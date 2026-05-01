Alternances gestuelles, influences figuratives. Anachronismes de la Grande Guerre dans les œuvres des artistes combattants

1En exploitant un corpus transnational rassemblant des matériaux iconographiques et textuels (littéraires et militaires) d’artistes provenant de France, d’Allemagne, du Royaume d’Italie et d’Autriche-Hongrie, cet article contextualise et interprète les témoignages de la Grande Guerre, tout en considérant les enjeux et les usages de l’anachronisme des images dans les domaines de la création artistique et de la réception esthétique. Les artistes confrontés à cette guerre moderne et mondiale ne représentent plus seulement les scènes de batailles ou les figures de soldats, mais aussi les résurgences iconographiques, figuratives et gestuelles du passé. Il s’agit de démontrer comment les artistes combattants, témoins des violences physiques et symboliques du conflit armé, font un usage de l’anachronisme qui n’est pas le même que celui de ceux qui représentent la guerre de l’arrière, comme les propagandistes ou les artistes en mission aux armées.

2Tout d’abord, il faut résumer quelques contributions des philosophes et des historiens de l’art sur les images du premier conflit mondial, avec leurs propos de méthodologies et perspectives. Par la suite, ce travail examinera les usages de l’anachronisme en considérant, par une approche comparée, les pratiques artistiques et les discours des critiques d’art dans les contextes de guerre et d’après-guerre, lorsque les commémorations s’imposent dans les anciens pays belligérants. Enfin, dans la troisième et la quatrième partie, l’étude se concentrera davantage sur les œuvres testimoniales des artistes combattants, tout en retraçant les spécificités des anachronismes.

3À rebours de la prétendue fin de l’art face aux violences génocidaires du xxe siècle, Jacques Rancière souligne que, au tournant de la Grande Guerre, certaines poétiques modernes, comme le surréalisme, témoignent de « la reprise de l’iconographie des vanités, des grotesques ou des danses de mort » (2012, p. 82), sans recourir à un genre stylistique ou à un format spécifique des traditions des beaux-arts, fût-ce le tableau historique ou commémoratif. Dans sa pratique herméneutique de l’histoire de l’art, Georges Didi-Huberman développe à son tour le projet iconologique d’Aby Warburg, élargissant les usages critiques et théoriques de ses notions de « survivance » (Nachleben) et d’« influence de l’Antiquité » (Einfluss der Antike) dans le champ de l’iconographie du premier conflit mondial :

[…] l’analyse warburgienne des survivances permettait de comprendre, […], les coexistences anachroniques d’une guerre moderne marquée par de terribles nouveautés techniques telles que les bombardements aériens et les armes chimiques, et cependant traversée par tant d’archaïsmes du comportement social. (2011, p. 228)

4Entre archaïsme et modernité, le conflit armé amène Warburg à confronter les paradoxes visuels de l’imagerie médiatique (dessins de presse et photographies) à ceux des productions d’images des guerres de religion à l’époque de la Réforme protestante. Outre la Kriegskartothek conservée aux archives du Warburg Institut de Londres, en atteste la planche n° 77 de l’Atlas Mnémosyne, où la représentation allégorique de la figure ailée, issue de l’Antiquité, resurgit dans les années 1920 avec les poncifs féminins de la publicité de cosmétiques ou de papiers parfumés. Il y a des survivances de gestes et de figures, ainsi que des influences de l’Antiquité dans les images du premier conflit mondial et de l’après-guerre. Loin du front durant le conflit armé, l’historien de l’art appelle les artistes engagés dans la propagande des « publicistes astre-politiques [pubblicisti astro-politici] » (Hönes, 2024, p. 173, notre traduction) et, dans ce contexte de guerre, « commence à se définir de façon programmatique un historien des images [comincia a definirsi in modo programmatico uno storico delle immagini] » (ibid., notre traduction). Avant de sombrer dans la psychose le 2 novembre 1918, Warburg compare les images anachroniques de la Première Guerre mondiale à l’aide du dispositif expérimental de son Atlas Mnémosyne, ouvrant ainsi « la voie à une véritable iconologie politique et, par conséquent, à toutes les analyses historiques et anthropologiques qui fleurissent aujourd’hui » (Didi-Huberman, 2011, p. 225-226).

5L’historiographie contemporaine considère les anachronismes des images du premier conflit mondial pour expliciter les systèmes de représentation et pour rendre compte des interactions formelles entre la mise en jeu de l’imagerie mythologique ou religieuse et la mise en scène des violences guerrières. Selon la proposition méthodologique de l’histoire culturelle, « modernité et archaïsme coexistent dans la Grande Guerre » (Audoin-Rouzeau et Becker, 2000, p. 88), en raison des « contraintes économiques » (ibid.). Annette Becker étudie également certains usages des anachronismes se référant à la peinture : selon elle, « [l]es triptyques expriment l’anachronisme de la peinture religieuse de guerre [I trittici esprimono l’anacronismo della pittura religiosa di guerra] » ([2004] 2007, p. 656, notre traduction), qui reprend toute une « imagerie chrétienne » (Becker, 2014, p. 126) offrant les formats et les motifs pour représenter les « souffrances du front » (Becker, [2004] 2007, p. 172, notre traduction). S’appuyant sur les théories esthétiques de Theodor W. Adorno et de Walter Benjamin, Philippe Dagen avance à l’inverse la thèse provocatrice de l’irreprésentabilité du conflit armé. Il identifie les contenus des œuvres d’art moderne qui, dès 1917, marqueraient une « rupture stylistique » ([1996] 2012, p. 200) par le retour des avant-gardes artistiques aux répertoires muséaux. Selon lui, les artistes combattants se tourneraient vers les musées, refuges du passé, pour faire face aux défis insoutenables de la représentation. Quant au motif figuratif du soldat tombé, Dagen retrouve des exemples de « réminiscence anachronique » (p. 205) dans les procédés du clair-obscur et du raccourci, puisés dans la Renaissance jusqu’au xixe siècle, toutefois sans apporter des attestations probantes par les écrits de guerre des artistes .

6Qu’il s’agisse de formats ou de répertoires muséaux, les productions artistiques confrontées à la Grande Guerre constituent avant toute chose un vaste champ d’anachronismes, invitant à des approches méthodologiques comparatistes et transdisciplinaires sans relativiser les styles ou universaliser les contenus des œuvres par des catégorisations unilatérales. Les contributions historiographiques utilisent l’anachronisme non pas comme un procédé heuristique, réflexif et réceptif, mais comme un concept explicatif permettant de valider des formules critiques (« art sacré », « rappel à l’ordre »), sans assez distinguer entre les formes expérientielles des témoins. Certainement, chaque artiste a pu se consacrer à mettre en représentation le conflit armé, mais seulement les artistes combattants, non pas les artistes civils ou militarisés sans expérience des combats, restituent dans leurs œuvres visuelles les témoignages documentaires de la guerre.

7Dans la Grande Guerre, certains critiques d’art opposent les artistes combattants, témoins des tranchées, à ceux qui s’engagent dans les missions aux armées ou dans les bureaux de la propagande à l’arrière : en France, Jean Galtier-Boissière et André Salmon entre autres prennent position pour les « peintres combattants », avant que Jean Norton Cru n’élabore une définition de l’écrivain-témoin dans son ouvrage sur la littérature de guerre, dont la validité heuristique se mesure sur les plans anthropologique et sociologique . À la recherche du réalisme expressif des écrivains combattants, Cru suggère que les estampes ressemblant à l’illustration dantesque de Gustave Doré ou les paysages picturaux faits à la manière tonale de Camille Corot s’éloignent du « degré de vérité » ([1930] 1989, p. 87) nécessaire aux artistes pour restituer le témoignage combattant. Dans le domaine des beaux-arts français à la sortie de guerre, Robert de La Sizeranne décrit une « nouvelle esthétique des batailles » (1919, p. 221-263), dans laquelle l’héroïsme des peintres militaires ne suffit plus et où s’opère une appropriation des formes de l’Antiquité, l’art des Allemands étant alors perçu comme porteur d’un goût pour « le colossal et le terrifiant » (p. 18), qualifié de « pastiche de l’antique » (ibid.).

8Avec ces considérations, le critique d’art redonne de la validité théorique à ses anciens propos sur « L’Anachronisme dans l’art » (Revue des Deux Mondes, 1894), alors qu’aux salons parisiens de 1891 et 1893, s’imposent des « scènes du Nouveau Testament accommodées à la moderne, transportées sur la butte de Montmartre ou dans une hôtellerie bavaroise » (La Sizeranne, 1894, p. 341). Identifiant un renouveau de l’iconographie chrétienne après la guerre franco-prussienne (1870-1871), La Sizeranne critique les usages politiques, et notamment socialistes de l’anachronisme des images, « Évangile des prolétaires » (p. 360) qui circule des ateliers de Munich aux salons de Paris. Le critique distingue les anachronismes légitimes de la peinture religieuse, fondés sur une enquête rigoureuse du canon testamentaire, de ceux qui empruntent leurs figures à la lutte ouvrière. Finalement, il en conclut que :

[…] si le Christ en redingote n’est ni moins religieux, ni moins rationnel que le Christ en pallium ou en simarre, il y a beaucoup de chances pour que l’on fasse du premier une figure moins esthétiquement belle que du second. (p. 373)

9Or, les épisodes évangéliques, et notamment la crucifixion de Jésus de Nazareth, constituent des motifs figuratifs permettant de représenter les violences de la Grande Guerre. Des artistes de tous horizons en font des icônes privilégiées, parfois sans respecter les préceptes doctrinaux et liturgiques de la religion chrétienne (Falceri, 2022b). À l’arrière, l’« influence de l’Antique » (Einfluss der Antike) devient l’apanage des politiques soutenant l’effort de mobilisation culturelle et idéologique. Dans la Gazette des Beaux-Arts de juin 1916, Léonce Bénédite évoque les salons parisiens dans lesquels Albert Besnard expose une Crucifixion s’érigeant dans un hôpital et Maurice Denis un « Calvaire dressé au milieu des tranchées » (Bénédite, 1916, p. 264). Pour se défendre des influences figuratives allemandes, les critiques d’art en France, tout comme dans les autres pays alliés, méprisent l’usage des mythes anciens ou des récits chevaleresques du Moyen Âge. Ils privilégient plutôt les paraboles évangéliques de la Passion du Christ, figure emblématique du sacrifice des soldats. Des artistes combattants, comme George Desvallières (1861-1950) et Jean Veber (1864-1928), alors âgés de plus de 50 ans, figurent des anachronismes dans les épisodes de la Crucifixion ou de la Résurrection. Veber dessine un soldat crucifié, allusion aux rumeurs d’atrocités allemandes et à l’héroïsme des poilus (La Croix de guerre, 1919, lithographie, 38 x 29 cm), tandis que dans Le Drapeau du Sacré-Cœur, Desvallières peint le Christ ressuscité dans le no man’s land, enveloppé dans un drapeau tricolore, brandissant son cœur en hommage « Aux morts de la Grande Guerre ».

10Les anachronismes de la Passion christique, assez répandus, font allusion symboliquement aux légendes anciennes des reliques du Calvaire et aux épisodes du conflit armé : mobilisations, batailles, exactions, occupations. Ces scènes développent des paraboles christologiques ou martyrologiques, en faisant référence à des épisodes de guerre ou bien à des « fausses nouvelles » (Bloch, [1921] 1999) diffusées par les médias. Plutôt que de commémorer les soldats ou de célébrer les armées victorieuses, les figures anachroniques de la crucifixion véhiculent des incitations antihéroïques, non-violentes, unanimistes, voire utopistes au lieu de messages profusément pacifistes. D’une part, une iconographie œcuménique du sacré se répand, dans laquelle les figures des Saintes Écritures acquièrent une fonction structurante dans l’espace visuel de la composition. Avec une propension monumentale et universalisante, elles retrouvent ainsi leur place dans les autels et les chapelles des églises, les cimetières ou les mémoriaux de guerre. D’autre part, une iconographie sacrificielle s’impose lorsque l’épisode dramatique du Calvaire représente la scène ou le fond d’un rituel cruel, pour critiquer les violences de la guerre, sans renvoyer à la pratique dévotionnelle et liturgique du christianisme. Dans un dessin surréaliste d’André Masson (1896-1987) qui figure une tuerie, le visage du Christ crucifié se substitue au crâne d’Adam qui, selon la légende des reliques, était enseveli aux pieds de la croix sous le mont Calvaire (Massacre à la crucifixion, 1933, encre sur papier, 47 x 63 cm, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid), tandis que dans une gravure expressionniste de Max Beckmann (1884-1950), planche n° 4 de l’album gravé Die Hölle [L’Enfer, notre traduction] (1919), la femme crucifiée aux yeux serrés fait référence à l’assassinat de Rosa Luxemburg lors de la révolution spartakiste en Allemagne.

11Par inversion ou substitution figurative, des artistes combattants réinterprètent l’icône du crucifié pour dénoncer les violences de la guerre, qu’elles soient perpétrées entre combattants ou contre les populations civiles.

12Les représentations de la crucifixion prolifèrent, surtout chez les Alliés et particulièrement dans les États à majorité catholique comme la France et le Royaume d’Italie, alors que la presse illustrée et les expositions dans les empires centraux de Prusse et d’Autriche-Hongrie diffusent copieusement des images de chevaliers et de la chevalerie. En 1917, l’inspecteur des Beaux-Arts à Paris, Armand Dayot, décrit le « chevalier teutonique moderne style » comme « le plus monstrueux des anachronismes » (La Renaissance Politique, Économique, Littéraire et Artistique, 1917, p. 14), cherchant ainsi à défendre, à « notre époque d’extrême civilisation, […] l’activité du génie français » (ibid.) contre les infiltrations de l’art allemand. Il s’agit à la fois d’un rejet et d’une condamnation des anachronismes comparable à celui de La Sizeranne qui, en 1919, critique les mésusages allemands du « pastiche de l’antique » (1919, p. 18). Dans l’autre camp, les Allemands également mobilisent l’argument de l’appropriation du passé. Le magazine Lustige Blätter publie des illustrations satiriques sous le titre de « Neues Material für Bilderfälschende Auslandsblätter [Nouveaux matériaux pour les journaux étrangers falsificateurs d’images] » (Lustige Blätter, 1915, p. 5, notre traduction), dans lesquelles les chefs-d’œuvre picturaux de Titien, Rembrandt et Rubens servent de prétexte pour ridiculiser les campagnes médiatiques des Alliés contre les atrocités militaires allemandes. Ces caricatures parodiques des œuvres d’art de la Renaissance et du Baroque s’appuient, une fois de plus, sur les gestes courtois et les figures chevaleresques, par un usage rhétorique de l’anachronisme : les soldats allemands avec leurs casques à pointe constituent ainsi les cibles préférées des propagandistes dans les pays alliés, qui s’approprieraient aussi des œuvres d’art pour diffuser de fausses nouvelles. Cette manipulation des images se vérifie auparavant dans les estampes de Lustige Blätter.

13La topique culturelle et idéologique du conflit armé entre la « civilisation gréco-latine » et la « barbarie germanique » traverse intégralement l’imagerie médiatique produite à l’arrière. Chez les artistes combattants, les résurgences anachroniques de gestes et de figures du passé ont, en revanche, une fonction déclarative ou remémorative des violences de la guerre vue et vécue. Pour autant, leurs œuvres testimoniales sont souvent dépourvues de l’esthétisation de l’ennemi ou de la nation spécifiques des productions d’images de l’arrière. Leurs écrits (correspondances, journaux, mémoires) qui accompagnent les œuvres d’art attestent également de ces détours anachroniques dont la comparaison au passé s’effectue par analogie ou par contraste. Dans son autobiographie, le peintre autrichien Oskar Kokoschka (1886-1980) rappelle une estampe d’Albrecht Dürer (Ritter, Tod und Teufel, Der Reuther, 1513, gravure sur cuivre, 24 x 18 cm) lorsqu’il raconte les émotions qu’il a ressenties lors d’une patrouille à cheval en Galice sur le front oriental :

En ma qualité de patrouilleur à cheval, je me sentais guetté par un ennemi invisible dans les feuillages vert sombre et denses des forêts. J’eus soudain devant les yeux la gravure sur cuivre de Dürer, Le Chevalier, la Mort et le Diable. (Kokoschka, [1971] 1986, p. 148-149)

14Cet anachronisme chevaleresque est particulièrement évident dans ses dessins et peintures, à partir du Chevalier errant [Der irrende Ritter, notre traduction], un autoportrait du soldat mobilisé en cuirassier qui condense des figures archaïques (le démon, le sphinx) et des inscriptions (le pronom allemand « Es ») sur un fond marin, jusqu’à un dessin représentant une scène de sauvetage (Zeit-Echo, 1915, p. 139).

15Ces chevaliers errants n’ont rien d’héroïque, mais ils sont suspendus dans une atmosphère légendaire. En avril 1915, une revue en Allemagne diffusait pourtant les lettres anonymes d’un peintre munichois évoquant ainsi les gravures de Dürer : « pathos merveilleux » (Kunst und Künstler, 1915, p. 311, notre traduction), « trait héroïque » (ibid., notre traduction). Pour ce peintre, reliant le romantisme et le naturalisme, les chevaliers de l’Apocalypse, Saint-Georges ou encore le Triomphe de la mort du Maître allemand de la gravure constituent des motifs figuratifs pour représenter le conflit armé.

16Le chevalier de Dürer figure une fois de plus dans une illustration satirique (Lustige Blätter, 1915, p. 8-9) qui avait frappé la critique d’art française (La Sizeranne, 1919, p. 212), une caricature d’Otto von Bismarck où le diable, accompagné d’un singe, représente une allégorie héroïque de la Russie tsariste et de la France asservies à l’empire prussien. Toute cette satire nationaliste foisonne dans les imageries pourvues d’une rhétorique de l’anachronisme, tandis que, parmi les témoins des combats, les anachronismes chevaleresques se déploient dans des récits autobiographiques. C’est le cas notamment dans les aquarelles de Guillaume Apollinaire (1880-1918), qui, après avoir été blessé à la tête par un éclat d’obus, figure un brigadier à cheval frappé par une balle.

17L’image est ensuite reprise de façon bien plus stéréotypée par l’illustrateur Leonetto Cappiello pour la couverture de son livre Le Poète assassiné (Apollinaire, 1916, couverture), dont le dernier conte dramatise sa blessure par la rencontre entre le brigadier masqué et l’artiste combattant, ressuscité après avoir guéri de ses blessures (p. 313). Loin de la rhétorique belliqueuse de l’anachronisme pratiquée à l’arrière, il s’agit d’un remontage anachronique de l’expérience combattante, où la remémoration des violences des combats est très proche de celle de Kokoschka qui se représente en chevalier errant et solitaire, réélaborant à la manière expressionniste le motif autobiographique du soldat.

18Les reprises de motifs figuratifs anciens ou médiévaux, souvent abusées ou méprisées à l’arrière, témoignent du privilège accordé à certains anachronismes pour représenter des événements, débattre des notions telles que l’art moderne, ou expliciter des significations de l’iconographie symbolique de la guerre. Les Alliés, vainqueurs du conflit armé, reprennent l’anachronisme minervien ou néoclassique de la Nike grecque, l’un des motifs figuratifs les plus appréciés par les artistes travaillant pour les forces armées de l’Entente. En France, le peintre Henri Valensi (1883-1960) dessine une Victoire ailée en couverture de la Gazette Bernier pour souhaiter « aux poilus d’aujourd’hui [et] aux artistes de demain » que l’« année 1917 apporte la victoire » (Garnier et Le Bon, 2012, p. 166). En mars 1919, la galerie Devambez à Paris accueille également une exposition artistique d’œuvres célébrant La Victoire, parmi lesquelles figurent de nombreuses ébauches destinées à la statuaire des monuments publics (Devambez, 1919). Enfin, lors de la Fête de la Victoire, célébrée le 14 juillet 1919 en présence de toutes les armées alliées, André Mare (1885-1932) et Antoine Sartorio (1885-1988) érigent un imposant monument aux morts (haut de 17 mètres, large de 8), installé sous l’Arc de Triomphe, puis à l’entrée des Champs-Élysées afin de permettre au défilé des armées victorieuses de passer sous l’arc triomphal.

19Leurs œuvres allégoriques et monumentales n’ont plus une fonction remémorative de témoignage de la guerre, mais de commémoration. Elles exemplifient la diversité entre les mémoires partagées dans les productions des artistes combattants. Ce cénotaphe néoclassique présente, sur chacun de ses côtés, une Victoire aux ailes sculptées sur le modèle des avions de chasse. Démantelé par la suite pour sa fonction de décor urbain, le monument aux morts a suscité des réactions contrastées parmi les critiques d’art. Dans Le Nouveau Spectateur, Roger Allard en appréciait les sculptures, rappelant que « ce cénotaphe n’a pas manqué d’évoquer une autre veillée funèbre, […], l’enterrement de Victor Hugo » (Allard, 1919, p. 90). Jean Cocteau, en revanche, en dépréciait les figures allégoriques, qu’il jugeait porteuses d’un « bochisme de l’art français moderne » (p. 139), et qu’il comparait à la statuaire des musées de Munich.

20Après la guerre, les représentations allégoriques de victoires ailées, dont le modèle formel le plus célèbre est la Nike de Samothrace du musée du Louvre , se diffusent largement dans tous les pays alliés, trouvant des mises en scène encore plus esthétisantes dans l’Italie fasciste. Dans une fresque de la « grande salle » (Aula Magna) de l’Université La Sapienza à Rome, le peintre combattant Mario Sironi (1885-1961) représente une Victoire non seulement « ailée », mais aussi « armée » d’une épée.

21Cette femme allégorique du mouvement fasciste s’envole à toute vitesse vers un arc de triomphe pour célébrer l’État dictatorial. Sa gestuelle héroïque figure sur une fresque d’environ 90 mètres carrés qui évoque la violence des attaques à la baïonnette ou les vols des avions de chasse. Dans sa version finale, les ailes paraissent forgées dans le métal, à l’instar des figures du cénotaphe républicain de 1919. De plus, le casque est celui du fantassin exalté par la dictature fasciste. Notamment dans les pays vainqueurs de la Grande Guerre, certains artistes combattants s’engagent dans les pratiques commémoratives s’adonnant à la mise en représentation allégorique et monumentale des victoires ailées. Ces figures féminines personnifient les mémoires publiques de l’événement historique, donnant lieu à une résurgence de l’allégorisme qui en France se charge de symboles républicains, mais dans le régime fasciste du Royaume d’Italie se surinvestit d’instances autoritaires et populistes.

22Les usages et mésusages des anachronismes puisent surtout aux traditions iconographiques de l’Antiquité et du Moyen Âge, avec l’intersection des récits testamentaires, et notamment des paraboles évangéliques (le sacrifice de Jésus de Nazareth) ou hagiographiques (de Saint-Georges à Jeanne d’Arc, les nombreux « saints militaires »). Comme l’avait noté Warburg, les figures ailées constituent des motifs anciens dépassant les bornes chronologiques et géographiques des civilisations : pas seulement Occident et Orient, mais aussi iconographie chrétienne (les anges de l’Apocalypse) et païenne (les Victoires ailées), antiquités biblique et mythologique .

23Ces reprises du passé s’insèrent dans un débat sur la légitimité des représentations du conflit armé, dans lequel les artistes combattants se distinguent et parfois s’opposent aux artistes en mission auprès des armées et aux propagandistes de l’arrière. Dans ce cadre, l’héritage néoclassique et romantique de l’anachronisme ne suffit pas pour exemplifier la portée de ses enjeux et de ses usages. Il faut considérer davantage l’espace extra-européen avec les temps préhistoriques et protohistoriques. Dans son commentaire aux écrits du critique allemand et historien de l’art Carl Einstein, Georges Didi-Huberman emploie le concept d’« anachronisme moderne » (2000, p. 212), à son égard terme plus cohérent que celui de primitivisme, qu’il considère tout aussi utile que nécessaire pour accéder « à une compréhension dialectique et différentielle de la modernité artistique » (ibid.).

24La modernité des anachronismes se retrace avant tout dans les œuvres visuelles des cubistes et des expressionnistes, artistes charmés par les arts extra-européens, notamment les masques et les statuettes africaines. Certes, le contact des artistes avec ces traditions iconographiques ne remonte pas à la Grande Guerre, mais lorsque des milliers de soldats des troupes coloniales arrivent en Europe, l’influence figurative de ces objets d’art se répand davantage entre l’arrière et le front. Avant août 1914, l’art africain est exposé et vendu à Paris, Dresde, Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Zurich et New York (Pacquet, 2017, p. 200), aux côtés des œuvres des cubistes et des expressionnistes. Entre 1915 et 1917, des galeries d’art publient les premiers albums de masques et sculptures africaines sous la direction de Carl Einstein, Marius de Zayas, Guillaume Apollinaire et Paul Guillaume (ibid., p. 201-204). À cette époque, les critiques qualifient encore ces objets d’art par les termes « nègre », « fétiche », « primitif » ou « sauvage », qui soulignent davantage la construction anthropocentrique et eurocentriste du regard occidental. Depuis 1916, les masques et les statuettes africaines sont exposées également aux côtés des travaux dadaïstes.

25Bien que la sculpture africaine ne constitue pas un modèle formel spécifique pour les artistes combattants, ces derniers sont en contact avec des soldats noirs et découvrent parfois au front les arts extra-européens. Dans ses aphorismes rédigés sur les pages d’un agenda militaire, le peintre allemand Franz Marc (1880-1916) souligne que « [d]ans nos musées ethnographiques il y a des choses silencieuses qui nous regardent avec des yeux familiers [Nei nostri musei etnografici vi sono cose silenziose che ci guardano con occhi familiari] » (1999, p. 68, notre traduction), tandis qu’André Derain (1880-1954), artilleur lui aussi, se liant à des soldats sénégalais écrit à sa femme Alice, le 3 septembre 1916 : « [l]es nègres sont très amusants, ils ressemblent aux sculptures, certains sont très beaux » (2017, p. 126). Il dessine sur les papiers à lettres les portraits de soldats sénégalais et s’adonne à une expérimentation artistique influencée par les arts africains. Entre 1916 et 1917, il publie le dessin d’une femme noire (L’Élan, 1916, n. p.). Ensuite, il sculpte des masques et des statuettes en fondant le cuivre des douilles d’obus pour réaliser des portraits d’Alice, à laquelle il confie le 8 septembre 1917 : « J’ai fait des figures en cuivre qui me donnent bien de la joie. Il est vrai que le cuivre est le métal vénusien, c’est peut-être ce qui m’a fait réussir » (Derain, 2017, p. 156).

26L’influence figurative des arts extra-européens est une tendance internationalement répandue par les galeries d’art moderne, ce qui donne lieu à des jugements critiques et à des prises de position parfois adverses. Pour autant, le peintre Maurice Esmein (1888-1918) s’interroge sur l’« influence cubiste » (2022, p. 13), tout en rejetant la « mode de la sauvagerie » (p. 129-130) dans Les Demoiselles d’Avignon de Pablo Picasso (1906-1907, huile sur toile, 243 x 233 cm, MoMA, New York), toile exposée pour la première fois au Salon d’Antin à Paris en juillet 1916. Chez les artistes allemands et austro-hongrois, l’influence figurative de la sculpture africaine se manifeste avant le conflit armé dans les productions des artistes appartenant aux groupes d’avant-garde Die Brücke et Der Blaue Reiter, comme Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, August Macke et Franz Marc. Pendant la guerre, les œuvres de Bohumil Kafka dit Kubista (1878-1942), artilleur de l’armée austro-hongroise, présentent des influences extra-européennes dans la modélisation plastique des têtes du guerrier (Studie k plastice Hlava, s. d., encre sur papier, 16 x 10 cm, Národní Galerie, Prague) ou du condamné à mort.

27L’inspiration de la sculpture africaine se retrouve également dans certaines œuvres graphiques de Hans Richter (1888-1976), artilleur lui-même et blessé au front, qui dessine des têtes à partir de modèles formels cubistes ou expressionnistes. Tout comme Derain, il représente des femmes, notamment une sœur infirmière (Die Nonne, 1916, linoleum, 20 x 16 cm). Toutefois, cette approche expérimentale du portrait ne lui suffit plus et Richter se tourne bientôt vers le dadaïsme : « Je sentais que l’extrême simplification plastique d’une tête me limitait [Sentivo che la semplificazione estrema di una testa mi limitava] » (Sanesi, 1978, p. 108, notre traduction). Dans un appel aux « peintres combattants » de tous les pays, publié dans Zeit-Echo en juin 1917 sous le titre « Ein Maler spricht zu den Malern [Un peintre parle aux peintres] » (Richter, 1917, p. 19-23, notre traduction), l’artiste combattant, revenu blessé du front, déclare que l’impressionnisme, tout comme le cubisme, ne constitue plus un but pour la création artistique, mais un moyen de parvenir à la pratique dadaïste de la contestation de l’art. Les reprises extra-européennes restent plutôt exceptionnelles, mais elles s’avèrent néanmoins évidentes dans certaines œuvres d’artistes combattants, notamment ceux des avant-gardes dites historiques. Lors des accalmies ou après leur retour du front, ces artistes expérimentent les décompositions cubistes ou les défigurations expressionnistes que Carl Einstein qualifie de « mimétiques » (Didi-Huberman, 2000, p. 184), mais qui sont cependant capables d’engager toute une « énergétique de l’expérience visuelle » (p. 199). Par ces reprises de gestes et de figures dites primitives, originaires de traditions distanciées tant dans l’espace que dans le temps, il ne s’agit pas simplement de mettre en scène les violences de guerre, mais de critiquer leurs instances symboliques par un détour anachronique du passé, alors que la propagande exalte ou ridiculise les actualités des troupes coloniales.

28La réception esthétique du témoignage combattant ne se limite pas à un seul horizon historique prédéterminé sur le plan chronologique, mais elle affecte des temps hétérogènes. À la différence des autres acteurs mobilisés, les artistes combattants ont occupé des places privilégiées pour rendre compte des paroxysmes des violences de la guerre, tels que les bombardements d’artillerie et aériens. Tout d’abord, ces derniers restituent la dimension visuelle des combats, ce qui ne relève plus des encadrements panoramiques des observateurs distants et des visiteurs tardifs du front, comme les « peintres militaires » (La Sizeranne, 1919, p. 224 et 242 ; Salmon, 1919, p. 179-202). De plus, dans leurs écrits de guerre, les combattants font parfois référence à la photographie, au cinéma ou au roman pour suggérer toute la complexité nécessaire à la restitution de l’expérience. Le cinéma, en particulier, bien que peu développé techniquement à l’époque, revêt la fonction de paradigme explicatif pour expliciter le procédé non seulement technologique, mais aussi anthropologique et narratif du remontage de l’expérience vécue.

29Dans une lettre envoyée à André Salmon depuis l’hôpital, après avoir été blessé, le peintre Luc-Albert Moreau (1882-1948) compare le souvenir des combats dans les tranchées à des plans et à des séquences filmiques, avançant l’exigence, à la fois technique et poétique, du remontage de l’expérience combattante : « La guerre fait plutôt penser à un film de cinéma où une infinité d’éléments et de spectacles viennent se juxtaposer pour créer une image » (Salmon, 1919, p. 183). À l’instar de Moreau, de nombreux artistes combattants recourent à la métaphore ou à la similitude cinématographique pour rappeler le souvenir de la guerre. En présentant Moreau comme un peintre représentatif de l’« esthétique moderne » (p. 185), Salmon cite Charles Baudelaire pour mettre en évidence la présence du motif figuratif de la nudité humaine dans les productions des peintres combattants. Ce faisant, le critique opère un détour anachronique en associant la modernité à l’Antiquité : « Le nu, disait Baudelaire, cette chose si chère aux artistes, cet élément nécessaire de succès, est aussi fréquent et aussi nécessaire que dans la vie ancienne » (ibid.).

30Par la représentation de la nudité humaine, les artistes modernes tels que les expressionnistes ou les surréalistes témoignent des violences entre combattants ou contre les populations civiles. Ces témoignages graphiques de petit format se réfèrent parfois à l’iconographie du Massacre des Innocents, à ceci près qu’ils ne représentent pas de petits enfants, comme dans le récit évangélique de Matthieu (2, 16-18) ou biblique de l’Exode (1, 16-22), mais plutôt des jeunes hommes dont les corps fragiles et vulnérables fuient pour échapper à la puissance des armes. Dans un collage surréaliste de Max Ernst (1891-1976), des silhouettes coloriées d’hommes nus bondissent pour échapper à un bombardement aérien (fig. 8), tandis que dans un dessin expressionniste d’Otto Dix (1891-1969), les corps nus de soldats rebondissent par un trou d’obus lorsque l’un d’entre eux tombe les bras en l’air pour résister à l’impact terrifiant d’un bombardement d’artillerie (fig. 9).

31Dans une lettre du 17 janvier 1916 à son amie Hélène Jacob, Dix décrit ainsi un trou d’obus qui, dans le village d’Auberive, en Haute Marne, creuse une fosse : « Ce sont les orbites de la Terre, ce qui tourne autour sont des lignes incroyablement douloureuses et fantastiques [Es sind die Augenhöhlen der Erde, was darum herum kreiselt sind irre schmerzlich phantastische Linien] » (2013, p. 443, notre traduction). Parmi les nombreux croquis du front qu’il envoie à Hélène par les lettres, selon une pratique commune aux artistes combattants, Dix ne se contente pas de représenter des scènes de combat ou de la vie quotidienne, des paysages ou des portraits. Il crée également des compositions de figures nues, puisées aux traditions iconographiques les plus disparates : de Saint-Georges aux Baigneuses de Paul Cézanne, de David et Goliath aux épisodes évangéliques de la Nativité ; une allégorie de Mars, la divinité païenne de la guerre à qui l’artiste allemand s’identifie dans l’un de ses autoportraits en soldat (Selbstbildnis als Mars, 1915, huile sur toile, 81 x 66 cm, Staatsgalerie, Stuttgart), jusqu’à son dernier autoportrait en soldat dans un Triomphe de la mort qui recèle une critique de la société allemande (Der Triumph des Todes, 1934, huile sur bois, Staatsgalerie, Stuttgart) .

32Dans La Mémoire du monde, André Masson réunit ses dessins de guerre dans un « carnet de route » intégrant des photos pour manifester sa prise de position résolument antihéroïque. Avec André Breton (1896-1966) et les surréalistes, il se propose d’ « enlever à la guerre ses titres de noblesse » (Masson, 1974, p. 83). Il ne s’agit pas de glorifier les armées victorieuses ou les guerriers morts, mais de restituer une « expérience partagée » (p. 55), car « certaines épreuves laissent des empreintes dans le laboratoire de la création, […] pour transmuer en fêtes picturales les massacres, comme le souhaitent Delacroix et Baudelaire » (ibid.). À l’instar de Moreau, Dix et bien d’autres, Masson a connu de très près le conflit armé, en tant que fantassin dans les tranchées. Dans son récit mémoriel, il insère une photographie de la figure sculptée du « géant vaincu » (p. 77) de l’autel de Pergame, figure nue abandonnée par la déesse Minerve, évoquant la souffrance des anciens combattants de la Grande Guerre, ces « ilots de tranchées » (p. 89) dont l’artiste retrouve les modèles formels chez Delacroix et le Greco.

33En conclusion, les anachronismes de la Grande Guerre se prêtent à des usages qui font parfois débat, dans la mesure où leurs mésusages provoquent des controverses opposant les acteurs et les témoins du conflit armé. Si les artistes de l’arrière ont largement recours à ce procédé créatif pour représenter les violences de la guerre, les artistes combattants, quant à eux, relèvent un véritable défit poétique pour se remémorer et remonter l’expérience vécue dans les tranchées. C’est pourquoi, dans leurs œuvres, les gestes et les figures renvoient à l’inactualité et à une exigence expérimentale : les mises à nu des combattants ou les gestes de survie des condamnés à mort fusillés ou pendus, n’abolissent pas l’événement historique ni absolutisent le passé de l’art, qu’il soit spirituel ou national. Entre alternances gestuelles et figurations perméables aux influences culturelles de toute sorte – historiques, géographiques, mythologiques, religieuses –, il convient de ne pas aborder tous ces anachronismes des images comme des impuretés esthétiques, ni comme des imperfections historiques, mais comme des procédés heuristiques et expérimentaux permettant à la fois de représenter et de témoigner de la Grande Guerre.