peut être corrélée à un besoin d’archivage et d’accessibilité permanente. Parmi les forums d’écriture littéraire francophones, Jeunes Écrivains est le plus grand, créé en 2005 par trois adolescents qui écrivaient de la fantasy. Il abrite aujourd’hui parmi ses milliers de membres une communauté de jeunes poètes et poétesses, très active et solidement implantée au cœur de l’écosystème numérique qu’elle investit comme un lieu de publication à part entière et, de manière croissante, comme un support de création formelle.

2 À l’échelle de la micro-histoire de cette communauté nativement numérique, le positionnement esthétique dominant a longtemps été celui d’un renouveau lyrique ; les poètes pratiquaient un vers libre post-surréaliste et une diversité de thèmes empruntés aux écritures lyriques. Lecteurs des avant-gardes du début du XXe siècle et traducteurs des poésies européennes vers-libristes contemporaines, les poètes de cet écosystème au fonctionnement autarcique et cénaculaire ont pendant plusieurs années revendiqué un héritage et des filiations lyriques, se désintéressant de tout un pan de la création poétique contemporaine, notamment française, plus formaliste ou expérimental.

3 Pourtant, les écritures numériques se sont le plus souvent caractérisées par des gestes de rupture et une posture avant-gardiste, et l’on pourrait voir une certaine contradiction entre le positionnement de ces poètes nativement numériques et les tendances plus générales qui gouvernent le champ de la littérature numérique, dont les pratiques reposent souvent sur une appropriation critique du médium technologique ou un détournement des normes associées à l’utilisation de l’architexte. La numératie des poètes étudiés est davantage culturelle que technique ; et c’est pourtant par le biais de cette numératie culturelle qu’un retournement s’est opéré au début de l’année 2017 dans les pratiques d’écriture des membres et dans l’idée qu’ils se faisaient de leur support d’insertion, voué à devenir outil et médium de création.

4 C’est en étudiant un moment de l’histoire de la communauté que l’on montrera comment a eu lieu la réception de la poésie objectiviste américaine par la communauté de poètes implantée sur le forum, et comment elle a contribué durablement à interroger et redéfinir les pratiques d’écriture des membres, en les dotant d’une plus forte composante numérique, sans pour autant les priver de leur composante lyrique. La manière dont se sont déroulées les étapes de cette réception empruntent de plus plusieurs traits à la culture numérique, et ludicisent le processus somme toute banal d’appropriation collective d’un héritage poétique par les communautés d’artistes.

5 Dans le champ discursif littéraire, les écrivains ou groupes d’écrivains se confrontent les uns aux autres en adoptant des positionnements esthétiques . Le forum est un lieu d’exercice littéraire périphérique, donc dominé, puisqu’il se situe à l’écart des positionnements à même d’entraîner une légitimation et une reconnaissance institutionnelle, éditoriale — au sens le plus strict –, et donc économique. L’archive que constitue le forum comme lieu d’édition et de conservation des textes est de plus instable et non pérenne — c’est le problème majeur auquel se confronte aujourd’hui la littérature numérique, n’ayant pas encore stabilisé de support. L’autorité énonciative, dans cet espace du champ littéraire, est donc à l’origine détenue par celles et ceux qui adoptent des écritures lyriques, vers-libristes et descendantes du surréalisme français.

6 Sur le forum, en mars 2017 arrive un nouveau membre, Mahendra Singh Dhoni , féru de poésie objectiviste américaine qu’il se décide de proposer comme contre-modèle à la production dominante, qu’il juge passéiste et médiocre. Pour construire la légitimité de son positionnement esthétique, il lui faut à la fois définir une trajectoire dans l’intertexte et l’archive littéraire, et s’opposer aux esthétiques dominantes au sein de la communauté qu’il investit. Il tente de construire une tradition alternative à la tradition dominante en concrétisant une réception, par un double geste celui de passeur, en proposant des textes de poètes objectivistes dans les sections réservées aux lectures de textes externes au forum , et celui de créateur, en proposant ses propres productions censément inspirées de l’objectivisme. L’un des premiers textes qu’il propose à la lecture des autres membres du forum est par exemple cette mise en vers de la page Wikipédia de « pétrole »

7 Si l’objectivisme américain a pu, presque cent ans après sa naissance , provoquer une déstabilisation et un mouvement de rejet au sein d’une communauté de poètes, c’est qu’il n’est pas encore canonique dans toutes les sphères de la création poétique contemporaine. Sur le forum, les poètes entrent en poésie très jeunes, souvent lorsqu’ils sont encore lycéens leur culture poétique est alors scolaire, formée par le canon des programmes et des poètes le plus régulièrement enseignés dans le secondaire français. Ce canon prend peu en charge la poésie contemporaine, et est de plus presque exclusivement francophone les poètes américains du début du XXe siècle en sont exclus.

8 L’idée de l’objectivisme qui se diffuse sur le forum à partir de l’irruption de Mahendra Singh Dhoni repose sur une définition très partiale de l’objectivisme en tant que tel ; mais rien de plus habituel, puisque l’objectivisme américain est venu justifier des pratiques parfois antagonistes lors de ses réceptions successives par les poètes français . Les transferts interculturels opèrent souvent des réappropriations et réécritures opportunistes des objets culturels. Cette ultime réception, trivialisante, ne serait que le dernier maillon en date de la « chaîne de réceptions » dont parle Jauss. Abigail Lang rappelle que les poètes objectivistes forment une nébuleuse complexe — les deux figures tutélaires, Ezra Pound et William Carlos William, ont inspiré quelques poètes américains aux écritures finalement très diverses — parmi lesquels Reznikoff, Rakosi, Oppen et Zukofsky, mais aussi Niedecker et l'anglais Bunting. Puisque la traduction de leurs œuvres a servi, parmi les poètes français, l'appui d'esthétiques précises (et parfois antagonistes), le corpus objectiviste a déjà subi un premier écrémage tout n'a pas été traduit et publié en France.

9 Cet écrémage, sur le forum, est encore plus drastique on ne retient guère que le nom de Reznikoff, et, au sein de son œuvre, Testimony ; enfin, quelques références à Pound et Carlos Williams qui basculent, dans les discours de membres, du statut d'initiateurs à celui de poètes objectivistes.

10 Ce maigre corpus s'assortit, pour les jeunes poètes, d'une doctrine esthétique qui pourrait être condensée tout entière dans ces mots de Reznikoff « la poésie présente l'objet afin de susciter la sensation. Elle doit être très précise sur l'objet et réticente sur l'émotion», qui se déclinerait dans quelques caractéristiques formelles vagues, qu’on peut effectivement rattacher aux poètes objectivistes, mais également à d’autres tendances littéraires du XXe siècle et contemporaines, qui sont

une mise en valeur de la matérialité du signifiant

une mise à l’écart de la modalisation / de l'expression de soi, des émotions par le recours au littéralisme

l’insertion d’objets matériels du quotidien urbain et de marques commerciales

l’insertion d’extraits discursifs prélevés à un matériau extra-littéraire (discours entendus, relevés de textes urbains et, contexte oblige, relevé d’énoncés nativement numériques)

11En réalité, l’objectivisme qui se développe sur le forum semble se restreindre à un seul texte d'un seul poète objectiviste, celui qui a le plus de points communs avec l’uncreative writing quand il est appliqué aux contextes numériques. Cet objectivisme va donc être appliqué ainsi il prélève des énoncés nativement numériques, et apprend « à négocier avec ce gigantesque amas existant » dont parle Goldsmith le contenu presque illimité des pages Web. Kenneth Goldsmith, dans L’écriture sans écriture, fait l’éloge du plagiat, de la citation, de la duplication et de la réappropriation, autant de gestes désormais banals dans les arts contemporains mais qui parviennent encore à provoquer surprise et répulsion dans le monde littéraire, peut-être encore friand des mythes modernistes de la création originale.

12 Ces pratiques nouvelles ont formé pour les membres du forum un écart esthétique auquel, dans un premier temps, ils se sont opposés sur le mode polémique, mais qu’ils n’ont pas tardé à s’approprier, preuve que leur culture numérique les prédisposait à certaines pratiques, au départ inassimilables à la définition qu'ils avaient collectivement élaborée de la poéticité.

13 Mahendra Singh Dhoni, pour afficher la légitimité de son positionnement, a d’abord disqualifié le positionnement dominant en le caricaturant et le pastichant. Il a proposé dans un premier temps un pastiche collectif de l’hégémonie lyrique et vers-libriste de la poésie du forum, sous la forme d'un double-compte hétéronyme qu’il a nommé Svetlana , pseudonyme qui fait référence aux grandes poétesses lyriques russes de l’Âge d’argent, Marina Tsvetaeva et Anna Akhmatova . Mais ce double-compte était d’abord un troll il présentait une identité fictive, dans un but de déstabilisation des discussions et de détournement des règlements.

14 La production poétique de Svetlana a été conçue comme une charge pastichielle, en reprenant des éléments thématiques et formels récurrents sur le forum — aussi bien le thème des trains et de la géographie européenne, que des métaphores post-surréalistes ou l’insertion d’énoncés anglophones au sein de poèmes rédigés en français. On peut voir ici un extrait de son poème posté le 29 mars 2017, « Les trains qui ne viennent pas »

15 Mahendra Singh Dhoni a ensuite accentué la polémique en critiquant les poèmes des autres membres de manière très virulente dans les topics de commentaires, et en concevant divers projets à charge contre « le lyrisme », pendant antithétique de l'objectivisme tel que compris et pratiqué sur le forum — écriture expressive, originale, créative.

16 Les titres de ses deux principaux topics de textes forment le commentaire d’une transition qu’il aurait voulu voir opérer à l’ensemble de la communauté d’une part « résidus de lyrisme » et de l’autre « quasi objectivisme ». Sur le forum Jeunes écrivains, il faut savoir que les topics créés par les écrivains dans la section Bibliothèque sont régulièrement autant de projets ; leur organisation formelle croise la logique du recueil avec celle du blog. Chaque topic correspond donc à un projet unifié et cohérent, où chaque post s’insère dans la continuité du topic.

17 Jauss identifie plusieurs étapes dans le processus d’intégration au canon esthétique d’un écart finalement jugé acceptable. Dans un premier temps, la forme nouvelle provoque rejet et scandale ; puis l’approbation d’individus isolés, à la pointe de l’avant-garde ; puis la compréhension progressive par la communauté. Cela permet de modifier l’horizon d’attente.

18 C’est ce qui se passe sur le forum, de manière presque immédiate plusieurs membres créent à leur tour des topics pseudo-objectivistes, d’abord sur le mode du pastiche et à charge contre ces pratiques d’écriture jugées scandaleuses. C’est par ce biais que, peu à peu, ceux-là même qui écrivaient des pastiches se mirent à intégrer et légitimer ces pratiques nouvelles. On peut citer trois topics principaux Trôme crée le 16 avril 2017 un topic qu’il nomme « Les Choses quotidiennes, de la plus grande banalité et en manque d’observation », où il poste deux poèmes, « L’araignée », sur le mode pongien, et « Sur les bancs des jardins publics ». Il assimile l’objectivisme à une poésie urbaine centrée sur de micro-événements de la vie quotidienne.

19 En mai 2017, le compte DartyGascogne, hétéronyme collectif incarné par trois membres du forum, ouvre le topic « Atlantis ou l’objectivisme déterminé », dont le premier poème est ponctué d’assertions sur ce qu’il nomme « la poésie objectiviste », telles que « La Poésie objectiviste s'écrit avec des lunettes de Soleil » ou « la poésie objectiviste échappe à son créateur ».

20 Beaucoup de topics créés à l’époque ont aujourd’hui disparu — cela nous rappelle la précarité des contenus nativement numériques. Mais dans un temps remarquablement court, ces poèmes objectivistes avaient proliféré, ce qui nous rappelle la logique de prolifération du mème internet ; sur le forum, les dispositifs formels tout comme les thèmes deviennent vite viraux.

L’entreprise la plus intéressante est le topic d’Aomphalos créé le 9 avril 2017 dont le titre même nous indique la charge pastichielle « Néo-objectivisme objectif, objectivation retournée en arrière, quadruple volte objectivante dans vos têtes ». Ce topic est composé de quatorze poèmes, dont le plus récent a été posté en septembre 2019 — ce qui vient confirmer la pérennité du topic qui, d’un début pastichiel, est devenu tout à fait sérieux pour son auteur. On notera que sa signature, depuis septembre 2019, inclut un lien vers le topic objectiviste de Mahendra — forme de publicité sauvage qui réinvente les usages en vigueur dans la communauté, où la signature est d’ordinaire investie comme raccourci vers les propres textes ou le blog du membre

21La poésie d’Aomphalos propose souvent une interrogation sur les pouvoirs et limites du langage. Il est intéressant de voir comment il s’approprie et interroge le nouveau positionnement esthétique qu’on lui oppose.

22Voici quelques extraits de son premier poème

23On trouve dans ce texte des procédés formels pris à l’objectivisme tel qu’approprié sur le forum : insertion de notice Wikipédia — donc utilisation d'un élément prélevé à la masse de contenus du Web –, de marques et d’objets précisément nommés, de réflexions pontifiantes au présent de vérité générale. On y trouve surtout une remise en cause du principe à l’origine de l’objectivisme, la possibilité d’un langage à même de refléter un réel désubjectivé, donc littéral.

24 Dans la suite du topic, on notera l’insertion de « photographies temporelles », qui sont autant de relevés précis d’états d’âme du poète, par exemple celui nommé : « Photographies de fenêtre haute — compartiment bar du train Brest / Paris Montparnasse — départ 13h54 ; 15h07 ». Ici, c’est la subjectivité du poète qui est mise à distance et traitée avec une fausse objectivité descriptive ; l’ironie du procédé est consolidée par l’insertion de photographies toutes plus floues les unes que les autres.

25Le poème du 27 octobre 2018 est une tentative d’intervention subjective sur un contenu extra-littéraire, documentaire et nativement numérique : les avis reçus par le poète sur un site de covoiturage, selon une échelle reprenant la gradation de notes du site Blablacar. Chacun des avis est réécrit à partir de cette échelle, et l’effet de liste reproduit des effets poétiques nativement numériques. Ce poème est également une forme d’autoportrait, où la dégradation traite l’image du poète avec dérision.

26 Les discours des membres ont également été durablement imprégnés par cette atmosphère objectiviste, comme en témoigne le sous-titre du poème d’art.hrite, « poème objectif d’amour en prose », posté en novembre 2017.

27 L’objectivisme est devenu une sorte de mème ressortant à intervalles réguliers, pour qualifier des poèmes « objectivistes » pastichiels alors même que les pratiques permises par ce moment de l'histoire du forum se sont bien adaptées à l’écosystème et ne sont plus pensées comme objectivistes.

28 En septembre 2019, lors de la 70ème édition du concours de poésie , la poétesse alicedartyXXXI a proposé, pour répondre aux deux thèmes « poétesses » et « commentaire », un poème d’Anna de Noailles, « Si je n'aimais que toi en toi ». Cet acte de plagiat ou de réappropriation n’est révélé qu’au moment des résultats du concours ; un seul membre s’offusque du procédé, tandis que les autres comprennent la visée de ce geste. On voit comment une pratique nouvelle, liée à l’écriture sans écriture, ici le changement de contexte d’un poème qui lui donne un sens nouveau (commenter la non-reconnaissance d’un poème lyrique écrit par une femme), a fini par intégrer l’horizon d’attente de la communauté implantée sur le forum. En réponse, le thème choisi pour le concours de poésie suivant est « plagiat ».

29Ce temps d’effervescence a engendré de nombreuses tentatives formelles ; toutes ne se sont pas durablement implantées sur le forum, mais elles ont contribué à faire bouger certaines frontières et à ouvrir les horizons d’attente scripturaux et de lecture au sein de cette communauté d’écrivain·es nativement numérique. Les écritures ont intégré une plus grande diversité médiatique, et le retravail de contenus textuels préexistants souvent prélevés dans l’écosystème numérique ou même dans les textes d’autres membres du forum. Cela s’intègre dans la culture Web de l’open source, du droit des communs et de l’économie du don identifiés par Goldsmith ; la reprise d’extraits de poèmes n’est par exemple plus perçue comme du plagiat. Au fond, le membre Mahendra Singh Dhoni est venu ajouter un élément de réponse à la question que tentait de résoudre la communauté de poètes et poétesses : comment gérer l’inscription d'une poésie lyrique dans un contexte numérique ? L’apparente contradiction de ces termes n’a pas fini de générer des éléments de réponse, et c’est cette tension qui sous-tend tout le projet du forum comme collectif d’écrivains. On pensera aujourd’hui à la manière dont la communauté se saisit de la création plurimédiatique, qu’elle soit sonore, photographique ou vidéo, comme dans le topic « La vie de mes mains » ouvert par Pattrice en juillet 2019, où l’écriture diaristique de type blog se mêle à des photographies de journal manuscrit, pour mieux mettre en scène les continuités entre journal intime et journal extime des premiers temps du Web.

30 On pourra aussi penser au brouillage entre paratexte et texte dans certains topics, mettant en scène la lecture de textes extérieurs au forum mais en les intégrant dans les sections dédiées à l’écriture. C’est par exemple le cas avec « La Bibliothèque » de Noxer, méditations sonores parfois participatives sur quelques grands poètes canonisés au sein de la communauté réunie sur le forum.

31 Finalement, on n’a pas affaire à des poètes expérimentaux, mais à des poètes que leur insertion dans un écosystème numérique et leur numératie culturelle mènent à de nouvelles pratiques d’écriture qui s’approchent de pratiques expérimentales, et qui finissent par rejoindre involontairement des pratiques d’écriture qui ne rentrent pas dans leur horizon d’attente. Le milieu numérique propose de nouveaux outils qui sont peu à peu investis et expérimentés collectivement. On a là affaire à la troisième vague de la littérature électronique telle que la définit Leonardo Flores dans une conférence donnée à Bergen en 2018 : ces jeunes poètes adoptent des interfaces préexistantes, ici le CMS proposé par forumactif, l’originalité de leurs productions n’est plus essentielle et ils construisent leur poésie à partir de formes existantes.