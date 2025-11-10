Mnémosyne la résistante

1Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, l’étymologie du mot représentation est l’« action de replacer devant les yeux de quelqu’un », c’est-à-dire de rendre de nouveau présent quelque chose à quelqu’un. Lorsqu’il s’agit de représenter un évènement violent, on observe que de nombreux artistes choisissent de faire resurgir des images d’un autre temps pour porter leur proposition au spectateur. Pour une typologie non exhaustive de ces procédés, citons par exemple le recours aux images d’archives dans l’œuvre de Raphaël Barontini, l’appropriation des techniques des maîtres anciens chez le peintre Jean-Baptiste Boyer, le détournement d’œuvres (comme celles de Vettriano ou de Monet) par Banksy, ou encore le « dialogue » avec la peinture d’histoire dans des lieux eux-mêmes historiques. À Orsay, par exemple, lors de l’exposition Le Jour des peintres du 19 septembre 2024, l’armée napoléonienne d’Ernest Meissonnier côtoyait, non sans humour, un champ de bataille de notre dernière épidémie peint par Marcos Carrasquer . Devant cette récurrence, il s’agit d’interroger la manière dont ces pratiques artistiques mobilisent l’histoire iconographique de la violence – alliant la représentation d’un événement à ses survivances passées – pour constituer un modus operandi de résistance possible.

2Pour comprendre ce choix récurrent d’une iconographie du passé dont on a cité quelques exemples, il faut rappeler que la violence, du latin violare, signifie « faire usage de la force », « agresser », « violer » ou « enfreindre ». Elle s’inscrit dans un acte de transgression, un franchissement des limites socialement imposées. Bien que le flux des images qui présentent des scènes violentes soit inégalé aujourd’hui, accepter de les regarder relève encore d’une transgression. Le dossier « Peindre l’irreprésentable », publié par Artpress en février 2025, témoigne de la complexité persistante de re-présenter la violence, de la porter au regard du spectateur sans qu’il s’en détourne.

3Diverses postures sont éprouvées pour « représenter » l’« irreprésentable », qui reste parfois masqué : abstraction, réserve, recouvrement, pixellisation … Plutôt que de dissimuler l’objet tabou, la présence de signes anachroniques engage, au contraire, une double présentation de la violence, triple si l’on considère l’évènement lui-même (l’évènement réel qui nous est présenté). À l’opposé d’un silence pour porter l’indicible, l’appel d’une représentation d’un temps antérieur, imbriquée dans le nôtre, semble engager un dialogue avec l’histoire – un logos avec l’histoire de la violence –, convoquant sa généalogie.

4Reprenons un exemple proposé par Angela Mengoni, enseignante-chercheuse en sémiotique à l’Université de Venise. Lors d’une conférence tenue en novembre 2013 à l’INHA, à Paris, pour le Centre de recherches sur l’art et le langage, elle confronte la performance Shoot de l’artiste Chris Burden à une série de gravures de Goya et à une peinture de Manet. La chercheuse souligne que ces œuvres se télescopent, s’intriquent, pourrait-on dire, en en appelant d’autres. Elle dévoile des tissages plus profonds encore, en indiquant que l’observation par rayons X de la peinture de Manet révélait d’abord un mur au dernier plan, avant que l’artiste ne se ravise et n’ajoute des spectateurs, de manière à tendre un lien avec les gravures de tauromachie de Goya. Angela Mengoni met en évidence l’introduction d’un « germe visuel de spectacle rituel » dans ces propositions. À l’ensemble iconographique qu’elle a constitué, d’autres œuvres pourraient encore venir se joindre. On songe, par exemple, à la toile Bataclan de Stéphane Pencréac’h (2022), qui répond aux attentats en résonance avec les arènes de Goya, à l’installation Shooting into the Corner d’Anish Kapoor (2010-2015), qui fait littéralement écho au Shoot de Burden, ou encore à la performance Rest Energy de Marina Abramović et Ulay (1980), où l’arc se substitue au revolver de Shoot. Cette constellation pourrait se prolonger avec L’Exécution de Maximilien d’Édouard Manet (1869), mise en parallèle avec Les Cinq religieux fusillés à Murviedro de Miguel Gamborino (1813), toutes deux reliées au Tres de Mayo de Goya. Et, pour des surgissements plus ancrés encore dans le temps, on pense à la figure antique d’Héraclès affrontant le Taureau crétois (v. 480-460 av. J.-C.), ou encore à la figuration pariétale d’Indonésie, datée de plus de 51 200 ans, aujourd’hui considérée comme la plus ancienne preuve connue de narration.

5Il est question d’images filiales, pourrait-on dire, qui tissent des liens les unes aux autres. Cette généalogie trouve un retentissement particulier dans les recherches de l’historien Julien d’Huy, qui applique des méthodes de phylogénétique à la mythologie comparée, notamment dans son ouvrage Cosmogonies. La préhistoire des mythes (2020). Par une analyse comparée fondée sur la phylogénétique, le chercheur met en lumière la manière dont les récits mythiques se transmettent, se transforment et survivent, révélant des filiations profondes entre les cultures et dans le temps. Son confrère, Jean-Loïc Le Quellec, invité de l’émission Carbone 14 sur Lascaux, se voit poser par l’archéologue et journaliste Vincent Charpentier la question suivante : le bison mutilé n’est-il pas « le dieu taureau sumérien, le taureau ailé assyrien, le Minotaure grec, le Zeus taureau séducteur d’Europe, le taureau égyptien sous le nom d’Apis ou crétois, le veau d’or, le bœuf de la crèche, et, puisqu’il est blessé, forcément, le taureau de la corrida ? ». Jean-Loïc Le Quellec confirme la proposition en ajoutant qu’il correspond également à la constellation du Taureau (La Scène du puits, 2022, 24:25).

6Qu’il s’agisse de l’exemple étudié par Angela Mengoni, des recherches de Julien d’Huy, de la remarque de Vincent Charpentier ou de Jean-Loïc Le Quellec, il est question d’images qui tissent des liens entre elles, qui se télescopent, qui s’intriquent des plus archaïques aux plus contemporaines. Devant une œuvre comme celle de Chris Burden, le surgissement d’images anachroniques place le spectateur devant une généalogie qu’il (re)connaît et qu’il a déjà éprouvée. Face aux tabous que soulève la violence, cette filiation à travers l’histoire d’images qui lui est familière permet au spectateur de considérer ce qui est présenté.

7Au-delà de leur capacité à aborder des sujets tabous, les survivances mythiques appelées en soutien peuvent constituer un ferment pour la pensée. Jean-Loïc Le Quellec explique que, s’il n’existe aucune culture sans mythe, c’est parce que ces histoires – et les images qui les illustrent – donnent la réplique aux questions qui intéressent l’humanité depuis toujours. Il précise, par ailleurs, que la Bible est « une anthologie de mythes […] un recueil qui compile des histoires sur l’origine du monde, de l’humanité, des animaux… [et qui rassemble] des mythes d’origine » (Que nous révèlent les mythes, Arte, 2024, 15:20). Cette remarque permet de mieux saisir la persistance des motifs bibliques dans les images qui nous accompagnent. Quelques exemples permettent d’illustrer cet usage et les portes qu’il ouvre à notre pensée. Le travail de l’artiste Gianluigi Colin illustre, de manière littérale, ces migrations d’espaces et de temps. Dans ses intrications d’images intitulées Presente Storico (Présent historique), Colin établit des dialogues temporels entre des œuvres et des évènements séparés par des siècles mais liés par leurs similitudes iconographiques. Ainsi, l’artiste met en résonance la photographie du corps du Che Guevara de 1967 avec La Lamentation du Christ mort de Mantegna, peinte en 1480, il superpose les tours du World Trade Center, frappées le 11 septembre 2001, à La Tour de Babel de Pieter Brueghel l’Ancien, peinte au xvie siècle. De manière analogue, La Déposition du peintre toscan Jacopo Pontormo, réalisée entre 1526 et 1528, accueille la célèbre photographie du massacre de Bentalha prise par le journaliste Hocine Zaourar, poursuivant ce mouvement de confrontation anachronique qui caractérise ses œuvres .

8Si le travail de Gianluigi Colin est très littéral, un autre projet, presque organique – tant il est polymorphe – s’est constitué autour de trois photographies de presse que nous connaissons tous : celle du journaliste Hocine Zaourar, surnommée « La Madone de Bentalha », la photographie prise par Georges Mérillon d’une veillée funèbre lors de la guerre du Kosovo en 1990, et le photogramme d’une vidéo du journaliste Tal Abou Rahme montrant la mort d’un enfant dans les bras de son père sur la Bande de Gaza en 2000. Ces images, venues de pays de cultures musulmanes (Algérie, Kosovo, Palestine), ont parcouru le monde occidental via un « visa d’iconographie biblique », pourrait-on dire. C’est cette observation qui a constitué, entre 1999 et 2003, le projet Lamento, initié par l’artiste Pascal Convert. Au triptyque de sculptures en cire qu’il a réalisé à partir de ces trois photographies, se sont liées les images collectées par Georges Didi-Huberman, en référence elles-mêmes à l’Atlas d’Aby Warburg. À ces propositions visuelles, Lamento rassemble, sur le site de l’artiste et dans l’ouvrage éponyme, les textes de Pascal Convert et de Didi-Huberman, ainsi que ceux de Catherine Millet, de Philippe Dagen et de Bernard Stiegler. Tous interrogent ces survivances de motifs, dont la Pathosformel nous est – dans ces trois sculptures – familière.

9Pour saisir la portée de ces assemblages visuels, il faut se détacher de l’idée jungienne selon laquelle il s’agirait d’images archétypales venant au secours d’une pensée contemporaine. Si nous reprenons l’énumération des taureaux faite par Vincent Charpentier, elle ne recouvre absolument pas des mythes identiques. Elle ne répond absolument pas à des problématiques semblables d’une histoire à l’autre, d’une temporalité à l’autre, d’une géographie à l’autre ou, comme ces trois images de presse le montrent, d’une culture à l’autre. C’est tout l’enjeu que soulève Angela Mengoni, invitée par Georges Didi-Huberman à la conférence du CRAL mentionnée plus haut et dont le titre est : « Rassembler les fils, tout en repliant la tresse sur elle-même : anachronies ». De quel tressage est-il question ? La chercheuse, qui s’inscrit dans la pensée d’Hubert Damisch, explique qu’il s’agit d’un pivot théorique possible autour duquel se déploie un tressage nourrissant une production de sens, un tressage génératif (rediffusion du CRAL, 2013, 10:50). À partir d’un motif (de posture, de cri, de blessure…), se déploient des constellations iconographiques de survivances anachroniques (des postures, des cris, des blessures…). Ces images survivantes, qui imprègnent nos pensées – ces images collectées dans notre atlas culturel et personnel – ne livrent pas une réponse figée à nos interrogations sur le monde, mais ouvrent la possibilité d’y déployer une pensée contemporaine et autonome. En étant confrontés à un visage exprimant la souffrance, nous y projetons une Pietà, une Niobé ou encore un Laocoon : autant de figures anachroniques qui, comme l’écrit Mengoni à propos de l’œuvre Morgue d’Andres Serrano, « font “événement de contemporanéité” sur la base d’une virtualité figurale qu’[elles] partagent et transforment » (2021, partie 3).

10Le choix de Pascal Convert de représenter des corps sculptés en négatif, dans une cire qui éclipse les marques du temps, semble recueillir les images que nous avons collectées, les cheminements et les productions de sens que nous projetons sur nos violences contemporaines.

11Les images du passé offrent des possibilités de soutenir le regard et de nourrir notre réflexion sur la violence, ce qui invite à en interroger la portée, à questionner la manière dont ces rémanences figurales agissent face à elle. Cette réflexion prend corps dans le travail d’Aby Warburg, dont l’Atlas Mnémosyne manifeste la puissance d’un procédé d’assemblage anachronique. Dans son travail, l’historien convoque deux figures mythologiques, Atlas et Mnémosyne, incarnées dans un vaste corpus d’images qu’il rassembla entre 1927 et 1929. Ces collectes, qui rendent visibles les liens tissés d’une image à l’autre, sont qualifiées par Georges Didi-Huberman, dans son ouvrage L’Image survivante, d’« outil destiné à maintenir les intrications » (p. 457). Pour mesurer l’ambition de cette recherche et appréhender l’enjeu que représentent ces tissages iconographiques, il importe d’en rappeler la genèse. Didi-Huberman explique que, pour faire face au chaos du monde entre 1914 et 1918, Warburg entreprit une documentation colossale sur la guerre. Il rassembla plus de 5 000 photographies et autres documents, dont les sujets se confrontent entre eux afin d’en révéler toute la teneur critique (2011, p. 217-226). La pertinence et le pouvoir de ces assemblages aujourd’hui sont interrogés par Catherine Millet. Dans le numéro 373 de la revue Artpress, elle écrit à propos de l’œuvre de Warburg :

Mnémosyne [était] une réponse aux clôtures politiques des nationalismes culturels exaspérés par la Grande Guerre. L’atlas ne garde-t-il pas toute sa pertinence à notre époque où le chaos continue de menacer le monde en de multiples endroits, tandis que dans d’autres on célèbre, pour le pire et le meilleur, la globalisation ? (2010, p. 48).

12Cette interrogation sur la pertinence des assemblages warburgiens trouve un écho dans des propositions artistiques contemporaines : l’installation de Georges Didi-Huberman et Arno Gisinger lors de l’exposition Nouvelles Histoires de fantômes au Palais de Tokyo en 2014, la collection d’images assemblées sur plus de 800 supports de Gerhard Richter (Atlas, 1960- …), ou encore les créations de Georges Adéagbo, dont l’une a été présentée en 2019 à l’Aby Warburg Haus de Hambourg. Alors que ces exemples sont fortement associés à l’Atlas Mnémosyne dans leurs formes, la collecte d’images demeure un support privilégié pour la création artistique. En visionnant la centaine de vidéos d’entretiens d’artistes réalisée par Thomas Levy-Lasne (Les Apparences, 2021- …), on observe très souvent ces constellations visuelles : certaines épinglées aux murs, d’autres rassemblées dans des classeurs, ou encore organisées en « banques d’images » sur des téléphones mobiles… C’est à partir de ces images de temporalités multiples que les artistes composent leurs œuvres. Apolonia Sokol, à propos de son tableau La Nef des folles peint en 2021, énumère, sans exhaustivité : La Nef des fous de Jérôme Bosch ou de Dürer, Le Radeau de la Méduse de Géricault, Les Bateaux de pêche de Van Gogh, L’Espoir de Klimt, La Vierge enceinte d’Antonio Veneziano, mais aussi une Arche de Noé ou des pirogues de son enfance… Elle explique que cette convocation d’images « fait communauté », qu’elles instaurent un dialogue essentiel pour ne pas être seule face aux problématiques de nos sociétés (Les Apparences, ép. 46, 50:45). Ce dialogue rejoint celui que Julien d’Huy décrit entre les hommes et les mythes en qualifiant ces derniers de : « compagnons rassurants capables d’expliquer le monde et de réduire le chaos et les contradictions à l’unité, préparant les voyageurs à affronter le nouveau en le subsumant sous le connu. » (p. 294)

13Pour Walter Benjamin, ces éclats du passé tutélaires du présent s’inscrivent dans la figure qu’il nomme L’Ange de l’histoire, incarnée par l’aquarelle de Paul Klee, l’Angelus Novus (1920). Cet ange est un appel à se souvenir des désastres de l’histoire pour résister à l’apathie et ne pas céder à la violence. Le philosophe et théoricien de l’art Jean-Marc Lachaud, à propos de la conception benjaminienne du temps de l’histoire, écrit en 2010 dans Le Marxisme atypique de Walter Benjamin :

Il pose avec force les enjeux d’une praxis du réveil, articulant en correspondance l’ici et le maintenant (héritier du passé) et l’à-venir, traçant les bases – sauver ce qui est menacé et rêver d’un autre monde – sur lesquelles doit se fonder le programme révolutionnaire à réaliser. (p. 106)

14En reprenant la formule sur le pessimisme proposée par Pierre Naville dans La Révolution et les intellectuels (1975, p. 116), Jean-Marc Lachaud conclut : « À l’opposé du fatalisme menant au renoncement et de l’optimisme béat […] Benjamin nous incite, […] à l’“organisation du pessimisme” » (p. 111). À l’instar de Warburg ou de Benjamin, qui montrent que la convocation de survivances permet de résister à une vision désespérée du présent, l’artiste Pascal Convert soutient que la manière de se guérir d’une tendance pessimiste est de produire des œuvres qui convoquent l’histoire. Lors de la conférence enregistrée pour Les Jeudis MO.CO., il affirme : « les questions de travail sur l’histoire ne peuvent pas s’autoriser l’apocalypse ; le travail historique évacue cette question. C’est un travail qui construit l’avenir […]. Le concept de collapsologie relève d’une pensée ahistorique. » (2022, 1:02:00). Pour résister aux violences de l’histoire contemporaine, Pascal Convert inscrit ses œuvres dans une temporalité qui inclut l’avenir en défrichant les signes du passé et en les invitant à resurgir. Lamentation, Pietà, Déposition, Massacre des innocents… ces survivances explicites dans l’œuvre de Convert, en filigrane dans d’autres, portent la marque d’une histoire appelée à résister aux tragédies.

*

15Alors que Catherine Millet interrogeait en 2010 les processus d’assemblage de Warburg comme modes possibles de résistance, il n’est pas surprenant, donc, face à notre actualité fragilisée, de constater que certaines œuvres d’art s’arment d’anachronismes en convoquant plusieurs temporalités historiques. Symptomatiques de ce besoin, les travaux de Jean-Baptiste Boyer, surnommé le « Caravage moderne », ou de Guillaume Bresson, comparé à Poussin, mobilisent de manière manifeste d’autres temporalités que la nôtre. Tous deux maîtrisent les techniques et les codes de la peinture ancienne – chimie, clairs-obscurs, glacis – tandis que les signes vestimentaires ou les styles architecturaux rappellent notre xxiᵉ siècle. Leurs sujets mettent en scène des chevaliers en casquette et baskets, des naufragés en jean luttant contre l’appel des sirènes, des duels dans les allées de parkings ou des champs de bataille sur des esplanades d’immeubles. Ces télescopages temporels se prolongent dans l’exposition de leurs œuvres au sein d’architectures historiques – le château de Bussy-Rabutin pour Boyer (2022), celui de Versailles pour Bresson (2025) – où elles dialoguent avec la peinture ancienne. Les époques se confondent, nous invitant à une atemporalité qui n’inclut plus de finitude. La Fondation Francès, commentant le travail de Guillaume Bresson, écrit que ce dernier « cultive l’anachronisme et fait de l’actualité contemporaine un maillon de l’Histoire, une étape à inscrire dans une temporalité bien plus large » . À travers les batailles, les ruines et les chutes que ces peintres contemporains mettent en scène, l’iconographie de l’histoire de l’art semble rappeler que chaque effondrement porte la possibilité d’une résurgence. Chez Jean-Baptiste Boyer, l’immersion dans une esthétique traditionnelle paraît totale. La galerie RX&SLAG qui le représente note que sa peinture est à la fois « terriblement hors du temps et ancrée dans notre époque », trouvant ainsi un équilibre entre « l’esthétique de la ruine, la dramaturgie familière de l’histoire de l’art et le choix des sujets représentés ». Conjointement à l’appel iconographique romantique – dont les thématiques portent sur la fugacité du temps, le déclin ou la catastrophe – Boyer introduit dans ses paysages postapocalyptiques des personnages dont les tatouages, vestes à patch ou sneakers évoquent une jeunesse que Stéphanie Pioda décrit comme « solaire » et animée d’une « pulsion de vie ». Selon l’historienne de l’art, « comme si Jean-Baptiste Boyer expliquait que l’Eden peut se vivre sur terre en changeant quelques paradigmes et en faisant sauter des verrous ». Elle ajoute : « Ainsi, les ruines pourraient-elles être lues, au-delà des références à Piranèse ou Hubert Robert, comme le résultat d’un cataclysme salvateur qui aurait permis de remettre à zéro les compteurs. » (Pioda, site de la Galerie RX&SLAG).

16Plutôt que de masquer l’indicible, modalité fréquemment engagée, les emprunts iconographiques mentionnés dans cet article tissent des liens bavards entre passé et présent pour représenter les violences de notre actualité. Héritiers des démarches contemporaines évoquées, les artistes les plus jeunes en démultiplient aujourd’hui l’usage : face au flux d’images incessant et à la fragilisation de nos sociétés par des violences systémiques accrues, ils intensifient leurs références aux peintures de l’histoire, conférant à leurs œuvres un véritable pouvoir de résistance.