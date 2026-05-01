« Napoléon-Hitler », un anachronisme pour lutter contre les fascismes

1Dans Napoléon, idées reçues, Thierry Lentz déconstruit l’argument « ad hitlerum » (Lentz, 2001, p. 107-109) qui consiste à assimiler le régime napoléonien au régime nazi . Pour le démontrer, l’historien indique que les « similitudes de destin » (p. 107) entre Napoléon et Hitler reposent sur plusieurs analogies « entre deux individus et […] deux périodes si différents [qu’elles] n’ont aucune valeur historique ou politique » (p. 107). En d’autres termes, Thierry Lentz souligne le péril que constitue l’analogie dans le domaine de l’histoire parce qu’elle est constitutive du « grand péché » dans cette discipline, l’anachronisme (Febvre, 1968, p. 15, cité par Fleck, 2012). Comme l’indique Catherine Fromilhague, l’analogie est une figure de trope – qui, en grec, tropos, signifie un détour qui tient généralement en « un transfert du sens propre au sens figuré » (Fromilhague, 2013, p. 55). L’analogie fonctionne donc selon les modalités de la comparaison, figure associée à la métaphore, et repose sur un comparant, un comparé et un motif (p. 72). Elle établit un « lien de ressemblance vérifiable – ou donné comme tel » (p. 73) entre des éléments concrets. L’analogie prête ainsi les caractéristiques du comparant au comparé, éléments renvoyant à la réalité historique, dans le but de les confondre et de les assimiler. C’est cette notion d’assimilation qui constitue l’essentiel de la tonalité polémique et scandaleuse de l’analogie historique étudiée. Dans notre cas, Napoléon, le comparé, et Hitler, le comparant, seraient confondus autour d’un motif commun, le césarisme impérial. Or ce geste montre combien le détour se traduit par un détournement dans la mesure où l’historien n’est plus invité à analyser la spécificité des régimes hitlérien et napoléonien, mais plutôt à adopter un récit qui modèlerait les faits en vue d’un rapprochement entre les deux hommes. Confondre Napoléon et Hitler revient à orienter le récit, de sorte que Napoléon soit vu depuis le prisme du xxe siècle et non celui de son temps, et inversement dans le cas d’Hitler . D’où l’inacceptable pour l’historien (Lentz, 2001, p. 107). C’est pour cette raison que la figure de trope est qualifiée par les linguistes de « délit référentiel » dans la mesure où « les tropes correspondent à une appréhension subjective de l’univers référentiel, et [qu’elles] ne doivent pas être réduit[e]s à des figures de pensée » (Fromilhague, 2013, p. 57). Par le biais du détour, le locuteur ne cherche pas exclusivement à éclairer son propos en usant d’une image censée être pédagogique. Au contraire, le choix de son comparant détermine une position subjective que le locuteur introduit dans un domaine de savoir. En d’autres termes, l’analogie insère dans le domaine didactique des éléments subjectifs qui viennent influencer le lecteur au lieu de l’informer exclusivement.

2Si l’étude de cette comparaison entre Napoléon et Hitler est absurde quand il s’agit de discuter sa véracité, l’historien de la littérature peut en faire quelque chose d’utile s’il l’analyse dans le cadre d’une histoire des appropriations (Chartier, 1989, p. 1511) de Napoléon et d’Hitler. Dans les années trente et quarante, les fascistes et les nazis sont les premiers à utiliser la figure de Napoléon comme initiateur des régimes impérialistes qu’ils prônent en Europe (Lentz, 2001, p. 107). Face au caractère inédit de ces régimes, des écrivains emploient à leur tour cette comparaison dans le but de dénoncer l’émergence de ce césarisme impérial. Ainsi, nous analysons le caractère créateur de l’analogie historique telle qu’elle a été mobilisée par trois auteurs dans les genres de la littérature d’idées et de la littérature fictionnelle : l’essayiste André Suarès, le philosophe et éditorialiste Raymond Aron et le romancier Joseph Roth. De 1930 à sa mort en 1948, tiraillé entre l’admiration du mythe napoléonien et la dénonciation du despotisme impérial, André Suarès rapproche très souvent dans ses articles Napoléon des dictatures de son temps. C’est aussi le cas, en 1943, du philosophe et résistant Raymond Aron qui publie dans la France libre un article intitulé « L’ombre des Bonaparte » dans lequel il décrit le bonapartisme comme l’ancêtre et la manifestation d’un fascisme à la française. Enfin, en 1937, exilé à Paris depuis l’arrivée au pouvoir d’Hitler, l’écrivain autrichien Joseph Roth publie Le Roman des Cents Jours chez Bernard Grasset. Après avoir établi une continuité entre Napoléon et Hitler dans sa Correspondance, Roth oppose au Napoléon fasciste, dominateur et triomphant, diffusé au cinéma par le gendre de Mussolini, un Napoléon humble et imparfait censé livrer le caractère grotesque du pouvoir impérial de Bonaparte.

3Entrer dans le domaine littéraire et éthique et analyser le conflit des interprétations napoléoniennes entre les propagandistes des régimes autoritaires et les auteurs engagés dans la dénonciation du fascisme permet de mesurer l’importance historique de cet anachronisme dans les années trente et quarante. En effet, l’appropriation de Napoléon par André Suarès, Raymond Aron et Joseph Roth a offert la possibilité d’opposer un contre-discours à la rhétorique autoritaire, contre-discours qui pourrait très bien correspondre à la pensée de l’anachronisme raisonnée conçue par Nicole Loraux et qui consiste à « aller vers le passé avec des questions du présent pour revenir vers le présent » (2005, p. 131). En d’autres termes, l’analogie historique peut nous permettre d’éclairer le présent dès lors qu’elle nourrit notre réflexion sur notre contemporanéité et qu’elle ne cherche pas à redéfinir le passé. Par trois dispositifs énonciatifs, c’est-à-dire l’allusion, l’exemple et la découverte (Fromilhague, 2013, p. 114-115), les auteurs cités ont effectivement cherché à articuler une comparaison historique qui pouvait les aider à éclairer les mécanismes des régimes autoritaires, chose que l’histoire ne pouvait pas encore faire dans la mesure où il s’agissait, dans les années trente, de déterminer la dimension inédite du fascisme. En cela, étudier ces trois textes appartenant à la littérature d’idée et à la littérature fictionnelle révèle comment cet anachronisme historique, hautement polémique, entre Napoléon et Hitler s’est inscrit dans un conflit des interprétations avec la propagande nazie et fasciste dans le but de dénoncer l’impérialisme des années trente et quarante et d’en éclairer l’extrême dangerosité.

4Après avoir évoqué le caractère polémique de la comparaison entre Napoléon et Hitler dans les trois textes, nous soulignerons le caractère créatif de cet anachronisme qui a pu participer à la dénonciation de la propagande autoritaire. La question de l’efficacité de cette comparaison historique et la tonalité polémique afférente a toujours été au cœur de la réflexion des écrivains étudiés. Par la tension que celle-ci générait, elle avait également pour objectif de questionner l’instrumentalisation mémorielle qui pouvait être faite de la légende napoléonienne, incitant ainsi à une interprétation active du lecteur.

5La comparaison qui nous intéresse associe Napoléon et Hitler autour du motif du césarisme impérial. Cette association opère une recatégorisation. À l’image que nous avons de Bonaparte, nous ajoutons celle d’Hitler qui vient la modifier et la troubler, d’où le caractère polémique de cette démarche qui oriente notre perception de l’Empereur des Français. Dans les exemples ci-dessous, nous pouvons remarquer que les auteurs adoptent une démarche comparative allant de l’allusion au blâme explicite, soit de l’implicite vers l’explicite.

6Dès l’incipit du roman de Joseph Roth, la description de Napoléon est contaminée par des échos au régime hitlérien. Tandis que le narrateur évoque le retour à Paris de l’Empereur, celui est présenté comme un parvenu qui tire son pouvoir de la force :

L’empereur était précédé de son ombre et son ombre était pesante. Elle pesait sur le pays, elle pesait sur le monde entier. On le connaissait bien dans le pays et dans le monde entier. Sa dignité différait de celle des rois héréditaires, il possédait la dignité de la force. Sa couronne, il l’avait gagnée, conquise, il n’en avait pas hérité. Il était le rejeton d’une souche inconnue […].

La terre entière connaissait le nom de l’empereur mais peu le connaissaient lui-même. Lui aussi, il était solitaire, comme l’est un vrai roi. Il était chéri et haï, craint, vénéré... et peu connu. On pouvait l’aimer, le haïr, le craindre, l’adorer à l’égal d’un dieu. Pourtant ce n’était qu’un homme : lui-même, il haïssait, aimait, craignait, vénérait. Il était fort et faible, vaillant et pusillanime, passionné et indifférent, hautain et simple, fier et bas, puissant et misérable, candide et méfiant.

Il promettait aux hommes la liberté et la dignité mais celui qui entrait à son service perdait sa liberté et lui était totalement soumis. Il se souciait peu du peuple et des peuples mais recherchait la faveur populaire. Il méprisait les rois héréditaires mais désirait leur amitié et leur acquiescement. Il croyait en Dieu mais le craignait peu. La mort lui était familière mais il ne voulait pas mourir. Il attachait peu de prix à la vie et voulait en jouir. Il ne prisait pas l’amour et voulait posséder les femmes. Il ne croyait ni à la fidélité ni à l’amitié et cherchait sans relâche à se faire des amis. Il avait peu d’estime pour ce monde et voulait le conquérir. Il n’avait pas confiance dans les hommes tant qu’ils n’étaient pas prêts à mourir pour lui, il transformait donc les hommes en soldats.

Afin d’être sûr de leur amour, il leur inculquait l’obéissance. Pour qu’il crût en eux, les gens devaient mourir. Il voulait le bonheur du monde et l’accablait de tourments. (Roth, [1937] 2004, p. 14-15)

7La comparaison entre Hitler et Napoléon est menée in abstentia. Hitler n’est jamais convoqué nommément en raison de l’époque où se situe l’histoire. Toutefois, dès lors que nous associons le récit à son contexte d’élaboration, l’association entre Napoléon et Hitler semble transparente, ce qui génère de la polémique dans la mesure où la transparence conforte une parfaite équivalence entre les deux empereurs. Lorsque Joseph Roth évoque cette « ombre pesante » qui s’empare de la capitale et du monde entier, le lecteur contemporain de l’ouvrage est invité à penser à une autre menace en 1937, celle d’Hitler sur l’Allemagne et sur l’Europe. De la même manière, le narrateur décrit une prise de pouvoir de Napoléon par la volonté et par la force, ce qui renvoie une nouvelle fois à la stratégie de conquête d’Hitler, lui aussi simple parvenu. L’écrivain veut dénoncer la séduction du tyran : désireux de se hisser à la hauteur de Dieu, il met au point une stratégie de conquête louant la liberté, la ferveur populaire, l’amitié avec les autres puissances à la seule condition que les hommes et les autres pays lui obéissent et se soumettent . La confusion entre Napoléon et Hitler repose sur l’idée que la dictature s’instaure toujours selon les mêmes procédés, et sans jamais rien exposer clairement, la description semble confondre les deux hommes en un seul et même portrait forcément polémique.

8Les textes analysés d’André Suarès appartiennent à la littérature argumentative. L’auteur publie des cahiers dans lesquels il note ses réflexions, des essais où il livre ses « Vues » sur Bonaparte et des articles, proches de l’éditorial, qui lui ont permis de manifester très tôt son opposition aux régimes totalitaires. Dans ses œuvres, Napoléon a toujours occupé une position ambivalente. Tantôt décrit comme le « poète de l’action », tantôt dénoncé comme une créature infernale (Barsacq, dans Suarès, [1920-1948] 2017, p. 35), il incarne une figure extraordinaire qui désigne le prophète de l’individualisme libéral ou l’apôtre des régimes autoritaires. Par cette tension, on comprend que l’assimilation entre Napoléon et Hitler n’est pas systématique chez lui (Parienté, 2002, p. 35-36) : elle s’impose à mesure que les régimes fascistes progressent. Toutefois, dans Vues sur l’Europe en 1938, André Suarès s’aperçoit de manière très claire que le régime napoléonien a ouvert dans l’histoire un modèle propice au totalitarisme :

Sans la Révolution française, Napoléon ni Karl Marx n’eussent pas été possibles. Napoléon a révélé la tyrannie de l’État absolu dans le monde moderne : il a réussi à en faire une nécessité, et même bienfaisante. Au dehors et au dedans, cet État absolu est l’Empire. Tous les dictateurs s’y réfèrent. (Suarès, 1938, p. 124)

9D’autres de ses textes décrivent des dictateurs, comme Francia, qui ont imité Napoléon et se sont servis de sa scénographie pour bâtir leur régime (Suarès, [1920-1948] 2017, p. 171-172). Pour l’auteur, Napoléon semble responsable d’un modèle moderne de la tyrannie, ce qui rend assez naturelle l’appropriation du personnage par Hitler. C’est la raison qui explique qu’en 1940, lorsque le Führer vient rendre hommage à Napoléon aux Invalides dans un Paris livré à l’ennemi, l’auteur y perçoit la manifestation d’une parfaite identification entre les deux empereurs et leurs régimes : « J’ai trop donné à Napoléon. Je sais à présent que les despotes et les conquérants sont des démons […]. J’admire Napoléon avec horreur. Il est lui aussi une forme de l’Antéchrist » (Suarès, 1941, cité par Parienthé, 2002, p. 36). Tout comme Joseph Roth, André Suarès déploie la comparaison entre les deux hommes in abstentia. L’analogie entre le régime napoléonien et les dictatures fascistes permet de souligner combien la figure de Napoléon est convoquée pour dénoncer les tyrans, et la confusion entre les deux modèles historiques favorise une nouvelle fois l’approche polémique.

10Dans son article « L’ombre des Bonaparte », enfin, Raymond Aron adopte une démarche analytique pour affirmer que le bonapartisme désigne la forme spécifique d’un « fascisme français ». Ce n’est pas le débat sur la question de l’existence ou non d’un fascisme en France qui nous intéresse, mais plutôt le caractère polémique de la démarche entreprise. Dans ses Mémoires, Raymond Aron indique lui-même comment « [l’article] fit scandale parce qu’il développait une comparaison entre le bonapartisme et le boulangisme d’un côté, le fascisme de l’autre » (Aron, 1984, p. 184). L’auteur cherche à expliquer la préexistence en France d’un césarisme plébiscitaire. Il se livre donc à un travail d’enquête sociologique, économique et culturelle qui a pour but d’expliquer la sympathie de la paysannerie et des villes pour le bonapartisme et le boulangisme. Il termine par la phrase suivante : « Le bonapartisme est donc tout à la fois l’anticipation et la version française du fascisme » (Aron, [1943] 1984, p. 367). En ce sens, il affirme une continuité entre le césarisme napoléonien et les régimes autoritaires des années trente. Cette analyse souligne combien cette assimilation entre les régimes napoléoniens et fascistes hantait les années trente et quarante . À cela s’ajoute le fait d’avoir placé en épigraphe la phrase de Louis-Napoléon Bonaparte, exilé à Londres : « La nature de la démocratie est de se personnifier dans un homme » (Louis-Napoléon Bonaparte cité par Aron, [1943] 1984, p. 360). Cette citation faisait écho à l’exil d’un autre français, à Londres : le Général de Gaulle. Si, comme le souligne Raymond Aron dans ses Mémoires, cette comparaison entre Louis-Napoléon et De Gaulle a pu susciter l’indignation de Maurice Schumann qualifiant le texte de « mauvaise action » (Aron, 1984, p.184), elle exprimait les inquiétudes de l’auteur quant aux véritables ambitions du Général à la suite de la guerre : « si profonde et unanime que soit cette aspiration à la liberté, la nation n’en restera pas moins tant que ses institutions n’auront pas été réorganisées, exposée aux aventures. Abreuvée d’humiliation, elle vibrera d’un patriotisme dangereux » (Aron, 1984, p.184). En 1943, en plein conflit, ces inquiétudes sur l’avenir du pays pouvaient tout à fait être compréhensibles. Cependant, des mots de l’auteur lui-même dans ses Mémoires, il n’en demeure pas moins que cette comparaison entre De Gaulle et Louis-Napoléon Bonaparte « transmuai[t] l’analyse en polémique » (Aron, 1984, p. 184), en donnant lieu à « certaines insinuations » regrettées par l’historien (p. 184).

11Ainsi la comparaison entre Napoléon et Hitler s’accompagne-t-elle toujours d’une tonalité polémique parce qu’elle implique l’idée d’une continuité ou d’une assimilation entre les deux régimes et les deux hommes. Le caractère polémique de cet anachronisme peut également être expliqué par le fait que les trois textes cherchent moins à confondre le régime de Napoléon et d’Hitler qu’à éclairer le fonctionnement des régimes autoritaires. Ces derniers sont en train d’apparaître dans les années trente et ne sont pas encore suffisamment documentés par les historiens pour être spécifiés. L’anachronisme se dote d’un aspect créatif qui cherche à compenser cette absence. Toujours selon la linguiste Catherine Fromilhague, trois stratégies argumentatives sont utilisées : l’allusion, la découverte et l’exemple.

12C’est grâce au procédé de l’allusion et de l’allégorie que Joseph Roth use de la comparaison entre Napoléon et Hitler dans le but de s’opposer à l’instrumentalisation fasciste qui était faite de l’Empereur des Français par les régimes totalitaires. Comme l’indique Catherine Fromilhague, la vérité analogique veut « pour mieux faire accepter un argument [l’accompagner] d’une illustration exemplaire » (2013, p. 115). Dans le cas d’une analogie in abstentia, la forme concrète, l’histoire de Napoléon, doit être « réinterprétée » pour mieux faire apprécier la portée symbolique du discours (p. 116). Selon Stéphane Pesnel, l’auteur cherche à déconstruire « le champ sémantique de la tromperie, de la splendeur superficielle et de l’idolâtrie » (2000, p. 75) qui fonde la « symbiose entre le “grand homme” et un peuple, qui ferait de lui un instrument de la nécessité historique » (p. 76). À travers le cryptage du roman, qui consiste à parler d’Hitler tout en évoquant Napoléon, l’auteur veut donc établir un double niveau de lecture qui permet de mieux appréhender la mise en scène du pouvoir impérial.

13Dans son roman, par le biais d’un personnage, Roth utilise sans doute une allusion au fascisme. Comme le souligne Stéphane Pesnel, Angelina Pietri est chargée par son ami, un certain Benito Croce, d’informer l’empereur qu’il renonce à conquérir le monde à ses côtés en raison de son âge trop avancé. Tout comme l’incipit et la fin du roman, cette allusion accentue l’idée d’une « transposition historique » entre Napoléon et le « totalitarisme hitlérien » (Pesnel, 2000, p. 76) dans la mesure où l’allusion tient en une « référence implicite et oblique à un élément extérieur à l’univers de l’énoncé » (Fromilhague, 2013, p. 114). Reposant sur un lien de connivence entre le lecteur et l’auteur, elle vise moins le xixe siècle le cas échéant qu’« une réalité connue des interlocuteurs » (Fromilhague, 2013, p. 114). En l’occurrence, elle cherche à témoigner de l’inspiration napoléonienne des régimes fascistes.

En ce temps-là, Angéline Piétri vivait parmi le personnel subalterne et anonyme de la cour impériale. Elle était originaire d’une honorable famille, bien considérée dans sa Corse natale. Le père d’Angéline était pêcheur, elle n’avait que quinze ans à sa mort. À cette époque de nombreux jeunes gens et jeunes filles quittaient l’île et partaient pour la France où régnait le plus grand de tous les Corses : l’empereur Napoléon.

Une tante d’Angéline, Véronique Casimir, première lingère de la cour impériale, habitait Paris. Elle était sans enfants, avait bon cœur, se montrait experte en l’art de tirer les cartes. Une légende courait sur elle à Ajaccio ; on racontait qu’elle dévoilait au grand empereur en personne l’issue de ses batailles.

Le vieux Benito, un ami, conduisit Angéline à Marseille sur son tout petit voilier. Il lui paya la chaise de poste pour la capitale et l’accompagna jusqu’à la voiture. Il lui fit des adieux solennels et mélancoliques à si haute voix que les autres voyageurs ne purent faire autrement que de les entendre.

— Tu lui transmettras le fidèle salut du vieux Benito. J’ai bien connu feu son père. S’il te demande pourquoi je ne vais pas à Paris moi-même, tu lui diras que je suis trop âgé. Si j’étais plus jeune il y a longtemps que je serais allé me battre avec lui et conquérir le monde. Mon fils s’est fait soldat à ma place. Ils doivent certainement bien se connaître tous les deux. Il est au 26°.

C’est un régiment magnifique… Allons, va, à la grâce de Dieu, et n’oublie aucune de mes commissions. (Roth, [1937] 2004, p. 87)

14L’insertion de ce nom introduit dans la narration du xixe siècle un écho aux fascismes du xxe siècle. Comme le souligne Stéphane Pesnel, cette référence établit un combat entre la dénonciation de Roth et la propagande fasciste. Giovacchino Forzano avait écrit une pièce et un film, Campo di Maggio [Cents-jours] dont le scénario lui avait été inspiré par Mussolini lui-même . La pièce a été jouée à Weimar en 1932 en présence d’Hitler et la version allemande du film a été tournée à Berlin en 1934 (Tulard, 1982, p. 724 ; Dufraisse, 1992, p. 564). Tandis que les fascistes louaient le triomphe du dictateur porté par l’exaltation populaire, Roth désirait valoriser un Napoléon redevenu humain, affaibli par la défaite militaire, trop fragilisé pour conserver le pouvoir. Dans ce conflit des interprétations, Roth écrivait à Zweig le 18 octobre 1935 : « Pour ce qui est du cinéma, Mussolini m’a pris de vitesse. On ne filme pas deux fois le même film en deux ans » (Pesnel et Forget, 2018, p. 254).

15Dans le cas d’André Suarès, il semble que la comparaison entre Napoléon et Hitler soit conçue selon les critères de la figure de pensée liée à la découverte (Fromilhague, 2013, p. 90). Selon Catherine Fromilhague, elle est particulièrement utilisée « lors de l’exploration de réalités mystérieuses » (2013, p. 90). Servant à éclairer des phénomènes inconnus ou surnaturels, elle peut aussi s’appliquer à l’indicible face auquel le contemporain est placé lors de la montée des périls. La comparaison devient créative parce qu’elle cherche à rendre compréhensible un phénomène qui échappait encore à l’analyse. L’écriture fragmentaire de Suarès participe de cette stratégie argumentative. Selon Alain Montandon, le fragment renvoie étymologiquement à « la brisure », à « une violence subie, une désagrégation intolérable ». Ainsi renvoie-t-il à un morceau extrait, brisé, retiré d’une totalité homogène et cohérente (1992, p. 77, cité par Daviet-Taylor et Gourmelen, 2016). De cette manière, le fragment reflète une « triple crise » au sein de la modernité selon Françoise Susini-Anastopoulos :

crise de l’œuvre par caducité des notions d’achèvement et de complétude, crise de la totalité, perçue comme impossibilité et décrétée monstrueuse et enfin crise de la généricité, qui a permis au fragment de se présenter, en s’écrivant en marge de la littérature ou tangentiellement par rapport à elle, comme une alternative plausible et stimulante à la désaffection des genres traditionnels, jusqu’à s’imposer comme la matrice même du Genre. (Susini-Anastopoulos, 1977, cité par Ripoll, 2002)

16L’écriture de Suarès peut témoigner de cette triple crise, car en présentant ses essais comme des « vues », l’auteur veut restituer l’idée d’une pensée en mouvement, toujours en cours de formation, prise dans l’éclat de son apparition. En d’autres termes, les « Vues » tentent de restituer des pensées prises dans le moment présent. Par conséquent, elles ne restituent pas une démonstration, un système de pensée structuré et parfaitement cohérent. Bien au contraire, il s’agit d’épouser les fractures du temps et de l’histoire. Elles contribuent à restituer les doutes, les certitudes, les revirements d’André Suarès. Comme l’indique l’auteur lui-même : « Je veux avoir le droit de me contredire, qui est celui d’avoir changé et de toujours changer. Et c’est vivre » (Suarès, s.d, cité par Parienté, 2002, p. 36). Cette citation traduit l’idée d’une écriture en perpétuel mouvement, désireuse de capter les évolutions et les turpitudes d’un écrivain engagé dans son temps.

17Le fragment permet aussi de nourrir l’image d’un poète habité par son époque, dont la parole restituerait une part annonciatrice des malheurs du temps. Elle permet de délivrer une vérité historique sous la tonalité prophétique. Par exemple, à travers ce passage qui compare les régimes napoléoniens et fascistes, André Suarès délivre dès le début des années trente une crainte justifiée quant au combat qui s’annonce entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques en 1940.

Sa politique est absurde : elle est sans tradition. Bien pis : elle est contre la tradition française.

La politique de Napoléon est impériale. Toute la politique de la France a été contre l’Empire, pendant mille ans. L’Occident est l’œuvre de la France, et de sa colonie, l’Angleterre. C’est l’Occident qui a ruiné l’idée impériale.

La grande haine des Allemands contre la France vient de là : avec l’Italie toujours servile, la Germanie veut rétablir l’Empire, et faire de l’Europe chrétienne un monde germanique. Les Allemands auront la réalité de la puissance impériale ; aux Italiens, les titres, les oriflammes, et l’obéissance : voilà le Saint Empire Romain de Nation Germanique. Ce rêve est celui de la Germanie depuis quinze cents ans, et n’a pas cessé de l’être. L’Italie le fait à la suite de l’Allemand. L’empire romain ressuscité de l’antique doit être le roi Consort de la Couronne germanique. (Suarès, [1933] 1989, p. 193)

18Cet extrait révèle les inquiétudes de l’auteur qui considère qu’en rétablissant l’Empire, Napoléon a réveillé en Europe l’aspiration césariste. Or dans cet extrait, Suarès décrit une union possible entre l’Italie et l’Allemagne autour de la notion d’Empire dès 1933. Par conséquent, Napoléon permet de saisir une donnée encore mouvante, celle d’avoir éveillé le rêve impérial italien et allemand. À travers la poétique du fragment, la comparaison prend la forme d’une apparition et d’un surgissement. Elle s’impose comme une découverte issue de la comparaison entre le temps présent et le temps passé. La donnée impériale permet à l’auteur de concevoir les rapports de force du temps présent et de donner au lecteur des éléments crédibles d’interprétation du jeu diplomatique en cours de formation.

19L’article de Raymond Aron suit, quant à lui, les règles de la littérature argumentative. Comme l’indique Catherine Fromilhague, « la figure-argument » use d’un raisonnement par analogie ou par ressemblance afin d’ « [illustrer] une idée abstraite par un équivalent concret, mieux connu du récepteur » (2013, p. 88). En d’autres termes, cela revient à évoquer la fonction pédagogique et didactique du trope qui repose sur le fait de « présenter une idée sous le signe d’une autre idée plus frappante ou plus connue » (Fontanier, cité par Fromilhague, 2013, p. 88). En associant le bonapartisme au boulangisme et au fascisme, Raymond Aron cherche à expliquer dans le moment même de la guerre l’origine du pouvoir autoritaire, et veut empêcher toute refondation de la France qui reposerait sur les mêmes principes dictatoriaux. C’est pourquoi il privilégie le genre délibératif au genre épidictique, bien que ce texte soit marqué par une tonalité polémique que l’auteur lui-même regrette. En effet, le philosophe utilise l’exemple, autre nom de « la figure-argument » selon Emmanuel Bury, qui consiste à « puise[r] dans la mémoire historique les grands exemples du passé, pour comprendre et orienter l’avenir » (Bury dans Jaretty, 2001, p. 120). Dès l’exposé de sa thèse, Raymond Aron est explicite à ce sujet : « Il ne sera donc pas sans profit de rechercher dans le passé les circonstances qui ont favorisé en France la formation des despotismes plébiscitaires et d’analyser les caractères singuliers que revêt, dans notre pays, ce phénomène universel » (Aron, [1943] 1984, p. 361). En adoptant un plan qui lui permet de comparer le bonapartisme au boulangisme, puis au fascisme, Raymond Aron tente à la fois d’éclairer l’origine du phénomène autoritaire en France et d’en conjurer tout retour éventuel.

20Que ce soit par l’allusion, la découverte ou l’exemple, la comparaison entre Hitler et Napoléon permet aux auteurs d’alerter les lecteurs quant au péril que constituent les régimes autoritaires. En extrayant le thème de l’empire, du césarisme plébiscitaire ou encore de l’histoire hégélienne, les auteurs désirent donner des moyens de reconnaître et de combattre la tyrannie. En ce sens, les textes ne cherchent pas à confondre Napoléon et Hitler. Ils veulent analyser la manière dont cette appropriation de Napoléon par les fascistes peut aussi donner lieu à un contre-discours suffisamment éclairant et efficace pour dénoncer le péril autoritaire que les auteurs subissent.

21Si l’anachronisme historique peut donc servir à une résistance aux totalitarismes, c’est parce qu’il génère de la tension et qu’il appelle le lecteur à user de son esprit critique. Dès lors que nous évoquons une histoire des appropriations, il s’agit non pas de confondre Napoléon et Hitler, mais d’analyser la tension que ce rapprochement entraîne. Cette dernière détermine non pas le bien-fondé de l’analogie, mais ce que l’analogie vient dire de l’époque où elle est mobilisée et ce en quoi elle peut servir dans un contexte déterminé.

22La comparaison peut générer une mise en tension entre le comparant et le comparé, de sorte qu’elle n’assimile pas forcément les deux objets présentés mais plutôt qu’elle cherche à créer un débat autour de cette étonnante proximité. En ce qui concerne Joseph Roth, l’allusion favorise l’idée d’une tension dans la mesure où la relation entre Napoléon et Hitler est à décrypter par le lecteur lui-même. Au fond, le roman cherche à minimiser la rhétorique du grand homme hégélien. Comme le souligne Stéphane Pesnel,

le roman Die Hundert Tage permet donc à Roth d’affirmer une vision de l’homme qui s’oppose tout aussi bien à l’idéal du sujet autonome de l’Aufklärung qu’à la conception hégélienne, qui faisait du « grand homme » un vecteur de l’histoire, ne retenant de lui que son rôle à l’échelle universelle du processus de la réalisation à l’Esprit. (2000, p. 85)

23Face à la propagande fasciste qui loue la légitimité charismatique issue de la relation fusionnelle entre un homme et son peuple, Joseph Roth privilégie une narration qui déconstruit le mythe napoléonien afin de mieux restituer la faiblesse et la fragilité de l’Empereur des Français. En révélant un Napoléon humilié, un Napoléon « humain trop humain », il s’agit de déconstruire une histoire qui loue les tyrans. L’auteur lui substitue une connaissance que seul le roman peut livrer, l’histoire d’un Napoléon pathétique, fragile et affaibli, qui dissimule derrière une rhétorique superficielle de la puissance les ravages de la volonté de puissance. Au fascisme Roth oppose un éloge de l’humanité, de la compassion et de faiblesse : « Je voudrais faire un “humble” d’un “grand”. C’est visiblement la punition de Dieu, la première fois dans l’histoire moderne. Napoléon abaissé ; voilà le symbole d’une âme humaine qui s’abaisse et qui s’élève en même temps » (Roth, [1937] 2004, p. 9). Ainsi Joseph Roth ne cherche-t-il pas à confondre Napoléon et Hitler. Au contraire, il tente de substituer au mythe de la puissance que les fascistes soutiennent un contre-discours antifasciste fondé sur l’empathie et la compassion. Tandis que la propagande totalitaire érigeait Bonaparte en un modèle de l’héroïsme fondé sur la force, le romancier révèle un homme qui n’a rien de plus que les autres et qui est confronté aux aléas du temps et de l’histoire. Il invite les lecteurs à ne pas succomber aux pseudos vertus de l’omnipotence, et à cultiver l’humilité, fondement de la condition humaine. De cette manière, Joseph Roth désacralise la figure impériale et incite les peuples à démythifier la tyrannie.

24André Suarès a toujours été tiraillé quant à sa conception de Napoléon. Cette tension se retrouve très régulièrement par l’usage de paradoxes comme « admirer avec horreur » (Suarès, 1941, cité par Parienté, 2002, p. 36) ou encore par le biais de comparaisons historiques entre Napoléon et Hitler qui demeurent in abstentia. Le comparé Hitler n’est jamais explicitement mobilisé, ce qui trahit la difficulté pour l’auteur d’aller au bout de la démarche de catégorisation. Contrairement à Joseph Roth qui condamnait l’émancipation napoléonienne comme une manière de défier les dieux et l’histoire, André Suarès loue en Napoléon « le poète de l’action ». En revanche, il se montre particulièrement critique envers le despote et le conquérant parce qu’il le perçoit comme l’apôtre des dictatures contemporaines. Condamner Napoléon revient à dénoncer les valeurs auxquelles il est lié dans les années trente, à savoir le triomphe de la force : « Napoléon est pourtant le hasard, la guerre, la matière toujours brutale, quoi qu’on fasse, et la victoire » (Suarès, 1913, p. 188). La comparaison permet une nouvelle fois de restituer le doute qui travaille André Suarès, partagé entre deux représentations de Napoléon, toutes deux référant à deux éthiques opposées – la première renvoie au mythe libéral de Bonaparte, l’émancipateur de l’individu ; la seconde évoque la légende noire de l’Empereur, celle du nouveau César.

25Dans son article, Raymond Aron, quant à lui, ne veut pas établir de comparaison entre Napoléon et Hitler. Il vise avant toute chose le « bonapartisme » comme héritage culturel et politique en France. Comme l’explique l’historien Sudhir Hazareesingh, le bonapartisme doit être considéré comme le programme politique résultant du mythe napoléonien ([2004] 2008, p. 26-27). Raymond Aron est très clair à ce sujet : « Le mythe napoléonien, grandi à mesure que la réalité napoléonienne se perdait dans le passé, transforma, du jour au lendemain, Louis-Napoléon en député, puis en candidat à la présidence » ([1943] 1984, p. 361). Cette légende est présentée sous la métaphore de l’ombre, car c’est ce récit mythifié de Napoléon et de son action qui nourrit le fantasme de la dictature en France. Précisons aussi que le cadre temporel choisi par l’auteur concerne essentiellement Napoléon iii. Pour Aron, si Napoléon a initié un modèle politique, son neveu Louis-Napoléon l’a véritablement fondé. Comparé à Hitler, à Mussolini et à Boulanger (Aron, [1943] 1984, p. 362), Napoléon iii incarne cet « aventurier » choisi « pour la première fois et non pour la dernière dans l’histoire politique d’Europe » par « les éléments les plus réactionnaires des classes dirigeantes » afin de préserver leurs intérêts (p. 362). Ce régime « émane mystiquement de la souveraineté populaire » (p. 364), ce qui est considéré comme la cause essentielle de la droite autoritaire. Ce terme de mystique est fondamental parce qu’il révèle l’élément premier de dénonciation du bonapartisme par Aron, à savoir la réappropriation politique faite du souvenir napoléonien. Ainsi, lorsque l’auteur dénonce le bonapartisme comme une version française du fascisme, il ne confond pas Napoléon et Hitler, il ne désire pas même les associer. En vérité, il veut surtout blâmer une idéologie politique autoritaire qui s’est bâtie sur la légende d’un homme. Il souhaite condamner un certain régime politique, le césarisme plébiscitaire, qui était incarné en France par Vichy lors du contexte de production. C’est pourquoi Raymond Aron évoque une double situation spécifique de la France par rapport aux autres pays d’Europe : « Pourquoi la France a-t-elle connu, avant tous les autres pays d’Europe, une forme particulière de césarisme populaire ? » (Aron, [1943] 1984, p. 387). Le but du texte consiste à dénoncer l’instrumentalisation mémorielle qui peut être faite de l’empire napoléonien et qui peut motiver les dérives autoritaires. Bien que Napoléon ier soit blâmé par Aron, le bonapartisme est véritablement le concept qui se trouve au centre de la comparaison historique avec le fascisme, le sujet de la dénonciation aronienne.

26L’analogie historique entre Napoléon et Hitler participe d’une mise en tension fondée sur des éléments à la fois éthiques et politiques. À travers cette comparaison, il s’agit soit de dénoncer le mythe du grand homme, soit de soulever le conflit de valeurs inhérent à la légende napoléonienne partagée entre libéralisme et autoritarisme, soit d’évoquer les conséquences de l’instrumentalisation mémorielle du souvenir napoléonien dans le cadre politique. Moins que Napoléon, ce sont donc ses appropriations qui sont questionnées et qui permettent de bâtir un contre-discours à la propagande autoritaire.

27Les textes posent ainsi une dernière question éthique au lecteur : quelle est l’efficacité de cette comparaison polémique pour parvenir à mieux appréhender la réalité du fascisme ? Comme le souligne Denis Labouret, dans un article intitulé « Le Polémiste en miroir », les écrivains pensent la polémique de manière critique : « Ce lieu où le discours polémique se prend lui-même pour objet détermine une polémique critique, problématique, qui est loin d’être une exception » (Labouret, dans Dangel, Declerc et Murat, 2003, p. 219) . En d’autres termes, la nature polémique de la comparaison suscite une interrogation quant à l’efficacité pragmatique de l’énoncé, et de cette manière, le genre du texte lui-même participe de la tension que la comparaison génère.

28En revenant sur la publication des passages les plus polémiques, Raymond Aron ou André Suarès éprouvent soit la nécessité d’atténuer leur propos, soit celle d’exprimer un remords. Que ce soit par le biais de l’intertexte qui accompagne la réédition de l’article « L’ombre des Bonaparte » dans la revue Commentaire ou que ce soit dans ses Mémoires, lorsqu’il revient sur la parution de ce même texte en 1943, Raymond Aron regrette d’avoir associé sa critique du bonapartisme au Général de Gaulle. Il évoque une erreur :

En quoi consistait l’erreur ? Le Général avait avec Louis-Napoléon et tous les candidats au pouvoir suprême des similitudes évidentes. Alexis de Tocqueville présente Louis-Napoléon « plus assuré de sa légitimité que les descendants des rois de France ». Le Général s’était attribué à lui-même une inaliénable légitimité, qu’il conserva précieusement dans son exil et sa solitude. Quand il revint au pouvoir, en 1958, il invoqua l’acte du 18 juin, bien que les Français n’eussent pas tous condamné l’armistice, ni accepté l’appel du 18 juin en tant que créateur d’une légitimité personnelle qui persisterait après la restauration de la République.

Comme les Bonaparte, de Gaulle détestait les partis et les factions ; s’adressait à la nation tout entière ; et il usa du plébiscite comme l’avait fait Louis-Napoléon. Au rebours de ce qu’affirmaient les thuriféraires, il n’avait jamais limité sa mission à la victoire militaire ; il avait conçu le projet – et pourquoi lui en tenir rigueur ? – de donner à la France de « bonnes institutions ».

Mais il avait à l’avance limité son pouvoir, par conviction démocratique, peut-être aussi afin de convaincre les Anglais et les Américains de son orthodoxie républicaine. Il avait rejeté la proposition faite par certains résistants, comme Henri Frenay ou Pierre Brossolette, d’empêcher la reconstitution des vieux partis et de rassembler les mouvements de résistance en un parti, au moins provisoirement unique. Le Général arriva en France avec une Assemblée consultative, un parti communiste légal, lavé des fautes de 1939-1940. À coup sûr, il ne voulait pas restaurer la iiie République. Les radicaux et les socialistes qui publiaient le quotidien France pressentaient, avec raison, que la République gaulliste ne ressemblerait pas à celle des députés. Lorsqu’on était conscient des tares de cette dernière, pourquoi rejeter à l’avance cette perspective ? « L’ombre des Bonaparte », relu aujourd’hui, souffre moins de ce qu’il contient que de ce qu’il omet. Ni général Monck ni général de coup d’État, le général de Gaulle voulait instaurer une Constitution taillée à sa mesure et, en même temps, viable après lui. Il y parvint en 1958. (Aron, 1984, p. 184-186)

29Raymond Aron veut distinguer De Gaulle du bonapartisme en rétablissant son attachement démocratique et son respect des institutions républicaines. Bien sûr, le texte restituait les craintes d’un moment, celui des années quarante. À travers le temps qui sépare l’énonciation mémorialiste de celle du journaliste, Raymond Aron peut corriger les effets de ce texte en le recontextualisant. De plus, tout en demeurant fidèle à sa dénonciation du bonapartisme, Raymond Aron profite également de ses Mémoires pour distinguer clairement le régime napoléonien et le régime hitlérien :

Mais je crois excessif de dire que la haine était étrangère à la guerre napoléonienne. Clausewitz lui-même fait remarquer que le combat suscite la haine dans l’âme des combattants. Gneisenau, il est vrai, qui haïssait les Français, n’aurait pas imaginé d’exécuter les prisonniers, les femmes et les enfants, mais il souhaitait que Napoléon fût traduit devant un tribunal.

L’occupation française de l’Europe ne peut être rapprochée de l’occupation hitlérienne pendant la Deuxième Guerre. Clausewitz n’en prêchait pas moins l’armement du peuple dont il prévoyait la cruauté, des deux côtés. J’ai rappelé à plusieurs reprises, dans le livre, à quel point les guerres napoléoniennes, comparées à celles du xxe siècle, nous apparaissent encore civilisées. (Aron, 1984, p. 649-650)

30Tout en soulignant le caractère tyrannique du bonapartisme, Raymond Aron maintient une distinction nette entre la violence des deux régimes. La comparaison est clairement placée du côté de la tension entre deux modèles qui demeurent autonomes, et qui ne peuvent être assimilés. Les Mémoires permettent donc de corriger la trajectoire polémique qui pouvait apparaître dans l’article de 1943, signe que la comparaison historique n’était peut-être pas la plus efficace pour qualifier le fonctionnement des régimes totalitaires.

31De son côté, après avoir comparé Napoléon et Hitler, André Suarès nuance son propos : « J’ai trop écrit sur Napoléon. Je l’ai mis trop haut pour être suspect. Je contemple son action et sa gloire » (1941, cité par Parienté, 2002, p. 36). Comme nous l’avons déjà souligné, le fragment peut avoir un lien avec l’épanorthose, il peut sans cesse corriger, reprendre, modifier la perception d’un même objet à travers le temps. Par cette phrase, Suarès ne fait que témoigner de la grande ambivalence que Napoléon a suscitée en lui. Il laisse également apparaître le caractère problématique, souvent excessif que peut suggérer à ses yeux l’assimilation de Napoléon à Hitler.

32Les deux auteurs évoquent donc le caractère polémique de leur texte en questionnant l’efficacité de leur observation. En regrettant ou en corrigeant leur propos, ils témoignent d’une certaine difficulté à assumer le caractère polémique d’une comparaison historique qu’ils attribuent tous deux aux circonstances.

*

33Pour conclure, nous avons voulu analyser la manière dont cette analogie polémique entre Napoléon et Hitler était utilisée par André Suarès, Raymond Aron et Joseph Roth dans le but de proposer un contre-discours à l’appropriation de Bonaparte par les fascistes. Suscitant la controverse, cette comparaison nous semble néanmoins créative parce qu’elle permet, au sein de ces trois textes issus de la littérature fictionnelle et de la littérature d’idées, de répondre à l’instrumentalisation allemande et italienne de Bonaparte et de la combattre. Moins que l’histoire de Napoléon, les textes s’attaquent à une instrumentalisation politique de la légende napoléonienne dans la mesure où elle est mise au profit du totalitarisme. Reste que les auteurs s’interrogent quant à l’efficacité de l’analogie pour lutter contre le despotisme. La nature agonique de cette comparaison entre les deux empereurs génère un discours métadiscursif qui, tout en contribuant à la dénonciation du césarisme hitlérien, cherche à atténuer la virulence du propos dès lors qu’il n’est pas circonscrit au combat contre les régimes autoritaires. Le corpus étudié apporte alors une leçon d’éthique tout à fait remarquable. Contrairement à la propagande qui ne réfléchit jamais aux moyens qu’elle utilise pour imposer son projet, ces œuvres témoignent de l’aspiration démocratique des auteurs à trouver une expression qui, tout en s’attaquant à l’oppression, interroge ses propres effets et s’inscrit dans un dialogue constant entre les auteurs et le lecteur quant à la pertinence de cette comparaison.