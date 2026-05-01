L’anachronisme comme stratégie de survie pour l’enfant rescapé de la Shoah dans l’œuvre d’Aharon Appelfeld (1932-2018)

1« J’avais sept ans lorsqu’éclata la Seconde Guerre mondiale. L’ordre temporel s’en trouva bouleversé, il n’y eut plus d’été ni d’hiver, plus de longs séjours chez les grands-parents la campagne. Notre vie fut comprimée dans une chambre étroite. Nous restâmes un temps dans le ghetto et à la fin de l’automne, nous fûmes déportés. Nous passâmes des semaines sur les routes, pour arriver finalement au camp. » (Appelfeld, [1999] 2004, p. 8) Ainsi Aharon Appelfeld, né à Czernowitz en Bucovine (Ukraine actuelle) en 1932 de parents juifs assimilés, enfant rescapé de la Shoah devenu écrivain de langue hébraïque, fait-il état de l’irruption de la Seconde Guerre mondiale dans sa vie de petit garçon juif d’Europe centrale dans son unique récit autobiographique Histoire d’une vie .

2Alors même que le camp devait être la destination finale du parcours d’Aharon Appelfeld, le jeune garçon parvient à survivre au génocide en s’échappant du camp de concentration dans lequel il était incarcéré avec son père, puis en se cachant dans les forêts d’Ukraine (Coquio et Kalisky, 2007, p. xii) . Après la guerre, Appelfeld, désormais adolescent, émigre en Palestine mandataire où il apprend l’hébreu. Devenu adulte, il se consacre à une carrière d’écrivain. Il meurt à Jérusalem en 2018, laissant derrière lui une œuvre littéraire foisonnante, traduite depuis l’hébreu en plus de vingt langues et de nombreuses fois adaptée au cinéma. L’œuvre d’Appelfeld a connu un regain d’actualité en France cette année à travers la publication en mars du livre La Ligne (Appelfeld, [1991] 2025), de la sortie du film La Chambre de Mariana (Finkiel, 2025), adaptation cinématographique du roman éponyme d’Appelfeld (Appelfeld, [2006] 2007), et enfin du livre Rencontres avec Aharon Appelfeld (2025), paru en novembre.

3L’œuvre d’Appelfeld est traversée par la question de la vie des rescapés de la Shoah dans l’après, question qu’il aborde avec un certain décalage par rapport à ses contemporains. En effet, la question de la survie est posée dans son écriture du point de vue de l’enfant survivant plutôt que de celui, plus hégémonique, de l’adulte (Coquio et Kalisky, 2007, p. lxxv) . De plus, Appelfeld répond à cette question par l’intermédiaire de la fiction plutôt que de celui du témoignage, genre bien plus établi lorsqu’il s’agit de donner forme narrative à la Shoah (Coquio et Kalisky, p. lxxxii) . Son œuvre, écrite depuis son expérience d’enfant survivant, interroge la spécificité du statut d’enfant face au génocide et de sa vie dans l’après : comment vivre après que « l’ordre temporel », les repères géographiques et les relations affectives qui structurent l’enfance et conditionnent le passage vers l’âge adulte ont été anéanties par la violence génocidaire ? Comment grandir, quand « enfance » rime avec « génocide » et « persécution », plutôt qu’avec « innocence » et « insouciance » ?

4Dans Le Garçon qui voulait dormir (Appelfeld, [2009] 2011) et Des jours d’une stupéfiante clarté (Appelfeld, [2014] 2018), Appelfeld trace pour ses personnages, deux adolescents rescapés de la Shoah, un chemin de survie qui se rapproche du sien, décrit dans Histoire d’une vie. S’il est impossible de rétablir l’« ordre temporel » détruit par le génocide, Appelfeld et ses personnages habitent un ordre temporel autre, dans lequel ils convoquent le passé de l’enfance avant l’irruption de la guerre et de la Shoah pour trouver refuge dans le présent de l’après. Là où leurs contemporains sont représentés, prenant le chemin de l’avenir en se détournant résolument du passé, Appelfeld et ses personnages empruntent – figurativement et littéralement – une voie décalée, presque à contresens. Plutôt que de s’abandonner à l’oubli, ils consentent à une forme d’existence anachronique dans laquelle passé et présent se mélangent au point de se confondre – non sans dangers pour eux.

5Si elle porte sur la Shoah, l’œuvre d’Appelfeld ne la raconte pas directement, puisque les souvenirs de celle-ci sont inaccessibles pour l’auteur : la guerre et le camp, enfermés dans le corps de l’écrivain pendant l’enfance, se dérobent à son écriture. Dans Histoire d’une vie, seul écrit véritablement autobiographique d’Appelfeld, celui-ci affirme en effet qu’il n’a que très peu de souvenirs des six années de guerre qu’il a traversées ([1999] 2004, p. 7), et encore moins du camp : « Je dis “je ne me souviens pas” [du camp] et c’est la stricte vérité » (p. 100). Appelfeld explique que « la guerre s’était terrée dans [son] corps, pas dans [sa] mémoire » (p. 200). Il opère une distinction forte entre sa mémoire, qu’il qualifie de « réservoir vivant et bouillonnant » lui apportant « douceur et sérénité » (p. 7), et l’empreinte corporelle de la violence, logée dans les parties de son corps, « les paumes des mains, le dos et les genoux », qui « se souviennent plus que la mémoire » (p. 7) et qui le « transporte[nt] loin et à l’intérieur » lorsque le « cri d’un oiseau » se fait entendre ou que « l’odeur de la paille pourrie » se fait sentir (p. 60).

6Quoique ne représentant pas la Shoah directement, les histoires racontées par Appelfeld se déroulent toujours à l’ombre du génocide (Schwartz, 2014, p. 2). Appelfeld dessine son extrême violence en creux en mettant en scène dans son œuvre fictionnelle le passé juif européen disparu, qui continue d’habiter, si ce n’est de hanter, ceux qui ont survécu dans l’après. Ce mode d’écriture dans lequel la Shoah n’est pas abordée frontalement mais davantage suggérée par le biais de la description de ce qui n’est plus se distingue de la littérature de témoignage, canonique lorsqu’il s’agit de donner forme littéraire à la Shoah. Ce décalage dans la manière de dire la Shoah, propre aux écrits d’enfants rescapés de la Shoah, entre en opposition à ceux d’adultes survivants (Coquio et Kalisky, 2007, p. lxxxv). Non sans souffrance et difficultés, les adultes sont, le plus souvent, capables de rendre compte de leur expérience du génocide . Si leurs souvenirs sont fréquemment décrits par ceux-ci comme un fardeau écrasant, ils leur permettent de répondre à l’impératif moral qu’est devenu, au fil du temps, le besoin de témoigner (Wieviorka, 2013). À l’inverse, pour l’enfant rescapé qu’est Appelfeld, la Shoah est un « feu » auquel il ne peut toucher (p. 60). Témoigner, s’il s’agit de rendre compte des faits, lui est impossible : son témoignage ne pourra que prendre la forme de la fiction (Furci, 2017).

7Tandis qu’Appelfeld affirme « [qu’il] ne se souvient [que] très peu des six années de guerre » (p. 8), par contraste la mémoire qui le relie à son enfance avant la guerre et avant la Shoah est si vivace qu’il la conçoit comme condition de son existence, voire comme raison de sa survie. En effet, Appelfeld décrit comme salvateur le lien qu’il est parvenu à entretenir par le biais de la mémoire avec ses proches disparus une fois arrivé en Palestine mandataire :

Là, il m’apparut clairement que le monde que j’avais laissé derrière moi – les parents, la maison, la rue, la ville – était vivant et présent en moi, et tout ce qui m’arrivait, ou m’arriverait à l’avenir, était relié au monde qui m’avait engendré. Dès lors que cela m’apparut, je n’étais plus un orphelin qui traînait sa condition mais un homme qui avait prise sur le monde. (p. 152)

8Bien que le monde « laissé derrière lui » ait été détruit par la Shoah, Appelfeld le décrit comme « vivant et présent ». Dans cette évocation du monde de son enfance, ses parents sont placés sur le même plan que les espaces enfantins (« la maison, la rue, la ville »), comme s’ils étaient eux-mêmes des espaces de son enfance, à la manière de monuments, et, en retour, comme si les lieux de son enfance l’avaient « engendré », de la même façon que ses parents.

9Par la force du souvenir, Appelfeld parvient à se relier aux repères affectifs et géographiques que la guerre avait bouleversés pour dépasser la rupture, en apparence insurmontable, avec le monde qui l’a « engendré », désormais disparu. Sa prise conscience de la permanence du lien avec les siens par-delà même la mort apparait comme la condition d’accession à un statut d’« homme qui avait prise sur le monde ». Ce rapport aux temps, décrit comme condition de sa survie, lui permet d’envisager un futur : « tout ce qui m’arrivait, ou m’arriverait à l’avenir, était relié au monde qui m’avait engendré » (p. 152, je souligne). Ainsi, Appelfeld envisage les souvenirs de son enfance heureuse comme une ressource vitale pour vivre après la Shoah, plutôt qu’un fardeau dont il faudrait se délester en l’oubliant.

10Ce refus d’Appelfeld d’« anéantir son passé » (p. 126) trouve son expression dans son rapport à l’hébreu, qu’il envisage non comme une langue nouvelle qui serait détachée du passé juif européen marqué par les pogroms et la Shoah, mais comme une langue reliée au yiddish et à la diaspora . À l’inverse de ses camarades, qui « avaient rompu avec leur mémoire et s’étaient bâti une langue qui était toute entière “ici”, rien qu’ici » (p. 127), le jeune Appelfeld enrichit l’hébreu moderne appris à la Alyat Hanoar, organisation de secours aux enfants juifs, de sa lecture de classiques hassidiques. Les mots hébreux fraîchement appris par le jeune garçon appartiennent à une constellation de sens nouveaux par le biais de ces textes plus anciens : « le “travail” était le service divin, la “hashaga” n’était pas la surveillance mais la Providence divine » (p. 127). Appelfeld prend conscience de la superposition des temps propre à la construction de l’hébreu moderne, marqué, lui aussi, par une forme d’anachronisme, puisque les mots de l’hébreu moderne sont aussi ceux de l’hébreu ancien : issus d’un vocabulaire spirituel et religieux, ils sont réinvestis de significations nouvelles à la fin du dix-neuvième siècle. Appelfeld perçoit, jusque dans la langue qu’il apprend au sortir de la guerre, et qu’il utilise pour construire son œuvre, la superposition des temps passé et présent.

11La forme d’existence anachronique qu’Appelfeld revendique s’inscrit en opposition forte avec les injonctions politiques auxquelles le jeune Appelfeld est soumis dans le nouvel état d’Israël, où résonne le slogan « Oublie la diaspora et plante tes racines dans la terre » (p. 126). À l’impératif de l’oubli, nourri de la volonté du jeune état israélien de rompre avec la figure du Juif diasporique européen, Appelfeld oppose son choix de « dire la disparition » en la rendant tangible par le biais de son écriture (Adjiman et Pera Guillot, 2025, p. 12).

12Dans ses romans Le Garçon qui voulait dormir ([2009] 2011) et Des jours d’une stupéfiante clarté ([2014] 2018), Appelfeld donne forme littéraire à ce mode d’existence, en quelque sorte anachronique, dans lequel passé et présent sont perçus comme coexistants. Tous deux romans de formation à leur manière, les textes mettent en scène un adolescent dont la sortie de l’enfance coïncide avec le génocide des Juifs par les nazis et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Theo et Erwin, personnages principaux de ces deux romans, adolescents au sortir de la guerre, enfants rescapés de la Shoah, tentent de faire sens de ce qui leur est arrivé, tout en s’efforçant de construire une vie dans l’après.

13La guerre terminée, Theo choisit de retourner dans le village de son enfance, tandis qu’Erwin rejoint un convoi de jeunes rescapés en direction de la Palestine mandataire. Si les trajectoires des deux personnages paraissent au premier abord opposées – le chemin emprunté par Erwin marque un désir de rupture avec le passé juif européen, tandis que celui sur lequel s’engage Theo indique une volonté de se relier à ce même passé – les deux personnages se rejoignent dans leur décalage par rapport aux autres Juifs rescapés.

14Dans Des jours d’une stupéfiante clarté, Theo chemine littéralement à contresens de ses pairs, qui, le plus souvent, ne comprennent pas son souhait de revenir sur les lieux de la persécution. La démarche de Theo suscite à plusieurs reprises la violence d’autres rescapés à son égard, comme lorsque l’un d’eux affirme que « [la] présence [de Theo] [le] met hors de [lui] » avant d’en venir aux mains et de le bousculer ([2014] 2018, p. 143). Quant à Erwin, il se trouve perpétuellement balloté entre les deux mondes opposés que sont l’Europe juive disparue et le nouvel état d’Israël, sans jamais appartenir à aucun d’eux pleinement.

15Au début du roman, alors qu’il est en quelque sorte échoué sur les plages d’Italie à la fin de la guerre, Erwin occupe une position à l’écart parmi les autres rescapés des camps de concentration. Le sommeil dans lequel il se trouve souvent plongé l’isole du groupe des survivants, tout en lui permettant de maintenir le lien avec ses proches disparus, qui lui apparaissent en songe. Par la suite, s’il épouse la formation physique, linguistique et culturelle donnée par Efraïm, qui compte faire de lui un jeune pionnier israélien, musclé, tourné vers l’avenir, parlant couramment l’hébreu moderne (p. 37), radicalement différent des autres réfugiés, ces « déracinés » qui se « [complairaient] dans leur malheur infini » (p. 29), Erwin continue malgré tout d’être relié en rêve avec ses parents et son passé.

16Une fois arrivé en Palestine mandataire, la différence d’Erwin, qui ne parvient pas à se séparer de son passé, le rattrape en se matérialisant dans son corps. Lors d’une mission militaire, il est gravement blessé et perd de façon irrémédiable l’usage de ses deux jambes. Son infirmité le place définitivement à distance de ses pairs : alors que ses camarades sont mobilisés pour construire le nouvel État d’Israël, Erwin est en convalescence, et ne peut prendre part à l’enthousiasme collectif après l’annonce de la création de l’État d’Israël (p. 232). « [Ses] fractures », dont le docteur Winter, qui le soigne, prend soin de souligner le « lien indéfectible entre elles et [lui] », sont le signe visible de l’impossibilité pour Erwin d’incarner l’homme juif fort voulu par le nouvel état israélien. Dans le même temps, elles donnent une forme tangible à la blessure qu’il porte en lui d’avoir perdu ses parents pendant la Shoah (p. 163).

17Theo et Erwin sont à contretemps tandis qu’ils cheminent à contresens. À l’instar de ce que décrit Appelfeld dans Histoire d’une vie, Theo et Erwin évoluent dans un présent d’après-guerre dans lequel le passé fait sans cesse irruption. Comme leur auteur, les personnages d’Appelfeld sont habités par le passé disparu de leur enfance, peuplé des Juifs d’Europe eux aussi disparus. Si, dans les romans de formation traditionnels, le personnage principal quitte l’enfance pour parvenir à l’âge adulte, ici, les personnages principaux apprennent davantage à vivre avec elle. Pour Theo et Erwin, devenir adulte semble n’être possible qu’à condition d’entretenir un lien intime et profond avec leurs souvenirs d’enfance et ceux qui les ont habités.

18Les personnes qui peuplaient l’enfance d’Erwin et de Theo, bien que mortes, continuent d’exister et de se manifester à eux à travers d’autres rescapés rencontrés après la guerre. Dans Le Garçon qui voulait dormir, Erwin reconnait les traits de son oncle Arthur dans le visage d’un réfugié sur la plage à Naples :

J’ouvris les yeux et fus surpris de voir un homme agenouillé qui ressemblait à mon oncle Arthur, avec ses lunettes sur le nez. Je savais que cela n’était pas lui, mais la ressemblance me réjouit. ([2009] 2011, p. 10)

19Dans ce passage, Erwin fait la distinction entre son oncle Arthur et l’homme agenouillé, affirmant qu’il « savai[t] que cela n’était pas lui ». Plus tard dans le roman, cette distinction s’évanouit, Erwin évoquant « l’oncle Arthur qui [lui] était apparu sur la plage » (p. 51). L’oncle Arthur et l’homme agenouillé ne forment plus qu’une seule personne : dans l’esprit d’Erwin, passé de l’avant-guerre et présent de l’après se confondent en se superposant.

20Dans un motif similaire, dans Des jours d’une stupéfiante clarté, Theo entend la voix de sa mère disparue dans celle d’une rescapée :

Un matin, Madeleine se réveilla, s’assit dans son lit, et dit : « Tu es bon envers moi. En quoi je le mérite ? »

Theo s’affola. C’était la voix de sa mère. Lorsqu’elle émergeait de sa mélancolie, elle se tournait vers son mari et disait : « Tu es bon envers moi. » ([2014] 2018, p. 79)

21Madeleine, une rescapée comme lui, que Theo a pris sous son aile à la sortie des camps, est l’ancienne fiancée du père de Theo. Elle n’est donc pas sa mère, et pourtant, elle parle avec la voix de celle-ci. Ce qui « affol[e] » Theo n’est pas tant la résurgence du passé dans le présent que la voix de sa mère, qui fait ressurgir des souvenirs douloureux. Elle lui rappelle les épisodes mélancoliques de celle-ci, pendant lesquels elle entendait, elle aussi, des voix.

22Si le passé surgit dans la vie de Theo de façon incontrôlée, Erwin se relie volontairement au passé par le biais du sommeil, dans lequel ses parents lui apparaissent vivants :

Dans mon sommeil, j’étais relié à mes parents, à la maison dans laquelle j’avais grandi, je continuais à vivre auprès d’eux, sans aucune séparation. À l’état d’éveil, j’étais comme expulsé de ce lieu protégé, et me retrouvais blessé par des éclats aveuglants. (p. 26)

23Le « lieu protégé » de l’enfance auquel Erwin fait référence s’oppose à la réalité tragique de la disparition de ses parents, à laquelle le jeune adolescent doit faire face. De la même façon qu’Erwin ne distingue plus l’homme qu’il a aperçu et son oncle Arthur disparu, il ne parvient pas à séparer le rêve de la réalité. Il affirme « presque toutes les nuits, j’étais à la maison » (p. 172), ou encore « ma mère me parla » (p. 26). La maison de l’enfance est décrite comme un espace physique dans lequel Erwin peut demeurer, cependant que sa mère disparue est convoquée dans le présent, comme si elle existait encore. En envisageant son enfance non comme un temps révolu mais comme un espace accessible, le passé devient pour Erwin un lieu parallèle dans lequel pénétrer par le sommeil.

24La stratégie de survie d’Erwin et de Theo après la guerre et la Shoah consiste à trouver le moyen d’un retour en enfance, dans le passé, pour conjurer la perte. Dans Le Garçon qui voulait dormir, ce « retour » prend la forme de l’écriture, dont Erwin pense qu’elle lui permettra de surpasser la perte et de retrouver ses parents :

Je me laissai glisser vers la feuille et commençai à écrire.

Rentrer à la maison. Qui n’a entendu au fond de lui ce murmure ? Rentrer à la maison est un cri du cœur qui enfle en chacun de nous chaque fois qu’une douleur aigüe l’assaille. […] Alors, à ce moment-là, s’ouvre le merveilleux portail qui invite à entrer dans la première maison, la maison éternelle, qui se tient devant nous, intacte. […]

La première maison, c’est le père et la mère. ([2009] 2011, p. 277-278)

25De même, pour Theo, il n’y a pas d’autre solution que rentrer à la maison pour être auprès de ses parents, sans qui « [sa] vie ne sera pas seulement amputée » mais « n’aura plus de sens » (p. 251) .

26En réalité, retourner « à la maison » est impossible pour les personnages, mais il est trop douloureux pour eux de l’accepter. Ce constat doit passer par des tiers, qui interviennent, dans le cas d’Erwin, à l’intérieur même de ses rêves. Quand celui-ci, la nuit, annonce à sa mère en songe qu’il « s’apprête à rentrer à la maison », c’est elle qui dissipe le fantasme et renvoie son fils, à l’intérieur même du rêve, à la réalité en lui répondant qu’« il n’y a plus rien, là-bas » (p. 298). Que cet échange se produise dans le sommeil montre bien que le personnage a conscience de l’impossibilité de ce retour, sans qu’il soit encore capable de se l’avouer. L’horreur des faits auxquels il doit faire face se rappelle à lui dans le songe au travers du fantôme de la mère, adoucissant ainsi la violence de la révélation, et protégeant le garçon de la dureté du réel.

27Theo, dans son projet de retour chez lui, à prendre ici au sens littéral, se heurte lui aussi au réel au travers de rescapés qui le préviennent qu’il « ne pourra jamais rentrer chez [lui] » parce que « [leurs] maisons ont été perdues à jamais », lui rappelant le caractère « irrémédiable » de la perte (p. 251). Ignorant ces mises en garde appuyées, Theo poursuit son chemin pour rentrer à la maison. Le roman se conclut sur ces paroles, prononcées par un rescapé qui montre à Theo la route pour rentrer chez lui :

Malgré la mort cruelle qui a voulu nous arracher nos parents et grands-parents, nous continuerons de vivre avec eux. Nous avons abattu la séparation entre la vie et la mort. Tous ceux qui nous sont chers seront avec nous dans ce monde et dans le monde à venir. (p. 280)

28À l’instar d’Erwin qui évoque un « barrage » qu’il aurait réussi à « faire tomber », le rescapé affirme avoir « abattu la séparation entre la vie et la mort ». Le présent et le passé, auparavant séparés par une frontière infranchissable, seraient désormais reliés par l’intermédiaire des rescapés qui consentiraient à vivre avec leurs morts.

29Mais le retour « à la maison » est-il vraiment une solution pour survivre après la Shoah ? Theo et Erwin ont-ils réussi à surmonter la douleur de la perte en faisant s’effondrer le « barrage » entre passé et présent ? Rien n’est moins sûr. Le roman Des jours d’une stupéfiante clarté s’achève sans que Theo n’ait effectivement rejoint sa maison. Appelfeld clôt son roman avant que l’on ne sache si un bon accueil lui aura été fait, ou si – ce qui est plus probable au regard des faits historiques – il aura été victime de nouvelles violences à son retour, retrouvant son ancienne maison occupée par d’autres, comme cela a été le cas pour nombre de Juifs après la guerre en Europe (Andrieu, Goschler et Ther, 2007). De façon similaire, l’incertitude plane sur le retour à la maison d’Erwin par le biais de l’écriture. Erwin est-il véritablement parvenu à convoquer, à travers la création littéraire, la maison de son enfance et ceux qui la peuplent ? Ou bien a-t-il sombré dans la folie, se retirant définitivement du réel pour habiter le monde des songes ?

30Si Appelfeld trace un chemin de survie pour ses personnages après la Shoah, l’issue de ce chemin n’en demeure pas moins ouverte – et donc incertaine. Les textes semblent toutefois suggérer que la survie à la Shoah est possible dès lors que les enfants survivants parviennent à maintenir le passé vivant dans le présent, au moyen de leurs souvenirs ou de leurs rêves. L’expérience de la connexion intime et profonde avec le passé présentée par Appelfeld comme stratégie de survie entre en écho avec l’impératif Zakhor (Souviens-toi) de la religion juive. Avec l’émergence de l’histoire comme mode de relation avec le temps, la connexion au passé comme vivant aurait disparu dans les communautés juives au profit d’une relation plus distante avec celui-ci (Yerushalmi, 1982). La perception du temps après la Shoah qu’Appelfeld revendique réactualise, à l’échelle de l’individu, cet impératif à vivre en connexion avec le passé vécu comme présent.

31Reprenant à son compte le genre du roman de formation en le déplaçant dans le contexte de la Shoah, Appelfeld interroge ce que l’on peut apprendre de celle-ci en l’ayant vécue enfant. Il semblerait qu’il n’y ait aucun apprentissage à en tirer – si ce n’est peut-être celui de se savoir connecté aux siens par la force de la mémoire au-delà de la mort, quand il ne reste plus rien d’autre à quoi se raccrocher. Vivre après la Shoah, être capable d’envisager un futur après la catastrophe, reviendrait donc à consentir à mener une existence anachronique, reliée aux fantômes d’un passé disparu. Dans la nouvelle perception du temps des personnages, le présent se trouve donc habité. Si, à la fin des textes, la perception nouvelle du temps apparait comme une solution pour surmonter la perte, elle n’en demeure pas moins équivoque, voire dangereuse pour eux. Les textes se terminent sans que l’on sache si Theo a survécu à son retour à la maison, ni si le retour à la maison d’Erwin signifie que celui-ci est définitivement tombé dans la démence.

32En laissant ouverte la fin de ses romans, Appelfeld se refuse à offrir une résolution à la difficile, voire insurmontable, question de la vie après la Shoah pour les survivants. Un début de réponse à cette question peut toutefois résider, sinon du côté de la fiction, alors du côté du réel : dans la vie de l’auteur, qui, lui, a survécu, et ce qu’il en écrit. Dans son texte autobiographique Histoire d’une vie, Appelfeld résume sa démarche d’écrivain en ces termes :

J’ai été un enfant pendant la guerre. Cet enfant a mûri, et tout ce qui lui est arrivé ou s’est produit en lui a eu un prolongement dans ses années d’adulte. […]

Je me relie aux lieux où j’ai vécu et j’écris sur eux. Je n’ai pas l’impression d’écrire sur le passé. Le passé en lui-même est un très mauvais matériau pour la littérature. La littérature est un présent brûlant, non au sens journalistique, mais comme une aspiration à transcender le temps en une présence éternelle. ([1999] 2004, p. 136)

33Pour Appelfeld, si la violence a le pouvoir de bouleverser l’ordre temporel, il envisage la littérature comme se situant en dehors même du temps, qu’elle aspire à « transcender en une présence éternelle ».