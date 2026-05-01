Révolutions et guerres mondiales au miroir de l’Égypte ancienne. Les troubles de la fin du règne d’Akhénaton dans trois romans égyptologiques du XXe siècle (Akhénaton roi d’Égypte, de Dimitri Merejkovski; Sinouhé l’Égyptien, de Mika Waltari ; Akhénaton le renégat, de Naguib Mahfouz)

1Sur la stèle de la Restauration dressée par le roi Toutankhamon, puis usurpée par Horemheb, le règne d’Akhénaton est décrit selon les termes stéréotypés de la propagande royale égyptienne projetant un passé d’anarchie et de perte de tous les repères pour faire mieux ressortir la perfection du règne présent (Grimal, 1986, p. 603-612). Sont évoquées les « ruines » qui recouvraient le pays, l’abandon des temples, la confusion militaire et la rupture du pacte entre hommes et dieux, qu’aurait provoqués le pharaon hétérodoxe. Or, la transition entre cet état de déchéance et le retour d’un âge d’or revendiqué tient en quelques mots très vagues : « après quelques jours passés à cela, sa Majesté apparut sur le trône de son père » , « et il régna sur les pays d’Horus » . De façon cohérente avec les habitudes de la phraséologie royale égyptienne, les évènements politiques incompatibles avec la vision d’une monarchie fidèle à la maât, l’ordre juste et vrai régissant le monde, sont tus. Ainsi, rien dans nos sources n’évoque précisément la fin du règne d’Akhénaton : plusieurs éléments nous permettent aujourd’hui de douter fortement de cette hypothèse de guerre civile. Outre l’absence de blessure mortelle sur ses os (Harrison, 1966, p. 95-119), le fait que plusieurs successeurs aient brièvement prolongé sa réforme semble indiquer davantage un abandon de ses innovations après sa mort qu’une rupture brutale dès la fin de son règne (sur cette question, voir Krauss, 1978).

2Or, à lire les romans dont l’intrigue se passe sous Akhénaton et qui relatent la vie du « pharaon hérétique » (Montserrat, 2000, p. 104), le règne se finit régulièrement dans une atmosphère de complots, de guerre civile, lorsque le souverain n’est pas lui-même assassiné. Comment expliquer la projection sur le passé de violences, que rien dans les sources ne laisse entrevoir ? Si celles dont nous disposons aujourd’hui excluent bien plus la thèse de la guerre civile que celles dont on disposait au milieu du xxe siècle – nous savons par exemple que Toutankhaton/Toutankhamon était le fils biologique d’Akhénaton (Hawass et al,. 2010 ; Gabolde, 2013, p. 177-203), et s’est ajoutée l’hypothèse d’un décès du roi causé par l’épidémie de peste qui sévissait à cette époque au Proche-Orient (Laboury, 2010, p. 319-327) –, il s’agit bien à chaque fois d’une invention, qui, répétée dans des ouvrages de langues, de contextes et de décennies différentes, ne tient plus de la simple variation romanesque mais donne un tableau cohérent d’une transposition des violences du xxe siècle dans un passé ancien. À forte portée pour le grand public, et présentant aussi l’avantage d’être plus facile à romancer que la Grèce ou la Rome classique, l’Égypte ancienne fonctionne ainsi comme une terra nullius pour le roman historique, un continent immense et fascinant à explorer, où se croisent les souvenirs napoléoniens, les voyages des auteurs classiques et la tradition biblique.

3Amenhotep IV, devenu Akhénaton, est le dixième roi du Nouvel Empire et de la xviiie dynastie, héritier légitime d’une famille qui règne sur l’Égypte depuis plus d’un siècle et demi lorsqu’il monte sur le trône vers 1349 av. NE. Il hérite d’un empire prospère, étendu du cœur du Soudan à la frontière septentrionale de la Syrie actuelle (Laboury, 2010, p. 63-74). Son règne connait une triple réforme, dont de nombreux traits forment des ruptures sans équivalent dans la longue histoire de l’Égypte antique. La première est religieuse : proclamant la supériorité du dieu Aton, ancienne forme du dieu Rê incarnée dans le disque solaire et sans forme humaine, il proscrit le culte du dieu Amon, jusque-là pilier de la dynastie familiale, et met fin à tout soutien royal aux autres cultes (Laboury, 2010, p. 186-208 ; Assmann, 1972, p. 109-126). La deuxième rupture est politique : rompre avec l’alliance traditionnelle entre la monarchie et les grands clergés amène Akhénaton à redéfinir la centralité du roi comme seul intermédiaire du dieu Aton, et pilier omniprésent de l’État et d’une cour où tout est organisé selon un apparat codifié (Laboury, 2010, p. 237-265, l’auteur parle ainsi de « pharaocentrisme »). Il installe dès lors une nouvelle capitale dans le désert de Moyenne Égypte, à Amarna. Enfin, la troisième rupture, tout aussi nette, est d’ordre artistique et voit un profond renouvellement des formes de la figuration, en particulier de la figure humaine (Laboury, 2010, p. 208-223 ; Schlögl, 2013, p. 22.). Monté sur le trône vers l’âge de dix ans, Akhénaton meurt dix-sept ans plus tard (Laboury, 2010, p. 325-326), provoquant dans la dizaine d’années qui suivent l’abandon de sa capitale, de son dieu et des nouveaux codes artistiques, pour mener à un retour aux formes classiques de la monarchie égyptienne et à un pouvoir toujours accru du clergé d’Amon. Son souvenir est ainsi l’objet d’une complète damnatio memoriae (Laboury, 2010, p. 357-364), de sorte qu’avant sa redécouverte archéologique, il ne survivait que par de très rares mentions laissées par la tradition classique (Montserrat, 2000, p. 49-54 ; Krauss, 1978, p. 19-30).

4Le destin de ce personnage hors du commun, qualifié de « premier individu dans l’histoire humaine » par l’égyptologue américain James Henry Breasted (1905, p. 356), attira tôt les regards des spécialistes et du public, selon un nombre d’appropriations qu’il est impossible de résumer complètement ici. On lui attribua ainsi la paternité de tous les monothéismes : le judaïsme antique, à la fois chez Breasted dans une optique antisémite reniant aux Hébreux l’originalité de leur foi (Montserrat, 2000, p. 101-103), puis dans une perspective inversée chez Sigmund Freud, intéressé par la paternité des idées de Moïse (Freud, 1939). D’autres auteurs, comme Arthur Weigall, en firent un précurseur du protestantisme , tandis que pour certains courants afrocentristes de l’après-guerre il fut un annonciateur, noir, du prophète Muhammad (Montserrat, 2000, p. 116-123). Il occupe en outre une place essentielle dans l’ésotérisme néo-païen (idem, p. 124-137), dans la lecture fasciste de l’Égypte antique (p. 108-113), dans les théories sur l’intervention des extraterrestres sur terre (p. 128) ou comme icône homosexuelle (p. 170-182 ; Warmembol, 2022, p. 101-102).

5Parmi les dates marquantes dans l’histoire de sa réception, émergent le début des fouilles archéologiques en 1891 (Montserrat, 2000, p. 67-72), la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922, à l’origine d’une foudroyante « Tutmania » à une échelle globale (Santini, 2024, p. 161-171 ; Lekić, 2023, p. 789-815), puis les fouilles de sa capitale à partir des années 1970, en particulier par l’équipe de Barry J. Kemp (Kemp, 2012). Parmi les points de focalisation de sa légende, figurent en premier lieu sa relation à un dieu unique, mais aussi sa mystérieuse capitale laissée au désert, son apparence androgyne (Montserrat, 2000, p. 142-143) et de nombreuses théories sur les maladies dont il aurait souffert (inter alia, Čavka, Kelava, Čavka, Bušić, Olujić et Brkljačić, 2010, p. 255-258 ; Aldred, 1969, p. 115-137 ; Ghalioungui, 1947, p. 29-46 ; Harris et Weeks, 1973, p. 143-146), ainsi que plusieurs figures : Tiyi, la mère autoritaire et magicienne (Montserrat, 2000, p. 146), Nefertiti, la reine au buste synonyme de beauté (Montserrat, 2000, p. 67-72 ; Humbert, 2022, p. 49-66 ; Tallet, 2013, p. 167-174), Horemheb, le général fidèle devenu rival.

6Parmi les nombreux romans prenant pour cadre le règne d’Akhénaton, et dont Dominic Montserrat a souligné le manque récurrent d’originalité (Montserrat, 2000, p. 140-145), nous avons sélectionné trois des plus célèbres – avec le dernier tome de la tétralogie de Thomas Mann, Joseph et ses frères – , qui possèdent le point commun d’avoir été écrits par des auteurs de premier plan, du moins considérés comme tels de leur vivant, et qui racontent la fin du règne, expliquant l’échec de la réforme par des troubles violents venus y mettre fin : Dimitri Merejkovski, Mika Waltari et Naguib Mahfouz.

7Né à Saint-Pétersbourg en 1865, Dimitri Merejkovski, aujourd’hui largement oublié, fut de son vivant un auteur reconnu et frôla même le prix Nobel dans les années 1930. Ce romancier prolifique, auteur de nombreux romans historiques, fut d’abord un opposant au tsarisme, membre des cercles chrétiens-révolutionnaires, plaidant pour la refondation d’une Russie égalitaire à travers l’union mystique de l’homme et du divin permise par la venue imminente d’un Troisième Testament (Scherrer, 1978, p. 27-50). Longtemps amical avec la frange athée des révolutionnaires, il se détourne brusquement de cette voie après la révolution de 1917 et, malgré son rejet du tsarisme, voue une haine plus tenace encore au nouveau régime des Soviets. Il quitte la Russie pour la Pologne puis la France, où il mobilise les émigrés contre l’URSS, jusqu’à se rapprocher des fascistes, en particulier lors d’un discours sur la radio de l’occupant nazi en 1941, peu de temps avant sa mort.

8Son roman, dont le titre original signifie Le Messie, mais a été traduit en français par Akhénaton roi d’Égypte, est paru en 1924 et fut traduit dans plusieurs langues, dont l’anglais et l’allemand dès les années 1920 (Merejkosvki, 1927). Il raconte, du point de vue de Dio, une esclave crétoise ayant suivi Toutankhamon en Égypte, la fin du règne d’Akhénaton, à travers de longs épisodes de tensions internes à la cour et répandues dans la population, menant à une révolte qui provoque la fuite du roi. L’ouvrage contient un épisode original : jamais la mort du roi n’y est clairement attestée et sa figure disparue continue à hanter le pays. Les deux clés principales pour l’interpréter sont d’une part le souvenir de la révolution russe et de la chute de la famille impériale, de l’autre un complexe mysticisme faisant de la religion d’Aton un épisode de la révélation monothéiste, dont l’agencement subtil des éléments ne peut être résumé ici.

9Mika Waltari, né en 1908, apparait aujourd’hui comme l’un des auteurs finlandais les plus reconnus internationalement. Très prolifique, il ne se convertit à l’écriture de romans historiques que tardivement (Hejkalová, 2008, p. 95-97). Conservateur et nationaliste (idem, p. 84), il s’engage pendant la Seconde Guerre Mondiale comme propagandiste de la Finlande en guerre contre l’U.R.S.S. et défenseur de l’alliance allemande (p. 84-89), ce qui le mène à un voyage sans regret à Berlin en 1942. Après la victoire des Alliés et la nouvelle relation d’entente entre la Finlande et l’U.R.S.S. qui impose la censure d’un de ses ouvrages (p. 94), il publie Sinouhé l’Égyptien en 1945 (Waltari, 1947), qui développe une pièce écrite en 1936 portant déjà sur Akhénaton en figure de souverain idéaliste (Hejkalová, 2008, p. 73). Le livre connait un succès mondial et est adapté cinq ans plus tard sur les écrans d’Hollywood par Michael Curtiz.

10Le roman, d’environ mille pages, narre l’histoire d’un médecin égyptien, Sinouhé, d’abord engagé malgré lui dans des aventures à l’étranger, de la Syrie à la Crète du Minotaure, qui, lors de la seconde partie, rentre en Égypte et se voit confronté aux tensions entre Akhénaton, ses ennemis les prêtres d’Amon et les diverses personnalités de la cour. Après une guerre civile, la capitale est prise par les rebelles, et Sinouhé, finalement converti à la foi d’Aton après des années de scepticisme, empoisonne lui-même le roi pour éviter à son ami une douloureuse humiliation (Waltari, 1947, p. 295). Au-delà de l’indéniable force romanesque de l’œuvre, pleine de rebondissements, de personnages complexes et de vivides descriptions, elle se comprend à travers le souvenir de la Seconde Guerre Mondiale et la réflexion proposée par Waltari sur la force destructrice des idéologies, qu’il oppose au pragmatisme du patriotisme (Hejkalová, 2008, p. 59, 132-136).

11Le troisième romancier que nous nous proposons d’étudier est le plus reconnu. Naguib Mahfouz, né au Caire en 1911 et mort en 2006, reste aujourd’hui le nom le plus prestigieux de la littérature égyptienne et le seul auteur de langue arabe à avoir reçu le prix Nobel, en 1988. Connu pour une œuvre prolifique prenant régulièrement place dans les ruelles d’un Caire atemporel, il accompagne la révolution égyptienne des années 1950 et participe au discours nassérien sur l’Égypte triomphante de l’indépendance (Mahfouz, 1991, p. 119-126). Dans un entretien accordé à un journaliste en 1991, Mahfouz assuma, à propos d’un autre roman égyptologique, l’anachronisme militant consistant à faire usage du lointain passé de son pays pour défendre des idées à la fois nationalistes et humanistes . Après le traumatisme national que constitue l’humiliation lors de la guerre des six jours en 1967, il se met à plaider pour la paix, approuvant les accords de Camp David qui en 1978 scellent la paix entre l’Égypte et Israël. Cette position lui vaut une condamnation par de nombreuses institutions en Égypte et dans le monde arabe et le prive de tout revenu pour ses livres, jusqu’à une tentative d’assassinat en 1994.

12Akhénaton le renégat, traduction inadéquate de Vivre dans la vérité, sort en 1985 (Mahfouz, 1998), dans un contexte de questionnement personnel chez Mahfouz. On y suit un personnage imaginaire, Mery-Mout, trop jeune pour avoir vécu le règne d’Akhénaton, qui parcourt l’Égypte pour recueillir les témoignages d’acteurs de la période : peu narratif, le roman s’articule comme une suite de quatorze récits apportant chacun une perception différente du roi, allant de ses ennemis aux derniers loyalistes, en passant par de nombreuses personnalités ambigües. Sans apporter de réponse tranchée, le roman est cependant construit pour que le lecteur suive Meri-Mout du mépris pour le roi oublié vers la sympathie voire l’admiration.

13Ces trois romans ont en commun un grand sens du détail et une recherche de l’exactitude historique, obtenus grâce à des connaissances très actualisées de la littérature égyptologique disponible respectivement en 1924, 1945 et 1985. Ils proposent une lecture de la fin du règne d’Akhénaton comme une longue suite de troubles de plus en plus graves, emportant finalement le roi incapable de mobiliser ses fidèles pour le défendre. Pour étudier les violences qui émaillent la fin de ce règne, nous évoquerons cinq points qui forment la toile de l’épisode : la victime, le contexte militaire, les complots, le général Horemheb et enfin la chute elle-même.

14Il ne nous appartient pas ici de retracer les différentes interprétations du personnage d’Akhénaton, pour lesquelles Dominic Montserrat a fourni une analyse approfondie. Il est en revanche nécessaire de dresser le portrait du roi offert par chaque roman, pour comprendre les actes de violence qu’il y subit. Les trois œuvres ont en commun d’en faire un personnage faible et malingre, épileptique chez Waltari (1947, vol. i, p. 107-108), androgyne jusqu’à l’anormal chez Mahfouz (1988, p. 17, 90 et 146), et de conserver son jeune âge, au contraire de l’adaptation hollywoodienne de Sinouhé, où il est joué par un acteur de quarante-deux ans. L’opposition entre l’individu hors du commun et le monde des hommes est ainsi marquée dès son apparence physique, rendant inévitables les crises de son règne.

15L’autre point commun réside dans la figure de référence, commune aux trois auteurs : Jésus. C’est le cas chez Merejkovski, dont le titre des deux sections de l’œuvre en langue originale s’intitule Le Messie et L’ombre de celui qui vient, rendant explicite le parallélisme qui pour l’auteur prend un sens véritablement théologique . Nombreux sont les éléments soulignant cette parenté, dont on retiendra essentiellement la quasi-résurrection du roi à la fin du roman, qui disparait après un premier coup d’État en fuyant dans le désert, puis est capturé et reconnu, forcé de reprendre son trône, avant de disparaître dans une apocalypse de flammes qui, son corps n’étant jamais retrouvé, rappelle l’ascension du Christ (Merejkovski, 1927, p. 340-344). La figure de Merirê, prêtre d’Aton et fidèle du roi qui se joint à ses meurtriers, n’est pas aussi sans rappeler Judas, en particulier à travers son suicide final (Merejkovski, 1927, p. 371-372) .

16Le parallélisme est paradoxalement encore plus fort chez le seul auteur non chrétien, Mahfouz, musulman, mais familier de la culture copte par l’intermédiaire de son épouse. L’une des constantes de son œuvre est ainsi le rapprochement entre les trois monothéismes, entendus comme trois versions d’une même vérité. Cette grille est notamment très visible dans son plus célèbre roman, Les Fils de la Médina, qui lui valut la condamnation de plusieurs autorités religieuses, où l’histoire biblique est transposée dans un quartier du Caire où se succèdent quatre prophètes, dont les trois premiers rappellent fortement Moïse, Jésus et Muhammad. Chez Mahfouz, cette projection de Jésus dans Akhénaton s’appuie essentiellement sur la conscience par le prophète lui-même de la trahison qu’il va subir : on pourrait voir dans la reine Nefertiti, loyale alliée de son mari, mais qui l’abandonne avant sa mort avant de regretter son geste et de s’enfermer dans son palais, comme un rappel de saint Pierre, alors même qu’elle semble être morte avant son époux (Laboury, 2010, p. 323-325 ; Tallet, 2013, p. 184-188 ; Schlögl, 2013, p. 67). Le roman est ainsi empli de figures enthousiasmées par le roi, mais incapables d’être dignes de son exigence (Mahfouz, 1988, p. 68, 78, 113, 134, 154-155).

17Ce qui chez les trois auteurs néanmoins renforce le plus le parallèle christique est le refus systématique de la violence . Dans chacune des œuvres, Akhénaton est victime d’au moins une tentative d’assassinat qui échoue, et il gracie systématiquement les condamnés (Merejkovski, 1927, p. 192-193, 247-248, 253) : ce trait est poussé au maximum chez Merejkovski, à un point qui ne se comprend que de manière allégorique tant le roi fait preuve de naïveté . Chez Waltari, si la personnalité du roi est plus complexe, il traverse des phases de non-violence : après l’arrestation des assassins qui demandent par fanatisme de se faire torturer, il les absout : « Relâchez-les, car ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Waltari, 1947, p. 217). Cette association du pharaon avec des idées de non-violence et de tolérance, alors que la réforme artistique de son règne ne met en rien fin à l’iconographie de la violence du roi s’abattant sur ses ennemis (voir par exemple Davies, 1918, pl. iv et xix), s’explique par la conjonction de deux facteurs : d’une part, l’inaction militaire qui semble émerger des Lettres d’Amarna ; de l’autre, l’association, évidente pour de nombreux égyptologues, entre foi pré-chrétienne et tolérance . Ce trait devient même chez Mahfouz le support d’une politique pénale refusant toute forme de sanction violente, comme en témoigne Mahou, son chef de la police (Mahfouz 1988, p. 132) .

18Est-il possible de voir dans cet Akhénaton d’autres parallélismes historiques, plus contemporains ? Chez Merejkovski, la figure du tsar Nicolas ii semble apparaître comme une évidence : le dernier tsar de Russie, connu pour ses volontés réformatrices (Tissier, 2019, p. 89-98), en particulier à travers le manifeste d’octobre 1905, et incapable d’endiguer les poussées révolutionnaires, sert de modèle à l’héritier d’une longue et prestigieuse dynastie aboutissant à son terme : sa naïve attention aux plus pauvres, tels les mendiants dont il fait des choristes chantant sa gloire (Merejkovski, 1927, p. 135), contraste avec son incapacité à endiguer les révoltes. L’épisode de la capture du roi et de son retour à la capitale peut aussi faire penser à Louis xvi : pour un émigré russe vivant en France, la Révolution Française sert de modèle à l’effondrement d’un pouvoir monarchique .

19Chez Waltari, il est plus difficile de percevoir ces modèles, en tout cas dans la politique finlandaise. Si l’on accepte la grille d’identification de son Égypte à l’Angleterre de la Seconde Guerre Mondiale, comme il le reconnut lui-même, le duo du pacifique Akhénaton et du belliciste Horemheb évoquerait l’alternative entre les premiers ministres successifs Neville Chamberlain et Winston Churchill. En revanche, l’Akhénaton de Mahfouz fait plus directement référence au président Anouar el-Sadate. Élu en 1970 et assassiné en 1981 au cri de « J’ai tué Pharaon ! » , il était lui aussi héritier d’une lignée politique prestigieuse et lourde à porter, le nationalisme égyptien, de Saad Zaghloul à Nasser, et confronté à la fois à la critique du pacifisme et à la montrée de l’extrémisme religieux (Tignor, 2016, p. 176-186), l’Égypte des années 1970 voyant émerger un djihad local. Horemheb rappelle ainsi son plus pragmatique successeur, Hosni Moubarak (Tignor, 2016, p. 186-188).

20Avant d’aborder l’arrière-plan militaire dans lequel se situe l’Égypte des trois romans étudiés, il est nécessaire de faire un court rappel historique : lorsqu’Akhénaton monte sur le trône, il règne sur un empire égyptien à son apogée. Du fait de l’exceptionnelle conservation des archives diplomatiques d’Amarna (Les Lettres d’Amarna, 1987) – sans équivalents pour les rois antérieurs ni postérieurs –, nous sommes très bien renseignés sur les guerres qui agitent le Levant sous son règne, mais sous le prisme déformant que produisent les missives alarmistes des roitelets qui déplorent l’inaction militaire de l’Égypte devant la progression des alliés des Hittites dans la zone syrienne. Il est ainsi clair que le pouvoir égyptien mène peu d’actions militaires, sans qu’on puisse voir en cela l’influence directe de la nouvelle théologie du roi, mais de façon beaucoup plus modérée que ce que laissent entendre certains acteurs romanesques (Laboury, 2010, p. 297-312 ; Grandet, 2008, p. 153-164 ; Schlögl, 2013, p. 59-63). L’historiographie du début du xxe siècle a en revanche eu tendance à exagérer le recul des Égyptiens au Levant : J. H. Breasted présente ainsi comme des « immigrants » (1905, p. 382, fig. 147) chassés par la guerre des individus levantins représentés dans la tombe d’Horemheb et qui ressemblent davantage à des marchands.

21Les trois romans ont en commun de placer l’agitation intérieure de l’Égypte sur le fond de révoltes incessantes en Syrie-Palestine et d’un déclin général de l’empire. Chez Merejkovski, le lien entre reculs militaires et tensions intérieures rappelle les révolutions de 1905 et 1917, émergeant respectivement après la défaite face aux Japonais et au cœur d’un long et douloureux affrontement contre les armées allemande et austro-hongroise pendant la Première Guerre Mondiale. Chez Mahfouz, les échecs extérieurs s’inscrivent dans les nombreuses défaites subies par l’Égypte face à Israël depuis 1948. C’est néanmoins chez Waltari que cette dimension prend une place prépondérante, avec de nombreux passages de guerre, communs à tous ses romans historiques (Hejkalová, 2008, p. 128-129). Le jeu des empires du Proche-Orient reproduit clairement, de l’aveu-même de Waltari, la Seconde Guerre Mondiale. Si l’Égypte équivaut à l’Angleterre, Babylone correspond à l’U.R.S.S., le Mitanni annexé par les Hittites à la Pologne, et enfin l’empire hittite à l’Allemagne nazie. On voit ainsi l’anachronisme dans l’exagération de la menace hittite : en effet, si les sources historiques nous parlent d’une progression des alliés des Hittites en Syrie, leurs équivalents romanesques s’approchent de l’Égypte, de sorte à encercler Gaza, puis à descendre vers le Sinaï et le Delta du Nil, territoires largement maitrisés en réalité. La fin de Sinouhé est ainsi consacrée à une guerre dite « sainte » (Waltari, 1947, p. 319), notion étrangère à la pensée égyptienne et employée ici ironiquement pour faire ressortir à la fois les horreurs qui s’y produisent (idem, p. 375) et le pragmatisme des motivations du général Horemheb (p. 320-322). La guerre entre empires pour contrôler les routes commerciales syriennes est ainsi transformée, dans les années qui suivent la Seconde Guerre Mondiale, en guerre totale, pour la survie-même de l’Égypte, dont les alliés ont faibli les uns après les autres.

22Les parallèles entre empire hittite et Allemagne nazie sont en outre nombreux dans le roman de Waltari, de leur autoritarisme belliqueux au mépris pour leurs alliés, en passant par leur maitrise de la magie, rappelant les élans mystiques du nazisme (Hejkalová, 2008, p. 75). Ainsi la transposition que propose Waltari élude plusieurs aspects centraux de la comparaison : en effet, à chercher des parallélismes, un pays essentiel de la Seconde Guerre Mondiale est absent, les États-Unis, ce qui a pour effet d’exagérer la position de faiblesse de l’Égypte, ajoutant suspense et tension narrative. En outre, la dimension idéologique de l’affrontement est entièrement absente, les velléités d’expansion hittite étant présentées comme naturelles si ce n’est légitimes, les critiques ne se concentrant que sur leur cruauté. Davantage que les deux autres auteurs, Waltari place son héros dans un univers profondément brutalisé, où la militarisation des relations et les menaces extérieures mènent à une détérioration des rapports politiques intérieurs.

23Dans les trois romans, le contexte de guerre et de menace directe sur l’Égypte contribue à créer une atmosphère de défiance à la cour et dans les provinces égyptiennes, menant à des contestations du pouvoir royal. Parmi elles, on compte de véritables complots. C’est chez Merejkovski que cette dimension est la plus forte, avec un caractère antisémite affirmé (Montserrat, 2000, p. 159-160). C’est par exemple Issachar, Juif installé dans une petite communauté désertique, qui tente le premier de tuer le pharaon. Lorsque l’insurrection commence, l’auteur décrit ainsi ses causes :

Il y eut une révolte à Busiris. Comme d’habitude, elle fut lancée par les Israélites travaillant dans les ateliers de briques, lorsqu’on ne leur donna plus assez de paille hachée pour faire des briques, mais qu’on leur demanda de la hacher eux-mêmes, tout en produisant la quantité habituelle de briques. (Merejkovski, 1927, p. 308)

24À l’antisémitisme du peuple déicide ici dirigé contre le roi-prophète, mais jamais poussé jusqu’au bout de sa logique par un Merejkovski chrétien pour qui les Hébreux sont les précurseurs du Christ (sur cette ambiguïté, voir par exemple Merejkovski, 1927, p. 139-141), s’ajoute une lecture de la Révolution russe comme issue d’un complot des bolchéviques et des Juifs, qui s’appuie sur le récit de l’Exode (Bible hébraïque, Exode, 5 : 7-13). C’est en effet des usines que sort l’agitation, selon un anachronisme projetant sur l’Égypte une population ouvrière assez nombreuse pour perturber significativement le pouvoir. À la fois réponse légitime à des disettes, à un état de guerre et à des abus de la part d’un pouvoir autoritaire, et sédition malicieuse d’ennemis de l’unité du pays, cette révolte traduit l’ambiguïté de l’écrivain vis-à-vis de la Révolution de 1917 : s’il voue aux gémonies le régime des soviets, il ne regrette pas la monarchie qu’il a critiquée pendant plus de trente ans.

25Chez Mahfouz, le complot se situe davantage au niveau des élites, Akhénaton étant dans un premier temps largement soutenu par le peuple. Parmi ces élites, outre la partie réaliste de l’administration et de l’armée, qui n’est heurtée que par la radicalité du roi, se distingue surtout le clergé d’Amon, acteur de l’échec historique de la réforme. Ces prêtres qui intriguent, allant quérir les différentes puissances de la cour, de la reine-mère aux généraux (1988, p. 51, 124-125), incarnent chez Mahfouz la part sombre et opportuniste des élites religieuses. Bien que le roman soit antérieur au pic des menaces sur sa vie, Mahfouz est déjà en 1985 fortement victime de pressions à la fois des islamistes armés et des élites religieuses. On peut ainsi voir dans ces prêtres puissants la projection des autorités religieuses du pays, défendant une vision conservatrice et inégalitaire de la religion, et manipulant des fanatiques prêts à tout pour leur dieu : les comploteurs incarnent ainsi à la fois le fanatisme et l’hypocrisie. Il serait cependant erroné de penser que Mahfouz endosse sans nuances la posture d’Akhénaton : ce dernier incarne au contraire l’impossibilité de fusionner foi et pouvoir, et la menace qui plane sur celui qui oublie les impératifs proprement politiques qui pèsent sur le souverain égyptien.

26Un personnage de premier plan revient dans les trois romans, Horemheb. Chez Merejkovski, sa place y est essentiellement celle d’un fidèle général qui essaye de convaincre son roi de tempérer sa radicalité. Il en va de même chez Mahfouz, où il est le troisième personnage visité, l’un des plus longuement. Il s’y présente comme le contre-modèle absolu du roi, qui paradoxalement et sans l’avoir jamais compris, est devenu son ami (1988, p. 57-58). Dans le dialogue qu’il restitue avec le défunt roi, se joue le profond pessimisme de l’auteur sur le destin politique de l’Égypte. D’une part, le lecteur connaissant déjà la fin est conscient de l’impossible compromis entre la juste foi religieuse d’Akhénaton et le pragmatisme sans idéal d’Horemheb, voué à se déchirer face aux contraintes extérieures mais aussi par leur rivalité intrinsèque, chaque logique voulant s’imposer à l’autre. De l’autre, l’absolu matérialisme d’Horemheb, qui professe qu’il « ne [s]’intéresse à la religion qu’en tant que tradition de notre pays » (p. 61), ne peut que rappeler l’échec des présidents égyptiens issus de l’armée, à commencer par Nasser, pour qui l’islam était un pilier essentiel du nouveau nationalisme égyptien, non comme une foi à défendre mais comme une tradition ordonnant le corps social et garantissant une unité (Balta et Rulleau, 1982, p. 130-136). Il est ainsi intéressant que le roman présente un Horemheb certes fort et sûr de lui, mais resté général d’un roi-enfant, le lecteur peu érudit ne sachant pas qu’il finit par monter sur le trône et lancer en quelque sorte la féconde dynastie des Ramsès.

27Horemheb est encore plus présent dans Sinouhé, où il est l’ami intime du héros. Il y incarne le même réalisme militaire et une indifférence aux choses religieuses. S’adressant au roi, il lui dit : « Tu es plus fou qu’un possédé de la lune ; mais, après tout ce qui est arrivé, Amon doit être renversé pour que l’autorité du pharaon subsiste. » (Waltari, 1947, vol. 2, p. 30) Il est possible de voir en lui une projection du maréchal Carl Emil Mannerheim. Finnois ayant servi dans l’armée tsariste, il devient général en chef de l’armée finlandaise après la Première Guerre Mondiale, puis se retire de la vie politique. Lorsque la Finlande entre en guerre contre l’URSS en 1939, il redevient général en chef et obtient de brillants succès. Après 1944, il devient président du pays, et négocie en bons termes avec ses anciens ennemis soviétiques. Pour Waltari comme pour une grande partie de la Finlande conservatrice, il incarne un homme d’État d’exception (Meinander, 2023, p. xiv, 207, 241-245, 257-267), entièrement dédié à la préservation du pays : il est ainsi à la fois celui qui reçoit Hitler en 1942 (Meinander, 2023, p. 204-206) et celui qui ne met jamais en œuvre la politique antisémite du Reich.

28Afin d’achever cette réflexion, il convient de se pencher sur les derniers moments des violences contre le roi. Dans Akhénaton le renégat, le plus court des trois romans, le déroulement exact de la chute est assez confus et laissé dans l’ombre. Il est notamment obscurci par les récits alambiqués qu’en font certains des membres éminents de l’État ayant abandonné le roi à son sort. Par exemple, Ay, l’un des plus hauts personnages de l’État, n’évoque que de « graves incidents » (Mahfouz, 1988, p. 53) qui se succèdent et qui le contraignent, lui et le reste de la cour, à quitter la capitale. Plus généralement, c’est essentiellement le récit d’un abandon qui est fait ici : là encore le parallèle le plus évident est celui de Sadate, renonçant au prestige de sa victoire lors du début de la guerre de 1973 en faisant la paix avec Israël, peu à peu trahi par les élites et l’administration, jusqu’à être assassiné par un fanatique.

29Chez Merejkovski, l’atmosphère qui précède la chute du roi est fortement empreinte de considérations eschatologiques et de messianisme. Il est le seul à raconter les révoltes depuis l’intérieur et non uniquement du point de vue de la cour : la première a lieu dès le chapitre 7 (1927, p. 77), tandis que la mention d’une « guerre fratricide » apparait dès le premier chapitre (p. 15). Ce climat de rébellions issues de la misère, dans lequel il est difficile de ne pas voir la Russie pré-1917, mène les élites, au premier rang desquelles Toutankhamon, à préparer une rébellion (p. 222) qui suivrait l’annonce de l’interdiction des cultes par le roi. Se forme ainsi une coalition d’intérêts divergents, venus du clergé d’Amon revanchard, des militaires inquiets, de renégats et d’individus ambitieux. Après la fuite et le retour du roi évoquées plus haut, les conjurés déclenchent des émeutes de la faim pour affaiblir encore les soutiens du roi. Le pays sombre alors dans une guerre civile où les frontières des camps se brouillent, mais dans laquelle l’horizon de référence reste la Russie de la fin des années 1910 : la mention de bateaux-prisons (p. 311) semble renvoyer à l’emploi récurrent des « barges de la mort » par les deux camps opposés de la guerre civile. Lors de la prise finale du palais et de la mort du roi en revanche, si le parallèle avec l’assassinat de la famille impériale de Russie existe, il reste secondaire, les formes de l’action violente ne se ressemblant pas : la mise en regard principale ici est avant tout christique.

30Chez Waltari, on retrouve un mélange comparable d’intrigues de cour et de défiance des élites religieuses, mais le roi y est moins passif. Après les premières rébellions instiguées par le clergé d’Amon, le roi abandonne enfin sa règle de non-violence et proclame un Aton de guerre : « Tout cela arrive par ma faiblesse », « Vous qui m’aimez, allez et renversez tous les anciens dieux de Kemi, brisez leurs autels, cassez leurs images, […]. Nobles, prenez une massue, artistes, échangez le pinceau pour la hache… ». Il ajoute ensuite « Que dès aujourd’hui il n’y ait plus de maitres ni d’esclaves, de seigneurs ni de serviteurs ! » (1947, p. 261). Le discours du roi, qui professait jusque-là une foi idéaliste et généralement hors du monde, se mute en promoteur d’une justice sociale égalitaire, dans laquelle le conservateur Waltari projette une forme de communisme qu’il réprouve. Si cette dimension égalitaire contredit les sources amarniennes qui ne rompent pas avec la stricte hiérarchie sociale et curiale de la monarchie égyptienne, elle renvoie au nouveau discours sur la supériorité du dieu Aton, entité rayonnant pour tous les êtres de la création ne nécessitant plus d’intermédiaire sacerdotal hormis le roi. Quant à son appel à la violence, il s’appuie sur la proscription avérée du nom de plusieurs divinités, en particulier Amon, qui se déploie jusqu’au sein d’espaces sacrés tels des tombes ou des temples royaux : l’imagination du romancier rejoint ici celle d’égyptologues, tel Nicholas Reeves qui évoque la « paranoïa » qui s’empara des rues du pays, désormais « emplies des soldats du pharaon » (2001, p. 154-155).

31Ce discours du roi a pour conséquence d’accélérer sa chute, car il meurt à peine trente pages plus loin. Est déclenchée une guerre civile entre les partisans d’Amon, les cornes, et ceux d’Aton, les croix (Waltari, 1947, p. 234-235). Elle est présentée sous la double forme de la lutte fratricide sans sens ni explication, et d’un affrontement social où les esclaves et le petit peuple rejoint par les brigands servent Aton face à un Amon choisi des élites. Il est difficile de déceler les parallèles exacts de ces conflits, tant ce type d’affrontements sanglants entre voisins que produiraient des discours révolutionnaires est présent dans l’imaginaire conservateur européen depuis la Révolution française. Est-ce la guerre civile finlandaise de 1918 entre rouges et blancs, qu’il vécut avec une certaine distance (Hejkalová, 2008, p. 25-26), la Guerre d’Espagne, ou plus récemment les guerres qui opposent communistes et conservateurs en Grèce et en Chine ?

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32Ainsi, au sein de ces trois romans, émergent de nombreuses grilles de signification anachroniques, projetées dans ce qui apparait aux yeux du public moderne comme l’évènement le plus marquant d’une civilisation aux apparences d’immobilité. L’Égypte du xive siècle av. NE devient un laboratoire pour les peurs et les espoirs d’auteurs confrontés aux violences du xxe siècle, à la fois révolutions, guerres mondiales et assassinats politiques. Mais aucun de ces romans n’obéit à une grille unique qui réduirait le sens du récit à l’allégorie simple d’un évènement moderne : chez Merejkovski, Akhénaton est loin d’être un double exact de Nicolas ii ; chez Waltari, les équivalences géopolitiques avec les belligérants du dernier conflit mondial fonctionnent mal ; chez Mahfouz enfin, il est difficile de relier l’idéologie atoniste du roi à un quelconque courant contemporain. Ces trois œuvres littéraires dépassent ainsi finalement la projection plus ou moins assumée faite par leurs auteurs dans un passé qui n’est pas réduit à un rang de simple faire-valoir. Le jugement qu’ils portent sur l’énigmatique personnalité du roi s’avère ainsi plus subtil que celui de leurs contemporains égyptologues, passant de l’exaltation d’un précurseur du christianisme au début du xxe siècle à la déploration d’un souverain idéaliste et trop faible pour gérer un immense empire dans des publications plus récentes (Redford, 1986, p. 188-189 ; Reeves, 2001).