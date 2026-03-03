1En 2020, le Théâtre de la Tempête accueillait Ovide métamorphosé par les femmes, une création dirigée par Luca Giacomoni avec des apprenties comédiennes de la Maison des femmes de Saint-Denis. En s’appuyant sur les Métamorphoses d’Ovide, ce travail scénique proposait d’interroger les violences sexistes et sexuelles et de faire dialoguer le texte antique avec des expériences contemporaines. C’est dans cette même démarche que s’inscrit le spectacle Métamorphoses féminines : le #MeToo de l’Antiquité, mis en scène en 2024 par Eva Bossaer et adapté par Jeanne Pailler à l’Université Clermont Auvergne, dans lequel les figures d’Io, de Daphné, d’Europe ou de Callisto sont pensées comme autant d’exemples tragiques des violences faites aux femmes, qui perdurent aujourd’hui sous des formes modernes. L’actualité journalistique se trouve elle aussi relue à la lumière des histoires de ces figures métamorphosées : les récits de Philomèle et de Procné offrent, par exemple, un cadre paradigmatique pour penser l’affaire Gisèle Pelicot dans un article de Chut paru en 2025. Tous ces exemples témoignent de l’actualité d’une œuvre composée au Ier siècle de notre ère : malgré l’écart historique, les Métamorphoses offrent un matériau narratif propre à nourrir les réflexions contemporaines sur les violences sexistes et sexuelles et à soutenir une réécriture engagée.

2Si l’œuvre antique éclaire le présent, les questionnements issus des différentes vagues féministes ont, symétriquement, transformé notre manière de lire, de traduire et de réécrire les antiques. Stephanie McCarter, autrice d’une traduction explicitement féministe des Métamorphoses, parue en 2022 , dénonce les atténuations, euphémisations et glissements sémantiques par lesquels certaines traductions ont pu minimiser la violence des scènes d’agression ou de viol. Adopter un positionnement féministe en traduction permet, selon elle, de considérer avec un « regard neuf [fresh eyes] » ces textes anciens, et de « résister à la tentation d’établir des correspondances simples entre le présent et le passé [to resist making simple one-to-one correspondences between the present and the past] » (McCarter, 2022b) pour mieux révéler la complexité de l’œuvre traduite. Cette invitation à changer de perspective sur les textes anciens (Martigny, 2025) rejoint la définition de la « révision » féministe, qui vise à « revenir en arrière, à porter un regard neuf, à aborder un texte ancien sous un angle critique nouveau [the act of looking back, of seeing with fresh eyes, of entering an old text from a new critical direction] » (Rich, 1972, p. 18). Cette pratique ne se limite pas à un geste herméneutique : elle engage également une transformation des formes discursives, susceptible de faire émerger une parole alternative au « langage de l’oppresseur [oppressor’s language] » (Rich, 1950-1954, p. 151) et de déconstruire les imaginaires patriarcaux. Ainsi, au geste de traduction s’articule un geste de réécriture, qui adopte une nouvelle perspective sur les œuvres antiques pour les reconfigurer, en déplaçant les focalisations et en donnant voix aux figures féminines. C’est la démarche qu’adopte Nina MacLaughlin dans Wake, Siren: Ovid Resung (2019), œuvre qui s’appuie sur la traduction des Métamorphoses par Allen Mandelbaum (1993) pour en « rechanter » les vers à l’époque contemporaine. Formée en lettres classiques avant de devenir journaliste, elle explique dans ses notes avoir écouté les voix de ces femmes et réorganisé les récits afin de faire dialoguer leurs témoignages pour que l’on puisse se figurer ce qui se serait passé si elles avaient pu s’écouter les unes les autres – un travail d’agencement qui n’est peut-être pas sans lien avec l’expérience de charpentière qu’elle a également exercée. Dans un contexte marqué par une attention croissante aux expériences longtemps marginalisées, il ne s’agit plus seulement de donner la parole, mais aussi de créer des espaces où ces voix peuvent entrer en relation les unes avec les autres. La polyphonie que construit le livre permet ainsi non seulement de donner à entendre des histoires individuelles, mais aussi de faire apparaître une histoire collective et de favoriser l’émergence d’une solidarité entre personnes victimes de violences.

3En traduisant et en réinterprétant le texte antique à partir de préoccupations contemporaines, de telles démarches s’exposent au reproche d’anachronisme, qui peut sembler entrer en contradiction avec une approche contextuelle et historiciste de l’œuvre antique. En tant qu’historienne, Nicole Loraux a pourtant montré comment un « anachronisme contrôlé » pouvait devenir « le plus efficace des moteurs de la pulsion de comprendre », « un embrayeur de questions » (Loraux, 2005, p. 129), à condition de s’inscrire dans une démarche « raisonnée », comme y insiste également Anne Tomiche (2025) qui montre la portée féconde de cette notion dans le cadre des études de genre. Appliquer des grilles de lecture contemporaines au texte ancien permet en effet de « faire retour vers le contemporain, de déconstruire les évidences présentes en les mettant aux prises avec des évidences passées qui leur sont étrangères » (Debrosse et Saint Martin, 2020, p. 12). Il permet aussi peut-être de mieux comprendre ce passé : relire Les Métamorphoses d’Ovide à l’ère post-#MeToo, consiste moins à faire violence au texte qu’à faire apparaître la violence qu’il contient, à soumettre le matériau antique à des questions que les anciens ne formulaient pas en ces termes, afin d’en faire apparaître les tensions latentes.

4L’anachronisme, dès lors qu’il est maîtrisé, n’abolit pas la distance historique mais permet de faire dialoguer passé et présent, ainsi que le montrera l’analyse de l’épisode de Callisto, dans la traduction des Métamorphoses par Stephanie McCarter et dans la réécriture contemporaine de Nina MacLaughlin. À partir de cette double pratique de réception, il s’agira d’examiner comment un anachronisme « raisonné » peut constituer un outil heuristique puissant pour mettre au jour les violences de genre inscrites dans le texte antique et en renouveler la portée critique afin de mieux comprendre le monde contemporain.

5« Les traducteurs construisent des ponts [Translators build the bridges] », écrit Nina MacLaughlin dans Wake Siren, mais « certains de ces ponts exilent le sens [And some of these bridges lead meaning into exile] » (MacLaughlin, 2019, p. 139 ; 2023, p. 129). En donnant à Méduse une voix pour dire sa propre histoire, elle montre que traduire n’est jamais un geste neutre : c’est orienter la lecture et l’interprétation. Reprenant une remarque d’Emily Wilson, première autrice anglaise à avoir traduit intégralement l’Odyssée, elle rappelle que, dans l’épisode des Sirènes, des traducteurs ont longtemps choisi « lèvres » là où le grec στόμα (Od., xii, v. 187) signifie sans ambiguïté « bouche », infléchissant ainsi la représentation de ces figures vers une sensualité séductrice absente du texte (MacLaughlin et Omont, 2023). Le biais lexical devient alors un biais interprétatif qui peut radicalement influencer la façon dont le grand public réagit à une œuvre littéraire et l’interprète à son tour.

6Ce constat met en évidence que toute traduction procède d’un point de vue situé (Tomiche 2025 ; Bujor et al., 2021), que le / la traducteur-ice doit interroger. Les théories du feminist standpoint et des « savoirs situés » (« situated knowledges »), développées notamment par Donna Haraway (1988) et Sandra Harding (2004), ont montré que l’objectivité prétendument neutre correspond en réalité au point de vue dominant, capable de se faire passer pour universel. À l’inverse, les savoirs situés rendent visibles des rapports de pouvoir que la perspective dominante naturalise ou invisibilise. « Traduire en féministe/s », c’est alors « tortiller la langue, l’étirer et l’affiner pour en faire le meilleur usage possible : lui permettre de dire vraiment ce qu’on veut exprimer en évitant les filtres limités et dégradants de l’androlecte (Causse, 1991, p. 14) » (Grunenwald, [2021] 2024, p. 38). Cependant, revendiquer un positionnement féministe en traduction ne consiste pas à substituer un subjectivisme à un autre, mais bien à expliciter les conditions sociales, historiques et corporelles depuis lesquelles on lit et on traduit, et à s’interroger sur sa propre position par rapport au désir de traduction. Cette éthique suppose un « décentrement » que les sujets marginalisés seraient davantage à même d’opérer (Grunenwald, [2021] 2024, p. 72-73). Or ce décentrement n’a rien d’automatique, comme le suggèrent les critiques formulées par Anna North (2017) et plus récemment par Julie Tramonte (2022) à propos de la traduction de l’Odyssée par Emily Wilson : elles lui reprochent d’avoir atténué la charge sexiste et misogyne du texte grec, par exemple en « refusant d’appeler une chienne une chienne », c’est-à-dire en ne traduisant pas kunōpis (« aux yeux de chienne »), appliqué à Hélène, ou, au contraire, en surinterprétant le texte antique – le verbe ἑλκέω (« traîner », « tirer ») est systématiquement traduit par « violer » (« to rape ») – dans un objectif militant.

7Loin d’imposer des catégories contemporaines au texte antique, une approche féministe de la traduction entend au contraire interroger les filtres qui ont façonné les traductions antérieures afin de restituer les tensions des textes anciens. « Une perspective féministe [A feminist lens] », écrit Stéphanie McCarter, « permet à la traductrice d’examiner les forces culturelles qui ont façonné les traductions précédentes afin qu’elle puisse elle-même résister à la tentation de projeter des hypothèses et des stéréotypes anachroniques sur son texte source – et ce faisant, elle peut mieux communiquer ses complexités et ses nuances [allows the translator to examine the cultural forces that have shaped previous translations so that she herself can resist retrojecting anachronistic assumptions and stereotypes onto her source text – and in doing so she can better communicate its complexities and nuances] » (McCarter, 2022b). Le risque d’anachronisme ne réside donc pas dans l’adoption d’un regard féministe, mais bien dans la reconduction, souvent implicite, de présupposés hérités : une perspective critique permet d’identifier les forces culturelles à l’œuvre dans la tradition de réception et de préparer le terrain pour ce « regard neuf » que la traductrice étatsunienne revendique. Le changement de perspective vise à rendre perceptibles les tensions internes du poème, notamment dans la récurrence des récits de viol, qui, selon la traductrice, relèveraient moins d’une complaisance narrative que d’une mise en question du pouvoir masculin et divin (McCarter, 2022a, p. xxix) .

8Afin de produire une traduction apte à restituer la portée critique et la complexité de l’œuvre, Stéphanie McCarter préconise quatre stratégies féministes de traduction :

1. Évitez tout langage misogyne/sexiste/genré qui n’est pas explicite dans l’original.

2. Faites particulièrement attention lorsqu’il s’agit de traduire le corps, en évitant d’introduire un langage genré ou racialisé qui n’est pas présent dans l’original.

3. Traduisez le viol par « viol », sans introduire de langage qui le romantise, l’euphémise, le rend excitant ou efface l’auteur.

4. Évitez de baser la compréhension des motivations des personnages sur des stéréotypes de genre qui ne sont pas explicites dans le texte, et remettez en question les traductions précédentes qui l’ont fait. (McCarter, 2022b)

9La traductrice montre comment ces choix permettent d’éviter plusieurs écueils présents dans les traductions antérieures de l’épisode de Callisto, qu’elle choisit d’intituler « Jove Rapes Callisto ». Cette nymphe est connue pour avoir été violée et mise enceinte par Jupiter, qui avait pris l’apparence de Diane pour mieux la tromper. La victime fut ensuite métamorphosée en ours par Junon avant de devenir une constellation. L’épisode a fait l’objet de multiples interprétations problématiques : Stephanie McCarter dénonce la sexualisation injustifiée du personnage et la féminisation erronée de son genre, la minimisation de sa situation et l’occultation du crime évident de Jupiter. Elle remet également en question l’idée selon laquelle Callisto se sentirait coupable de ce crime et que Junon, jalouse, serait incapable de reconnaître le statut de victime de la nymphe. J’examinerai comment la traduction de Stéphanie McCarter et la réécriture de Nina MacLaughlin mettent en lumière certains aspects clés du récit – la perception du corps de Callisto, la question de la culpabilité, et les motivations de Junon – et comment ces interventions ouvrent de nouvelles pistes d’interprétation du texte et du personnage.

10« Traduire en féministe/s » et adopter une approche décentrée conduit d’abord à déconstruire le male gaze qui, dans nombre de traductions, tend à sexualiser le corps de l’héroïne. La première description de Callisto est à cet égard révélatrice. Elle correspond au moment où son corps lui appartient encore pleinement, avant la violence de Jupiter :

Non erat huius opus lanam mollire trahendo

nec positu variare comas ; ubi fibula vestem,

vitta coercuerat neglectos alba capillos,

et modo leve manu iaculum, modo sumpserat arcum

miles erat Phoebes […] (Ov., Met. ii, v. 411-416)

[…] She did not care to spin soft wool

or style her locks. A clasp secured her clothes,

and a white headband bound her messy hair.

Sometimes she held a lightweight javelin,

Sometimes a bow. She was Diana’s soldier (McCarter 2022a, p. 49).

Elle ne se souciait guère de filer la douce laine

ou de coiffer ses cheveux. Une agrafe maintenait ses vêtements,

et un bandeau blanc retenait ses cheveux en bataille.

Parfois, elle tenait un javelot léger,

parfois un arc. Elle était la soldate de Diane.

11Dans ces vers, Ovide insiste moins sur une beauté féminine que sur un refus des activités traditionnellement associées au genre féminin – filer la laine, arranger sa chevelure. Pourtant, certaines traductions réintroduisent des biais genrés en projetant sur les personnages des traits de séduction qui n’existent pas dans le texte original (McCarter, 2022b) : « neglectos capillos » est ainsi traduit par « long hair looped » (« longs cheveux bouclés ») dans la version de Horace Gregory (1958, p. 68) ou par « loose curls » (« boucles lâchées ») dans celle, plus récente, de Stanley Lombardo (2010, p. 46). La traduction de cette expression par « flowing hair », proposée par Allen Mandelbaum (1993, p. 53), continue de renvoyer à des stéréotypes de genre – les « cheveux flottants » impliquant une longue chevelure – tout en suggérant cependant la liberté du personnage. La traduction de Stephanie McCarter (2022a, p. 49) – « messy hair » (« cheveux en bataille ») – évite tout biais de genre pour restituer l’indifférence de Callisto aux conventions féminines. De même, traduire vitta par « headband » (« bandeau »), comme le font Stephanie McCarter et Allen Mandelbaum (1993, p. 53), plutôt que par « ribbon » (Humphries, 1964, p. 41), évite d’ajouter un indice de coquetterie absent du texte source, pour au contraire souligner la chasteté du personnage et son appartenance au cortège de Diane. « Traduire en féministe/s » permet ainsi de restituer l’apparence androgyne du personnage, modelée sur celle de Diane, déesse de la chasteté. Ces choix lexicaux déplacent le regard : le corps du personnage n’est pas objet de contemplation ou de désir, mais corps agissant, tendu vers l’action, brandissant le javelot et l’arc. La traduction permet de mieux saisir la portée du texte ovidien, qui construit d’abord Callisto comme sujet autonome avant de la réduire, par la violence divine, à un corps vulnérable.

12Cette relecture du texte antique, produite par la traduction, trouve un prolongement dans la réécriture de Nina MacLaughlin dans Wake, Siren: Ovid Resung. L’autrice accentue la ressemblance physique du personnage avec Diane, au point qu’elle se confond avec la déesse lors de sa première apparition :

I had long legs and my lungs took in so much air. I traveled the forest with my quiver and bow. Other women bent over sewing at home. Other women bore babies. Not me. (MacLaughlin, 2019, p. 25)

Puissante, rapide, j’avais de longues jambes et mes poumons inspiraient de grandes quantités d’air. Je parcourais la forêt avec mon carquois et mon arc. D’autres femmes étaient courbées sur leur ouvrage, à la maison. D’autres femmes portaient des bébés. Pas moi. (MacLaughlin, 2023, p. 27)

13Dans cette réécriture de l’épisode, le refus des assignations de genre est formulé à la première personne : Callisto se définit par le mouvement, la puissance, la liberté qu’elle trouve dans les bois. Là où le texte antique la décrit, la réécriture lui donne voix et conscience de son écart vis-à-vis des normes de genre (« Other women… Not me »). Le corps n’est plus simplement caractérisé par ce qu’il ne fait pas (filer, coiffer), mais par ce qu’il accomplit : courir, chasser, habiter la forêt. Nina MacLaughlin renforce également la communion du personnage avec la nature que suggérait déjà le texte antique. Le bandeau, symbole de chasteté et d’appartenance cultuelle, a été retiré pour que le corps entre en symbiose avec l’environnement : des feuilles se mêlent aux cheveux, le corps s’allonge sur la mousse, goûte l’humidité des arbres. Une forme d’érotisme affleure, mais il ne relève pas du regard masculin ; il naît d’un corps à corps organique avec la forêt, d’une sensualité tournée vers le monde plutôt que vers le regard d’un spectateur. C’est précisément cette harmonie que le viol vient souiller : la forêt, espace d’expression de l’identité de Callisto, est profanée par l’irruption de Jupiter.

14Ainsi, la traduction féministe et la réécriture de MacLaughlin déplacent le centre de gravité du récit, du regard porté sur le corps féminin vers l’expérience incarnée d’un sujet. « Traduire en féministe/s » permet de restituer à Callisto son agentivité et son ambiguïté de genre. Cette démarche permet aussi de rendre visible ce que le texte d’Ovide laisse entrevoir – l’existence d’un corps libre, autonome, que la violence masculine et divine vient briser.

15Stéphanie McCarter dénonce le fait que, non seulement nombre de traducteurs accentuent la féminité de Callisto et sexualisent la nymphe, mais qu’ils tendent aussi à minimiser le viol lui-même, présentant l’agression moins comme un crime commis par Jupiter que comme une relation sexuelle dont la victime porterait, au moins en partie, la responsabilité. Une lecture féministe permet d’aller à l’encontre de ces interprétations erronées. Ce qui arrive à Callisto est explicitement qualifié de crimen dans le texte ovidien, un crime dont Jupiter, qui a alors pris l’apparence de Diane, est seul responsable :

[…] ridet et audit

et sibi praeferri se gaudet et oscula iungit,

nec moderata satis nec sic a virgine danda.

qua venata foret silva, narrare parantem

inpedit amplexu nec se sine crimine prodit. (Ov., Met. ii, v. 429-433)

[…] He hears and laughs,

pleased to be liked more than himself, then kisses

her neither modestly nor like a virgin.

As she begins to tell him of her hunt,

he captures her in his embrace, revealing

himself to her as he commits his crime. (McCarter, 2022a, p. 50)

Il l’entend et rit,

heureux d’être plus apprécié que lui-même, puis l’embrasse

sans modestie ni comme une vierge

alors qu’elle commence à lui raconter sa chasse,

il la capture dans ses bras, se dévoilant

à elle alors qu’il commet son crime.

16Ce terme revient à un moment clé du récit, lorsque Callisto se rend auprès de Diane et des nymphes et craint que le crime subi ne soit découvert : « Heu quam difficile est crimen non prodere vultu! » (Ov., Met. ii, v. 447). On pourrait voir dans cette répétition une insistance sur la criminalité de Jupiter ; pourtant, plusieurs traductions appliquent le terme aux sentiments supposés de culpabilité de Callisto. C’est le cas dans la traduction d’Allen Mandelbaum – « it is hard indeed / to show one’s face without appearing guilty [il est en effet difficile / de montrer son visage sans paraître coupable] » (1993, p. 54) –, ou encore dans celle de Marie Cosnay : « ah comme il est difficile de ne pas révéler la faute ! » (2020, p. 50). Stephanie McCarter choisit, au contraire, de rendre le vers par « It’s hard not to reveal a crime with one’s / expression [Il est difficile de ne pas révéler un crime, sans être trahi-e par ses expressions] » (McCarter, 2022a, p. 50) : le crimen n’est plus interprété comme une faute intérieure, mais bien comme un acte objectif, dont Callisto porte les marques visibles malgré elle. La difficulté ne réside pas dans l’aveu d’une culpabilité, mais dans l’impossibilité de dissimuler un traumatisme. « Ovide s’intéresse non seulement au viol initial, mais aussi à l’exploration de ses conséquences traumatisantes [Ovid is interested not just in the initial rape but also in exploring its traumatic aftermath] » (McCarter 2022a, p. 514). Le corps devient ainsi chez le poète latin le lieu où s’inscrit la violence subie, bien avant la métamorphose finale. Une telle traduction met en lumière la portée critique des Métamorphoses : loin d’érotiser l’agression ou de culpabiliser Callisto, le récit insiste sur la dissymétrie de pouvoir, sur la ruse de Jupiter et sur l’expérience et la souffrance de la victime, contrainte au silence et exposée au regard d’autrui. La répétition de crimen fonctionne comme un rappel constant de la responsabilité exclusive du dieu. La lecture féministe ne surimpose donc pas anachroniquement une problématique contemporaine au texte antique : elle permet au contraire d’en révéler une cohérence interne que certaines traductions ont obscurcie.

17La réécriture de Nina MacLaughlin s’inscrit dans ce même geste critique, tout en prenant pour point de départ la traduction d’Allen Mandelbaum, dont elle reprend le texte avant de l’interroger par une prise de parole narrative. Dans Wake, Siren: Ovid Resung, le crime est raconté à la première personne : Callisto décrit longuement, de l’intérieur, les assauts de Jupiter, la manière dont elle s’est défendue et les effets de cette agression (MacLaughlin 2019, p. 30-31). Là où la traduction d’Allen Mandelbaum pouvait laisser entendre une culpabilité inscrite sur le visage de l’héroïne, Nina MacLaughlin montre au contraire que cette honte naît du regard et du jugement des autres. La honte n’y est pas présentée comme la reconnaissance d’une faute, mais comme la conséquence du viol et du jugement collectif qui pèse sur la victime : « j’ai gardé le silence, le rouge au front, les joues brûlantes. Elles doivent toutes savoir que je suis ravagée, pensais-je. Elles voient. Elles savent [I stayed silent and my face was flushed, my cheeks burning. They all must know that I am ruined, I thought. They see it. They know] » (MacLaughlin, 2019, p. 30 ; 2023, p. 30). Au moment où Diane la chasse après la découverte du crime, Callisto dénonce explicitement le mécanisme social de culpabilisation :

My shame seeped out from me, like the blood from that tear, and I wept as I wandered away, punished for being victim, outcast as tought it was my fault. (MacLaughlin, 2019, p. 30)

Ma honte s’est écoulée de moi, comme mon sang lorsque mon corps s’était déchiré, et j’ai pleuré, et je suis partie en errance, punie d’avoir été une victime, bannie comme si c’était ma faute. (MacLaughlin, 2023, p. 30)

La réécriture de Nina MacLaughlin rend manifeste et développe ce qu’une traduction féministe du texte ovidien laisse entrapercevoir : le mécanisme par lequel la faute est déplacée de l’agresseur vers la victime. Les deux textes contemporains restaurent ainsi la portée critique des Métamorphoses en exposant la violence qui pèse sur Callisto – violée par Jupiter, puis punie par la communauté féminine elle-même. Elles rendent visible ce que le texte d’Ovide donne bien à lire : non pas une intrigue de séduction, mais l’histoire d’un crime dont la victime porte injustement les marques et la honte.

18Un autre signe visible du crime subi est l’enfant dont accouche Callisto, Arcas. La naissance du fils déclenche immédiatement la réaction de Junon, l’épouse de Jupiter, dont la colère conduit à la métamorphose de la nymphe en ourse. Callisto est alors désignée comme adultera (« femme adultère ») et paelex (« rivale ») :

« Scilicet hoc etiam restabat, adultera, dixit

ut fecunda fores fiertque iniuria partu

nota Iouisque mei testatum dedecus esset.

haud inpune feres ; adimam tibi namque figuram

qua tibi quaque places nostro, inportuna, marito. » (Ov., Met. ii, v. 468‑475)

And said, « The final straw, adulteress-

to bear a child whose birth airs this abuse

and testifies to my Jove’s shamefulness !

You’ll pay, you nuisance ! I will take from you

that form you and my husband so enjoy. » (McCarter, 2022a, p. 51)

Et elle dit : « La goutte d’eau qui fait déborder le vase, femme adultère,

c’est de porter un enfant dont la naissance révèle cet abus

et témoigne de la honte de mon Jupiter !

Tu vas payer, espèce de nuisance ! Je vais te priver

de cette forme que toi et mon mari appréciez tant. »

19Comme le souligne Stephanie McCarter, ces termes ne relèvent pas d’une simple jalousie personnelle : ils mettent en évidence une logique de rivalité entre femmes produite par l’ordre patriarcal, qui tend à opposer l’épouse et la victime plutôt qu’à mettre en cause l’agresseur. Le mot iniuria complexifie encore cette dynamique. S’il désigne d’abord l’offense subie personnellement par Junon, le terme renvoie aussi explicitement au crime commis par Jupiter. Les deux sens se superposent ainsi : l’iniuria du dieu devient en même temps une iniuria subie par son épouse. Cette ambiguïté lexicale révèle le véritable enjeu du passage : « La menace qui pèse sur Junon ne vient pas de Callisto, mais bien du comportement de Jupiter lui-même [the real threat to Juno comes from Jupiter, not Callisto] » (McCarter 2022b). Une telle lecture permet de corriger certaines traductions problématiques qui tendent à déplacer la responsabilité de l’agresseur vers la victime. C’est notamment le cas dans la traduction d’Allen Mandelbaum qui rend iniuria par « the wrong you’ve done to me » (1993, p. 55), suggérant que Callisto aurait commis une faute envers Junon plutôt que de subir un crime. Elle surtraduit également les vers 474-475, laissant entendre à tort que Callisto aurait tiré un certain plaisir de l’acte sexuel : « I’ll take / from you the shape that gives both you and, too, / my husband such delight [Je te retirerai la forme qui procure à toi et aussi à mon mari tant de plaisir] » (Mandelbaum, 1993, p. 55). Cette lecture tend à atténuer la violence du crime et à faire de la victime une tentatrice, en projetant sur elle une responsabilité absente du texte original. À l’inverse, la traduction de Stephanie McCarter fait bien porter l’iniuria sur Jupiter, en traduisant ce terme par « abuse », restituant ainsi la portée critique du texte envers le dieu.

20La traductrice souligne également que certaines versions modernes accentuent la rivalité entre Junon et Callisto en introduisant des insultes misogynes absentes du texte latin . Ces ajouts projettent sur l’Antiquité des invectives genrées contemporaines et tendent à transformer Junon en épouse jalouse, presque caricaturale, faisant passer au second plan la responsabilité de Jupiter. De façon étonnante, dans sa réécriture du passage, Nina reprend précisément ce registre injurieux : « Tu te crois si belle, espère de traînée, à tenter mon époux [you think you’re so beautiful, you whore, tempt my husband] » (MacLaughlin, 2019, p. 31 ; 2023, p. 31). Ce vocabulaire fait de Callisto une tentatrice et déplace momentanément le centre du conflit : plutôt que de dénoncer l’acte de Jupiter, la colère de la déesse semble se concentrer sur la supposée rivale.

21La suite du récit infléchit toutefois cette lecture. Callisto implore la pitié de Junon et conteste l’image de séductrice qu’on lui attribue : « Je ne m’étais jamais crue si belle. J’étais puissante et rapide et j’aimais la forêt jusqu’à ce que son mari, en m’agressant, ne l’expurge de tous ses plaisirs [I never thought I was so beautiful. I was strong and fast and I loved the forest until her husband, in his violation, stripped the place of all its pleasures] » (MacLaughlin, 2019, p. 31 ; 2023, p. 32). Le discours de Callisto introduit ainsi une forme de commentaire méta-narratif : en thématisant l’accusation dont il fait l’objet, il anticipe les modalités de sa propre réception et met en évidence le décalage entre l’expérience relatée et les lectures/traductions qui tendent à lui attribuer une faute. Nina MacLaughlin se réapproprie le terme delight, présent dans la traduction d’Allen Mandelbaum sur laquelle elle s’appuie, pour en inverser le sens : loin de suggérer un plaisir partagé, il met en évidence la violence du viol, qui n’atteint pas seulement le corps de Callisto mais détruit aussi son rapport au monde, son attachement à la forêt et la liberté qu’elle y trouvait. On peut également voir dans ce choix narratif une dénonciation de l’absence de solidarité entre femmes dont Callisto est victime, rejetée par la communauté féminine elle-même. Le projet polyphonique de Wake, Siren cherche précisément à reconstruire cette solidarité en donnant voix à celles qui, dans les récits antiques, ont été réduites au silence.

22Loin de projeter naïvement des catégories contemporaines sur l’Antiquité, traduction et réécriture féministes permettent ainsi de rendre visibles les tensions et les violences déjà présentes dans le texte ovidien, tout en éclairant les mécanismes de culpabilisation des victimes qui continuent de structurer les lectures modernes.

*

I showed you all, showed each crim, showed all you criminal. And yet we’re the ones to pay. How’s it wirk ? You murder. You rape. You violate. And it’s us who fall. Why am I the only one to say it ? (MacLaughlin, 2019, p. 21)

Je vous ai tous montrés. J’ai montré tous vos crimes. Je vous ai tous montrés criminels. Et pourtant, c’est nous qui payons. Comment cela se fait-il ? Vous tuez. Vous violez. Vous agressez. Et c’est nous qui tombons. Pourquoi suis-je la seule à le dire ? (MacLaughlin, 2023, p. 21)

23La tapisserie d’Arachné, en révélant les violences subies par Europe, Astérie, Léda, Méduse, Danaé et bien d’autres, met en abyme le geste de traduction / réécriture féministe : elle rend patente la violence contenue dans l’épopée ovidienne, tout en en révélant les tensions que certaines traductions antérieures avaient pu obscurcir. « L’anachronisme maîtrisé » devient ainsi un outil heuristique en exposant, par exemple, les stigmates du viol ou les mécanismes de culpabilisation des victimes. La traduction et la réécriture féministes peuvent ainsi modifier la manière dont l’on communique la complexité des textes antiques aux nouvelles générations. Dans le même mouvement, la traduction de Stephanie MacCarter et la réécriture de Nina McLaughlin font apparaître certains choix interprétatifs problématiques dans les traductions passées, en soulignant leurs effets sur la représentation des personnages et des violences subies. La traduction et la réécriture féministes servent ainsi de miroir critique, invitant à réfléchir à la manière dont nous héritons des structures de pouvoir et des violences inscrites dans les textes anciens, mais aussi dans leurs traductions, et à interroger notre lecture contemporaine du monde : « Lire Ovide en tenant compte de toute sa complexité – sa beauté et sa brutalité – nous permet d’examiner notre propre relation difficile avec le passé et l’héritage ambivalent que nous en avons reçu [To read Ovid with an eye toward his full complexity — his beauty and his brutality — allows us to scrutinize our own thorny relationship with the past and with the ambivalent inheritance we have received from it] » (MacCarter, 2022a, p. xxix). L’ « anachronisme maîtrisé » établi un dialogue fécond entre présent et passé, dialogue nécessaire pour que ces œuvres anciennes continuent de nous parler, en interrogeant le monde contemporain et ses enjeux. « Il n’y aurait en réalité pas de relecture moderne des choses anciennes, mais continuité et répétitions, accumulation de strates plutôt que ruptures » (Debrosse et Saint Martin, 2020, p. 12) : chaque « strate » – texte antique, traduction, réécriture –, chaque réinterprétation située, se superpose pour enrichir notre compréhension du texte antique, montrer la persistance des problématiques de genre et rendre ces histoires significatives pour aujourd’hui.