1« Que répondraient les historiens si tous les morts retrouvaient soudain leur voix et se défendaient contre la distribution de blâmes et de louanges, de culpabilités et de responsabilités ? » (Wildt, 2000, p. 245) Comment réagiraient-ils ? Que pourraient-ils faire face à ce déferlement cacophonique capable de détruire le travail historiographique de plusieurs vies ? Si Michael Wildt s’interroge dans le cadre de la Shoah et des crimes nazis, cette question se pose partout où l’on trouve une tentative de réparation faisant suite à des violences historiques et à une mémoire traumatique – là où l’indicible doit se confronter à la brutalité de la parole. Que feraient donc les historiens face à la voix des morts, eux qui cherchent à leur donner une place mais qui ne font finalement que « se mettre à leur place » selon Régine Robin (2003, p. 301), prenant ainsi leur place et leur voix plutôt que de leur laisser une place, une voix ? Jules Michelet en a fait le principe même de son travail historiographique.

Il leur faut un Prométhée, et qu’au feu qu’il a dérobé, les voix qui flottaient glacées dans l’air se révoltent, rendent un son, se remettent à parler. Il faut plus ; […] il faut faire parler les silences de l’histoire, ces terribles points d’orgue où elle ne dit plus rien, et qui sont justement ses accents les plus tragiques. (Barthes, 1954, p. 91)

2Si les historiens ne peuvent aller au bout de cette tentation, les auteurs et autrices, en revanche, ont la possibilité d’investir dans leurs écrits des voix et des personnages d’outre-tombe. Car ce dont parle ici Michelet, sans la nommer, c’est de l’une des potentialités narratives et rhétoriques de la fiction : la prosopopée .

3Inscrite dans une tradition rhétorique antique, la prosopopée est, selon Quintilien, un discours fictif que l’on prête à autrui et qui « convainc davantage parfois que la simple relation des faits » (Quintilien, 1978, p. 164-165). Cette première définition va évoluer au cours des siècles, faisant de la prosopopée une figure de la voix, capable de faire entendre ce qui est absent :

La prosopopée consiste à mettre en quelque sorte en scène les absents, les morts, les êtres surnaturels, ou même les êtres inanimés ; à les faire parler, agir, répondre, ainsi qu’on l’entend ; ou tout au moins à les prendre pour confidents, pour témoins, pour garants, pour accusateurs, pour vengeurs, pour juges, etc. (Fontanier, 2009, p. 404)

4Faire entendre, mais également imposer la voix des morts. Car la prosopopée, bien que qualifiée de « discours fictif » (Clément, 2013, p. 36), est également toujours un « discours direct » (p. 37) et un « discours moral » (p. 38), porteur d’une autorité naturelle sur les autres voix – celles des vivants .

5Ainsi, la prosopopée, en faisant (re)surgir les morts et leur voix dans un autre temps que le leur, constitue un anachronisme, ces « modes de connexion » qui « prennent le temps à rebours, qui font circuler du sens d’une manière qui échappe à toute contemporanéité, à toute identité du temps avec “lui-même” » (Rancière, 1996, p. 67). L’anachronisme, tout comme la prosopopée, procède donc d’un frottement de temporalités diverses, qui manifeste, selon les termes d’Alain Montandon, une « volonté patente de modifier l’histoire telle que la révèlent les sources, pour l’aligner sur une trame donnée, un projet politique […] [ou] à des fins humoristiques » (2018, p. 10). Dans le cas des prosopopées postcoloniales, ce remaniement de l’histoire a pour but de revenir sur des événements passés douloureux pour pouvoir faire entendre une voix contredisant ou nuançant celle qu’on appelle « l’histoire des vainqueurs ».

6Faire revenir les morts, donc, pour témoigner de ce qu’a été « réellement » l’histoire coloniale . Car le passé des peuples anciennement colonisés est marqué de fractures, de silences, d’oublis, de violences multiples – ce qu’Édouard Glissant a appelé la non-histoire dans le cas de la Caraïbe, suite à la Traite ; ce qu’Achille Mbembé a défini comme problématique dans la postcolonie africaine, oscillant entre une lutte pour la liberté d’un côté, et la persistance de systèmes de domination et de logiques de commandement coloniaux, de l’autre . De fait, le passé hante littéralement le présent et les imaginaires des écrivains et écrivaines postcoloniaux. Dans ce cadre, l’hantologie derridienne prend tout son sens : cette « logique du fantôme » permet de penser la temporalité autrement, non plus selon une linéarité chronologique imperméable, mais par fragments, retours, résurgences et survivances. Le mort, en tant qu’entité anachronique, représentant d’un passé qui ne passe pas, prend dès lors un rôle majeur dans l’élaboration d’une représentation renouvelée de l’histoire dans et par la fiction.

7L’anachronisme prosopopique dans les œuvres postcoloniales contemporaines d’expression française manifeste cette perception particulière de l’histoire, dans le but d’une double libération : les auteurs et autrices francophones, en s’appropriant les codes rhétoriques de la littérature française, s’opposent à une lecture traditionnelle – autrement dit occidentalisée – de l’histoire coloniale, tout en cherchant une forme de reconnaissance ou de réparation, à défaut de parvenir à faire le deuil de leur passé traumatique. L’anachronisme prosopopique s’inscrit donc à la fois dans le champ des contre-littératures, que Bernard Mouralis définit comme une production littéraire minorée qui remet en cause les hiérarchies, les normes et les déterminismes imposés par les littératures institutionnalisées, ainsi que dans le cadre des littératures du care, ces fictions « qui guéri[ssent], qui soigne[nt], qui aide[nt], ou, du moins, qui “f[ont] du bien” » (Gefen, 2017, p. 9).

8Pour illustrer ce « pouvoir » de la parole des morts dans la fiction historique, nous allons observer trois cas d’anachronismes prosopopiques libérateurs, mettant chacun en scène une histoire coloniale différente, de l’Afrique à la Caraïbe, de la fin du xviiie siècle à nos jours.

9Le premier ouvrage que nous avons décidé de présenter ici traite du génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda en 1994. Cet évènement a particulièrement marqué la fin du xxe siècle par sa rapidité et son ampleur (entre 500 000 et 1 million de victimes selon les sources, et ce en seulement 100 jours), ainsi que par l’inaction de la communauté internationale. Face à l’horreur, les œuvres de fiction portant sur le génocide tentent de restaurer l’humanité et la dignité des victimes, tout en soulignant par la parole la possibilité d’une vie après . Koulsy Lamko, romancier et dramaturge tchadien, a écrit La Phalène des collines dans le cadre du festival de littérature africaine Fest’Africa en 1998 – soit seulement 4 ans après les faits. Dans son roman, il a cherché à produire une œuvre de fiction reflétant « la » vérité sur le génocide, comme il l’affirme en exorde de son texte : « ici, je n’ai qu’un seul droit : celui de la paraphrase de l’histoire » (Lamko, [1998] 2002, p. 12). La fiction de la voix de morts semble plus à même de dire l’horreur du génocide, en rapportant « directement » un témoignage, même fictif.

10Dans La Phalène des collines, Pelouse, une descendante tutsie, revient au pays pour chercher la dépouille de sa tante. Mais le lecteur sait d’emblée où se trouve cette dernière, puisqu’elle est aussi la narratrice de ce début de roman : elle parle depuis son cadavre en exposition dans une ancienne église devenue un musée, appelé le « Douzième site du génocide ».

Merde ! J’en avais ras le cul ! Déjà plein la cruche, alors ! La seule chose que je demandais, et qui était loin d’être la lune à embrasser, c’était la paix, une toute petite paix ! Qu’à défaut de m’inhumer, l’on me cédât une minuscule parcelle de silence, un petit territoire de quiétude, à moi toute seule, à l’abri de cet intempestif défilé de zigotos ! Mais personne ne voulait laisser la carcasse tranquille ! (p. 21)

11Ulcérée par le voyeurisme passif des touristes, qui observent son corps mutilé, et par les erreurs d’un guide qui n’ose pas raconter sa véritable histoire, la morte quitte son cadavre, se transforme en papillon et insuffle au mauvais guide sa vérité : « J’avais décidé d’arracher le verbe et de l’imprimer directement à la conscience de ces […] visiteurs » (p. 31). Par le biais de cette parole enfin libérée, le lecteur se retrouve comme projeté dans le temps, et assiste au viol et au meurtre de cette femme qui ont lieu en parallèle d’un massacre génocidaire dans cette même église-musée :

L’haleine de l’abbé Théoneste empuantie de vin de messe et de cannabis me soulève le cœur. La petite sacristie halète, respire à peine. Les calices tournoient entre les rayons de l’armoire, s’entrechoquent… Un tohu-bohu monte crescendo de la grande salle de l’église. Une messe étrange où les cantiques, les gloria, les kyrie, les sanctus, sont autant de boules de braises dans la gorge des fidèles, des râles de femmes déchiquetées, des cris de bébés écrabouillés contre les murs, des bêlements d’hommes égorgés, découpés. Une rythmique fortement cadencée de coups de massues, de han de serpettes, de ricanements des tueurs enragés ! […] L’abbé reprend son souffle, le plein d’air emmagasiné pendant que je délire. Il recommence de plus belle sa lambda lubrique, diabolique et exaltée entre mes jambes. Je me tords ; non plus de douleur mais de dégoût. Il m’écrase de tout son corps de géant. Son phallus de phacochère fouille mon estomac. Je veux vomir, hurler. […] Il saisit une bouteille d’acide qui traîne là et déverse tout le contenu dans mon sexe. Je sens la corruption s’emparer de mes viandes internes, réduire les poches, l’utérus en déliquescence. […] J’esquisse le sourire du bébé bâillant aux corneilles, un visage serein juste marqué par un rictus de dépit. Me voici partie ! Hors de ma coquille. Je passe la frontière entre l’être et le néant pour ce territoire de l’illimité où l’on participe immédiatement des réalités non visibles. Furieux, il court traîner l’énorme croix en ébène massif, réservée aux grandes messes de Pâques et que les enfants de chœur ont toujours répugné à soulever, tant elle est lourde. Il se précipite sur moi avec le crucifix, écarte violemment mes jambes flasques, l’enfonce d’un coup sec dans mon vagin, l’enfonce davantage en vrillant dans un mouvement de manivelle à démarrer une vieille bagnole poussive. (p. 37-46)

12Tout en s’inscrivant dans une esthétique de danse macabre occidentale (Semujanga, 2009, p. 39), l’anachronisme de Lamko permet de révéler la violence de l’histoire. Plus encore, il élimine le non-dit pour montrer littéralement ce qu’il s’est passé. Par l’effet conjoint de la prosopopée et de l’hypotypose, une figure permettant la « représentation des faits proposée en termes si expressifs que l’on croit voir plutôt qu’entendre » (Quintilien, 1978, p. 181), l’anachronisme se déploie dans la narration sous la forme d’une analepse : le lecteur est propulsé en 1994 dans la sacristie de l’église de Nyamata, et assiste, avec la même passivité et impuissance que les touristes face au cadavre, au viol et à la mutilation meurtrière de cette femme – métaphore et métonymie du pays colonisé et « violé » par l’Église (Semujanga, 2009, p. 42-44). En brisant la continuité historique et en se reposant sur l’impossibilité pour le lecteur (et les personnages qui écoutent le récit) de se détourner de l’autorité de la voix prosopopique – qui touche, selon Virginie Brinker, l’être profond du lecteur (2012, p. 11) –, l’auteur nous force à faire face à l’histoire, nous interdit de nous en détourner. Plus encore, la voix d’outre-tombe responsabilise le lecteur qui devient le véritable destinataire de la parole de la phalène, prenant place aux côtés des narrataires et partageant ainsi leurs émotions .

13En cela, le roman de Lamko s’inscrit dans le cadre d’une postmémoire : l’anachronisme prosopopique s’offre comme un outil narratif capable de rendre compte de l’horreur du génocide rwandais en ayant à la fois l’impact de l’image et du témoignage. Car, bien qu’elle ne soit pas nommée, c’est bien la voix revenante de Theresa Mukandori qui resurgit dans le texte. De cette martyre tutsie, l’histoire n’a retenu que le nom et le cadavre empalé, puisque nul ne sait exactement ce qu’il lui est arrivé. Koulsy Lamko, tout en utilisant le visage d’une victime réelle pour investir le récit officiel du génocide, lui construit une histoire possible, afin de lui rendre une identité : cette fiction du care « [re]pense le singulier » pour « [re]constitu[er] la communauté » (Gefen, 2017, p. 9). Toutefois, la manifestation dans la fiction de ce spectre qui n’a pas pu avoir une sépulture décente est aussi le symbole de l’échec de la commémoration nationale, et donc de l’impossibilité de faire son deuil. Il s’agit là de l’une des caractéristiques de l’hantologie de Derrida : le fantôme nous interdit de passer à autre chose, puisque le ou la disparu·e demeure toujours en nous. Dès lors, et comme le suggère Boubacar Boris Diop, la fiction « redonne une âme aux victimes, et si elle ne les ressuscite pas, elle leur restitue au moins leur humanité en un rituel de deuil qui fait du roman une stèle funéraire » (2009, p. 376).

14Ainsi, si le deuil du génocide n’est pas encore possible, il n’en reste pas moins que le témoignage libéré par l’anachronisme prosopopique permet de stabiliser le souvenir : la violence révélée sans détour, tout comme la contrefactualité du récit fictif proposé sur la vie de Theresa Mukandori, permettent de faire du traumatisme le point d’entrée dans l’histoire du génocide et dans une appréhension pleine, complète de l’événement traumatique.

15Le roman de l’autrice franco-américaine d’origine guadeloupéenne Jennifer Richard s’inscrit lui aussi dans le cadre d’une postmémoire, puisque Notre Royaume n’est pas de ce monde, tout comme dans le roman de Lamko, s’appuie sur le récit d’un revenant historique, porte-parole et passeur de mémoire, pour révéler et transmettre la violence d’un événement traumatique passé. Dans cet ouvrage paru en 2022, Ota Benga invite un certain nombre d’hommes et une femme, tous assassinés pour leurs idées, à une conférence dans l’au-delà. Le Pygmée, qui devient conteur, retrace une partie de l’histoire coloniale qui touche à son histoire personnelle, et qui devient finalement l’Histoire de cette assemblée d’outre-tombe :

Je vais vous raconter mon histoire, qui est aussi la vôtre, et qui est l’histoire d’un échec. Mais ses protagonistes sont immortels, et si la victoire n’advient pas sur terre, cela n’a pas d’importance. Notre royaume n’est pas de ce monde. (Richard, 2022, p. 23)

16Pour raconter cette histoire « qui est aussi la nôtre », le maître de cérémonie se concentre sur le scandale des mains coupées : évènement d’une extrême brutalité qui ne fut révélé que tardivement dans la presse internationale, il se déroule au Congo belge de 1885 à 1908. L’administration du roi Léopold ii y déployait alors un système d’exploitation des populations autochtones reposant sur une répression violente et dont la punition la plus répandue était la section de la main.

17L’histoire de ce scandale est rejouée et décortiquée dans le récit proposé par Ota Benga, lui-même victime des dérives du système colonial. Mais le conteur est régulièrement interrompu par les critiques ou les témoignages de ses illustres confrères d’outre-tombe : le roman historique est ainsi complété par un dialogue des morts, un genre dialogué reposant sur la prosopopée, distinct du reste de la narration par l’utilisation de l’italique. Il s’insère de manière ponctuelle et répétée dans le roman, sous forme de commentaire, de complément ou comme relais de la narration dans le récit premier. Là où l’anachronisme reposait sur une seule voix prosopopique dans le roman de Lamko, il est ici multiple et polyphonique : dans un « tiers espace », des personnages historiques se rencontrent et débattent pour proposer une relecture distancée du passé, voire un contre-point à l’histoire, pour reprendre les termes de Yolaine Parisot. En guise d’exemple, nous nous arrêterons sur l’un des points les plus débattus par les morts dans le roman : le sens et l’emploi du terme « occupation ». En effet, le personnage de Patrice Lumumba refuse que le mot « colonisation » soit employé pour désigner la présence belge sur le territoire africain :

Vous employez le terme « colonisation », mais « occupation » serait plus juste. Ou « annexion ». Ou encore « réquisition ». Ou même « invasion ». S’il s’agissait de planter des carottes dans un autre pays, on pourrait parler de colonisation. Mais ce n’est pas le cas, n’est-ce pas ? (Richard, 2022, p. 209)

18Le personnage voit dans la terminologie employée couramment par les Européens et par le conteur une erreur définitionnelle problématique, puisque le terme de « colonisation » ne véhicule pas, selon lui, la réalité des violences perpétrées à l’encontre des populations africaines : ils ne subissent pas uniquement une transformation et une annexion de leur territoire, mais surtout l’imposition d’une force militaire pour les légiférer. Si la remarque de Lumumba est défendable, elle va poser un problème à d’autres illustres figures, comme à celle de Jean Jaurès qui proteste : « Ça n’est pas clair votre truc […]. On n’est pas habitués. On va s’imaginer qu’il y avait des Allemands partout, si vous dites ça. » (p. 371) Ce sera finalement l’ancien secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, qui prendra les choses en main en sortant un dictionnaire pour établir si la distinction est nécessaire ou non. Sa conclusion : les royaumes africains ne sont pas définis comme des États « occupés » parce qu’ils ne sont pas considérés comme des États par l’Occident impérialiste. La confrontation du regard occidental et historiquement situé du personnage de Jaurès (support d’identification pour le lecteur européen), avec une pensée plus contemporaine et centrée sur une perspective africaine, reconstruit le sens d’un terme précis tout en offrant un éclairage sur l’histoire coloniale en général. De fait, le dialogue des morts de Richard présente bien « un tribunal d’appel des réputations » (Corread, 2018, p. 139) non seulement pour convoquer et confronter les représentations et les légendes de certains morts illustres en vue de les réviser, voire de les déconstruire, mais surtout pour proposer une relecture de l’histoire : au prisme d’un débat, en donnant la parole à des figures reconnaissables et faisant autorité, ce n’est plus tout à fait une (H)istoire unique que l’on nous conte, mais une multiplicité d’histoires qui se rencontrent et s’entremêlent. Loin de la simple restitution, l’histoire coloniale se dévoile par l’anachronisme prosopopique comme une construction supposant la confrontation entre un passé introuvable dans sa totalité et un présent qui questionne ce passé – les deux temps se confondant dans l’espace ambigu de l’au-delà et de la parole d’outre-tombe.

19La fiction qui naît de l’anachronisme prosopopique se présente donc comme une « conscience critique de l’histoire » (Corread, 2018, p. 156). Le dialogue des morts de Richard, tout en constituant un anachronisme par la rencontre impossible de revenants de plusieurs époques ainsi que par l’insertion d’une temporalité autre dans un récit historique, s’ancre également dans une démarche contrefactuelle, permettant « d’enrichir démonstrations et interférences par la capacité qu’a l’imagination de construire des alternatives non réalisées à ce qui s’est réellement produit » (Doležel, 2010, p. 83). Si l’anachronisme prosopopique ne refait pas l’histoire à partir d’un turning point comme le permettrait le genre uchronique, le caractère contrefactuel du dialogue des morts sert et justifie la relecture du passé colonial et sa réécriture. Pour Richard, il est un outil pour une pratique du writing back largement présente dans les contre-littératures postcoloniales, à la fois par la réappropriation d’un genre antique et par la subversion d’un discours historiographique « officiel », centré sur l’Europe.

20Ainsi, l’une des qualités principales de la prosopopée se reflète dans sa capacité à faire se connecter plusieurs mondes : étant résolument un espace flottant entre plusieurs temps, un espace indistinct et indéfini donc, la prosopopée peut jouer sur les effets de modernité ou d’archaïsme à sa guise. Elle devient dès lors un anachronisme critique, capable de relire l’histoire à l’aune d’une lecture transhistorique et transculturelle. Mais l’anachronisme apparaît également sous une autre forme dans nos fictions. Dans le roman de Jennifer Richard, le personnage de Jean Jaurès cherche les biographies des autres membres de la « conférence de l’au-delà ». Il tapote à plusieurs reprises sur son téléphone portable pour vérifier les pages Wikipédia des célébrités qui lui sont inconnues. Si le rapprochement anachronique de cet objet contemporain avec l’illustre révolutionnaire français prête à sourire, il constitue avant tout un fil rouge pour la lecture et la compréhension de l’histoire coloniale dévoilée dans le roman, notamment pour un lecteur européen qui ne connaît pas la grande majorité des noms cités.

21Si cet aspect pédagogique et ludique de l’anachronisme relève du détail narratif dans le roman de Richard, il devient, dans la pièce de Jean d’Amérique, le levier de l’apparition prosopopique. Opéra poussière nous présente Sanite Bélair, de son vrai nom Suzanne, héroïne oubliée de la Révolution haïtienne (1791-1804). Elle participe aux premières insurrections et devient par la suite lieutenante dans l’armée de Toussaint Louverture, au côté de son époux, Charles Bélair, chef de camp du général noir. Après l’arrestation et l’exil du Précurseur, tous deux continuent le combat en s’opposant à l’armée expéditionnaire napoléonienne menée par le général Leclerc, alors même que la majorité des lieutenants de Louverture se sont rangés du côté français. Le couple sera finalement arrêté et fusillé en août 1802. Dans la pièce, Sanite Bélair passe un accord avec le Baron Samedi pour revenir dans le monde, auprès des vivants, et leur rappeler ainsi son existence, son combat et son rôle dans l’histoire haïtienne. Mais la revenante ne s’adresse pas à eux directement. En effet, c’est par le biais d’un tweet qu’elle prend pour la première fois la parole dans le monde des vivants :

Me voici, Sanite Bélair. Haïtienne. Résistance anticolonialiste. Marre d’être toujours, parce que femme, personnage secondaire de l’Histoire. Je réclame ma place sur le Champ-de-Mars, au côté des « pères » de la nation haïtienne ! #HéroïneEnColère (Amérique, 2022, p. 22)

22En tant que femme et en tant que révolutionnaire, la revenante demande son droit à l’histoire, au même titre que ceux qui sont considérés comme les pères de la nation haïtienne, figures institutionnalisées et masculines – à savoir Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et Alexandre Pétion – dont les statues trônent dans la capitale de Port-au-Prince. Ces entités sont également douées de parole dans la pièce, et assistent au « retour » progressif de notre « héroïne en colère » . Ce que l’on pourrait appeler un anachronisme « technologique », qui fait apparaître virtuellement la voix de Sanite Bélair dans le monde des vivants, permet son apparition progressive dans l’actualité. Alors que dans les deux romans étudiés précédemment, l’anachronisme permettait de révéler des violences physiques et verbales, ici il met en évidence la violence de l’oubli. Cet anachronisme prosopopique signe deux choses : d’une part, il symbolise le retour de Sanite Bélair dans les mémoires et donc dans l’histoire haïtienne. Son tweet ayant été largement partagé, le récit de sa vie et de ses exploits en tant que « résistante anticolonialiste » refait surface ; elle sort progressivement de l’oubli. D’autre part, l’anachronisme permet d’intégrer Sanite Bélair au panthéon héroïque de la Révolution haïtienne. Elle prend même le dessus sur ses homologues masculins puisque, alors qu’elle est nommée et donc caractérisée et individualisée dans la fiction, les pères de la nation ne se distinguent pas les uns des autres : bien que qualifiés de « héros », ils ne sont que des numéros, anonymes et interchangeables.

23Jean d’Amérique s’inscrit pleinement dans la perspective des contre-littératures, en cherchant à restaurer la mémoire de la révolutionnaire mais également en proposant une réflexion sur l’institutionnalisation de certaines figures héroïques au détriment d’autres. Le dramaturge ne se contente pas de s’écarter d’une lecture « occidentale » de l’histoire de la Révolution d’Haïti, dans une perspective décoloniale ; il remet en question l’historiographie proposée par les gouvernements à la nation haïtienne en pointant du doigt les oublis d’une mémoire institutionnalisée. Son travail littéraire s’inscrit de fait également dans une éthique du care en tant qu’il intervient sur l’histoire « avec urgence » (Gefen, 2017, p. 230) et qu’il répare ainsi des manques après coup.

24La pièce illustre ce qu’Éric Fournier a appelé « la force des spectres » : l’anachronisme, en permettant de faire resurgir un fantôme du passé, élabore une temporalité propre à la lutte révolutionnaire.

Les spectres révolutionnaires modèlent ce temps de lutte reliant les efforts brisés du passé à ceux renaissant du présent, et rappellent avec force, hier comme aujourd’hui, la première leçon de l’Histoire : rien n’est joué d’avance, rien n’est définitivement joué. (Fournier, 2024, p. 209)

25En flirtant avec le surnaturel et plus précisément avec le réalisme merveilleux haïtien , Jean d’Amérique s’approprie le caractère révolutionnaire de son personnage pour prôner une nouvelle révolution, morale cette fois : il invite ses spectateurs et spectatrices à s’interroger sur les modes de transmission et de réécriture d’une histoire produite selon des perspectives politiques précises. Et cela apparaîtra directement dans « le chant brasier » de Sanite Bélair, dernier tableau de la pièce qui met à jour une « vraie » prosopopée, puisque la revenante parle enfin aux vivants au discours direct, depuis le socle des statues du Champ-de-Mars :

ô mon pays […]

qu’as-tu appris de mon sacrifice

sinon ce vers sans fond sans veine dans ton hymne

« mourir est beau » que ça dit

mourir est beau

qu’as-tu fait de ma mort

je suis morte et tu m’as oubliée (Amérique, 2022, p. 37)

*

26« Ça ne changera pas le cours de l’histoire » disait Ota Benga à ses convives dans le roman de Jennifer Richard. Non, l’histoire restera telle qu’elle s’est déroulée, mais la penser, la nuancer, la critiquer, l’interroger changera peut-être le présent. Nos auteurs et autrices en sont convaincus : relire le passé colonial permet une meilleure compréhension du présent et peut-être une meilleure appréhension du futur. Qu’il s’opère sous forme de monologue comme chez Koulsy Lamko et Jean d’Amérique, ou sous forme de dialogue à l’instar du roman de Jennifer Richard, cet anachronisme macabre nous met face à la violence de l’histoire, libère la parole des disparu·es et pointe du doigt certains défauts de l’historiographie. Autrement dit : il nous fait entrer dans une « autre » histoire. Régine Robin, en réfléchissant au concept de « travail de mémoire » de Paul Ricœur, affirme « qu’il n’y a pas de mémoire juste, ni d’entière réconciliation avec le passé. Il y a toujours du “trop peu” et du “trop”, en fonction des conjectures et des remaniements affectant les grands récits du passé » (Robin, 2003, p. 34). L’anachronisme prosopopique ne fait ni ne change l’histoire, il ne détient pas la vérité mais une réalité historique, selon une perspective postcoloniale proposée par nos auteurs et autrice. De fait, il devient une juste voix ou voix possible de l’histoire ; il tend vers un idéal de justesse par la confrontation fictive de la parole de témoins et d’acteurs du passé avec le récit officiel et ses conséquences dans notre contemporanéité.

27Loin du « péché » de l’historien que décrivait Lucien Febvre, la prosopopée est, dans la fiction, le lieu de l’élaboration d’une mémoire critique de l’événement traumatique ainsi que des violences coloniales et postcoloniales, à travers des récits historiques anachroniques et contrefactuels, autant salvateurs que libérateurs.