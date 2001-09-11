Trop tôt ou trop tard depuis 1789 : le terrorisme comme figure de l’anachronisme révolutionnaire

1Quelque deux mois après l’attentat du 11 septembre 2001, Jean Clair, alors directeur du musée Picasso, affirme, dans une tribune publiée par Le Monde, que les véritables responsables en seraient… les surréalistes. Citant un texte d’Aragon de 1925 – « Nous ruinerons cette civilisation qui vous est chère… Que l’Amérique au loin croule sous ses buildings blancs » – il conclut : « Le rêve d’Aragon s’est réalisé. Nous y sommes. L’outrance n’était pas que verbale » (2001, n. p.). Deux ans plus tard, Frédéric Beigbeder le contredit dans le roman-essai Windows on the World : « Le vrai coupable de l’attentat n’est pas Oussama Ben Laden », certes, mais ce n’est pas non plus Aragon. Ce serait en réalité « ce fieffé Des Esseintes », le personnage d’À rebours de Huysmans ; et Beigbeder de citer à son tour : « C’était le grand bagne de l’Amérique […] Croule donc, société ! meurs donc, vieux monde ! » (2003, p. 81). Moins audacieux, Marc-Édouard Nabe, dans Une lueur d’espoir – pamphlet de novembre 2001 qui frôle déjà l’apologie du terrorisme à laquelle son auteur se livrera plus tard sans détour – se contentait pour sa part de se demander « si ce n’est pas [Michel Houellebecq], plutôt que Ben Laden, qui a envoyé les avions kamikazes sur le World Trade Center » (p. 58)

2Pourquoi cette tendance, chez des écrivains français contemporains, à imputer le terrorisme à d’autres écrivains ? Que révèle-t-elle de ce « terrorisme » qu’ils prétendent ainsi expliquer ? Goût de la provocation et imaginaire malsain, est-on tenté de répondre. Entre écrivains d’hier et écrivains d’aujourd’hui, mots contre mots, ne risque-t-on pas de perdre de vue l’essentiel : les véritables auteurs de l’attentat, et les milliers de vies qu’ils ont brisées ? Il y va, avec ces accusations, d’un choc que l’on pourrait qualifier de sémio-éthique (terme emprunté à Petrilli, 2014) : choc moral entre un texte et son « pré-texte », nous plaçant sur le terrain politique comme « partage du sensible » (Rancière, 2001). Mais, ajoutera l’historien, il y va aussi d’un choc anachronique : le rapprochement des surréalistes et du 11 septembre heurte parce qu’ils ne sont pas de la même époque.

3Dans une tribune publiée en réponse à celle de Jean Clair, cette fois dans L’Humanité, Marc Jimenez passait insensiblement d’une critique à l’autre. S’il attribue d’abord zéro pointé à l’historien Clair pour une « copie truffée d’inexactitudes historiques », c’est pour mieux lui reprocher ensuite de « n’avoir cure de fournir des arguments à l’idéologie réactionnaire qu’il prétend combattre », et – combinant finalement ces deux reproches sur le terrain de l’art – d’adopter « une posture régressive […] inactuelle au regard des pratiques artistiques de notre époque » (2002, n. p.). De l’historique à l’esthétique en passant par le politique, l’accusation d’anachronisme passe aussi, on le voit, d’un sens à l’autre de ce terme : de son sens usuel (c’est un anachronisme que d’imputer aux surréalistes un événement survenu bien après leur mort), à son sens étymologique (du grec « ana », signifiant à la fois « contre » et « en arrière » : ana-chronisme que de s’opposer à l’art contemporain dans l’espoir de retrouver l’art passé).

4Je me propose dans cet article de montrer que cette confusion, chez nos trois écrivains, des deux sens de l’anachronisme et de ses dimensions historique, esthétique et politique, n’a rien d’accidentel : elle est au contraire inhérente au « terrorisme ». Je mets le mot entre guillemets, afin de bien délimiter mon objet d’étude : non pas l’attentat, ni ses auteurs directs, mais leur appréhension discursive à travers cette notion de « terrorisme », dont il faut rappeler qu’elle ne connaît pas de définition théorique ou juridique consensuelle (Schmidt et Jongman, 2005, p. 1-38). Cependant, il faut aussi bien voir que c’est précisément cette délimitation que le « terrorisme », ainsi entendu, brouille. Je n’étudierai pas ici la question de savoir si ce brouillage peut lui-même contribuer à engendrer des attentats bien réels, mais on saisira d’autant mieux l’enjeu de cet article qu’on tendra à répondre à cette question par l’affirmative – à la suite notamment de Joseba Zulaika et William Douglass dans leur séminal Terror and Taboo: The Follies, Fables, and Faces of Terrorism (1996). En mettant en lumière sa dimension anachronique, il s’agit pour moi de mieux comprendre comment cette confusion délétère propre au « terrorisme » s’est opérée dans une certaine tradition française et littéraire – afin d’aider à sa dissipation.

5Mais, chercheur en littérature que je suis, n’assumé-je pas ici une responsabilité qui n’est pas la mienne, en miroir de nos écrivains accusant abusivement leurs pairs ? S’agissant du choc anachronique, ne revient-il pas à l’historien de « remettre les pendules à l’heure », en montrant tout ce qui sépare le monde des surréalistes de celui du 11 septembre 2001 ? S’agissant du choc sémio-éthique, n’est-ce pas au juriste, ou au théoricien du droit, de rappeler une autre distinction essentielle, comme le fait Hans Jonas en ouverture du Principe responsabilité : dans notre système juridique, « personne ne doit des comptes pour l’imagination impuissante des méfaits les plus atroces […] : un acte doit avoir été exécuté ou du moins commencé à avoir été commis dans le monde » ([1979] 2008, p. 180) ? Certes. Mais, là encore, toute la difficulté à se saisir du « terrorisme » tient précisément à ce qu’il brouille ces séparations.

6D’un côté, comme le souligne Uri Eisenzweig dans un livre fondamental pour les études littéraires du terrorisme, et auquel le présent article doit à la fois son inspiration première et son cadre théorique – Fictions de l’anarchisme (2001) – le terrorisme constitue une « aporie » juridique et politique (p. 284). « Dans la perspective épistémologique moderne, au principe de laquelle il y a […] la distinction entre les mots, expression de la liberté subjective, et les actes, lesquels engagent autrui » (p. 285), le terrorisme est insaisissable dans la mesure où il est à la fois acte et discours. Si le politique le confie au juge en arguant de son caractère criminel, on lui rappellera que « d’un point de vue strictement juridique », rien ne distingue l’acte terroriste, l’attentat, « d’infractions de droit commun déjà reconnues et sanctionnées » (p. 289). Devenu « terroriste » du moment où on lui adjoint un discours politique, il est alors difficile pour la justice de le punir sans constituer un délit d’opinion (comme on a l’a reproché aux lois sur la presse de 1893 et 1894, dites pour cette raison « scélérates »).

7En outre, il est tout aussi difficile de déterminer à quelle époque appartient le terrorisme. Si l’attentat lui-même relève assurément du xxie siècle – cette collision d’avions avec les symboles de la finance mondialisée, retransmise en direct à la télévision – la mentalité des terroristes, ici djihadistes, ne relève-t-elle pas d’une barbarie ancestrale, et la religion dont se réclame leur fondamentalisme ne date-t-elle pas des premiers siècles de notre ère ? Plus peut-être qu’un « choc des civilisations », l’attentat du 11 septembre n’est-il pas un « choc des époques » ? Don DeLillo le suggérait dans un article du 21 décembre 2001 au titre significativement oxymorique, « In the Ruins of the Future » : « L’avenir a, pour l’instant, cédé la place à l’expédient médiéval, aux anciennes et lentes fureurs d’une religion sans pitié [the future has yielded, for now, to medieval expedience, to the old slow furies of cut-throat religion] » . Encore un écrivain ! dira-t-on. Mais il touche ici à une question depuis longtemps – et toujours – débattue dans le champ universitaire des « Terrorism Studies » : celle de savoir si le terrorisme est un phénomène ancien (Chaliand et Blin, 2015), moderne (Sommier, 2000), ou s’il apparaît à une époque précise, la fin du xixe siècle (Laqueur, 1977). D’où l’appel de Claudia Verhoeven en 2020 dans son Oxford Handbook of the History of Terrorism : « Dans les études sur le terrorisme, faire de l’espace au temps [in terrorism studies, to make space for time] » (en ligne, n. p.).

8Sur ces deux plans, la responsabilité, face au terrorisme, se trouve ainsi toujours déplacée, d’un domaine à un autre, d’une époque à une autre. Et c’est précisément pour cette raison que l’intervention littéraire ne l’est pas – c’est-à-dire : qu’elle trouve ici sa juste place. Nous le comprendrons avec Eisenzweig. Fictions de l’anarchisme apporte en effet une réponse à la première des deux questions posées en introduction : pourquoi un attentat terroriste est-il l’occasion, pour des écrivains, d’en accuser d’autres. De cette réponse, je retiendrai ici que le « terrorisme » ne se saisit que par sa figure. Celle-ci doit s’entendre à la fois comme la représentation tangible d’un concept, comme une figure de style (le terrorisme et l’anachronisme comme métaphores, par exemple), et comme la personne célèbre, importante, qui les manie tous deux : trois sens qui pointent vers l’écrivain. Montrer la part que joue l’anachronisme dans cette figuration du terrorisme, c’est donc aider à discerner le rôle et la responsabilité de l’écrivain face au terrorisme – aux côtés de l’historien.

9En effet, si l’on se réfère à la définition canonique qu’en propose, à partir de l’exégèse biblique, le philologue Erich Auerbach dans un article de 1938 intitulé « Figura », la figure se situe bien au cœur de notre problématique : à l’entrecroisement de l’histoire et de la création littéraire, et entre plusieurs temps. « Chose réelle et historique qui représente et proclame en avance quelque chose d’autre qui est aussi réel et historique [something real and historical that represents and proclaims in advance something else that is also real and historical] » (Auerbach, [1938] 2016, p. 79), elle est traversée à la fois d’une « tension entre le temps et l’au-delà intemporel [tension between time and the intemporal beyond] » (Porter, 2017, p. 96) et « entre le matériel (le concrètement dense) et l’immatériel (l’abstraction réductrice) [tension between the material (the richly concrete) and the immaterial (the reductively abstract]) » (Porter, 2017, p. 84).

10Comment cette figure se trouve-t-elle mêlée au terrorisme ? La réponse à cette question nous était déjà suggérée dans la tribune de Jean Clair citée en commençant. C’est en effet lui aussi à travers la « figure » qu’il trace son analogie entre le surréalisme et le 11 septembre, sans omettre la dimension temporelle qui nous intéresse : « l’intelligentsia française est allée très tôt et très loin dans la préfiguration de ce qui s’est passé le 11 septembre » ; « les surréalistes sont les premiers à imaginer [le gratte-ciel et l’avion, deux motifs futuristes] l’un contre l’autre, préfigurant ce que les terroristes accompliront » (2001). Or, si l’on admet que les surréalistes ont pu préfigurer, il faut alors relever qu’ils se concevaient eux-mêmes comme des postfigurants – répétant, pour l’accomplir, cet événement qui se trouve aussi être à l’origine du terme « terrorisme » : la Révolution française.

11De fait, l’apparition du terme, dans le contexte de la Révolution française, le situe d’emblée dans notre problématique. C’est ce qui ressort pour moi des recherches scrupuleuses menées sur ce point par Corentin Sire dans une thèse récemment soutenue, proposant une « histoire conceptuelle du terrorisme » (2025). Deux éléments en ce sens peuvent en être tirés.

12Tout d’abord, Sire trouve la première occurrence à l’écrit du terme « terrorisme » dans le Journal des débats et des décrets du 29 août 1794, retranscrivant un discours prononcé la veille à la Convention nationale par Jean-Lambert Tallien, ancien Jacobin s’étant retourné contre Robespierre à l’occasion du 9 Thermidor. Suivant Jean-Clément Martin (2018, p. 25-55) et Gerd Van den Heuvel (1982, p. 901-902), Sire conclut que ce néologisme de « terrorisme », lancé comme une insulte alors qu’il n’avait jamais été employé par Robespierre et ses soutiens, participe de l’élaboration de la « Terreur » comme mythe-repoussoir anti-jacobin, ayant vocation à asseoir par contraste la légitimité de la Convention. Pour ma part, je souligne que « terrorisme » s’entend ainsi dès l’abord de manière rétrospective, tout en établissant une chronologie bien délimitée. Comme le « 11 Septembre » désigne un événement par une date, la « Terreur » désigne une période par un régime, afin de mieux marquer un « avant » et un « après ». Dès lors, qu’est-ce qu’un partisan de cette période de « l’avant » qui continuerait son œuvre dans la période de « l’après » – qu’est-ce qu’un partisan de la « Terreur » sous la Convention ? Un anachronisme – un terroriste.

13Ana-chronique, le « terroriste » l’est ici étymologiquement au premier sens d’ « ana » : « en arrière ». Mais – deuxième enseignement que je tire de l’analyse de Sire – il se charge aussi rapidement de son deuxième sens : « contre ». On peut déjà déceler cette portée normative de la délimitation thermidorienne : l’avant et l’après de la Terreur ne délimitent pas seulement des régimes, ils distinguent aussi la « bonne » Révolution, modérée, de la « mauvaise », extrémiste. Sur ce mode, le mot « terroriste », en circulant et en se généralisant, n’est plus seulement utilisé par les Thermidoriens pour désigner les partisans de Robespierre, mais « revêt aussi, plus généralement, une fonction délégitimante à l’égard de tout adversaire » (Sire, 2025, p. 133 ; Geffroy, 1979, p. 129‑130). Preuve en est : il sera même retourné contre la Convention par Grachus Babeuf, qui le reprend à son compte (Erlenbusch, 2015).

14C’est de la combination de ces deux sens que procède l’usage du mot « terroriste » non plus par les différentes factions révolutionnaires, mais par leurs adversaires résolus : les contre-révolutionnaires – ou, pour les qualifier d’un terme que l’on se souvient avoir croisé sous la plume d’un de nos polémistes contemporains : les « réactionnaires ». Chez eux, le mot se charge d’affects toujours présents dans notre appréhension contemporaine du terrorisme : non seulement la crainte qu’inspire la violence meurtrière, mais véritablement l’effroi, voire le dégoût, renouant le lien entre Terreur et vertu établi par Robespierre. Dans l’une de ses Lettres sur une paix régicide [Letters on a Regicide Peace] de 1795, Edmund Burke évoque ainsi les troupes irrégulières du Directoire comme « ces chiens de l’Enfer appelés Terroristes [those Hell hounds called Terrorists ] » (1999, p. 359), et Joseph de Maistre, dans ses Considérations sur la France (1796), « les scènes affreuses de cette cruelle époque » – celle de « la ferveur du terrorisme » (« durant la ferveur du terrorisme », écrit-il significativement) (1821, p. 159). Ceux-là sont « contre » la Révolution parce qu’ils veulent revenir « en arrière » : doublement anachroniques, donc.

15Mais, précisément parce qu’ils s’ancrent dans un passé révolu, eux aussi condamnent la « Terreur » comme un anachronisme ! « Ce sentiment a survécu au régime infernal qui l’a produit » (1821, p. 159), déplore ainsi Maistre : on voit que la charge affective prise par le terme facilite sa coupable circulation d’une époque à une autre, au mépris des règles de l’Histoire si importantes, on le sait, aux contre-révolutionnaires. Un autre anachronisme révolutionnaire peut alors être condamné, ou plutôt un a-chronisme : « Le Français, pétrifié par la terreur […] s’est renfermé dans un égoïsme qui ne lui permet plus de voir que lui-même, et le lieu et le moment où il existe » (1821, p. 159). Comme suggéré dans l’introduction générale de ce dossier, l’on constate ici que l’affect de l’anachronisme joue à la fois contre et pour la Terreur. Autant qu’ils le dénoncent, nos auteurs contre-révolutionnaires le mobilisent afin d’éveiller chez leurs lecteurs l’effroi, la révulsion morale même qu’ils reprochent à leurs adversaires révolutionnaires d’avoir éveillée.

16Est-ce donc le présent qui est terroriste, parce qu’anachronique par rapport au passé, ou le passé, parce qu’anachronique par rapport au présent ? « Qui donc démêlera toutes ces nuances ? Qui tracera la ligne de démarcation entre tous les excès contraires ? » Ces questions étaient celles de Robespierre dans le « Rapport du 5 Nivôse an II, sur les principes du Gouvernement révolutionnaire » (1967, p. 281). Or, dans ce rapport, quand Robespierre emploie un registre et un champ lexical très proche de celui de Maistre, c’est certes pour dénoncer les ennemis de la Révolution qui cherchent à « nous faire reculer vers la servitude » (p. 279, je souligne) – mais aussi pour exprimer son inquiétude d’un présent qui ne passe pas : leurs « cohortes impies […] se recrutent chaque jour » (p. 283) ; « ils attendent, et attendront éternellement un moment favorable à leurs desseins sinistres » (p. 283, je souligne). Robespierre contribuait ainsi dès 1794 à la confusion du passé et du présent dans un même terrorisme.

17Nous retrouvons par-là la caractérisation de « l’orientation temporelle » du terrorisme comme « inactuelle [untimely] », que Claudia Verhoeven, dans un article dont je reprends ici le titre (« Le Temps de la Terreur, la Terreur du Temps » [Time of Terror, Terror of Time]), relevait pour sa part de manière récurrente dans l’historiographie du terrorisme révolutionnaire russe de la fin du xixe siècle (2010, p. 254). De l’explication qu’elle en propose – une analogie entre « terrorisme » et « modernisme » (Verhoeven, 2020) – je retiendrai ici que cette « inactualité » ne se conçoit qu’en « supposant que le temps peut être mesuré [such language assumes that time can be measured] » et suit le « rythme naturel ou convenu sur la voie du progrès [the natural or agreed-upon pace on the path of progress] », à savoir le « temps moderne [modern time] » (2020, n. p.). Le « terrorisme » désigne alors la « violence perpétrée par ceux à qui fait défaut une compréhension adéquate des “lois de l’histoire” [violence perpetrated by those who lack a proper understanding of the “laws of history”] » (2020, n. p.). On peut en effet appliquer à Robespierre et Maistre la conclusion qu’en tire Verhoeven pour ses propres « terroristes » : « En étant trop rapides (en se précipitant pour forcer l’histoire à avancer) [in being too fast (rushing to force history forward)] », Robespierre, tout comme Maistre, « [est] en réalité trop lent ([il n’a] “pas encore” compris la manière dont l’histoire “se meut réellement”) [are in fact too slow (they have “not yet” understood the way history “really” moves)] » (2020, n. p.). De même, le terroriste du 11 septembre est, dans certaines lectures, celui qui n’a pas compris que la « Fin de l’histoire » était arrivée (Sire, 2025, p. 760-761 ; Sire, 2021, passim). Plutôt qu’un choc des temps, l’anachronisme du terrorisme relèverait donc d’un choc des « régimes d’historicité », défini par François Hartog comme « système de catégories organisant les expériences du temps et permettant de les dire » (2003, p. 28).

18En suivant cette idée, l’analyse de Verhoeven peut être complétée par une compréhension plus fine de ce qui se joue temporellement au xviiie siècle. Lynn Hunt, représentante du « tournant temporel » de l’historiographie dans les années 1980-1990, l’a en effet établi : « Un nouveau rapport au temps constitua le changement le plus significatif, et peut-être l’évolution déterminante, de la Révolution française [A new relationship to time was the most significant change, and perhaps the defining development, of the French Revolution] » (Hunt, 2008, p. 68). De ce nouveau rapport au temps, Hunt nous dit aussi que la résolution de rompre avec le passé est primordiale (Hunt, 1984, passim). La Révolution française, avant même l’épisode de la Terreur, acterait cette rupture. Or, à s’en référer une fois encore à un écrivain, et même au « grand écrivain » par excellence, Chateaubriand, c’est en fait elle qui constituerait le terrorisme anachronique inaugural, dont procèderait tous ceux – allant trop vite ou trop lentement – que nous avons identifiés :

Le mal, le grand mal, c’est que nous ne sommes point de notre siècle. Chaque âge est un fleuve qui nous entraîne selon le penchant des destinées quand nous nous y abandonnons. Mais il me semble que nous sommes tous hors de son cours. Les uns l’ont traversé avec impétuosité, et se sont élancés sur le bord opposé. Les autres sont demeurés de ce côté-ci sans vouloir s’embarquer. Ainsi les premiers nous transportent loin de nous dans des perfections imaginaires et nous faisant devancer notre âge ; les seconds nous retiennent en arrière, refusent de s’éclairer, et veulent rester les hommes du quatorzième siècle dans l’année 1796. (Chateaubriand, [1816] 1978, p. 43)

19Le commentaire que propose Laurent Jenny de cette citation va en effet bien dans ce sens : la Révolution est pour Chateaubriand un « attentat à la continuité même du temps », « [mettant] le temps hors de ses gonds et [plongeant] les hommes dans un anachronisme radical » (2008, p. 26, je souligne). Le terrorisme ne serait alors que l’onde de choc de cet attentat premier. En allant trop tôt à l’avenir, ou en restant trop tard dans le passé – bref, en insérant un temps « autre » dans le temps – il répèterait toujours la rupture révolutionnaire, mettant ainsi en péril l’effort commun de retrouver après elle le cours « normal » du temps.

20Bien sûr, toute la difficulté tient à ce que ces deux excès sont relatifs, et s’entretiennent l’un l’autre. Un réactionnaire n’est jamais plus susceptible de s’attarder dans le passé qu’il est confronté à un progressiste, et un progressiste de s’élancer trop tôt dans le futur qu’il est confronté à un réactionnaire. Chateaubriand, qui nous montre la voie médiane en désignant ces deux maux, serait-il donc le seul à voir juste ? Ou n’exprime-t-il là que son propre biais chronologique, autrement dit : ne ferait-il que défendre son régime d’historicité contre ceux qui le contredisent ?

21Je répondrai à ces questions en en posant une autre : pourquoi, avec la Révolution, cette résolution de rompre avec le passé ? William Max Nelson, dans une étude récente sur « le temps des Lumières » (The Time of the Enlightnement, 2021), invite pour le comprendre à déplacer l’accent du passé au futur. Le fait déterminant, le choc dont Révolution et terrorisme ne seraient que les répercussions, serait l’émergence, au cours du xviiie∞siècle, d’un scepticisme quant à la possibilité de connaître le futur, et donc d’avoir confiance en lui. Pour saisir la violence de ce choc, il faut rappeler le « régime d’historicité » qu’il rompt – celui d’un régime politique se concevant, dans les mots d’Edmund Burke,

en juste correspondance et en parfaite symétrie avec […] le mode d’existence assigné à un corps permanent composé de parties transitoires, au sein duquel […] le tout, à aucun moment, n’est ni vieux, ni mûr, ni jeune, mais, dans une condition de constance inaltérable, avance au fil de la cadence variée d’un perpétuel déclin, chute, rénovation et progrès . ([1790] 1987, p. 30)

22Nelson, sur la base d’autres textes, insiste sur le fait que, dans cette conception, « le changement avait lieu, mais demeurait toujours contenu dans des limites circonscrites qui garantissaient que l’avenir serait fondamentalement semblable au passé et au présent [dynamic change occurred, but it always remained within circumscribed limits that ensured the future would be fundamentally like the past and the present] » (2021, p. 11). La voie médiane que dessine Chateaubriand entre les deux rives extrêmes du futurisme et du passéisme ne vise-t-elle pas à retrouver cette conception du temps comme d’un anachronisme ordonné ?

23Mais il faut surtout relever chez Burke la métaphore corporelle, qui, quoique classique, est essentielle pour penser les conséquences de la rupture. À mesure que le futur devient plus incertain au cours du xviiie siècle, elle explique d’abord la traduction de cette incertitude en une crainte de « dégénérescence rongeant la France, affectant tous les domaines de la vie [degeneration plaguing France affecting every realm of life] » (Nelson, 2021, p. 10). De là, le projet révolutionnaire de rompre avec le passé se conçoit comme une « régénération, y compris une régénération du temps lui-même [a regeneration, including the regeneration of time itself] » (Nelson, 2021, p. 123). Rompre avec le passé, c’est en fait se réconcilier avec le futur – retrouver un corps sain capable de l’appréhender sans peur, en laissant derrière soi un corps malade promis à la mort. Or un tel remède suppose l’action :

Dans leurs tentatives de régénérer un état naturel sain […] les philosophes élaborèrent une approche active de la construction de l’avenir. […] Avec l’émergence de ces idées et de ces pratiques, l’idée même d’avenir commença à se transformer : d’une réalité largement tenue pour divinement prédéterminée […] elle devint, pour certains, quelque chose que l’action présente pouvait infléchir de manière décisive . (Nelson, 2021, p. 5)

24De cette « nouvelle idée du futur », la Révolution française sera l’accomplissement : avec elle, « pour beaucoup, l’avenir cessa d’être quelque chose que l’on recevait passivement pour devenir quelque chose que l’on façonnait activement [for many people the future changed from something passively received to something actively made] » (Nelson, 2021, p. 9).

25Mais, comme tous les remèdes, celui-ci peut aussi aggraver le mal. Aussi longtemps que le futur à construire peut s’entendre différemment, ce pouvoir nouveau de le façonner renforce l’incertitude qu’il était censé dissiper – ce qui, en un cercle vicieux, provoque un besoin plus grand encore de le contrôler, etc. Cette incertitude, constitutive de la modernité, se trouve d’emblée tempérée par une idée aussi neuve que le bonheur, celle de progrès. Reinhardt Koselleck, dans un livre au titre anachronique, Futurs Passés (1990), a établi que le progrès était un concept né de la modernité, inaugurant le futur comme « but […] [dont] la lumière éclaire le passé » (Hartog, 2021, p. 50). Pourtant, Nelson note que le progrès « créa une étrange forme de temporalité spectrale dans laquelle passé, présent, et futur, était pensés comme coexistant simultanément [strange form of uncanny temporality in which past, present, and future were thought to exist at the same time] » (Nelson, 2021, p. 11). Le progrès apparaît ainsi comme l’équivalent moderne de l’anachronisme ordonné propre au régime d’historicité ancien décrit par Burke, intégrant la sécurité que celui-ci procure à l’orientation vers le futur du régime d’historicité nouveau inauguré par la Révolution.

26En dernière analyse, le terrorisme peut alors être conçu comme un effet pervers du progrès – la maladie chronique de la démocratie – son auto-contradiction tragique : la peur qu’engendre sa tentative même de conjurer sa peur. Comme le progrès, en effet, le terrorisme ne se conçoit qu’en fonction de la possibilité nouvelle de construire le futur par l’action – mais, refusant l’incertitude, donc l’attente, il fait de cette action une action directe. Le futur doit être accompli maintenant, dans le présent – tentative qui, comme nous l’avons vu avec Chateaubriand, est corrélative de la tentative inverse, celle des contre-révolutionnaires : ramener le passé, tout de suite. Chaque excès appelle l’autre, si bien que le présent n’existe plus que comme champ de bataille entre ces deux tensions contraires : c’est la lecture de Chateaubriand et Burke. Mais tout aussi bien pourrait-on dire que ces deux tentatives n’existent que dans la perspective d’un présent craignant tellement le passé et le futur qu’il s’enferme en lui-même à perpétuité : c’est, on s’en souvient, la lecture de Maistre, mais aussi de Robespierre.

27Entre ces deux perspectives contraires, le terrorisme est donc bien à la fois dans le présent, le passé et le futur : présent comme menace, mais menace d’un autre temps ; imprévisible (on ne sait quand il se produira), mais attendu (sans quoi il ne nous ferait pas peur). Une phrase de René Girard le résume bien à propos du 11 septembre : « Il faut désormais s’attendre à beaucoup d’imprévisibilité » (Girard et Chantre, 2008, p. 357). En miroir, la formule tout aussi oxymorique du progrès, prononcée par Turgot et annonçant l’essor du contre-terrorisme comme prévention du risque : « En politique, il est nécessaire de prévoir le présent » (cité par Nelson, 2020, p. 18). De ce nœud de paradoxes, une certitude peut du moins être tirée : la terreur engendre le terrorisme. Il faut alors y insister : la terreur première, c’est celle qu’inspire le temps lui-même – un temps qui ne serait que « chronique », c’est-à-dire qui ne ferait que passer, se perdant dans le néant sans produire de sens.

28Nos écrivains n’ont donc pas tort de se saisir du terrorisme par l’anachronisme, mais cela n’en rend leur geste que plus ambivalent – à la fois salutaire et délétère. D’un côté en effet, ils éclairent bien le terrorisme en le saisissant par l’anachronisme qui le constitue – en le figurant par des écrivains ayant eux-mêmes fait œuvre figurale. Ils contribuent ainsi à le rendre moins effrayant, donc moins puissant, car mieux connu – dans la lignée des philosophes des Lumières encourageant à se saisir du futur pour le modeler, plutôt que de le craindre. De l’autre, le terrorisme est aussi l’ombre portée par cette lumière : car c’est précisément en tant que figure, en tant qu’on peut se re-présenter son anachronisme, qu’il fait peur. On songe au mot de Madame du Deffand : « Est-ce que je crois aux fantômes ? Non, mais j’en ai peur » (cité par Bazin, [1991] 2008). De même du terrorisme.

29On saisira cette ambivalence à partir de ces quelques vers célèbres de Victor Hugo, tirés du poème « Napoléon II » des Chants du crépuscule (1835) :

Non, si puissant qu’on soit, non, qu’on rie ou qu’on pleure,

Nul ne te fait parler, nul ne peut avant l’heure

Ouvrir ta froide main,

Ô fantôme muet, ô notre ombre, ô notre hôte,

Spectre toujours masqué qui nous suit côte à côte,

Et qu’on nomme demain !

30Fantôme, spectre, l’avenir tel que le figure Hugo n’évoque pas seulement le mot de Madame du Deffand : il est aussi conforme à ce que nous dit Nelson des philosophes des Lumières qui,

lorsqu’[ils] écrivaient sur […] la possibilité de connaître à l’avance [l’avenir terrestre] employaient parfois des verbes tels que percer et dévoiler […] [révélant] […] une hypothèse essentielle quant à la nature de l’avenir : celui-ci était séparé du présent comme s’il était dissimulé par une étoffe sombre, un mur, ou quelque autre obstacle opaque – comme une ombre à dissiper . (Nelson, 2021, p. 7)

31Fort de l’enseignement de quelques révolutions, et dans le sillage de Chateaubriand, Hugo propose plutôt de faire de ce spectre notre « hôte », de le laisser nous accompagner, sans chercher à le faire parler trop tôt, ni négliger de l’écouter pour s’en rendre compte trop tard : sa posture est donc celle d’un antiterroriste, qui annonce la foi dans le progrès dont il témoignera par la suite. Son spectre contraste ainsi avec celui, masqué lui aussi, qu’invoquait Robespierre dans le discours de Nivôse déjà cité – puisque la fonction de celui-ci était au contraire de détourner de la modération par la peur : « Ménagez-les, ils conspirent publiquement ; menacez-les, ils conspirent dans les ténèbres, et sous le masque du patriotisme » (1967, p. 284). Robespierre désigne là les contre-révolutionnaires. Mais, dans mon hypothèse, ils ne sont qu’une figuration de sa peur d’un passé mettant en danger la Révolution, et risquant donc de replonger la France dans la dégénérescence, le futur incertain dont cette Révolution même devait la préserver. Comme le spectre d’Hugo, eux aussi sont du reste des « hôtes » – mais cela ne les en rend que plus dangereux : « Les cohortes impies des émissaires étrangers se recrutent chaque jour ; la France en est inondée […]. Ils se retranchent, ils se cantonnent au milieu de nous… » (1967, p. 283). Il faut donc jeter sur eux la lumière, pour mieux en purger le corps national : résolution promise, on le sait, à une triste fortune.

32De fait, on peut dire que le terrorisme commence véritablement quand la figure s’incarne. Action directe, disais-je : pour régénérer le corps métaphorique de la Nation, le terrorisme s’en prend directement au corps présent des individus qui la composent (dont on sait qu’ils sont seuls jugés sous la Terreur, par l’acquittement ou la mort, en lieu et place de châtiments gradués). Dès lors, pour saisir le terrorisme, on retournera là encore contre lui cette figuration même : c’est la métaphorisation contemporaine du terrorisme comme d’un virus, d’une maladie (voir par exemple Zulaika et Douglass, 1996, p. 61).

33Quand la figuration participe-t-elle du terrorisme, quand aide-t-elle à le combattre ? L’ambivalence, là encore, est indépassable. À travers elle, nous pouvons enfin pleinement comprendre les citations données en introduction de cet article. Les accusations de Clair et Beigbeder à l’encontre d’Aragon et Huysmans ne font en effet que répéter cent accusations semblables portées au xviiie et xixe siècle, que rapporte Darryn McMahon dans son étude sur les « ennemis des Lumières » (Enemies of the Enlightenment) (2001) – par exemple celle-ci, d’un certain J.A.P. : « la Révolution doit principalement son origine à la philosophie. Les philosophes […] ont été les auteurs de tous les crimes et de tous les excès qui l’ont accompagnée [The Revolution owes its origin principally to philosophie. The philosophes […] were the perpetrators of all the crimes, and of all the excesses that accompanied it] » (cité par McMahon, 2001, p. 153). L’explication en est la même. Si le terrorisme ne se saisit que par la figure, et s’il commence véritablement quand cette figure s’incarne, il est tentant, par métonymie autant que par contamination – suivant le déplacement de responsabilité signalé en introduction – de le saisir par ces individus incarnés qui le figurent (au sens transitif du terme) : les philosophes, les écrivains.

34Nous trouvons là une explication supplémentaire de ces « liens structurels, sinon existentiels, qui relient le terrorisme à l’action des media », dont Eisenzweig disait déjà en 2001 qu’ils étaient « tellement prévalents qu’il serait impossible de dresser ne serait-ce qu’une liste partielle des études qui y sont consacrées » (2001, p. 131). De fait, le terrorisme n’existe lui-même que dans sa médiation, puisque ses victimes directes ne sont que les moyens au service d’une fin se jouant dans la représentation de l’acte : la terreur qu’il éveille chez son public, c’est-à-dire le reste de la population visée. Or, avant les journaux de la fin du xixe siècle, l’ère des attentats anarchistes, et les chaînes d’information continue et l’internet de 2001, les écrivains sont les premiers « médias », au sens non seulement de « lien », mais aussi de « milieu », ou de « moyen ». Comme le fleuve dans la citation de Chateaubriand donnée plus haut, le média, l’écrivain, se tient au milieu des temps. Il peut donc aussi bien les lier les uns aux autres, qu’en déranger le cours – et ce, par ses propres « moyens » : les mots.

35On remarquera ainsi que la Terreur du xviiie est, chez Robespierre et Maistre, d’abord affaire de « mots » et de « lettres ». Ce mot n’est pour l’aristocratie qu’un sujet de terreur ou un texte de calomnie », dit le premier du Gouvernement révolutionnaire, pour dénoncer ensuite les « maximes vagues » avec lesquels les contre-révolutionnaires « s’efforcent de garrotter [la Révolution] » (1967, p. 279, je souligne) ; quant au deuxième, la seule fois qu’il emploie le terme de « terrorisme » dans les Considérations sur la France – « durant la ferveur du terrorisme » – c’est à travers « toutes les lettres de France, qui racontoient les scènes affreuses de cette cruelle époque » (1821, p. 159), pour déplorer que « le règne de Robespierre a[it] […] tellement frappé l’imagination [du peuple français] » (1821, p. 159, je souligne)

36Mots contre lettres, poison et antidote à la fois : on ne s’étonnera donc pas de retrouver, aux xviiie et xixe siècles, la même métaphore de la contamination évoquée plus haut dans les accusations réciproques, et parfaitement symétriques, des « pro-philosophes » et des « anti-philosophes » :

De même que les anti-philosophes avaient longtemps dénoncé la philosophie comme un poison qui infectait le corps de la France, les pro-philosophes se mirent à tourner en dérision l’ « anti-philosophie » comme un virus ravageur aux proportions épidémiques . (McMahon, 2001, p. 122)

37Pas plus qu’on ne s’étonnera de retrouver, dans cette querelle d’idées, la figure du spectre. Jean-François La Harpe, dans un pamphlet à succès de 1797, Du fanatisme dans la langue révolutionnaire, reproche ainsi aux philosophes d’avoir « par leurs incessantes dénonciations […] créé une vaste chimère, déformant la réalité à un tel degré que le spectre qu’ils font de la religion n’a plus rien à voir avec le catholicisme comme une foi concrète [Through their incessant denunciations, they had succeeded in creating a vast chimera, distorting reality to such a degree that their specter of religion no longer bore any relationship to Catholicism as a concrete faith] » (McMahon, 2001, p. 117). Le spectre terroriste dénoncé ici serait invoqué par le présent pour obscurcir à ses fins la réalité du passé. Or, symétriquement, les révolutionnaires dénoncent le spectre terroriste invoqué par le passé pour obscurcir le présent et le futur : ceux de ces « prophètes, astrologues, et devins » qui s’étaient multipliés au cours du xviiie siècle en proportion de l’inquiétude du peuple envers l’avenir, et qui, après la Révolution, « furent moqués comme des charlatans opportunistes cherchant à tirer avantage de l’ignorance du peuple [Prophets, astrologers, and diviners were ridiculed as opportunistic charlatans attempting to take advantage of the ignorance of the common people] » (Nelson, 2021, p. 8). De fait, ce sont aussi les anti-philosophes contre-révolutionnaires qui, à la même époque, « s’attribuent la prescience des prophètes [were claiming for themselves the prescience of prophets] » (McMahon, 2001, p. 109) : « n’avaient-ils pas répété à maintes reprises que l’assaut des philosophes contre les fondements de l’Ancien Régime entraînerait des calamités annoncées dans l’Ancien Testament ? [had they not stressed time and again that the philosophes’ assault on the foundations of the ancien régime would bring about calamities of an Old Testament nature ?] » (McMahon, 2001, p. 109).

38Certes, tout autant que les révolutionnaires croyant que la Révolution, en rompant avec le passé, inaugurerait immédiatement des lendemains qui chantent, ces contre-révolutionnaires sont dans l’erreur – et pour la même raison, que rappelle McMahon en bon historien : « Produit de circonstances nombreuses et complexes, la Révolution n’était ni prédestinée ni réductible à une cause unique [The product of numerous and complicated circumstances, the Revolution was neither foreordained nor reducible to any single cause] » (McMahon, 2001, p. 109). Ils sont dans l’erreur parce qu’ils représentent mal la réalité historique. Mais, dans l’incertitude temporelle constitutive de la démocratie, chacun de ces spectres acquiert une certaine réalité par la force de la peur qu’il éveille chez l’autre. L’anachronisme ultime du terrorisme, qui prend forme à cette époque, serait donc celui de la prophétie auto-réalisatrice. Celle-là même que Zulaika et Douglass dénonceront deux cent-vingt ans plus tard en prenant notamment pour exemple la « Guerre contre la Terreur » de l’administration Bush, en réponse au 11 septembre (2009, passim).

39Ce 11 septembre avec lequel nous avons commencé, l’attentat lui-même, le comprenons-nous mieux à présent ? La réponse dépendra de celle que nous apportons à l’autre question, non étudiée ici, du lien entre « terrorisme » et « attentat ». Du moins comprenons-nous mieux ce qui nous empêche de le comprendre : le « terrorisme » lui-même, nous ramenant sans cesse à l’événement traumatique de notre modernité, et que l’on ne cesse de répéter – comme les attentats se répètent. Nous avons vu cependant que toute tentative de fixer le cours du temps – de l’ordonner, après l’avoir méticuleusement observé – risquait, dans la mesure où elle est tributaire d’un certain régime d’historicité, d’éveiller la peur au cœur d’un autre régime d’historicité, et ainsi de motiver une tentative contraire. L’écrivain surgit de cette brisure toujours présente du temps – tout comme le terrorisme qu’il figure. C’est pourquoi, pour comprendre celui-ci, et plus encore pour en venir à bout, l’histoire et la politique ne suffisent pas : il leur faut une littérature acceptant son ambivalence, celle d’écrivains-Janus conscients des dangers attachés à leurs pouvoirs.